Итоги отбора ЧМ. Кто вышел в стыки — корзины, регламент, расклады и сборные из Лиги наций

Формат жеребьёвки изменился по сравнению с тем, каким он был четыре года назад.

Ноябрьская пауза на сборные завершилась. Теперь многое стало понятно насчёт квалификации европейских команд на ЧМ-2026. Свои отборочные группы выиграли Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Нидерланды, Германия, Швейцария, Шотландия, Испания, Австрия и Бельгия. Эти 12 стран вышли напрямую.

У Европы есть ещё четыре путёвки на ЧМ-2026, и они будут разыграны через стыковые матчи. В них примут участие 16 команд: 12 вторых мест в отборочных группах и четыре лучшие команды по рейтингу Лиги наций (там не учитываются сборные, занявшие первые и вторые места в отборочных группах).

Таким образом, со вторых мест из групп в стыки вышли: Словакия, Украина, Ирландия, Польша, Италия, Албания, Чехия, Косово, Дания, Турция, Босния и Герцеговина и Уэльс.

Роберт Левандовски Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

По рейтингу Лиги наций в стыки не прошёл никто из победителей групп Лиги А: Испания, Германия, Португалия и Франция предпочли прямую путёвку на ЧМ-2026, заняв первое место в классическом отборе. Так же, как и Англия с Норвегией. Эти две сборные выиграли группы в Лиге B, однако не воспользовались путёвками в стыки, потому что тоже вышли напрямую.

Ещё два победителя групп в Лиге B, Уэльс и Чехия, вышли в стыки и через Лигу наций, и через отборочные группы, но по регламенту воспользовались вторым вариантом. Таким образом, из победителей групп Лиги B в стыки тоже никто не отправился. Все четыре путёвки по рейтингу Лиги наций отошли победителям групп в Лиге С – Румынии, Северной Ирландии, Северной Македонии и Швеции. Особенно примечательно, как пробились в стыки последние – полностью провалив классический отбор. До победителей групп в Лиге D очередь не дошла.

Сборная Швеции Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

16 сборных образуют четыре пути. В каждом играются два полуфинала и финал. Четыре победителя финалов выходят на ЧМ.

Матчи состоятся в конце марта. Уже в четверг, 20 ноября, определится, кто с кем встретится в стыковых матчах. Жеребьёвка будет учитывать места сборных в рейтинге ФИФА. Это важно и для того, чтобы получить соперников послабее, и для того, чтобы провести матчи дома. Ответные встречи не предусмотрены.

Первая корзина: Италия, Дания, Турция, Украина.

Вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия.

Третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово.

Четвёртая корзина: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.

В каждом пути будет по одной команде из каждой корзины. Сборные из первой корзины сыграют в полуфинале с командами из четвёртой, а из второй – со сборными из третьей. Таким образом, команды с лучшим рейтингом избегут встречи друг с другом. Та же Италия из первой корзины получит более удобную сетку. Четыре года назад этого принципа не было – жеребьёвка оставалась слепой. В результате Италия попала в один путь с португальцами. Правда, с ними так и не сыграла, потому что вылетела уже в полуфинале от Северной Македонии.

Важный бонус для сеяных команд – проведение матчей дома. Команды из топ-8 сыграют полуфиналы на своём поле.

Четыре команды, вышедшие в стыки благодаря рейтингу Лиги наций, автоматически отправляются в четвёртую корзину и получают уже в полуфинале выездной матч с кем-то из первой корзины. Поэтому нельзя сказать, что шведы нашли крутую лазейку.

Виктор Дьёкереш Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

В конце марта, помимо европейских стыков, пройдут ещё и межконтинентальные стыки. Это турнир для команд из других конфедераций, которые не отобрались на ЧМ напрямую.

Через эти стыки будут разыграны ещё две путёвки на чемпионат мира — 2026. Туда попали шесть команд – две лучшие сборные по рейтингу ФИФА (Ирак и ДР Конго) отправились сразу в финал. А остальные четыре (Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония) стартуют с полуфиналов, и им потребуется пройти двух соперников для попадания на ЧМ. Есть ещё одно отличие от европейских стыков – все шесть матчей пройдут в Мексике (в Гвадалахаре и в Монтеррее – городах ЧМ-2026). Жеребьёвка межконтинентальных стыков также запланирована на четверг.