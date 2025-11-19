Испания должна была раскрошить Турцию. А вместо этого спасалась от поражения!

В матче Испании и Турции определялся победитель группы Е и обладатель прямой путёвки на чемпионат мира. Но, несмотря на то что гости могли догнать хозяев по набранным очкам, интриги на самом деле не было. Туркам не просто требовалась победа, а с разницей в… семь мячей!

Испания и Турция сыграли без своих звёзд – травмированных Ямаля и Чалханоглу. В стартовом составе турок не оказалось ещё и Йылдыза с Гюлером. Винченцо Монтелла решил действовать в Севилье по оборонительной схеме 5-4-1, помня, что дома его команда получила от испанцев шесть голов.

Конечно, Турция не побежала с первых минут вперёд, чтобы забить три-четыре гола ещё до перерыва. Команда Луиса де ла Фуэнте сразу забрала мяч и практически не отдавала, владея им 79% времени. Турок и сверхплотная оборона не уберегла от быстрого пропущенного гола. У хозяев на флангах создавали ширину защитник Кукурелья и вингер Пино, а остальные атакующие игроки работали между линий или на одной линии с оборонительной пятёркой соперника. Когда испанцы открывали счёт, Кукурелья получил пас на левом краю, и сразу пятеро насытили штрафную. Последовала передача на Руиса, тот не попал по мячу, но за партнёра всё сделал Ольмо – решил эпизод тремя касаниями.

Почти ничего не поменялось и после забитого сборной Испании гола. «Фурия Роха» куражилась — тотальное доминирование. Турки только на 17-й минуте провели более-менее внятный контрвыпад, однако его испортили брак Кёкчю и фол в нападении. Ещё через 17 минут тот же Кёкчю нанёс первый удар команды Монтеллы. А впервые гости встретились с мячом в штрафной хозяев даже позже: Барыш как будто сам испугался того, что это случилось, задёргался и допустил простую потерю.

Испания продолжала создавать голевые моменты. Например, Ольмо дважды заставлял вратаря Байындыра совершать красивые сейвы, вытаскивая мяч из-под перекладины. Казалось, команде Монтеллы здорово повезёт, если получится избежать разгрома уже в первом тайме. А она взяла да и забила! После углового, скидки Барыша и удачного для турок рикошета мяч прилетел к центрфорварду Гюлю, которому никто не мешал бить из вратарской. Это первый гол за сборную для 21-летнего нападающего «Порту», родившегося, к слову, в Швеции.

ГОЛ ГЮЛА Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сборная Турции поверила в себя и осмелела. После перерыва команда Монтеллы выдала сильный отрезок с позиционными атаками, комбинированием и хорошими стандартами. На расстоянии нескольких метров от гола были Кахведжи и Барыш — наносили опасные удары. Турки почувствовали, что Испании, которая не пропустила за пять туров ни разу, можно забивать. И на 55-й минуте повели. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Озджан, выросший и проведший всю карьеру в Германии, здорово зарядил низом из-за штрафной после скидки Кёкчю.

Испанцы выключились и никак не могли включиться во втором тайме. Очевидно, поверили, что и в Севилье легко раскатают конкурента, поэтому потеряли концентрацию. Только получив оплеуху от Озджана, хозяева проснулись, разозлились на себя. Как следствие — быстро отыгрались. Опять успех команде де ла Фуэнте принесла атака с подключением слева Кукурельи. Защитник прострелил, а в штрафной повезло с отскоком от турка. Пино наносил удар почти по пустым воротам — Демираль вынес мяч с линии. Тем не менее Оярсабаль всё-таки его добил.

Но в концовке была игра «на три результата». Выделявшийся активностью Барыш едва не добыл для сборной Турции победу — испанцев спас ярким сейвом Симон. Де ла Фуэнте выпустил своего форварда «Порту» Агехову, и тот мог ответить на забитый мяч Гюля собственным голом. Атаковал с воздуха, а Байындыр оказался к этому готов. Тот же Агехова получил последний шанс в компенсированное время. Однако нападающий неточно пробил головой из убойной позиции. Ещё был гол хозяев из офсайда. В итоге – весёлая ничья. В эти 45+ минут Турция даже перебила Испанию (10:9, удары в створ – 5:4).

Чемпионы Европы финишировали первыми в группе и едут на ЧМ-2026. Команда Монтеллы сыграет в плей-офф стыков.