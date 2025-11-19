Уэльс забил конкуренту 7, Босния немного не дотерпела, Грузия провалилась. Отбор ЧМ — вау

Бельгия и Румыния тоже отличились по семь раз. Но главное, конечно, Шотландия!

Сборные уходят в отпуск — желали вы этого или нет. В последний день европейского отборочного этапа ЧМ-2026 разыграли последние прямые путёвки на турнир. Но даже в матчах без турнирной интриги нашлось много всего интересного.

Сборная Испании не прошла отбор сухой

Англичане могут спать спокойно: испанцы всё-таки пропустили в отборе и не сумели повторить выдающийся результат команды Томаса Тухеля. Даже были близки к поражению, хотя перед этим выиграли пять матчей подряд: турки очнулись после пропущенного на четвёртой минуте и сделали счёт 2:1 к 55-й. Оярсабаль подстраховал, добив мяч после неудачного выноса Демирала. Но потом игра затихла: защитники слишком внимательно играли в обороне и больше голов в свои ворота не допускали.

Бельгийцы размялись перед возвращением в клубы

Бельгийцы весело провели время: в матче с гордыми игроками сборной Лихтенштейна хозяева выложились по полной. Звучит штампованно, однако игра действительно напоминала симулятор FIFA на легчайшем уровне сложности. Сборная Бельгии выдумывала голы после самых неряшливых дальних ударов. Даже Де Кетеларе забил с правой ноги – а это даже звучит пугающе.

Болгары взяли первые и последние очки в отборе

От сборной Грузии ожидали как минимум достойного выступления в отборе, но Хвича с компанией совсем расстроили. Даже не получилось громко хлопнуть дверью: проиграли болгарам, у которых было 0 очков. В концовке матча гости сократили отставание и подарили небольшую надежду на камбэк, однако не свершилось. К Хвиче, к слову, претензий мало: пять успешных обводок, три удара. Старался, но не повезло.

Болгария — Грузия Фото: IMAGO/IPA Sport/ТАСС

Шотландцы на ЧМ впервые с 1998 года! Героически вышли

Вне сомнений, это был главный матч игрового дня. Именно здесь решалось, кому достанется прямая путёвка на чемпионат мира. Авторитетный номинант на «Золотой мяч» Скотт Мактоминей открыл счёт на четвёртой минуте — да ещё и ударом через себя! А во втором тайме случилась настоящая драма: Хойлунд сравнял с пенальти, вскоре Кристенсен оставил датчан в меньшинстве, после чего Шанклэнд восстановил преимущество. Но скандинавы через три минуты опять сравняли – силами Доргу. Всё шло к спасению сборной Дании, пока шотландцы не ультанули: Тирни забил третий в компенсированное время, а под занавес Маклин положил с центра поля. Чума!

Сборная Швейцарии тоже едет в Северную Америку

Теоретически косовары могли взять прямую путёвку, обыграв сборную Швейцарии — но надо было выдавать перформанс уровня «сборная Италии забьёт девять мячей норвежцам». В реальности сборная Косово чуть не проиграла гостям, а сравняла благодаря чудесной закрутке Муслии с линии штрафной. Выходит, мы увидим Мурата Якина на чемпионате мира.

Рангник лишил нас сенсации

Сборная Боснии и Герцеговины чуть не сотворила чудо. До 77-й минуты команда напрямую выходила на ЧМ-2026, обыгрывая прямого конкурента. Однако в концовке Грегорич после череды отскоков внутри штрафной заковырял гол и отправил боснийцев в стыки. Австрийцы же поедут на свой первый чемпионат мира с 1998 года.

Сборная Румынии — главный обидчик Сан-Марино

Ну не только же бельгийцам развлекаться! Сборная Румынии забила семь мячей в ворота бедной сборной Сан-Марино, но умудрилась пропустить первой. Забавно, что в этом году санмаринцы забивали в официальных встречах только дважды — и каждый раз именно в ворота румын.

Сборная Беларуси выздоравливает?

Белорусы удивили многих в ноябре. Сначала сыграли 2:2 со сборной Дании (и прямым образом повлияли на итоговое второе место скандинавов), а теперь скатали нули с Грецией. И речь не о глухом «автобусе»: хозяева семь раз пробили по чужим воротам. Однако греки всё же заслуживали победу, дважды обстучав каркас ворот. Но ничья тоже неплохой вариант, особенно вторая подряд для болельщиков из Беларуси – они заслужили хоть какого-то позитива в уже минувшем отборе.

Неожиданный исход в Кардиффе

Счёт особенно удивляет, если знать, что македонцы были прямыми конкурентами сборной Уэльса за стыковые матчи. Преемники Гарета Бэйла бессердечно расправились с соперником, вонзив аж семь мячей! Забивали со штрафных и после комбинаций пятками — четвёртый гол валлийцев получился особенно красивым. Впрочем, македонцы по-прежнему могут квалифицироваться в стыки благодаря хорошему выступлению в Лиге наций.

Грэм Поттер — не волшебник, он только учится

Шведы всё пытаются отмыться от позорного выступления в отборе. Назначили главным тренером Грэма Поттера, но английский волшебник продолжает дело Йона Даль Томассона — скандинавы так и закончили отбор без побед. Тем не менее у них остался шанс попасть на турнир через стыки из-за победы в своей группе в Лиге наций. Так что у тренера будет возможность исправиться.