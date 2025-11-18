Вместо бровки — в отделение! Яркие истории от бывшего фотографа «Чемпионата»

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

В 2008 году присоединился к «Чемпионату» как внештатный фотограф. Затем Александр Демидов взял меня в штат, и в фотослужбе стало сразу три Александра: Демидов, я и Сафонов. В 2018 году появился новый проект «Спорт24», и я, как и многие коллеги, решил перейти в него. Сейчас работаю руководителем фотослужбы ФК «Спартак-Москва».

Честно говоря, моя карьера в спортивной фотожурналисте началась относительно неожиданно. 2007-2008 год, я спокойно работаю администратором небольшого интернет-магазина по продажам спортивного оборудования. Увлекаюсь фотографией, рыбалкой и футболом, играю в разные тематические компьютерные игры и проекты. Одним из таких проектов был футбольный онлайн-менеджер «Золотая бутса», благодаря которому узнал про проект «Соккер.ру». Ему требовались фотографы для съёмки футбольных матчей в разных регионах России, в том числе московском. Недолго думая, написал в редакцию и через какое-то время отправился на первое редакционное задание. Как сейчас помню, поехал в Раменское снимать игру «Сатурн» — «Зенит». С этого момента началась моя карьера спортивного фотографа.

Через какое-то время я где-то увидел подобное объявление про поиск внештатных фотографов, но уже на новом проекте «Чемпионат.ру». Написал Саше Демидову, мои фотографии ему понравились, и вскоре я получил задание сделать фоторепортаж с матча «Москва» — «Терек». Но тут была небольшая проблема и она же первая короткая история…

«Договорняк» ради работы

В тот день, когда мне нужно было ехать на матч по заданию «Чемпионата», я участвовал в финале турнира по FIFA города Одинцова. Проходил он в так называемом «куполе» в центре города на импровизированной сцене — два полуфинальных матча и финал.

Прикинув по времени, понимаю, что не успеваю на съёмку, если выйду в финал турнира, плюс ко всему прочему там всякие награждения и так далее. Пришлось матч проиграть, особо не сопротивляясь — такой вот договорняк. Но это того стоило, и возможно, это сильно повлияло на мою дальнейшую судьбу!

Дмитрий Егоров, Иван Карпов и Александр Мысякин Фото: Из личного архива Александра Мысякина

Проклятые замки в душевых

Следующая смешная или не очень история случилась во время моей первой зарубежной командировки в «Чемпионате» (тогда я уже работал в штате редакции). В 2011 году меня отправили в Польшу на женский чемпионат Европы по баскетболу. Итак, город Лодзь, финал чемпионата Россия — Турция. Я жил с коллегой, который отправился на стадион чуть раньше. Я же в какой-то момент отправился в душевую и зачем-то закрыл в ней замок. Ну, он и заклинил — что делать, неясно!

Пытался каким-то подручными средствами его починить — всё впустую. Попробовал докричаться до коллег-соседей, достучаться до них — без вариантов! В итоге в течение получаса каким-то образом так расшатал дверь, что замок рассыпался и я оказался на свободе. И поехал снимать победный для нашей команды финал.

Кстати, через несколько лет история повторилась, но уже в командировке в Ростов-на-Дону. Однако тогда я уже взял с собой телефон — позвонил на ресепшен, и меня спас сотрудник отеля.

Александр Мысякин в победной раздевалке «Локомотива» Фото: Из личного архива Александра Мысякина

От кромки поля — в отделение

Ещё была не очень приятная история в старых «Лужниках» на матче «Спартак» — «Зенит». Если кто не знает, для работы на матчах РПЛ и не только фотографам нужно брать специальные жилетки для работы у поля. В обмен чаще всего оставляют редакционные удостоверения — обычный, рядовой процесс.

В общем, сижу у кромки поля, работаю на встрече. Идёт примерно 10-я минута, как вдруг подходят товарищи полицейские и в относительно грубой форме, чуть ли не хватая меня под руки, предлагают пройти в отделение. Я в удивлении и «непонятках»…

Александр Мысякин Фото: Из личного архива Александра Мысякина

В общем, привели меня в отделение и начали задавать стандартные вопросы, кто я, что я… На резонный вопрос, что я тут делаю и за что меня сюда привели, никто почему-то не хотел отвечать. Очень странная ситуация. В итоге спросили, где взял жилетку. «Ну, в пресс-центре, как обычно». В какой-то момент пришёл пресс-атташе «Спартака» с тем же вопросом. И только тут выяснилось, в чём дело: на мне жилетка не с тем номером, с каким выдавали.

