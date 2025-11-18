Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Квалификация ЧМ-2026, видеообзор матчей 17 ноября, Германия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Черногория

Нидерланды — на ЧМ, разнос от Чехии, камбэк Хорватии и шоу в игре Польши. Главное в отборе
Никита Паглазов
Квалификация ЧМ-2026, обзор матчей 17 ноября
Аудио-версия:
Предпоследний день первого раунда европейских квалификаций! Мы узнали ещё двух участников турнира.

Новый день – новые матчи квалификации ЧМ-2026. Сразу две сборные официально оформили выход на турнир! А ещё две команды ожидают стыковые встречи. Рассказываем об итогах 17 ноября.

Чехия напоследок разнесла Гибралтар

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 10-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Чехия
Окончен
6 : 0
Гибралтар
1:0 Доудера – 5'     2:0 Хоры – 18'     3:0 Цоуфал – 32'     4:0 Карабец – 39'     5:0 Соучек – 44'     6:0 Гранач – 51'    

Чехи лишились шансов на прямой выход на чемпионат мира ещё в прошлом туре. Поэтому игра с Гибралтаром стала для команды Ивана Гашека полутоварищеской. Хотя Чехия всё равно вышла на поле в оптимальном составе. И покуражилась над бедным Гибралтаром. Хозяева загрузили шесть мячей в ворота Джейлена Хэнкинса. Серьёзного сопротивления Чехия не встретила. Ожидаемо. Она финишировала второй в отборочной группе, теперь впереди – стыки.

Германия — на чемпионате мира! Взяли реванш у Словакии

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
6 : 0
Словакия
1:0 Вольтемаде – 18'     2:0 Гнабри – 29'     3:0 Зане – 36'     4:0 Зане – 41'     5:0 Баку – 67'     6:0 Уэдраого – 79'    

Сборная Германии неожиданно уступила Словакии в первом матче команд (0:2). Из-за этого у команды Юлиана Нагельсмана не получилось оформить выход на ЧМ-2026 до последнего тура. Хотя в ответной встрече немцев устраивала даже ничья, они и не думали щадить словаков. Германия разгромила Словакию – 6:0.

Четыре мяча хозяева забили ещё в первом тайме. В третьей игре подряд за сборную отличился Ник Вольтемаде, дублем отметился вингер «Галатасарая» Лерой Зане, а ещё по мячу забили Серж Гнабри, Ридле Баку и Ассан Уэдраого (дебютный матч и первый гол через две минуты после выхода!). Ждём хорошей игры от Германии летом 2026 года! У Словакии также остаются шансы попасть на чемпионат мира. Но для этого нужно преодолеть стыки.

Кра-си-во:
Нидерланды также летят в Северную Америку

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 10-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Литва
1:0 Рейндерс – 16'     2:0 Гакпо – 58'     3:0 Симонс – 60'     4:0 Мален – 62'    

Чемпионат мира без ярких Нидерландов был бы неполноценным. К счастью, команда Рональда Кумана вышла на ЧМ-2026 напрямую. Расклады, при которых нидерландцы заняли бы второе место, выглядели фантастично. Нужно было ждать поражения от Литвы с огромной разницей и разгромной победы Польши над Мальтой. Но никаких проблем у Нидерландов не возникло.

Ещё в первом тайме счёт открыл полузащитник Тейани Рейндерс. А уже во втором хозяева устроили разнос: Коди Гакпо, Хави Симонс и Дониэлл Мален порадовали болельщиков на «Йохан Круифф Арене». Особенно красивым получился мяч у полузащитника «Тоттенхэма»: он дважды убрал на ложном замахе защитников Литвы и пробил в дальний угол.

Северная Ирландия завершила квалификацию красиво

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
1 : 0
Люксембург
1:0 Донли – 44'    

Сборная Северной Ирландии лишилась шансов на попадание в стыки через группу классического отбора. 6-й тур стал для команды формальностью. Как и для Люксембурга. В «дерби неудачников» победу одержали североирландцы. Единственный мяч на 44-й минуте с пенальти забил Джейми Донли. Северная Ирландия не выходит на чемпионаты мира с 1986 года. Но благодаря выступлению в Лиге наций у команды всё равно есть шансы отобраться на турнир – через стыки.

Как такое возможно? А так же, как в Швеции:
Черногория ошарашила Хорватию двумя быстрыми голами! Но всё закончилось буднично

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 10-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Черногория
Окончен
2 : 3
Хорватия
1:0 Осмаич – 3'     2:0 Крстович – 17'     2:1 Перишич – 37'     2:2 Якич – 73'     2:3 Влашич – 87'    

Сборная Хорватии – уже на чемпионате мира. На двух прошлых турнирах команда забирала серебро и бронзу. Пойдут за золотом с 40-летним Лукой Модричем? Но в последнем матче квалификации хорваты повеселились в гостях с Черногорией. Хозяева неожиданно забили дважды уже к 17-й минуте! Счёт открыл Милутин Осмаич, а затем шикарный (и точный) удар нанёс Никола Крстович.

Черногория — Хорватия

Черногория — Хорватия

Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Но Хорватия даже в ничего не решающем матче не хотела уступать. Камбэк на 37-й минуте запустил Иван Перишич – он реализовал пенальти. А уже во втором тайме Кристиян Якич сравнял счёт. Победный мяч на 87-й минуте забил экс-футболист ЦСКА Никола Влашич: он завершил контратаку хорватов красивым ударом в ближнюю девятку. 22 очка в восьми турах – Хорватия закончила отбор на ЧМ-2026 без поражений.

На ЧМ-2026 хорватов будут тащить «деды»?
Польша повеселилась на Мальте

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 10-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Мальта
Окончен
2 : 3
Польша
0:1 Левандовски – 32'     1:1 Кардона – 36'     1:2 Вшолек – 59'     2:2 Теума – 68'     2:3 Зелиньски – 85'    

Шансы Польши на прямое попадание на ЧМ-2026 оставались лишь теоретическими. А после первого тайма встречи с Мальтой стало очевидно, что команду ждут стыки. Хотя Роберт Левандовски открыл счёт на 32-й минуте, почти сразу же мальтийцы забили ответный мяч. После перерыва команды снова обменялись голами: на точный удар Павла Вшолека ответил полузащитник Тедди Теума с пенальти. Перед 11-метровым случилась редкая ситуация: поляки забили третий мяч, однако судья Игор Паяч услышал подсказку от VAR о фоле в штрафной поляков до голевого момента. Арбитр отменил гол Кароля Свидерского и назначил пенальти для Мальты. Спустя четыре минуты!

Но всё же класс сборной Польши взял над наглостью мальтийцев. На 85-й минуте Пётр Зелиньски принёс гостям победу – 3:2. Впереди у поляков стыковые матчи. Напомним, на ЧМ-2022 они также попали через дополнительные квалификации.

Турнирная таблица квалификации ЧМ-2026 в Европе
