«Алания» упала ещё ниже, успех Кириченко и чемпион из Москвы. Итоги «Золота» Второй лиги

В дивизионе «Золото» LEON-Второй лиги «А» наступила развязка. «Велес» в скандальном матче с «Машук-КМВ» (1:0) удержал первую строчку, которая отправила команду Алексея Стукалова в стыковые матчи за право сыграть в Лиге Pari.

Битва за выживание едва не превратилась в грандиозный провал «Ленинградца», который был близок к тому, чтобы присоединиться к вылетевшим «Динамо-2», «Алании» и «Динамо Киров». В случае победы над «Текстильщиком» у «Тюмени» был шанс остаться в «Золоте», если бы кто-то из конкурентов потерял очки. «Ленинградец» так и сделал – «сгорел» «Алании» (2:5). При этом «Тюмень» 13 минут вела в счёте в игре с «Текстильщиком» (1:1), но традиционно провалила концовку. «Сибирь» тоже уцелела на тоненького – сыграла 0:0 с главными аутсайдерами из «Динамо-2».

Как устроен буфер Второй лиги?

Вторая лига «А» играет в два этапа. Команды разделены на два дивизиона – «Золото» и «Серебро». По итогам первой части сезона-2025/2026 четыре худшие команды «Золота» вылетают в «Серебро» (их меняют, соответственно, четыре лучших клуба из дивизиона ниже). Лидеры сражаются за шансы сыграть в Первой лиге. Через стыки или напрямую – зависит от итога второго этапа. Например, если «Велес», который стал осенним чемпионом, по итогам весеннего этапа займёт первое, второе или третье место, то напрямую выйдет в Первую лигу. Если «Велес» окажется на местах с четвёртого по шестое, ему предстоит сыграть в стыковых матчах.

«Серебро» сейчас состоит из восьми команд (так получилось из-за исчезновения «Форте» и «Химок»), но уже весной дивизион вернётся к привычному наполнению – 10 команд.

Ниже – итоги и оценки по каждой команде «Золота».

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Велес» — первое место, 33 очка

Разность мячей: 26:12

Когда-то «Велес» Алексея Стукалова шумел в Первой лиге – восьмое место в сезоне-2020/2021. После этого тренер ушёл на повышение в «Уфу». «Велес» продержался в «Лучшей лиге мира» ещё два года. А этим летом Стукалов вернулся в клуб – правда, уже не в Первую лигу.

«Велес» начал с восьми матчей без поражений. Правда, потом случился неудачный отрезок – команда не побеждала пять туров подряд. Потратили много сил на Кубок России: выбили «Ротор» (2:1) в четвёртом раунде Пути регионов и проиграли «Торпедо» (0:3) в пятом.

После этого «Велес» собрался и закрыл концовку чемпионата – четыре победы в пяти турах. Заключительный матч с конкурентами из «Машука-КМВ» (1:0) закончился потасовкой – защитник «Велеса» Михаил Рыбалко и вратарь «Машука» Олег Суворов получили красные карточки.

Обратим внимание на мощную реализацию: 26 голов при 20,47 xG. Меньше у чужих ворот создали только «Алания», «Волгарь» и «Динамо-2». Решающим фактором стала надёжная оборона – всего 12 пропущенных в 18 матчах. По xGA (ожидаемые пропущенные голы) лучше «Велеса» только «Сибирь» и «Машук-КМВ».

ФК «Велес» Фото: ФК «Велес»

Лучший игрок — Расул Мицаев (18 матчей, 12 пропущенных голов)

23-летний голкипер «Велеса» отразил 80% ударов – отличный показатель. Часто выручал в безнадёжных ситуациях. Например, его сейв во встрече с «Сибирью» (1:0) помог команде набрать три очка, которые напрямую повлияли на итоговый турнирный расклад.

Оценка за сезон: 9/10

«Волгарь» — второе место, 32 очка

Разность мячей: 18:11

«Волгарь» проиграл «Челябинску» в стыках за выход в Первую лигу – после этого клуб покинули ключевые футболисты и главный тренер Денис Клюев. Команду подхватил Юрий Юхневич. Пришлось искать новую «химию» прямо по ходу сезона.

Юрий Юхневич Фото: ФК «Волгарь»

В первых шести турах «Волгарь» набрал всего пять очков и опустился в зону вылета. Но потом начал впечатляющий подъём – шесть побед подряд. Секрет успеха – прагматичный вертикальный стиль в сочетании с вязкой защитой. Также «Волгарь» мощно смотрелся на стандартах: центральный защитник Илья Зуев забил три мяча.

