«Я простой станичный парень, пальцы веером не гну». Открытие года в команде-сенсации РПЛ

Владислав Саусь рассказал нам о просмотрах в «Спартаке» и «Краснодаре», совете Семака и секрете «Балтики».

Весной «Балтика» топтала всех в Первой лиге, а осенью учинила переполох дивизионом выше. Звание главного открытия первого круга в МИР РПЛ — безоговорочно её. Команда Талалаева сильна коллективизмом, но внутри этой системы тоже есть яркие индивидуальности. И одним из первых приходит на ум реактивный 17-й номер. 2025 год Владислав Саусь проводит так, чтобы его необычную фамилию запомнили сразу и надолго:

июнь — титул лучшего молодого футболиста Первой лиги;

июль - классный ассист на «Динамо» и восхитительный гол а-ля Павар с ЧМ-2018 «Спартаку»

октябрь — первое включение в расширенный список сборной.

Его история — пример для пацанов из глубинки, влюблённых в футбол. Мы давно ждали подходящего случая, чтобы познакомиться с ним поближе. В последнее окно ФИФА 2025 года он нам наконец-то представился.

О чём расскажем:

Станица. Первый тренер Миранчуков и методики «Барселоны» в Славянске-на-Кубани

— У тебя необычная фамилия. Интересовался её происхождением?

— Пару раз в интернете смотрел, но там версии расходятся. Кто-то пишет — английского происхождения, кто-то — французского. Как на самом деле — не знаю.

— Сходство фамилий Саусь и Сауль только Талалаев обыгрывает?

— Это и раньше было — и в молодёжке «Зенита», и во второй команде.

— Но по игровым параметрам вы совсем не похожи?

— Скорее нет, чем да. Он левша, я правша.

— Чем примечательна твоя родная станица Петровская?

— Особо ничем не славится. Небольшая станица, где люди живут своей жизнью.

— Судя по фото, стадион в Петровской стоит в запустении. В твоём детстве было иначе?

— Когда я был маленьким, он, конечно, выглядел получше, однако с годами состарился ещё больше и пришёл в плачевное состояние. Газон ужасного качества. Может быть, за последний год что-то и изменилось, но вряд ли кардинально.

— Там ещё играют в футбол?

— Насколько я знаю, нет. Вроде бы в другом месте, ближе к моему дому, собирались делать парк с новым стадионом. Правда ли это, не могу сказать, однако слухи ходили.

Стадион в станице Петровской Фото: Вика Пономарева, Google Карты

— Ты регулярно оказываешься в лидерах РПЛ по скорости. Это врождённое качество? Гены спортивные?

— Папа играл на любительском уровне в футбол, а мама спортом активно не занималась. Наверное, это у меня от природы. И, видимо, в своё время попал к правильным тренерам, которые поставили мне технику бега и помогли развить скорость.

— Родители — простые сельские жители?

— Да-да, простые сельчане. Папа — пожарный, мама — домохозяйка.

— У тебя ещё сестра есть?

— Старшая. По профессии бухгалтер, но сейчас тоже дома — занимается маленьким ребёнком.

— В Петровской ты и начал играть?

— Начал там, а со временем стал ездить на тренировки в Славянск-на-Кубани — город в 25 минутах езды от Петровской. Там мы уже участвовали в турнирах, а я периодически ездил на просмотры в академии.

— Ты начинал у первого тренера Миранчуков Александра Воронкова. Реально фанат футбола?

— Александр Николаевич — большой фанат футбола. Очень глубокий тренер, который искренне любит своё дело. Все ребята, которым он дал путь в футбол, ему очень благодарны. Воронков многому нас научил, возил на турниры. Большое спасибо ему.

— Он реально по методикам «Барселоны» вас тренировал?

— Да, мы много внимания уделяли передачам и работе над техникой. Очень интересные занятия были. Они принесли нам большую пользу в плане развития.

— Как он сейчас поживает?

— Давно не виделись. Насколько я знаю, он планирует проводить детский турнир в честь меня и ещё одного своего воспитанника — Ивана Комарова из «Ростова». Нужно отправить ему футболки — на призы для ребят.

— Среди твоих детских команд фигурирует ещё «Фортуна» из Геленджика. Что за команда?

— Она входила в систему греческого ПАОКа. Я там не тренировался даже — только в турнире ДФЛ принимал участие.

Неудачные просмотры в «Спартаке», «Зените», «Краснодаре»

— Ты же ездил на просмотры в «Спартак» и «Зенит»?

