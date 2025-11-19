Скидки
Главная Футбол Статьи

Квалификация ЧМ-2026, видео обзор матчей 18 ноября, Уэльс, Шотландия, Испания, Турция, Румыния, Дания, Грузия, Австрия, Бельгия

Уэльс забил конкуренту 7, Босния немного не дотерпела, Грузия провалилась. Отбор ЧМ — вау
Артём Никулин
Квалификация ЧМ-2026, обзор матчей 18 ноября
Аудио-версия:
Бельгия и Румыния тоже отличились по семь раз. Но главное, конечно, Шотландия!

Сборные уходят в отпуск — желали вы этого или нет. В последний день европейского отборочного этапа ЧМ-2026 разыграли последние прямые путёвки на турнир. Но даже в матчах без турнирной интриги нашлось много всего интересного.

Дайджест предыдущего дня:
Нидерланды — на ЧМ, разнос от Чехии, камбэк Хорватии и шоу в игре Польши. Главное в отборе
Сборная Испании не прошла отбор сухой

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 2
Турция
1:0 Ольмо – 4'     1:1 Гюль – 42'     1:2 Озджан – 54'     2:2 Оярсабаль – 62'    

Англичане могут спать спокойно: испанцы всё-таки пропустили в отборе и не сумели повторить выдающийся результат команды Томаса Тухеля. Даже были близки к поражению, хотя перед этим выиграли пять матчей подряд: турки очнулись после пропущенного на четвёртой минуте и сделали счёт 2:1 к 55-й. Оярсабаль подстраховал, добив мяч после неудачного выноса Демирала. Но потом игра затихла: защитники слишком внимательно играли в обороне и больше голов в свои ворота не допускали.

Как это было:
Испания должна была раскрошить Турцию. А вместо этого спасалась от поражения!
Бельгийцы размялись перед возвращением в клубы

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
7 : 0
Лихтенштейн
1:0 Ванакен – 3'     2:0 Доку – 34'     3:0 Доку – 41'     4:0 Мехеле – 52'     5:0 Салемакерс – 55'     6:0 Де Кетеларе – 57'     7:0 Де Кетеларе – 59'    

Бельгийцы весело провели время: в матче с гордыми игроками сборной Лихтенштейна хозяева выложились по полной. Звучит штампованно, однако игра действительно напоминала симулятор FIFA на легчайшем уровне сложности. Сборная Бельгии выдумывала голы после самых неряшливых дальних ударов. Даже Де Кетеларе забил с правой ноги – а это даже звучит пугающе.

Болгары взяли первые и последние очки в отборе

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Болгария
Окончен
2 : 1
Грузия
1:0 Русев – 10'     2:0 Крастев – 24'     2:1 Лочошвили – 88'    

От сборной Грузии ожидали как минимум достойного выступления в отборе, но Хвича с компанией совсем расстроили. Даже не получилось громко хлопнуть дверью: проиграли болгарам, у которых было 0 очков. В концовке матча гости сократили отставание и подарили небольшую надежду на камбэк, однако не свершилось. К Хвиче, к слову, претензий мало: пять успешных обводок, три удара. Старался, но не повезло.

Болгария — Грузия

Фото: IMAGO/IPA Sport/ТАСС

Шотландцы на ЧМ впервые с 1998 года! Героически вышли

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

Вне сомнений, это был главный матч игрового дня. Именно здесь решалось, кому достанется прямая путёвка на чемпионат мира. Авторитетный номинант на «Золотой мяч» Скотт Мактоминей открыл счёт на четвёртой минуте — да ещё и ударом через себя! А во втором тайме случилась настоящая драма: Хойлунд сравнял с пенальти, вскоре Кристенсен оставил датчан в меньшинстве, после чего Шанклэнд восстановил преимущество. Но скандинавы через три минуты опять сравняли – силами Доргу. Всё шло к спасению сборной Дании, пока шотландцы не ультанули: Тирни забил третий в компенсированное время, а под занавес Маклин положил с центра поля. Чума!

