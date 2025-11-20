Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2026! С кем сыграют Италия и другие топ-сборные? LIVE

Из 16 европейских команд на чемпионат мира поедут всего четыре. И ещё две – из межконтинентальных стыков.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Устали от перерыва в клубном футболе? Тогда у нас хорошие новости – послезавтра он уже вернётся. А вот уже сегодня, в четверг, последнее важнейшее событие в эту паузу для сборных. Связано оно, конечно же, с ЧМ-2026. Мы же не просто так смотрели матчи отбора! Следили за невероятными развязками – в матчах Шотландии с Данией, например, или Ирландии и Венгрии. Да и в Африке с Северной Америкой было весело – чего стоит только выход в межконтинентальные стыки сборной ДР Конго через серию пенальти в игре с Нигерией. Или сказочный успех команд Кюрасао и Гаити! Да, многовато будет на расширенном чемпионате мира сборных с не самым (мягко говоря) великим рейтингом. Зато эмоций и радости у болельщиков точно прибавится – просто потому что их будет больше. Ради этого (и денег, конечно же) ФИФА всё и затевала.

Так вот, к сегодняшнему событию дня в футболе. В 15:00 по московскому времени начнётся жеребьёвка стыковых матчей за последние путёвки на чемпионат мира! Само событие пройдёт в Вашингтоне. Мы узнаем и три пути для европейских команд, и два полуфинала межконтинентальных стыков.

Напомним, у кого остаются шансы пробиться на чемпионат мира.

В Европе: Италия, Дания, Турция, Украина, Польша, Уэльс, Чехия, Словакия, Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия;

В межконтинентальном турнире: Ирак, ДР Конго, Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония.

Матчи – и европейские, и в межконтинентальных стыках – пройдут в марте. Ну а кто и с кем сыграет, вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции! Подключайтесь, будем следить за всем в этом материале вместе!