— В «Спартаке» провёл неделю или две. Потом должны были ехать во второй раз, но я из-за болезни не смог. Был в «Зените». Во время юношеского турнира в Крымске один раз потренировался в «Локомотиве».

— В Москве и Питере с первого раза не разглядели талант?

— Раз не взяли — значит, нет (улыбается). Я в детстве был маленьким, худеньким — наверное, по антропометрии не подходил. Когда приехал в «Зенит» во второй раз, уже на подписание контракта, сказали: «Ну вот, наконец-то подрос».

— Как академия «Краснодара» прошла мимо тебя?

— А я проходил отбор в «Краснодар» по своему возрасту. Дошёл до финального этапа, провёл двусторонку. Нам сказали: «Мы вам позвоним». Однако ни через неделю, ни через две звонка не последовало.

— Расстроился?

— Думаю, многие хотели бы побывать в академии с такими условиями и возможностями, как у «Краснодара». Но не скажу, что прямо сильно расстроился. Просто было желание попасть в какую-то академию и продолжать своё развитие. Не получилось там — получилось в «Мастер-Сатурне», где я в итоге провёл три года.

— Подростки часто переживают из-за маленького роста. Ты не комплексовал?

— Не то чтобы комплексовал, просто пытался компенсировать это отставание другими качествами — прежде всего скоростью. Первое время в «Сатурне» изо всех сил пытался набрать вес — хорошо питался, ходил в зал. В какой-то момент масса начала увеличиваться, наросли мышцы, и я стал даже физически сильнее некоторых ребят.

Владислав Саусь в «Мастер-Сатурне» и «Балтике» Фото: Из личного архива Владислава Сауся/ФК «Балтика»

— Кучаев в Егорьевске интернатовскую пищу не переносил — дошираками и чипсами втихаря питался. У тебя такое было?

— У «Мастер-Сатурна» нормальная академия. Кормили хорошо. Мы могли чем-то таким побаловаться — понятно, что в детстве всего этого хочется. Однако такого, чтобы утром, днём и вечером питался чипсами, конечно, не было. Иногда с друзьями выходили в магазин и могли что-то пронести в интернат. Но если тренеры ловили с пакетами — отбирали. Говорили: «Вам такое нельзя есть». Думаю, в любой академии поступали бы так же.

Второй заход в «Зенит»: казус в Эрмитаже, мат Малкома, совет Семака

— Алексей Исаев, играющий сейчас за сборную Азербайджана, «ошалел» от приглашения «Зенита». У тебя похожие эмоции были?

— Я был капитаном команды, хорошо себя проявил в ЮФЛ. В течение полугода получил несколько предложений. Выбор пал на «Зенит». Сначала не верилось, что еду заключать контракт с таким клубом. Помню, уже после подписания ехали с отцом и агентом в аэропорт. Папа спросил: «Ты чего такой грустный?» А я просто не осознавал ещё, что произошло. Условия в «Зените» — космические. Академия — топ. Есть все условия, чтобы стать большим футболистом.

— С Аршавиным общался?

— Как раз с Андреем Сергеевичем и подписывали контракт. Аршавин отвечал в клубе за детско-юношеский футбол, и, насколько я знаю, именно он был инициатором моего приглашения в академию «Зенита».

— На первых порах не растерялся в новом городе и таком большом клубе?

— Испуга не было, но несколько дней мне потребовалось, чтобы узнать и запомнить, что где находится, как куда добраться. Всё-таки масштабы и города, и академии в Питере совсем другие, чем в Егорьевске. А сейчас, слышал, там ещё и манеж построили. В академии я прожил полгода, после чего мы с другим парнем из «Мастер-Сатурна» сняли квартиру.

— Как южному парню жилось в пасмурном Питере?

— Конечно, такие холодные осени и зимы мне не особо привычны. В Краснодаре так много снега не бывает. Однако не скажу, что по этому поводу страдал. Со временем уже и к питерской погоде привык, и сам город очень полюбился. Хотя летний Питер мне нравится намного больше зимнего.

— Чем занимал свободное время?

— Могли поехать с друзьями в центр или ещё куда-то. Когда сестра с мужем приезжали в гости, тоже много гуляли по городу.

— В Эрмитаже бывал?

— Один раз ходил. И заблудился, ха-ха! Не ожидал, что Эрмитаж настолько большой. В попытке найти выход куда-то не туда повернул, а там — ещё один зал и ещё… Пришлось обратиться за помощью к сотрудникам музея. Они подсказали, куда идти.

