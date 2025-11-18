«Факел» — на вершине, костромской «Спартак» опускается всё ниже, а «Родина» врывается в топ-3.

Лидер снова только один, Евсеев с матом сорвался на журналистов. Главное в Первой лиге

До зимнего перерыва в Лиге Pari остаётся всего два тура. Лидеры постоянно меняются местами – эта игровая неделя также не обошлась без перестановок. Были и сенсационные результаты.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Спасение «Енисея» в Хабаровске

«СКА-Хабаровск» отыграл последний домашний матч в 2025 году. В старте «Енисея» вновь вышел Егор Иванов – ключевой футболист средней линии, который продолжает набирать форму после неприятной травмы.

Первый тайм прошёл в осторожной борьбе. Команды создали по одному опасному моменту и отправились на перерыв. Во второй половине хозяева всё-таки пробили оборону «Енисея» – забил Дмитрий Цыпченко. На кураже СКА создал ещё несколько шансов, но подвела реализация.

«СКА-Хабаровск» против «Енисея» Фото: fcska.ru

Роль джокера в колоде Андрея Тихонова исполнил вышедший на замену Андрей Окладников. На последних секундах «Енисей» полез вперёд. Иванов перехватил мяч в центре поля и разогнал голевую атаку, которую завершил Окладников. СКА в очередной раз упустил домашнюю победу.

«Какой комментарий? Тяжело рожаем голы и так легко их пропускаем. Тем более на последних секундах. Весь комментарий», – резюмировал главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский.

«Черноморец» победил впервые за пять туров

Команда Вадима Евсеева откровенно забуксовала в последний месяц. Во многом это было связано с кадровыми потерями. Но повезло, что всегда есть ульяновская «Волга», которая и сама играет в футбол, и другим даёт. Самым активным человеком в составе «Черноморца» был Саид Алиев – именно он открыл счёт на 28-й минуте. Отметим гениальный пас Максима Сыщенко в стиле Луки Модрича – разрезал одной передачей всю чужую команду.

«Волга» ответила шедевром Кирилла Фольмера. Воспитанник «Спартака» с внушительного расстояния закрутил мяч со штрафного в дальний угол. Один из лучших голов сезона – стоит оценить его отдельно.

В перерыве Евсеев сделал две замены. Поменял вратаря – Максим Матюша несколько раз ошибся в первом тайме и уступил место на поле Михаилу Штепе. Также на газоне появился Кирилл Морозов, ранее выступавший за «Волгу». Он сразу же сделал голевую передачу на Антона Антонова, который вывел «Черноморец» вперёд ударом головой. У «Волги» был шанс сравнять счёт благодаря вышедшему на замену Евгению Пшенникову, однако Штепа спас свою команду. В концовке ближе к забитому мячу был «Черноморец», но сначала Алиев не реализовал выход один на один, а потом Иван Сутугин попал в перекладину.

После игры Евсеев назвал своих футболистов героями.

Вадим Евсеев главный тренер «Черноморца» «У нас не было оптимального состава, но мы об этом не говорили. Не выносили это напоказ. У нас не было результатов… Поражения, ничьи. Но мы играли и старались использовать тех игроков, которые есть в наличии. Однако из вас, из прессы, никто на это даже внимания не обратил. Очень внимательно смотрите футбол. Вы ищете только причины поражения, в негативе. Поэтому мы спокойно работали, терпели. Сегодняшняя игра этому показатель. Пузанов отравился вчера, сегодня лучший был. Сыщенко получил травму в Красноярске, но оказался мужиком, вышел, отдал голевую. Матюша неудачно сыграл в первом тайме — сказал об этом в перерыве, вместо него вышел Штепа, поддержал товарища. Сегодня выиграла команда. Новороссийск — это город-герой. И живут в этом городе герои. Я на установке так и сказал, что хочу увидеть на футбольном поле героев. И я это увидел».

Без привычной атаки от Евсеева не обошлось. Под раздачу попал журналист, который не понял, почему заменили вратаря Матюшу.

— Вадим Валентинович, с победой. Почему в перерыве поменяли голкипера?