Оказывается, когда я взял жилетку в пресс-центре, то положил её в рюкзак, а рядом с рюкзаком свою жилетку положил коллега — её я на автомате и надел. Собственно, на этом объяснении мы разошлись и я вернулся к работе. До сих пор не понимаю, зачем нужно было так жёстко и посреди матча устраивать сей перформанс. Может, боялись, что я какой-то хулиган и сейчас выбегу на поле?

Более приятная встреча у бровки Фото: Из личного архива Александра Мысякина

…И тут загорелась вся приборная доска

В феврале 2014 года мы отправились в командировку на Олимпиаду в Сочи. Ехали на двух машинах: часть редакции на кроссовере, часть – на седане. Как раз в этот момент трассу М4 сильно занесло снегом, и от Ростова до Краснодара её перекрыли на несколько суток. Но у нас горели сроки, нужно было принять сочинский «офис». После долгого простоя, насмотревшись на местных, решили ехать в объезд по замерзшему, скользкому полю.

Коллеги на кроссовере проехали достаточно легко, на хорошей скорости, а мы, последовав за ними, но более медленной, застряли. Шины были нешипованные, поэтому пару раз мы проваливались в сугробы и не могли выехать. Пришлось идти к людям в пробке и просить трос. Далее решили прибавить скорости, это помогло, почти доехали до объездной. Но тут услышали и почувствовали сильный удар по днищу — прямо перед самым въездом на нормальную дорогу. Когда мы заехали на неё, то загорелась вся приборка! Мы поняли, что произошёл пробой картера — к сожалению, машину пришлось бросить.

Та самая дорога в Сочи Фото: Из личного архива Александра Мысякина

Дозвонились коллегам, через какое-то время они вернулись — перекинули всё из седана. А ведь было очень много оборудования, включая огромный монитор. Обе машины были битком, а теперь пришлось всё сложить в одну — места всем еле хватило, и оставшиеся 700 км мы ехали, заваленные всем этим стаффом. Самое интересное, что вся команда «Чемпа» восприняла всю ситуацию спокойно. Никакого негатива, даже наоборот посмеялись.

Ну а на следующий день коллега приехал за брошенной машиной и довёз её на эвакуаторе до цивилизации.

Всё-таки не ушлый польский фермер

Вообще, почти все истории связаны с выездами в командировки — вот и следующая не станет исключением. Мы были в пути на Евро-2016 во Францию. В этот раз ехали всей командой на микроавтобусе. В дороге я спал, а проснулся от паники коллег: бензин почти закончился, мы на автобане в Польше, а заправок рядом нет и, судя по навигатору, в ближайшее время не планируется. В итоге доехали до первого же съезда и попытались «стрельнуть» топливо в какой-то деревне. Даже стучались в дома и спрашивали, есть ли дизельное топливо.

Дмитрий Егоров, Александр Мысякин, Антон Матвеев и Григорий Телингатер Фото: Из личного архива Александра Мысякина

К счастью, наткнулись на ферму — наверняка там есть дизель! Главной преградой при общении с хозяином стал языковой барьер: мы не говорили по-польски, фермер — по-русски и вдобавок не понимал даже английский. Но на пальцах договорились, что он продаст нам пару литров топлива. И он продал, но в два раза выше ценника, чем на заправке, который был и так не маленький.

Возвращаясь к машине, я и Дима Егоров обсуждали, каким ушлым оказался мужик. Однако настоящее удивление было впереди. Когда мы уже почти дошли до машины, фермер догнал нас на велосипеде, нервно извинился и вернул половину суммы, оправдываясь, что из-за спешки неправильно рассчитал стоимость! Вот и делай о людях поспешные выводы…

Александр Мысякин и баннеры знаковых для него СМИ Фото: Из личного архива Александра Мысякина

Очевидно, я вспомнил не все яркие моменты времён работы на «Чемпионате» — может, что-то добавят бывшие коллеги, чьи материалы впереди.

Ну а «Чемп», как и «Спорт24», остаются в моём сердце. Постоянно слежу за новостями, работой фотографов, со всеми коллегами поддерживаю связь, мы часто пересекаемся на мероприятиях. Всем удачи и успехов!