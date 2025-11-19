Италия, Грузия или Сербия? Главный провал квалификации ЧМ-2026 в Европе

В Европе завершился групповой этап квалификации ЧМ-2026. На турнир отобрались уже 12 сборных с континента. Ещё четыре команды попадут туда через стыковые матчи. Сборная Италии в третий раз подряд провалилась и не смогла отобраться на чемпионат мира напрямую. Она уступила в группе Норвегии, и теперь итальянцев ждут стыки. А какие ещё крепкие команды провели квалификацию намного хуже ожиданий? Выбираем главный провал!

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

