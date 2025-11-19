Италия, Грузия или Сербия? Главный провал квалификации ЧМ-2026 в Европе

В Европе завершился групповой этап квалификации ЧМ-2026. На турнир отобрались уже 12 сборных с континента. Ещё четыре команды попадут туда через стыковые матчи. Сборная Италии в третий раз подряд провалилась и не смогла отобраться на чемпионат мира напрямую. Она уступила в группе Норвегии, и теперь итальянцев ждут стыки. А какие ещё крепкие команды провели квалификацию намного хуже ожиданий? Выбираем главный провал!
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Сборная Швеции
Итоги группы: Швейцария, Косово, Словения, Швеция
Последнее участие в ЧМ: 2018 год
В нападении у сборной Швеции играют Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Энтони Эланга. Однако с таким шикарным подбором исполнителей команда не смогла даже побороться за выход на ЧМ-2026 через квалификацию. К счастью для шведов, они заняли первое место в группе Лиги наций. Благодаря этому Швеция вошла в топ-4 команд, которые попадают в стыки. Поэтому у скандинавской сборной ещё есть шанс оказаться на чемпионате мира. Спасибо новой системе отбора!
Сборная Сербии
Итоги группы: Англия, Албания, Сербия, Латвия, Андорра
Последнее участие в ЧМ: 2022 год
Сборная Сербии в очередной раз не оправдала ожиданий. Команда с классным набором футболистов пролетела мимо чемпионата мира 2026 года. Сербы пропустили вперёд Англию и своих принципиальных соперников – Албанию. Сербия ни разу не обыграла албанцев (0:0, 0:1), в итоге уступив им второе место. Крутая атака сербов с Душаном Влаховичем, Александром Митровичем, Лукой Йовичем и Лазаром Самарджичем не забила ни одного мяча в четырёх встречах с Англией и Албанией. Теперь команде нужна перезагрузка: со своим составом она обязана попадать как минимум в стыки.
Сборная Италии
Итоги группы: Норвегия, Италия, Израиль, Эстония, Молдавия
Последнее участие в ЧМ: 2014 год
Чемпионаты мира превратились в боль для сборной Италии. В 2006 году команда выиграла турнир, а затем началась неудачная полоса. На ЧМ-2010 и ЧМ-2014 итальянцы не выходили из группы. А чемпионаты мира в России и Катаре пропустили, не пройдя стыки (уступили Швеции и Северной Македонии). Нынешняя квалификация – повторение истории. Италия финишировала только второй и дважды была разгромлена Норвегией (0:3, 1:4). Теперь команде Дженнаро Гаттузо нужно пройти двух соперников в стыках, чтобы оказаться на ЧМ-2026.
Сборная Дании
Итоги группы: Шотландия, Дания, Греция, Беларусь
Последнее участие в ЧМ: 2022 год
Можно ли разочаровать, попав в стыки? Сборная Дании наверняка сможет честно ответить на этот вопрос. Ничья с Беларусью (2:2) коренным образом изменила положение команды Брайана Римера. Нужно было не проиграть в последнем туре – а это, как известно, одна из сложнейших футбольных задач. Так и случилось: датчане в меньшинстве уступили шотландцам (2:4) в фантастическом по сценарию матче. И теперь сыграют в стыках. С таким-то составом!
Сборная Венгрии
Итоги группы: Португалия, Ирландия, Венгрия, Армения
Последнее участие в ЧМ: 1986 год
Перед заключительным туром для Венгрии сложилась хорошая ситуация. Команда Марко Росси на одно очко опережала Ирландию. Поэтому в очной игре венгров устраивала ничья. Первый тайм закончился для них успешно: хозяева вели в счёте 2:1. После второго гола лидер сборной Венгрии Доминик Собослаи показал клоунский жест в адрес болельщиков Ирландии. Но в концовке ирландцы забили два мяча! Трой Пэрротт оформил хет-трик на 90+6-й минуте и вывел команду в стыки. А Венгрия с грустным Собослаи потеряла все шансы на ЧМ-2026. Сборная уже 40 лет не попадает на главный международный турнир.
Сборная Словении
Итоги группы: Швейцария, Косово, Словения, Швеция
Последнее участие в ЧМ: 2010 год
Словения ни разу не уступила на Евро-2024: в группе трижды сыграла вничью – с Данией, Сербией и Англией. А в 1/8 финала только в серии пенальти уступила Португалии – 0:0 (0:3 пен.). Однако отбор на чемпионат мира 2026 года словенцы провалили. Они безнадёжно отстали от Швейцарии и Косова. В важнейшей встрече 5-го тура Словения уступила косоварам (0:2) и лишилась всех шансов на стыки. Не помогла команде Матьяжа Кека и Лига наций: там словенцы заняли лишь третье место в группе.
Сборная Грузии
Итоги группы: Испания, Турция, Грузия, Болгария
Последнее участие в ЧМ: не участвовала
Сборная Грузии неплохо выступила на Евро-2024 (вышла в плей-офф). Но на чемпионат мира — 2026 не попала. Тягаться с Испанией нереально, а вот обойти Турцию было вполне возможно. Однако в очных встречах грузины дважды туркам уступили – 2:3, 1:4. Именно эти матчи и стали определяющими. Также Грузия дважды безыдейно проиграла Испании – 0:2, 0:4. Вход на ЧМ-2026 для команды Вилли Саньоля закрылся. А закончили квалификацию грузины необязательным поражением в Болгарии — 1:2. Теперь нужно сфокусироваться на будущей квалификации Евро-2028.