У «Челси» вот-вот должен появиться спонсор на форме. Но клуб рассчитывал на другие деньги

У «Челси» наконец-то появится титульный спонсор на футболке. Им должна стать компания Oracle – американская корпорация, которая занимается программным обеспечением. В 2023-м её называли четвёртой крупнейшей компанией в сфере информационных технологий – после Alphabet, Microsoft и IBM (источник: Insider Monkey).

Изначально о потенциальном спонсорстве сообщил инсайдер Лукаш Бончек, который специализируется на финансах в футболе. По его информации, срок соглашения будет рассчитан до конца этого сезона, а сумма сделки значительно ниже той, на которую «Челси» рассчитывал изначально. Затем пришло подтверждение от Footy Headlines, специализирующемся на футбольной экипировке. Кстати, у Oracle уже есть опыт сотрудничества с АПЛ – во время трансляций можно было увидеть статистику матча, предоставленную этой фирмой.

Спонсоры «Челси» в XXI веке:

Autoglass – производитель стёкол для автомобилей (1997-2001);

Emirates – авиакомпания (2001-2005);

Samsung – производитель электроники и бытовой техники (2005-2015);

Yokohama Tyres – производитель автомобильных шин (2015-2020);

Three UK – телекоммуникационная компания (2020-2023);

Infinite Athlete – корпорация спортивных технологий (2023-2024);

Damac – девелопер (2025);

Oracle (2025-2026).

Надпись предыдущего титульного спонсора «Челси» на майке Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images

Проблемы «Челси» со спонсорами начались в 2022-м. В марте того года с официального сайта клуба исчез логотип Three, но затем вернулся, и в сезоне-2022/2023 «тройка» оставалась на футболках. А вот затем клуб начал испытывать проблемы и стартовал в чемпионате без титульного спонсора. Договориться с Infinite Athlete и добиться одобрения от АПЛ удалось только к октябрьским матчам (в 2023-м не согласовали с лигой контракт с Paramount+ из-за рисков, связанных с вещателем-конкурентом).

В следующем сезоне получилось ещё грустнее. Спонсора удалось найти только на его концовку. Damac (строительная компания из ОАЭ) заплатила £ 8 млн за последние восемь матчей, включая финал Лиги конференций. При этом на клубный ЧМ «Челси» отправился без титульного спонсора на майках. Хотя затем с шевроном победителей КЧМ джерси смотрелось уже не так пустовато.

«Челси» без титульного спонсора на майках Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Прошедшим летом было много информации о переговорах с потенциальными спонсорами. Ожидалось, что на этот раз проблем с тем, чтобы начать сезон с титульным спонсором, не будет. Всё-таки «Челси» пробился в Лигу чемпионов и стал чемпионом мира среди клубов. В числе потенциальных кандидатов в разное время называли Jordan, Riyadh Air, Red Bull, Oracle, Lenovo и Qatar Airways. Однако получилось так, что «Челси» снова стартовал без спонсора, в отличие от всех остальных команд АПЛ. Судя по всему, из-за этого в сентябре своей должности лишился директор «Челси» по доходам Каспер Стилсвиг. Хотя не только он занимался в клубе поиском спонсоров.

Теперь проблема всё-таки должна разрешиться. И сейчас вопрос лишь в том, сколько «Челси» заработает на сделке с Oracle. Известно, что значительно меньше, чем хотелось. По информации того же Лукаша Бончека, руководство клуба рассчитывало на £ 60-65 млн за сезон. Видимо, поэтому поиск спонсора и затянулся.

«Манчестер Юнайтед» Фото: Shaun Brooks/Getty Images

А сколько вообще зарабатывают топ-клубы АПЛ? Точные цифры, как правило, не раскрываются, однако почти всегда есть инсайды. Похоже, планка в £ 60 млн в год за логотип на футболке покорилась только двум клубам из Манчестера. Ровно столько получает «МЮ» от Qualcomm за логотип Snapdragon, а «Сити» – £ 67,5 млн от Etihad Airways.

При этом существует дискуссия, какие сделки рыночные, а какие – завышены, чтобы обойти финансовый фэйр-плей (в том числе из-за этого УЕФА отстранил «Сити» на два года от еврокубков, но клуб выиграл апелляцию в CAS). Чуть меньше от титульных спонсоров получают «Ливерпуль» (финансовая компания Standard Chartered) и «Арсенал» (авиакомпания Emirates) – по £ 50 млн.

Кстати, по поводу титульных спонсоров в АПЛ есть важный нюанс. У 11 из 20 клубов на футболках изображены логотипы букмекерских контор. При этом со следующего сезона будет запрещено рекламировать что-либо связанное с азартными играми. Есть вероятность, что следующий чемпионат без спонсора начнёт уже не только «Челси».