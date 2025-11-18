Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 19 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: отбор к чемпионату мира по футболу, хоккей, НБА и женский волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 19 ноября: команда Адвоката в шаге от ЧМ-2026, «Тампа» — «Нью-Джерси» в НХЛ и «Локомотив» — «Шанхайские Драконы» — в КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 ноября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Тампа» реванш?

В начале октября команды уже встречались на арене «молний», и тогда «дьяволы» победили со счётом 5:3. Сейчас «Нью-Джерси» возглавляет таблицу Восточной конференции и снова приезжает в гости к «Лайтнинг» после двух побед подряд. «Тампа» борется за попадание в плей-офф – команду Джона Купера от кубковой восьмёрки отделяют два очка. Получится ли у «молний» приблизиться к «Дэвилз» или же подопечные Шелдона Кифа снова возьмут верх?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
«Нью-Джерси» приходится справляться без лидера:
Звезда НХЛ получил тяжёлую травму на командной вечеринке. Что произошло с Хьюзом?
Звезда НХЛ получил тяжёлую травму на командной вечеринке. Что произошло с Хьюзом?

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: есть ли шансы на третью победу?

«Бруклин» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Вашингтон». Но теперь «Нетс» предстоит сыграть с «Бостоном», который совсем недавно становился чемпионом НБА. Правда, после травмы Тейтума в команде произошли огромные изменения. Дёмин почему-то не играл в двух концовках последних матчей «сетей», ситуация изменится?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Как проявил себя Егор во второй победе «Бруклина» в сезоне?
«Бруклин» добыл вторую победу в сезоне. Но Егор Дёмин опять просидел концовку
«Бруклин» добыл вторую победу в сезоне. Но Егор Дёмин опять просидел концовку

⚽️ 4:00: Коста-Рика — Гондурас, ЧМ-2026, отбор — Северная Америка, группа 3, 6-й тур

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа 3. 6-й тур
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Коста-Рика
Не начался
Гондурас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Коста-Рика не попадёт на чемпионат мира?

Сборная Коста-Рики оказалась в тяжёлом положении. Если она не обыграет Гондурас, то пролетит мимо чемпионата мира. Структура отбора в КОНКАКАФ такая, что только победители групп напрямую отбираются на чемпионат мира. Если команда занимает второе место, то у неё есть шанс оказаться в межконтинентальных стыках. Коста-Рика пока находится на третьей строчке в группе, а Гондурас — на первой.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Северная Америка
Тут есть и форма сборной Коста-Рики:
Adidas представил 22 комплекта формы национальных команд, в том числе участников ЧМ-2026

⚽️ 4:00: Ямайка — Кюрасао, ЧМ-2026, отбор — Северная Америка, группа 2, 6-й тур

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа 2. 6-й тур
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Ямайка
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кюрасао добьётся исторического успеха?

Сборная Кюрасао находится в шаге от попадания в финальную стадию чемпионата мира. Для этого команде достаточно не проиграть в заключительном туре Ямайке. Любопытно, что главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат покинул лагерь национальной команды перед матчем. Причина — личные обстоятельства. Впрочем, Адвокат будет участвовать в принятии ключевых решений, которые касаются тактики. Ямайка точно поедет на чемпионат мира, если обыграет соперника в предстоящем матче.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Северная Америка
Неожиданное решение:
Внезапно и грустно. Адвокат покинул лагерь Кюрасао, хотя до сказки с ЧМ осталась одна игра
Внезапно и грустно. Адвокат покинул лагерь Кюрасао, хотя до сказки с ЧМ осталась одна игра

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернутся ли «Рейнджерс» в зону плей-офф?

Команда Майка Салливана показала признаки выздоровления, одержав три победы подряд, одна из которых была долгожданной домашней. Но уже в следующей игре в «Мэдисон Сквер Гарден» «копы» уступили «Детройту». В гостях у них получается куда лучше – а сейчас они приедут к «Вегасу», который сильно сдал в последнее время. Пять поражений в последних шести матчах – явно не то, на что рассчитывают в Парадайсе.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Последний матч «Рейнджерс» закончился заварушкой:
Вратарь устроил заварушку стенка на стенку в НХЛ! Его взбесил бросок после сирены
Видео
Вратарь устроил заварушку стенка на стенку в НХЛ! Его взбесил бросок после сирены

🏐 18:00: «Протон» — «Локомотив» Калининград, женская Суперлига, 9-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 9-й тур
19 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Протон
Саратов
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Протона» удивить железнодорожниц?

Встречаются соседи по турнирной таблице: «Локомотив» — действующий чемпион и «Протон» — самая непредсказуемая команда Суперлиги. И если железнодорожницы рассчитывают, что легко заберут победу у саратовского клуба, то они ошибаются. Потому что одна команда из тройки лидеров, «Уралочка-НТМК», за это уже поплатилась. Поэтому нас ожидает не просто игра, а настоящая битва тактик, характеров и, конечно же, нервов.

Турнирная таблица женской Суперлиги
Как Киселёва вписалась в состав «Локо»:
«Понимала, что с меня будет большой спрос». Интервью с молодой звездой женской Суперлиги
Эксклюзив
«Понимала, что с меня будет большой спрос». Интервью с молодой звездой женской Суперлиги

🏒 19:00: «Локомотив» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Шанхай» одержать вторую победу подряд?

Команда Жерара Галлана одержала две победы в последних трёх матчах, но серии побед у «драконов» не было уже больше месяца. С «Локомотивом» Боба Хартли есть шансы выйти на счастливую полосу – в домашней игре с железнодорожниками китайский клуб убедительно победил со счётом 4:1. Впрочем, ярославцам необходимо удерживать лидерство на Западе, да и взять реванш действующие чемпионы тоже наверняка хотят.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Откровения бывшего тренера «Локомотива»:
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
Эксклюзив
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин

🏒 19:30: «Сочи» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Салават» в зону плей-офф?

Уфимцы провели неплохой отрезок в конце октября, после которого их положение перестало быть безнадёжным. Но последние результаты команды очень нестабильны – из-за этого банда Виктора Козлова болтается на границе кубковой восьмёрки на Востоке. Два очка в Сочи помогут вернуться в зону плей-офф – смогут ли игроки «Салавата» добиться нужного результата?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Сыграет ли капитан уфимцев?
Главный тренер «Салавата» Козлов рассказал о состоянии капитана команды Панина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android