— В отличие от многих ровесников, ты хотя бы юношескую Лигу чемпионов застал. Что вспоминается?

— Сама атмосфера матчей. Нам удалось сыграть с «Челси», «Ювентусом», «Мальмё», сравнить себя в ровесниками из европейских топ-академий. Когда приехал на базу «Челси», сразу понял, почему это большой клуб.

— По каким признакам?

— По масштабу. Только натуральных полей там больше 20! Выходишь на тренировку, смотришь вдаль — и конца им не видишь. Причём все газоны — идеального качества. Это сразу бросилось в глаза.

— Даже у «Краснодара» столько нет?

— Я не был на базе «Краснодара» и не знаю, сколько там полей. Только по разу играл у них в академии и на новом стадионе второй команды.

— У «Ювентуса» всё скромнее?

— С «Юве» мы играли на искусственном поле, поэтому удивления не было. Такого, как на базе «Челси», пока не видел нигде.

— А молодёжь топ-клубов произвела впечатление?

— Да, очень техничные ребята, быстро работали с мячом. «Мальмё» мы дважды обыграли, а «Челси» и «Ювентус» — не удалось. Мы очень старались, и моменты были, но не получилось. В Англии даже вели 1:0, однако потом схватили удаление и проиграли – 1:3.

— Ты был одним из самых забивных по юношам в «Зените»?

— У Константина Георгиевича Зырянова я совмещал две позиции: играл левого нападающего, но и в центр часто заходил. Мне эта роль очень нравилась. Много ассистировал и забивал.

— В первой команде на твою результативность обращали внимание?

— Три или четыре сбора провёл с основой. Думаю, если бы не рассчитывали — не вызывали бы.

— Кто из основы «Зенита» восхищал на тренировках и в двусторонках?

— Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос — это прямо топ-футболисты. Из игроков обороны Ловрен, Ракицкий очень понравились. Дзюба впечатляюще работал корпусом, подстраивался под передачи и боролся за мячи. С ним было очень тяжело.

— Не поддушивал Артём Сергеевич молодого?

— Моментами было – и не только меня. Но так, наверное, происходит во всех командах, где опытные, взрослые футболисты могут чуть взбодрить молодых.

— Ты не терялся?

— Нет, я старался прислушиваться и запоминать то, что может мне как футболисту принести пользу. Всё остальное пропускал мимо ушей.

— Как тебя Малком отругал на чистом русском?

— Это было в шуточной форме. Но я тогда понял, что бразильские футболисты знают много русских матерных слов, ха-ха.

Владислав Саусь в «Зените» Фото: ФК «Зенит»

— Семак объяснял, чего ждёт от тебя, в чём нужно прибавить?

— Сергей Богданович иногда мог подойти на тренировке и что-то объяснить, однако долгих разговоров у нас не было — всё в рабочем процессе.

— Семак видел тебя в той же роли, что и Зырянов?

— Не знаю. В двусторонках приходилось играть даже крайнего защитника. В товарищеских матчах выходил в центре полузащиты и на разных флангах атаки. Где говорили, там и играл.

— Понимаешь, почему выход в матче с «Факелом» так и остался для тебя единственным в «Зените»?

— Молодому футболисту и сейчас тяжело заиграть в «Зените», но всё-таки, наверное, полегче, чем тогда. При мне даже на замене сидели футболисты сборных. Игру определяли звёздные легионеры. Рассчитывать на игровое время объективно было сложно. И тем не менее я рад и горд, что дебютировал в Премьер-Лиге именно за «Зенит».

— В заявке зенитовской молодёжки на сезон-2021/2022 обнаружил всего несколько знакомых фамилий, помимо твоей: Васильев, Хотулёв, Коледин. Почему так мало пробилось наверх?

— Может быть, потому что вовремя не перешли с молодёжного на взрослый уровень. Возможно, кому-то пораньше стоило согласиться на аренду в ту же ФНЛ, попробовать свои силы в другой лиге.

— Многие из ребят бросили футбол, не в курсе?

— Не со всеми из зенитовских поддерживаю общение, но, думаю, таких историй мало. Знаю, что многие играют в Первой, Второй лигах.

— Как думаешь, не рановато ты попал в систему такого клуба?

— Куда позже-то?

— Не думаешь, что сформировавшимся футболистом получил бы больше шансов, чем юношей?

— Наоборот, в главный «Зенит» попасть тяжелее, чем в молодёжную систему. Не факт, что сейчас меня туда взяли бы.

— Уйти в аренду в Ярославль было твоим решением?