— Я же вам только что сказал. Матюша сам попросил. Говорит: «Я не готов выходить на второй тайм». Это же надо тоже отметить футболиста, *****, ведь не каждый так может. Вышел Штепа, его коллега, *****, вытащил низовой мяч, на выходах хорошо играл. Матюша в аут бросает, чтобы травмированному игроку помощь оказали. Ветер вдруг подул, *****, мяч в аут не вышел. Соперник нам в первой игре мяч не вернул и сейчас не вернул, *****. Краснодарская вратарская школа нормально работает? А чё он аут не может бросить? Плохо, значит, в Краснодаре работают. Будем тут работать, в Новороссийске.

«Черноморец» поднялся на 13-ю строчку. «Волга» приблизилась к зоне вылета, на пятки ульяновской команде уже наступает «Торпедо».

«Ротор» проиграл «Торпедо» и лишился тренера

В матче первого круга «Ротор» разгромил москвичей со счётом 3:0. Но во многом эту победу сделал непробиваемый Никита Чагров. Теперь судьба вернула «Торпедо» небольшой долг.

Хотя Чагров сопротивлялся и здесь – вытащил несколько «мёртвых» мячей. Переломный момент наступил на 57-й минуте. Боян Роганович пробил со штрафного – мяч попал в перекладину и опустился за линию ворот. Но заколдованная лицевая на «Арене Химки» творит с арбитрами странные вещи – сначала гол не был засчитан.

Первым на добивании оказался Глеб Шевченко, который отправил мяч в сетку. На него и записали гол. Игроки «Торпедо» доминировали на поле и давили «Ротор» в единоборствах – удивительная картина на фоне последних результатов команды Олега Кононова. Впрочем, Денис Бояринцев почти вернул волгоградцев в игру – сделал несколько эффективных замен. В частности, выпустил Давида Давидяна.

На 81-й минуте Давидян помчался к чужим воротам и почти выбежал один на один. Его срубил Александр Иваньков. При этом Анатолий Жабченко, судивший матч, не показал защитнику «Торпедо» даже жёлтую. Это вывело Бояринцева из себя – он выдал гневную тираду в адрес главного арбитра и увидел перед собой две жёлтые карточки подряд, которые превратились в красную.

Вскоре хозяева забили второй мяч – автором гола стал Александр Юшин. «Ротор» упал на седьмое место – до зоны стыков уже четыре очка.

«Урал» проиграл «Нефтехимику»

Команда Мирослава Ромащенко попала в тиски. Во-первых, «Нефтехимик» снова набрал отличную форму. Во-вторых, в Нижнекамске пошёл сильный дождь, который убил комбинации «Урала». «Нефтехимик» активно прессинговал и создал несколько моментов – ближе всех к голу был Константин Шильцов.

Также отлично сыграл вратарь хозяева Андрей Голубев – выручил в нескольких эпизодах. После перерыва «Нефтехимик» вновь пошёл в атаку. Давид Кокоев замкнул передачу Андрея Никитина – это уже пятый гол для молодого полузащитника в сезоне.

На 86-й минуте Кокоев и Бегич столкнулись головами, однако обошлось без серьёзных последствий. В добавленное время защитник «Урала» Матвей Бардачёв получил красную карточку за фол последней надежды. Так закончилась победная серия «Урала». «Нефтехимик» впервые с 2003 года добился успеха в этом противостоянии.

«Факел» впервые с 1969 года победил «Сокол» в гостях

Команда Младена Кашчелана ожидаемо закрылась против «Факела» и искала шансы в контратаках. Гости взвинтили темп перед перерывом – на 39-й минуте Равиль Нетфуллин едва не отправил мяч в дальнюю девятку. Через минуту Николай Гиоргобиани ворвался в штрафную и заработал пенальти – его сбил Иван Чуриков. Белайди Пуси не промахнулся с «точки». На счету албанского форварда уже 11 голов в сезоне.

Во втором тайме «Факел» грамотно засушил игру, «Сокол» так и не нашёл дополнительные ресурсы для финального штурма. Хозяева сделали большой упор на стандарты, но это не принесло результат.

Победа в Саратове позволила команде Олега Василенко единолично занять первую строчку.

