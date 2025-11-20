«Уральский Ямаль». ЦСКА нашёл нового форварда — в клуб перейдёт талант из Первой лиги!

Кирилл Глебов, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Данил Круговой — список лучших бомбардиров ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ. Сколько из этих футболистов играет на позиции центрального нападающего? Вопрос риторический. Поэтому армейцы обратили внимание на форварда «Урала» Максима Воронова. Правда, парню всего 18 лет, так что, видимо, это трансфер скорее на перспективу. По информации «Чемпионата», клубы близки к договорённости по переходу. Ожидается, что трансфер состоится в зимнее окно. Рассказываем, что за нападающий в скором времени переедет в клуб РПЛ.

Воронов оказался в футбольной секции, когда ему было шесть лет. Правда, это произошло не в Екатеринбурге, а в Тюмени. «Я родом из Тюмени, — говорил Воронов. — Когда мне было шесть лет, родители отдали в футбольную секцию. Занимался в любительской команде города. Бывало такое, что даже обыгрывали ровесников из «Тюмени». Меня несколько раз приглашали в академию главной команды города, но тренер не отпускал. Мой папа выступал на любительском уровне».

Максим Воронов празднует гол Фото: ФК «Урал»

В 2022 году Воронов оказался в академии «Урала». Представители клуба из Екатеринбурга обратили внимание на бомбардирские подвиги парня. «Я играл за команду «ВИЗ-Синара». Забил что-то около 30 мячей в 16 матчах, после чего получил предложение от «Урала». Откуда такое голевое чутьё? Если честно, сам без понятия, как такое происходит», — вспоминал Максим.

«Впервые увидел его перед финалом первенства страны в Астрахани, — сказал тренер «Урала» в ЮФЛ Артём Онучин. — Уже тогда Максим выделялся скоростными качествами и бомбардирскими способностями. Он умеет вовремя открыться и завершить эпизод. Максим это понимает и чувствует. У Воронова высокий уровень внутренней мотивации, его не нужно подгонять на тренировках. Максима необходимо только направить, а он всё понимает с полуслова. Иногда ему предложишь два варианта, а Воронов видит третий — ценное качество».

Максим разрывал в ЮФЛ. Первый сезон — 24 гола в 15 матчах, второй — 40 голов в 27 встречах. Сильно! По итогам второго сезона Воронов стал лучшим бомбардиром лиги, опередив ближайшего преследователя на два десятка голов.

«Эмоции от получения приза (лучшему бомбардиру ЮФЛ Приволжье-2. – Прим. «Чемпионата») были превосходными, — отмечал Максим. — Всё-таки это индивидуальная награда. С другой стороны, команда заняла второе место, поэтому немного расстроился. У нас был отрыв в пять очков, но команда расслабилась и упустила трофей. В академии живём по определённому графику. К примеру, нельзя опаздывать на приёмы пищи. Когда посещаем какие-то мероприятия, нас обязательно отмечают».

В сентябре 2023 года 15-летнего пацана привлекли к тренировкам вместе с основной командой. Тогда же Воронов признался, что его очень удивило такое решение тренеров: «Был в шоке. Вышло всё очень неожиданно. Играл с пацанами в теннис в комнате отдыха. Подошёл тренер Юрий Матвеев и сказал, что я буду пару дней работать с первой командой. Из нынешней основы «Урала» нравится Мингиян Бевеев (сейчас играет за «Балтику». — Прим. «Чемпионата»). Он меня хорошо принял. Тимур Аюпов давал подсказки на поле».

Максим Воронов забил четыре мяча в нынешнем сезоне Первой лиги Фото: ФК «Урал»

«Цель — хочу заиграть в главной команде «Урала», — делился планами на будущее Воронов. — А мечта — попробовать себя в Европе. Без разницы, в какой команде. Хотя бы в «Аяксе».

Максим дебютировал за первую команду «Урала» летом 2024 года. Получилось так, что запомнили многие. 16-летнего пацана выпустили на поле в середине второго тайма вместо Алексея Каштанова. «Урал» «горел» во встрече с «Шинником» в Первой лиге, но перевернул всё в концовке. Силвие Бегич — автор победного гола на 89-й минуте, а Воронов выступил в роли ассистента. Вот так дебют!

3 августа Максим впервые вышел в основном составе «Урала», а ещё через неделю оформил первый гол во взрослом футболе. «Первый гол нашего уральского Ямаля в Лучшей лиге мира», — написала пресс-служба «Урала» после того, как Воронов огорчил «Уфу».

Далее Воронов пропустил несколько матчей из-за травм, а потом сверкнул на финише турнира. Максим забил в трёх встречах Первой лиги подряд. Запомнился его перформанс в родном для себя городе — Тюмени. «Урал» превратил 0:1 в 2:1 благодаря двум голам в добавленное время. Сначала Максим забил сам, а потом ассистировал Юрию Железнову.

Автор «Чемпионата» и комментатор Лиги PARI Александр Симбирский назвал сильные и слабые стороны нападающего.

«Воронов очень удивил ещё в начале сезона-2024/2025. Евгений Аверьянов тогда подтянул его к основе. Матч с «Шинником». Выходит 16-летний шкет и отдаёт голевую на Бегича. «Урал» побеждает — 2:1. И потом тоже были яркие матчи.

Увы, Воронова зажевали травмы — снова сверкнул только на финише. Главный шедевр — матч с «Тюменью». 1+1 в компенсированное время, волевая победа. Причём сам Макс — из Тюмени. Уже оттуда уехал в Екатеринбург.

Сильные стороны — хладнокровие в штрафной, не теряется под давлением. Не утыкается в защитников, как 99% российских форвардов, быстро находит варианты с продолжением эпизода. Скорость тоже есть.

Из слабых сторон — его не хватает на все 90 минут, по единоборствам тоже есть вопросы. Однако Воронову всего 18, эти минусы должны уйти с возрастом. А в плане техники и завершения это уже очень крутой футболист».

12 матчей, четыре гола — статистика Воронова в нынешнем сезоне Первой лиги. Он провёл на поле 415 минут (35 минут в среднем за матч). Максим забил по два мяча в ворота «Волги» и «Уфы». Во второй встрече Воронов оформил победный гол.

Переход в ЦСКА — повышение для 18-летнего форварда. Вопрос только в том, когда Максим получит свой шанс в топ-клубе РПЛ.