Это был матч имени причастных к «МЮ»:
Развязки лучше в последний день отбора ЧМ не придумаешь! Чудо Шотландии на 90+3-й минуте!
Развязки лучше в последний день отбора ЧМ не придумаешь! Чудо Шотландии на 90+3-й минуте!

Сборная Швейцарии тоже едет в Северную Америку

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Косово
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Варгас – 47'     1:1 Муслия – 74'    

Теоретически косовары могли взять прямую путёвку, обыграв сборную Швейцарии — но надо было выдавать перформанс уровня «сборная Италии забьёт девять мячей норвежцам». В реальности сборная Косово чуть не проиграла гостям, а сравняла благодаря чудесной закрутке Муслии с линии штрафной. Выходит, мы увидим Мурата Якина на чемпионате мира.

Рангник лишил нас сенсации

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Австрия
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Табакович – 12'     1:1 Грегорич – 77'    

Сборная Боснии и Герцеговины чуть не сотворила чудо. До 77-й минуты команда напрямую выходила на ЧМ-2026, обыгрывая прямого конкурента. Однако в концовке Грегорич после череды отскоков внутри штрафной заковырял гол и отправил боснийцев в стыки. Австрийцы же поедут на свой первый чемпионат мира с 1998 года.

Сборная Румынии — главный обидчик Сан-Марино

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Румыния
Окончен
7 : 1
Сан-Марино
0:1 Джакопетти – 2'     1:1 Росси – 13'     2:1 Баярам – 29'     3:1 Ман – 42'     4:1 Валентини – 57'     5:1 Хаджи – 76'     6:1 Рациу – 82'     7:1 Мунтяну – 87'    

Ну не только же бельгийцам развлекаться! Сборная Румынии забила семь мячей в ворота бедной сборной Сан-Марино, но умудрилась пропустить первой. Забавно, что в этом году санмаринцы забивали в официальных встречах только дважды — и каждый раз именно в ворота румын.

Сборная Беларуси выздоравливает?

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 0
Греция

Белорусы удивили многих в ноябре. Сначала сыграли 2:2 со сборной Дании (и прямым образом повлияли на итоговое второе место скандинавов), а теперь скатали нули с Грецией. И речь не о глухом «автобусе»: хозяева семь раз пробили по чужим воротам. Однако греки всё же заслуживали победу, дважды обстучав каркас ворот. Но ничья тоже неплохой вариант, особенно вторая подряд для болельщиков из Беларуси – они заслужили хоть какого-то позитива в уже минувшем отборе.

Неожиданный исход в Кардиффе

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Уэльс
Окончен
7 : 1
Северная Македония
1:0 Уилсон – 18'     2:0 Брукс – 21'     2:1 Миовски – 23'     3:1 Джонсон – 37'     4:1 Джеймс – 57'     5:1 Уилсон – 75'     6:1 Уилсон – 81'     7:1 Бродхед – 88'    

Счёт особенно удивляет, если знать, что македонцы были прямыми конкурентами сборной Уэльса за стыковые матчи. Преемники Гарета Бэйла бессердечно расправились с соперником, вонзив аж семь мячей! Забивали со штрафных и после комбинаций пятками — четвёртый гол валлийцев получился особенно красивым. Впрочем, македонцы по-прежнему могут квалифицироваться в стыки благодаря хорошему выступлению в Лиге наций.

Грэм Поттер — не волшебник, он только учится

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Швеция
Окончен
1 : 1
Словения
0:1 Элшник – 64'     1:1 Lundgren – 87'    

Шведы всё пытаются отмыться от позорного выступления в отборе. Назначили главным тренером Грэма Поттера, но английский волшебник продолжает дело Йона Даль Томассона — скандинавы так и закончили отбор без побед. Тем не менее у них остался шанс попасть на турнир через стыки из-за победы в своей группе в Лиге наций. Так что у тренера будет возможность исправиться.

Самое время посмотреть на итоговую таблицу!