Побороться за чемпионство не позволила ничья с «Динамо-2» (1:1) в предпоследнем туре. Но Юхневич и без того показал отличную работу.

Лучший игрок — Олег Дмитриев (16 матчей, 2+4)

Сердце «Волгаря», диспетчер «Волгаря». Бывший полузащитник «Факела» стал новым капитаном астраханской команды и здорово проявил себя в роли лидера. Через него шли буквально все атаки. Забил важные голы в ворота «Текстильщика» (2:0) и «Машук-КМВ» (2:0).

Оценка за сезон: 8/10

«Текстильщик» — третье место, 30 очков

Разность мячей: 24:16

Первый этап в исполнении команды Дмитрия Кириченко можно разделить на три части.

Неплохой старт с важными победами. Вылет из Кубка России в серии пенальти с «Факелом» и завал в середине (в какой-то момент «Текстильщик» даже стал претендентом на вылет). И, наконец, уверенный финиш – четыре победы подряд с общим счётом 11:0. В последнем туре «Текстильщик» отправил «Тюмень» в «Серебро» и продлил серию без поражений.

Отличительная черта команды – небольшая обойма. Кириченко почти всегда использовал один и тот же состав. Зато «Текстильщик» максимально быстро сыгрался. Владимир Азаров, Тимур Мелекесцев, Данил Аносов и Муслим Бамматгереев отвечали за остроту впереди. Максим Поляков (0+3) освоился в роли оттянутого плеймейкера. Отлично показали себя крайние защитники Никита Чистяков (2+0) и Андрей Хитяев (2+1).

ФК «Текстильщик» Фото: ФК «Текстильщик»

Лучший игрок — Тимур Мелекесцев (18 матчей, 7+2)

Воспитанник «Динамо» в прошлом сезоне забил 13 голов в 27 матчах за «Форте» – ценный человек в условиях, когда очень нужна эффективная «девятка». 24-летний форвард, который в юности занимался вольной борьбой, давил защитников и классно открывался под передачи партнёров.

Также отметим Бамматгереева, который отдал четыре голевые передачи.

Оценка за сезон: 7/10

«Машук-КМВ» — четвёртое место, 30 очков

Разность мячей: 20:17

Одна из самых интересных команд всего российского футбольного андерграунда. У «Машук-КМВ» скромные ресурсы, но тренер Артур Садиров выжимает из состава максимум. Да, матчи клуба из Пятигорска не всегда радуют голами, но даже так можно вспомнить интересные перестрелки – 3:3 во встрече с «Тюменью» на выезде (упустили победу 3:0) или домашние 2:2 в игре с «Текстильщиком» с голом Севады Торосяна в компенсированное время.

«Машук-КМВ» рубит соперника в компактных 3-5-2 и быстро переводит мяч в атаку. Вторая команда лиги по ожидаемым голам – 29,95 xG. Лучшая по интенсивности высокого прессинга – 5,43 PPDA.

Садиров после поражения от «Велеса» признался, что у команды была цель – занять первое место. И пообещал, что на весеннем этапе всё будет совсем по-другому. Отдельно тренер «Машука» прошёлся и по Стукалову: «Поведение тренера «Велеса» никуда не годится ни по-мужски, ни по спортивному принципу». Ждём принципиального реванша?

ФК «Машук-КМВ» Фото: ФК «Машук-КМВ»

Лучший игрок — Анзор Хутов (18 матчей, 2+4)

Всего два забитых гола, но это лишь верхушка айсберга. Хутов – практически идеальный нападающий для Второй лиги. Силён в борьбе, постоянно цепляется за мяч, помогает партнёрам и обладает мощным ударом. Был признан лучшим игроком чемпионата в сентябре.

Ещё один важный игрок – 21-летний Раджаб Гусенгаджиев. Одинаково мощно играет как в опорной зоне, так и в центре обороны. Ценный универсал, который интересно смотрелся бы даже на уровне Первой лиги.

Оценка за сезон: 8/10

«Сибирь» — пятое место, 24 очка

Разность мячей: 26:18

Очень неровный этап. Хотя во многих матчах «Сибири» просто не везло. Это лучшая команда «Золота» по xG (31,64) и вторая – по надёжности обороны (17,26 xGA, лучше только «Машук-КМВ»). В конце сезона представители Новосибирска едва не доигрались. Главный тренер Виктор Тренёв даже сказал, что покинет клуб в случае вылета в «Серебро».