Третья победа «Арсенала» подряд

Первый тайм прошёл в плотной борьбе – игра часто дробилась на эпизоды, судья Станислав Матвеев раздал пачку жёлтых карточек (сразу три – в первой половине встречи). После перерыва «Арсенал» окончательно перехватил инициативу – на 69-й минуте забил защитник Даниил Пенчиков (замкнул подачу Резиуана Мирзова с углового). На его счету уже четыре мяча в сезоне. А ведь до этого за всю карьеру Пенчиков забил всего три гола в официальных матчах.

«Уфа» отыгралась довольно быстро – Мигран Агеян сравнял счёт на 75-й минуте. Вскоре «Арсенал» заработал пенальти. Уильямс Чимези сыграл рукой в своей штрафной. Мирзов уверенно пробил с «точки».

Отрыв «Уфы» от зоны вылета сейчас составляет всего одно очко. «Арсенал» постепенно карабкается наверх – до зоны стыков семь очков.

Безумие в Челябинске

«КАМАЗ» – гарантия зрелища. Хотя команда полетела в Челябинск без целой группы основных игроков. Не помешал и снегопад, который обрушился на Южный Урал.

В первом тайме команды устроили лютую перестрелку – сразу пять голов в первые полчаса. В составе «Челябинска» отличились Гаррик Левин, Матвей Урванцев и Тимур Жамалетдинов. «КАМАЗ» ответил голами Тимофея Калистартова и Давида Хубаева. Тот случай, когда игра шла без центра поля. «КАМАЗ» понимал, что в нынешнем составе не сможет обороняться компактно, поэтому сам шёл в атаку.

«Челябинск» против «КАМАЗа» Фото: fc-chel.ru

Казалось, что «Челябинск» спокойно сыграет на результат, но «КАМАЗ» уцелел даже в таких условиях. На 85-й минуте Хубаев оформил дубль и сравнял счёт.

В добавленное время на поле вспыхнули эмоции, которые едва не привели к массовой потасовке. Роман Мануйлов дважды ударил по ногам убегавшего в отрыв Рамазана Гаджимурадова. Всё обошлось, а игрок «КАМАЗа» получил прямую красную карточку.

«Шинник» разгромил «Чайку»

В прошлом туре «Шинник» «сгорел» «Ротору» (0:3), поэтому болельщики из Ярославля ожидали реабилитацию в игре с «Чайкой». Команда Артёма Булойчика не подвела фанатов – уже к 39-й минуте на табло горели цифры 3:0. Голами отметились Руслан Куль, Даниил Корнюшин и Никита Бозов.

«Чайка» Дмитрия Комбарова не справилась с убойными стандартами «Шинника» и часто теряла мяч под давлением. На 41-й минуте Артём Соколов сократил разницу в счёте. Однако уже во втором тайме Корнюшин оформил дубль. Ещё один защитник-бомбардир из Первой лиги – на счету 24-летнего игрока уже четыре мяча в сезоне-2025/2026.

Уверенная победа «Шинника», который остался на 10-й строчке. «Чайка» – всё ещё последняя.

«Родина» поднимается на третье место

Формально «Родина» играла на выезде. Но из-за переноса домашних игр костромского «Спартака» на «Арену Химки» гостевая встреча превратилась в очередной матч на своём стадионе.

Первый тайм прошёл в плотной борьбе. «Спартак» сознательно рушил комбинационные механизмы «Родины», которая потеряла многих основных игроков. Однако Хуан Диас нашёл несколько интересных решений по составу. Профильный фулбек Лео Гогличидзе стал левым вингером. Руслан Фищенко выполнял роль блуждающего плеймейкера. Аршак Корян вышел на позиции «десятки».

Футболисты «Родины» Фото: vk.com/fc_rodina

«Спартак» доминировал в единоборствах, однако ему не хватило класса для эффективной игры в переходных фазах, что привело к двум пропущенным мячам. На 28-й минуте забил Артём Максименко, на 32-й – Папа Гуйе.

Тренерский штаб «Спартака» в привычном стиле попробовал перевернуть игру с помощью замен, но «Родина», которую зарядил судейский грабёж в прошлом туре, удержала важнейшую победу. Кострома теперь на четвёртом месте. «Родина» поднялась на третью строчку.

Максименко догнал Руслана Апекова из «КАМАЗа» и Амура Калмыкова из «Арсенала» в списке лучших бомбардиров Первой лиги. 27-летний форвард настрелял уже восемь мячей в 19 матчах.