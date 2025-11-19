Угальде схватил красную в решающем матче – его Коста-Рика не сыграет на ЧМ впервые за 16 лет! Зато может ликовать Суринам.

Сказке Кюрасао с Адвокатом быть – едут на ЧМ вместе с Гаити! А легендарный Навас – мимо

Увеличение количества участников чемпионата мира до 48 привнесло в его квалификацию немало сюрпризов. Особенно в североамерианскую, ведь как раз оттуда заранее себе места забронировали три страны-организатора — США, Мексика и Канада. Без них разыграли ещё три прямые путёвки плюс две — в межконтинентальные стыковые матчи. Последний тур получился весьма ярким.

Гаитяне отобрались на ЧМ без единого домашнего матча. Как так получилось?

Сборной Гаити для второго в истории попадания на чемпионат мира (первое выпало на далёкий 1974-й) достаточно было обыграть аутсайдеров группы C из Никарагуа. И она это сделала! Но в Кюрасао. «Спасибо» тяжёлой обстановке в стране. С 2021 года – после убийства президента Жовенеля Моиза – страна тонет в насилии: столицу Порт-о-Пренс на 85% контролируют вооружённые группировки, а в марте 2024-го те оккупировали заодно и национальный стадион.

Футболисты Гаити празднуют успех Фото: Пресс-служба сборной Гаити

Последний раз гаитяне играли дома аж в июле 2021-го. С тех пор у них сплошные разъезды. Тем не менее команда прошла два отборочных раунда, опередив в решающем Гондурас, Коста-Рику и Никарагуа. Именно в такой последовательности. Стоп, теперь мы не увидим на ЧМ костариканских звёзд? Да. Зато там сыграет полузащитник «Вулверхэмптона» Жан-Рикнер Беллегард. Он с огромным отрывом самый дорогостоящий футболист Гаити (€ 18 млн). Весь их состав оценивается в € 40,4 млн.

Навас и Угальде посмотрят за матчами ЧМ со стороны. Нападающий «Спартака» ещё и схватил красную

Гаитяне набрали в группе 11 очков. Костариканцы — только семь, и они не попали даже в стыки, поскольку уступили ещё и Гондурасу (9). Как раз с гондурасцами Коста-Рика и билась в решающем матче, однако соперники голами зрителей так и не порадовали. Впрочем, нервы были накалены до предела. В компенсированное время случилась массовая стычка, и спартаковец Манфред Угальде схватил красную карточку.

После финального свистка костариканцев настигло опустошение. Вингер бельгийского «Вестерло» Хосимар Алькосер валялся на газоне и натурально рыдал. Коста-Рика пропустит первый с 2010 года ЧМ. В тот момент, когда в отборах не участвовали три гранда. Хуже не придумаешь. Весь тренерский штаб тут же оказался уволен.

Слёзы Хосимара Алькосера Фото: Кадр из трансляции

Любопытно, что и сборной Гондураса праздновать было нечего. Ведь она стала худшей среди тех, кто забрался на вторую строчку в группе. Всё решила даже не разница мячей, а количество забитых: 5:2 — у неё и 9:6 — у Суринама. Получилось крайне драматично — об этом далее.

Панама пробилась на ЧМ, крупно победив, а Суринам стал счастливым на 90+3-й минуте

Перед решающим туром группы А у панамцев и суринамцев было по девять очков, и они были недосягаемы для остальных. Сложилось для команд всё по-разному. Панама без проблем убрала с пути Сальвадор (3:0) и во второй раз отправится на ЧМ. Первый прошёл для неё в России и запомнился хет-триком Гарри Кейна (6:1), во многом благодаря которому англичанин и стал лучшим бомбардиром турнира с шестью мячами.

В составе Панамы выделяется оценённый в € 10 млн правый защитник «Марселя» Амир Мурильо. Также порадуемся за центрального защитника «Пари НН» Эдгардо Фаринью. Целиком панамский состав ориентировочно стоит € 30,6 млн.

А вот Суринам уступил Гватемале, но всё равно отправится в стыки! Не обошлось без драматичной концовки, поскольку суринамцы «горели» 0:3 к 66-й минуте. Закончись матч с таким счётом, и в стыки отправилась бы сборная Гондураса. Тем не менее на 90+3-й минуте случился автогол Николаса Самайоа, и Шеральдо Беккеру («Осасуна») с экс-спартаковцем Миэнти Абеной (сейчас в турецком «Газиантепе») предоставится ещё одна возможность попасть в число 48 счастливчиков.

Адвокат отправил на ЧМ самую маленькую страну в истории турнира

Игроки сборной Кюрасао Фото: concacaf.com

Именитый Дик Адвокат покинул расположение сборной Кюрасао перед 6-м туром. Пока временно. К финальному испытанию команду готовили его помощники, и у них получилось! Нужно было не уступить фаворитам группы B из Ямайки на выезде. И те трижды угодили в каркас ворот, поэтому на табло оставались нули! А самое веселье соперники приберегли напоследок:

На 89-й минуте Джон Расселл получил вторую жёлтую;

На 90+3-й ямайцы всё равно заработали пенальти и начали праздновать, однако VАR аннулировал решение.

Так Кюрасао с население в чуть более чем 156 тысяч человек стало самой маленькой страной, когда-либо пробивавшейся на ЧМ. Ранее такое звание носила Исландия. По площади (444 км²) остров в Карибском море меньше Нижнего Новгорода (466 км²). Подробнее про эту сенсацию мы писали на днях, когда Адвокат отошёл в сторону.

Также стоит отметить, что Тринидад и Тобаго другого нападающего «Спартака» Ливая Гарсии одолел Бермуды (2:1), однако всё равно остался третьим и пролетел мимо чемпионата мира.

Что ждёт команды в стыках и когда они состоятся

В марте мексиканские Монтеррей и Гвадалахара примут стыковые матчи: шесть сборных с разных континентов разыграют ещё две путёвки. Две, Ирак и ДР Конго, сразу попали в два разных финала. Причина — самый высокий среди конкурентов рейтинг ФИФА, 57-е и 60-е места соответственно. Ямайке (68-е), Боливии (76-е), Суринаму (126-е) и Новой Каледонии (150-е) придётся преодолеть на одну стадию больше.

Параллельно пройдут и европейские стыки, в которых 16 европейских сборных разыграют четыре места на ЧМ. Тогда и сформируется окончательный список участников турнира.