Финишный отрезок действительно получился грустным – всего одна победа в семи матчах. Впрочем, накопленного запаса хватило для сохранения прописки.

ФК «Сибирь» Фото: ФК «Сибирь»

Лучший игрок: Александр Елисеев (13 матчей, 2+2)

34-летний защитник пришёл летом из «Текстильщика». В своё время Елисеев бегал в РПЛ за «Крылья Советов», теперь пылит во Второй лиге. На его счету победные голы в ворота «Тюмени» (1:0) и «Текстильщика» (2:0). Травма Елисеева повлияла на результаты «Сибири» – четыре поражения в пяти встречах, когда Александра не было на поле.

Оценка за сезон: 5/10

«Ленинградец» — шестое место, 24 очка

Разность мячей: 22:25

Если бы не подарок от Евгений Татаринова из «Текстильщика», который сравнял счёт в матче с «Тюменью», то мы увидели бы «Ленинградец» в «Серебре». Команда Алексея Баги, как и «Сибирь», провела всю осень на качелях, чередуя неплохие победы с невзрачными поражениями.

При этом у «Ленинградца» был классный отрезок в сентябре-октябре: победы над «Велесом» (2:1), «Сибирью» (2:1) и «Текстильщиком» (3:1) сформировали необходимый запас очков. Но вот два поражения на финише трудно объяснить. «Ленинградец» проиграл командам, которые уже потеряли шансы на выживание. Сначала были 0:2 от «Динамо Киров». А затем – кошмарные 2:5 от «Алании».

А ведь состав «Ленинградца» позволяет бороться за большее, чем просто пот в районе шестого-седьмого места.

ФК «Ленинградец» Фото: ФК «Ленинградец»

Лучший игрок: Максим Бачинский (17 матчей, 5+4)

Воспитанник «Зенита» выступает за «Ленинградец» с 2022-го. Лидер атак, хорош в подыгрыше, изматывает соперников своими рывками. Возможно, именно Бачинского не хватило команде в матче с «Аланией». Хотя по такому счёту вопросы больше к обороне.

Оценка за сезон: 4/10

«Тюмень» — седьмое место, 23 очка

Разность голов: 31:26

Летом «Тюмень» покинул Игорь Меньщиков. Его бывший помощник Сергей Попков стал главным тренером и взял на себя функции по сбору команды под новый сезон. Пришли действительно неплохие игроки – воспитанник «Спартака» Владлен Бабаев, бывший форвард «Авангарда» Руслан Болов. В клуб вернулись Павел Шакуро и Иван Чудин.

При этом «Тюмень» не сформировала необходимую глубину состава – механизм Попкова барахлил, когда ломался кто-то из основы. Хотя на старте клуб шёл среди лидеров (так как многие команды теряли очки) – в 6-м туре даже разгромил «Динамо» на выезде со счётом 6:0.

ФК «Тюмень» Фото: ФК «Тюмень»

Потом началась чёрная полоса. Посыпались травмы и дисквалификации. «Тюмень» вылетела из Кубка России (непреодолимым препятствием стала «Волна» из Ковернина) и оформила серию из семи матчей без побед в чемпионате. Когда играли дома с «Аланией», Попков покинул скамейку прямо во время встречи и ушёл в подтрибунку. После этого тренер на пресс-конференции объявил об уходе из клуба.

Главным назначили тренера вратарей Тимура Касимова. При нём «Тюмень» взбодрилась и даже зацепилась за шансы на выживание. Но всё испортили игры с «Машук-КМВ» (2:2) и «Текстильщиком» (1:1). Оба раза «Тюмень» вела в счёте и пропускала в концовке. Хроническая болезнь, которая сопровождает клуб уже не первый сезон. «Тюмень» планировала вернуться в Первую лигу, но теперь об этом придётся забыть минимум на полтора года.

Лучший игрок: Александр Бем (18 матчей, 5+5).

24-летний местный воспитанник в условиях кадрового дефицита перешёл на правый фланг атаки, где раскрылся совершенно по-новому. Скоростные рывки Бема и его перемещения в штрафной серьёзно помогли «Тюмени», которая стала самой результативной командой лиги (30 голов).

Также отметим Никиту Яновича. 22-летний вратарь стал лучшим в «Золоте» по количеству сейвов (20). Иногда совершал ошибки, но это можно списать на молодость.

