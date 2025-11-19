Сначала Мактоминей забил Дании через себя, потом — грустные 2:2. И нереальное добавленное время с двумя голами — в том числе с центра поля!

Развязки лучше в последний день отбора ЧМ не придумаешь! Чудо Шотландии на 90+3-й минуте!

Сборные Шотландии и Дании определили, кто из них отберётся на чемпионат мира напрямую, а кого ждут стыковые встречи. Хозяевам нужна была победа, а вот гостей устраивала и ничья. А в итоге команды выдали огненное зрелище!

У датчан вернулся в строй лучший бомбардир команды в квалификации Расмус Хойлунд (четыре гола до начала игры). А вот опытные Янник Вестергор и Кристиан Эриксен остались в запасе. Шотландцы отправили на скамейку нападающего Че Адамса, а место в воротах снова занял 42-летний Крэйг Гордон. Битва голкиперов-стариков — одна из интриг встречи, ведь у датчан с первых минут вышел 39-летний Каспер Шмейхель (привычная картина).

Переполненный стадион «Хэмпден Парк» в Глазго зарядил шотландских футболистов исполнением неофициального гимна страны. Больше всех, видимо, проникся Скотт Мактоминей. На третьей минуте он исполнил красоту — замкнул навес Бена Доука ударом через себя из района 11-метровой отметки. Шикарный акробатический трюк! Златан Ибрагимович наверняка поставил бы лайк. А вот тренер Стив Кларк сразу показал жестом: спокойнее, ребята.

Скотт Мактоминей забивает ударом через себя Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Шотландцы быстро забили и сосредоточились на обороне своих ворот. К перерыву датчане владели мячом 78% времени, нанесли 10 ударов (ни одного — в створ) и подали пять угловых. А что хозяева? Один удар (один — в створ) — один гол. Плюс шотландцы потеряли из-за травмы Доука. Автор результативной передачи дёрнул мышцу — его унесли с поля на носилках на 21-й минуте.

У гостей в первой половине выделялся Хойлунд. Запорол выход один на один с Гордоном (там был офсайд), забил после свистка и ударил головой выше перекладины (возможно, форвард находился во «вне игры»). На перерыв ушли с минимальным преимуществом шотландцев. Команде Стива Кларка оставалось продержаться один тайм, чтобы отобраться на ЧМ впервые с 1998 года.

В начале второй половины хозяев подвёл опытный Эндрю Робертсон. Защитник срубил Густава Исаксена — судья Шимон Марциняк назначил пенальти после просмотра повтора. Хойлунд не оставил Гордону никаких шансов — мяч и вратарь полетели в разном направлении. 1:1 — счёт, который устраивал датчан. Если учитывать ход игры, гол гостей можно назвать логичным.

Через пять минут датчане остались вдесятером — Расмус Кристенсен заработал вторую жёлтую карточку. Джон Макгинн «подрисовал» в этом моменте, и шотландцы получили численное большинство. Удивительно, но даже при таком раскладе гости владели преимуществом. Шотландцы, в свою очередь, играли слишком просто.

Датчане после удаления выпустили третьего центрального защитника Вестергора. Шотландцам помог угловой. Непонятно как, но Лоуренс Шанклэнд оказался абсолютно один перед воротами соперника на стандарте. Промахнуться из такой ситуации было нереально.

Шотландия отправила Данию в стыки Фото: Stu Forster/Getty Images

Датчан это не смутило. Они пошли вперёд и отыгрались через три минуты — Патрик Доргу попал в ближний угол. Вот это матч! Шотландцы вспомнили, что у них на одного футболиста больше. Че Адамс подрезал мяч головой в дальний угол — мимо. Макгинн классно крутил в девятку — немного не хватило точности.

Развязка наступила на третьей добавленной минуте. Вышедший на замену Киран Тирни красиво положил мяч в дальний угол ударом из-за пределов штрафной площади. Часто травмированный футболист стал национальным героем! Однако и это ещё не всё! На 90+8-й Кенни Маклин огорчил Шмейхеля ударом с центра поля. Это было легендарно!

Шотландия сыграет на ЧМ впервые с 1998 года! Дании достаточно было одолеть Беларусь несколько дней назад, и тогда в Глазго можно было не переживать за итоговый результат. Теперь придётся рубиться в стыках.

ВИДЕО