— Мы обсуждали ситуацию с агентом. Понимали, что пора переходить на какой-то другой уровень и пробовать силы в лиге выше. Когда появился вариант с «Шинником», мы поговорили с Сергеем Богдановичем и друг друга прекрасно поняли. Он сам сказал: «Нужно идти, пробовать и играть». Семак пожелал мне удачи, и я прямо со сбора «Зенита» вылетел в расположение «Шинника».

— В любом случае это был шаг вперёд — из Второй лиги в Первую?

— Конечно. Те полгода очень много мне дали. В Ярославле я почувствовал, что такое ФНЛ и мужской футбол, какие там скорости, игроки и вообще структура турнира. И для «Шинника» это был хороший период. Я отыграл все матчи и получил несколько предложений. Переходя в «Балтику», уже чётко представлял себе, чего ждать от этого чемпионата.

Методы Талалаева. Шедевр в матче со «Спартаком». Феномен «Балтики»

— Кажется, в Калининграде ты наконец-то попал к своему тренеру. Есть такое?

— Многие об этом говорят — наверное, так и есть. С Андреем Викторовичем я не застопорился, а продолжил прогрессировать. Наверное, в каких-то моментах мы подходим друг другу.

— Охарактеризуй Талалаева тремя словами.

— Требовательный, целеустремлённый, уверенный.

— Талалаев умеет быть очень жёстким. Тебя критика не прибивает морально?

— Наверное, нет. Мы привыкли к эмоциональности Андрея Викторовича. Где-то он может и специально тебя задевать, чтобы вывести на эмоции, разозлить, заставить ещё лучше работать. Иногда на тренировках это очень хорошо получается.

Андрей Талалаев Фото: ФК «Балтика»

— Бевеев уже попадал на штраф от Андрея Викторовича. У тебя было?

— Тьфу-тьфу-тьфу, у меня пока нет.

— Санкции в «Балтике» предусмотрены только за невыполнение игровых требований?

— Ещё за какие-то дисциплинарные проступки.

— Тебе это не грозит?

— Стараюсь следить за дисциплиной (улыбается).

— Как бы ни закончился этот год, звание открытия сезона у вас уже никто не отберёт. Как бы ты изнутри объяснил феномен «Балтики»?

— Мы провели очень хорошие сборы, качественно поработали. Все ребята прекрасно понимали, куда мы идём, и ставили перед собой высокие цели. После победы в Первой лиге уверенно заходили в РПЛ. И очень хорошо, что сезон начали матчами с «Динамо» и «Спартаком». Сразу две игры с большими клубами на выезде. Ничья с «Динамо» и разгром «Спартака» придали нам большой заряд уверенности и эмоций. Поняли, что и топов РПЛ можно обыгрывать. Мы сильны именно тем, что мы команда.

— В своём кругу сами себе не удивились?

— Вообще нет. Была какая-то уверенность внутри коллектива, что можем далеко пойти. И следующие игры это подтвердили.

— Неужели переход лигой выше прошёл абсолютно безболезненно для команды?

— Так мы с весны начали готовиться к РПЛ. Андрей Викторович много раз на тренировках повторял: «В Премьер-Лиге так долго работать с мячом не дадут». Уже тогда мы старались тренироваться на скоростях РПЛ.

— Многих восхитил твой приём мяча перед голевой передачей Хилю в матче с «Динамо». Отрабатываете такое или ситуативно удачно получилось?

— Похожие комбинации проходили и в Первой лиге, а с «Динамо» просто удачно получилось принять мяч и отдать голевую.

— Случались в жизни более красивые голы, чем «Спартаку»?

— Наверное, нет. Пока это самый запоминающийся и красивый гол в карьере.

— Сам внутренне не удивился, как так попал?

— Вначале думал принимать мяч, а потом решил: дай-ка пробью. И хорошо, что пробил. Неплохо получилось. Почаще бы такие голы забивать!

Гол Владислава Сауся «Спартаку» Фото: ФК «Балтика»

— Ты назвал «Спартак» самым принципиальным соперником — почему именно его?

— Наверное, потому что считаюсь воспитанником «Зенита». На данном этапе карьеры у меня такие ощущения.

— Но «Зениту», наверное, тоже хотелось напомнить о себе?

— Хотелось просто победить, как и всех остальных. Если бы получилось забить, было бы здорово. Однако желания кому-то что-то доказать я точно не испытывал. Сыграли 0:0.

— Ждёшь игру второго круга на «Газпром Арене»?