Оценка за сезон: 1/10

«Динамо Киров» — восьмое место, 20 очков

Разность мячей: 20:24

Команда Виктора Булатова неудачно начала сезон – всего четыре очка в первых девяти матчах. Казалось, что «Динамо Киров» уже точно улетит в «Серебро», но после прихода Артемия Укомского команда резко прибавила в атаке. Как результат – отличная осенняя серия, победы над «Тюменью» (1:0), «Сибирью» (2:1), «Машук-КМВ» (2:0). Всё сломало домашнее поражение от «Текстильщика» (0:3). Тимофей Данилов срезал мяч в свои ворота, а потом соперники два раза подловили «Динамо Киров» на контратаках.

Потенциал у команды есть. Если не развалить этот состав, то можно оперативно вернуться в «Золото» и наконец-таки закрепиться в дивизионе. Самый интересный сюжет сезона – возвращение 37-летнего Андрея Малых в родной клуб. Легендарный защитник «Оренбурга» начинал именно в Кирове. Приехал домой и готовился к завершению карьеры, но потом получил приглашение от Булатова. Малых отыграл 16 матчей, в которых оформил 1+2 по «гол+пас».

ФК «Динамо Киров» Фото: ФК «Динамо Киров»

Лучший игрок: Артемий Укомский (11 матчей, 5+3)

27-летний нападающий не пригодился Артёму Булойчику в «Шиннике», поэтому уехал в аренду в «Динамо Киров». Где и стал главным катализатором преображения команды. Для Второй лиги – цепкий и техничный форвард с неплохим завершением.

Оценка за сезон: 3/10

«Алания» — девятое место, 17 очков

Разность мячей: 19:30

Всего несколько лет назад «Алания» претендовала на выход в РПЛ, но сейчас обстановка с футболом в Северной Осетии, мягко говоря, сложная. Мало денег, нет своего стадиона (команда играет в Грозном). У «Алании» нет цели, есть только путь. Однако Спартак Гогниев не сдавался – напоследок громко хлопнул дверью, разгромив «Ленинградец». Правда, «Тюмень» не воспользовалась подарком.

Тренер «Алании» воевал не только с обстоятельствами. Самой громкой стала история, когда Гогниев увёл команду с поля в матче с «Велесом» (0:4), не согласившись с решением арбитра.

При этом в «Алании» иногда сверкали молодые футболисты. Например, уроженец итальянского Дженоа Артём Закиров – автор хет-трика в ворота «Ленинградца».

В этом же матче отличился Спартак Спартакович Гогниев – сын главного тренера.

Лучший игрок: Алан Хугаев (17 матчей, 1+2)

34-летний опорник «Алании» не бросил команду в трудной ситуации, хотя мог спокойно пополнить состав какого-нибудь клуба из Первой лиги. Хугаеву уже не хватает прежней резкости, но по уровню он всё равно выделялся на фоне многих партнёров.

Оценка за сезон: 3/10

«Динамо-2» — 10-е место, 12 очков

Разность мячей: 9:36

Молодые динамовцы, которыми руководит Павел Алпатов, попали в жёсткую мясорубку «Золота». Поначалу сопротивлялись – пять матчей на старте закончились ничьей. Особенно впечатлили 1:1 в игре с «Сибирью» в гостях и 2:2 во встрече с «Текстильщиком» (тоже на выезде).

Но потом динамовцы получили 0:6 от «Тюмени» и просто посыпались. Всего одна победа в 18 матчах – грустная картина. Впрочем, у «Динамо-2» и задача другая. Фокус делается на подготовке молодёжи, которую обкатывают в боевых условиях. Алпатов старался играть смело, но соперники постоянно наказывали за разрывы между линиями.

ФК «Динамо-2» Фото: ФК «Динамо-2»

Лучший игрок — Глеб Мирошниченко (18 матчей, 5+1)

Летом «Динамо» переманило талантливого воспитанника «Чертаново». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 55 тыс. Мирошниченко – техничный атакующий полузащитник, который может сыграть на разных позициях. Забил несколько красивых мячей, стал лучшим в «Динамо-2» по сумме ожидаемых голов и ожидаемых голевых передач.

Оценка за сезон: 1/10

Второй этап «Золота» начнётся в марте 2026-го. Вместо вылетевших команд зайдут «Родина-2», «Калуга», «Иртыш» и «Торпедо Миасс», которые добились повышения на первом этапе «Серебра».