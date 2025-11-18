Топ-матчи среды: отбор к чемпионату мира по футболу, хоккей, НБА и женский волейбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- 🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
- ⚽️ 4:00: Коста-Рика — Гондурас, ЧМ-2026, отбор — Северная Америка, группа 3, 6-й тур
- ⚽️ 4:00: Ямайка — Кюрасао, ЧМ-2026, отбор — Северная Америка, группа 2, 6-й тур
- 🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏐 18:00: «Протон» — «Локомотив» Калининград, женская Суперлига, 9-й тур
- 🏒 19:00: «Локомотив» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Сочи» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: возьмёт ли «Тампа» реванш?
В начале октября команды уже встречались на арене «молний», и тогда «дьяволы» победили со счётом 5:3. Сейчас «Нью-Джерси» возглавляет таблицу Восточной конференции и снова приезжает в гости к «Лайтнинг» после двух побед подряд. «Тампа» борется за попадание в плей-офф – команду Джона Купера от кубковой восьмёрки отделяют два очка. Получится ли у «молний» приблизиться к «Дэвилз» или же подопечные Шелдона Кифа снова возьмут верх?
🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: есть ли шансы на третью победу?
«Бруклин» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Вашингтон». Но теперь «Нетс» предстоит сыграть с «Бостоном», который совсем недавно становился чемпионом НБА. Правда, после травмы Тейтума в команде произошли огромные изменения. Дёмин почему-то не играл в двух концовках последних матчей «сетей», ситуация изменится?
⚽️ 4:00: Коста-Рика — Гондурас, ЧМ-2026, отбор — Северная Америка, группа 3, 6-й тур
Интрига: Коста-Рика не попадёт на чемпионат мира?
Сборная Коста-Рики оказалась в тяжёлом положении. Если она не обыграет Гондурас, то пролетит мимо чемпионата мира. Структура отбора в КОНКАКАФ такая, что только победители групп напрямую отбираются на чемпионат мира. Если команда занимает второе место, то у неё есть шанс оказаться в межконтинентальных стыках. Коста-Рика пока находится на третьей строчке в группе, а Гондурас — на первой.
⚽️ 4:00: Ямайка — Кюрасао, ЧМ-2026, отбор — Северная Америка, группа 2, 6-й тур
Интрига: Кюрасао добьётся исторического успеха?
Сборная Кюрасао находится в шаге от попадания в финальную стадию чемпионата мира. Для этого команде достаточно не проиграть в заключительном туре Ямайке. Любопытно, что главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат покинул лагерь национальной команды перед матчем. Причина — личные обстоятельства. Впрочем, Адвокат будет участвовать в принятии ключевых решений, которые касаются тактики. Ямайка точно поедет на чемпионат мира, если обыграет соперника в предстоящем матче.
🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: вернутся ли «Рейнджерс» в зону плей-офф?
Команда Майка Салливана показала признаки выздоровления, одержав три победы подряд, одна из которых была долгожданной домашней. Но уже в следующей игре в «Мэдисон Сквер Гарден» «копы» уступили «Детройту». В гостях у них получается куда лучше – а сейчас они приедут к «Вегасу», который сильно сдал в последнее время. Пять поражений в последних шести матчах – явно не то, на что рассчитывают в Парадайсе.
🏐 18:00: «Протон» — «Локомотив» Калининград, женская Суперлига, 9-й тур
Интрига: получится ли у «Протона» удивить железнодорожниц?
Встречаются соседи по турнирной таблице: «Локомотив» — действующий чемпион и «Протон» — самая непредсказуемая команда Суперлиги. И если железнодорожницы рассчитывают, что легко заберут победу у саратовского клуба, то они ошибаются. Потому что одна команда из тройки лидеров, «Уралочка-НТМК», за это уже поплатилась. Поэтому нас ожидает не просто игра, а настоящая битва тактик, характеров и, конечно же, нервов.
🏒 19:00: «Локомотив» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли «Шанхай» одержать вторую победу подряд?
Команда Жерара Галлана одержала две победы в последних трёх матчах, но серии побед у «драконов» не было уже больше месяца. С «Локомотивом» Боба Хартли есть шансы выйти на счастливую полосу – в домашней игре с железнодорожниками китайский клуб убедительно победил со счётом 4:1. Впрочем, ярославцам необходимо удерживать лидерство на Западе, да и взять реванш действующие чемпионы тоже наверняка хотят.
🏒 19:30: «Сочи» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: вернётся ли «Салават» в зону плей-офф?
Уфимцы провели неплохой отрезок в конце октября, после которого их положение перестало быть безнадёжным. Но последние результаты команды очень нестабильны – из-за этого банда Виктора Козлова болтается на границе кубковой восьмёрки на Востоке. Два очка в Сочи помогут вернуться в зону плей-офф – смогут ли игроки «Салавата» добиться нужного результата?