— После ухода из «Зенита» там не бывал. С этим большим, красивым стадионом у меня связано много эмоций и воспоминаний. Не скрою, хотелось бы вернуться и сыграть на «Газпром Арене».

— Какой матч назовёшь лучшим для «Балтики» в первом круге?

— Первым делом в голову приходят 3:0 со «Спартаком». Домашний матч с «Локомотивом» тоже хорошо провели. Отмечу второй тайм с «Краснодаром» — считаю, мы были ближе чемпиона к победе.

— Вы уже сыграли со всеми соперниками. Есть представление, как далеко «Балтика» может зайти? Топ-3, пятёрка?

— Далеко загадывать не хочется. Будем идти от игры к игре. Надеюсь, продолжим так же набирать очки.

Радость «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

Сборная. Трансферные слухи. Европа

— Признайся, искал свою фамилию в окончательных списках сборной осенью?

— После того как попал в расширенный, нам после тренировки объявили: «Мингиян едет в сборную». Мне уже смотреть список не было смысла.

— Как думаешь, чего не хватило, чтобы убедить Карпина?

— Наверное, на данный момент я ещё не готов быть игроком сборной. Видимо, есть ребята посильнее. Ничего, будем работать дальше.

Владислав Саусь против «Спартака» Фото: ФК «Балтика»

— Обидно читать слова своего бывшего тренера Владислава Радимова, что «игроки «Балтики» вряд ли могут конкурировать сейчас в сборной России»?

— А я не видел этих слов. У каждого человека своё мнение. Если Владислав Николаевич считает так — хорошо, попробуем убедить его в обратном (улыбается). Тем более что меня Радимов тренировал. Однако уже на последнем сборе было два игрока «Балтики».

— Не связываешь это со снижением собственной результативности?

— Я же играю не на атакующей позиции. По факту закрываю весь фланг — от своих ворот до чужих. Если рассматривать меня как крайнего защитника, то статистика оборонительных действий у меня неплохая. Гол и две передачи — тоже нормально.

— Твой функционал существенно изменился?

— По сравнению с зенитовскими временами — да. А в «Балтике» при схеме с тремя центральными защитниками приходится отрабатывать и в атаке, и в обороне, держать баланс.

— Тяжело перестроение далось?

— В принципе, нет. Ещё в «Мастер-Сатурне» тренер пробовал меня в роли латераля. Поэтому плюс-минус понимал, как действовать на этой позиции, а у Андрея Викторовича много тактических нюансов взял на заметку. Где тренер меня видит, там и буду играть.

— Слухи об интересе то ЦСКА, то «Локо», то «Краснодара» как воспринимаешь?

— Реагирую спокойно. Какой-то особой информации у меня по этому поводу нет. В любом случае, если у кого-то возникнет интерес ко мне, им придётся разговаривать с «Балтикой».

— Видел, как твоя стоимость на Transfermarkt за одно лето скакнула — с € 500 тыс. в июне до € 1,2 млн в сентябре?

— Это здорово — значит, прогресс есть.

— В Калининграде освоился?

— Уже плюс-минус всё знаю о городе. Мне он напоминает мини-версию Питера, поэтому долго привыкать не пришлось.

— Лучшим молодым игроком Первой лиги ты уже был. Какие следующие персональные задачи?

— Глобальная задача на 2026 год — стать игроком сборной России.

— Ты с детства за «Барселону»?

— Да, трио Месси — Суарес — Неймар прямо очень нравилось, привлекал их стиль игры. С тех пор слежу за «Барсой».

— Если самому ехать в Европу, то в Испанию?

— Зависит от предложений, если они будут. В принципе, мне хотелось бы попробовать свои силы и в Европе. Испания — неплохой вариант.

— Твой егорьевский тренер Иван Бережной заверил меня: «звездняк» Саусю не грозит. Прав?

— А откуда этой звёздной болезни появиться? Я только первый сезон в Премьер-Лиге. Фурора не произвёл. Как был, так и остался простым парнем из станицы. Пальцы веером никогда не гнул — спасибо родителям за правильное воспитание.

— В родной станице часто бываешь?

— Каждый отпуск там. В Петровской родители, много знакомых. Лучший друг детства часто смотрит мои игры — пишет, поздравляет с победами. Думаю, сейчас в станице ещё больше следят за футболом, чем раньше.

— Хочешь сказать, что до сих пор не был на популярных среди футболистов курортах?

— Пока что не был. Время есть — успею. Сейчас у сестры родилась дочь, я стал крёстным, и хочется больше времени проводить с семьёй. А курорт у нас неподалеку есть — Сочи.