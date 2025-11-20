Скидки
Барселона возвращается на Камп Ноу, матч Примеры с Атлетиком, игра ЛЧ с Айнтрахтом, ограничения, когда достроят, подробности

«Барса» возвращается на «Камп Ноу»! Но с парочкой существенных ограничений
Никита Паглазов
«Барселона» возвращается на «Камп Ноу»
Аудио-версия:
Комментарии
В первую очередь пострадают болельщики.

«Барселона» наконец-то сыграет на «Камп Ноу»! 22 ноября каталонцы примут на родном стадионе «Атлетик» в 13-м туре Примеры. «Барса» не проводила матчи на арене с мая 2023 года: на ней велась реконструкция, а команда принимала соперников на «Олимпик Льюис Компанис» и «Эстади Йохан Круифф». Однако камбэк на «Камп Ноу» не означает конец модернизации арены. Впереди у боссов «Барселоны» и строителей ещё много работы.

Как сообщил официальный сайт клуба, решение о проведении матча с «Атлетиком» на своём стадионе принято после получения лицензии, соответствующей этапу 1B. Она разрешает впустить на трибуны до 45 401 зрителя. Лицензия распространяется на всю боковую трибуну и дополняет прежнюю – 1A (трибуна за южными воротами). Теперь «Барса» продолжает работу над этапом 1С (трибуны за северными воротами).

Жоан Лапорта
Жоан Лапорта
президент «Барселоны»

«Этот проект начался 15 лет назад, и за 11 из них ничего не было сделано. Когда мы пришли в 2021 году, то посчитали необходимым реализовать его для обеспечения устойчивой жизнеспособности клуба. «Барсы» не было [на стадионе] два с половиной года, мы хотим вернуться как можно скорее. «Камп Ноу» – это реальность и мечта для болельщиков «Барселоны».

Конечно, не все желающие болельщики «Барсы» попадут на первый матч. Впрочем, у фанатов «Атлетика» и вовсе не будет официальной возможности оказаться на стадионе. Пресс-служба клуба заявила, что каталонцы не выделили гостевую квоту: «На матче между «Барселоной» и «Атлетиком» на «Камп Ноу» не будет билетов, выделяемых болельщикам «Атлетика». Вот причины, озвученные каталонским клубом: лицензия категории 1B не позволяет гарантировать разделение, контроль и минимальные условия для защиты, требуемые правилами приёма гостевых болельщиков. Следовательно, безопасный и разделённый на сектора доступ не может быть осуществлён без некоторых улучшений, которые уже реализуются и будут завершены в ближайшие недели.

Независимые друг от друга проходы: имеющиеся точки входа и выхода не позволяют организовать отдельные маршруты для гостевых болельщиков, что может способствовать смешению потоков болельщиков с домашней аудиторией. Недостаточное физическое разделение: трибуны не имеют необходимых конструктивных элементов для безопасной изоляции и разграничения сектора для посетителей».

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА «КАМП НОУ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА «КАМП НОУ»

Фото: Pedro Salado/Getty Images

Также «Барселона» ведёт переговоры с УЕФА по проведению следующего домашнего матча Лиги чемпионов на «Камп Ноу». «Клуб совместно с УЕФА работает над проведением матча с «Айнтрахтом» из Франкфурта на «Камп Ноу» – необходимые требования выполнены, хотя подтверждение ещё не получено», – отметила пресс-служба каталонцев.

«Мы получим решение УЕФА в ближайшее время, готовим всё необходимое для исполнения их требований. В этом матче мы также должны будем выполнить квоту для болельщиков соперника – это необязательно для Ла Лиги, однако необходимо для УЕФА. Мы работаем над этим и подтверждаем, что сыграть с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу» реально. Если не будет квоты [для болельщиков» Айнтрахта»], это будет невозможно, но я настроен оптимистично и надеюсь, что мы сможем сыграть дома», – сказал Лапорта.

Сейчас на «Камп Ноу» завершены работы на двух нижних ярусах. Однако впереди у строителей ещё много задач. Нужно не только доработать третий ярус, но и добавить крышу. Она закроет не всю чашу арены, хотя боссы «Барсы» утверждали, что она будет самой большой в Европе. На крыше появятся ещё и солнечные батареи для выработки энергии.

ПРОЕКТ «КАМП НОУ»

ПРОЕКТ «КАМП НОУ»

Фото: NurPhoto via Getty Images

Ожидается, что работы будут полностью завершены к 2027 году, а вместимость увеличится до 105 тысяч зрителей. Но с учётом постоянного переноса сроков не исключено, что на 100% «Камп Ноу» будет готов только к 2028-му. А в нынешнем сезоне вместимость арены будет ограничена 60 тысячами человек. «Мы возвращаемся домой, однако стадион ещё строится. Нам предстоит долгий путь, будут некоторые неудобства, и кое-что будет непросто», – заявила Елена Форт, вице-президент «Барселоны».

Классный момент произошёл 10 ноября. Лионель Месси в соцсетях опубликовал фото с обновлённого «Камп Ноу». «Вчера вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Место, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, заставили меня почувствовать себя в тысячу раз счастливее самого счастливого человека на земле. Надеюсь, однажды смогу вернуться. И не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего мне так и не удалось сделать...» – написал легендарный аргентинец.

ЛЕО МЕССИ НА «КАМП НОУ»

ЛЕО МЕССИ НА «КАМП НОУ»

Фото: Из личного архива Месси

«Ты всегда желанный гость у себя дома, Лео», – ответила пресс-служба «Барсы». Теперь Месси сможет не только посетить стадион, но и посмотреть на игру команды. Ждали возвращения антуража «Камп Ноу»?

Комментарии
