Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2026! С кем сыграют Италия и другие топ-сборные? LIVE

Устали от перерыва в клубном футболе? Тогда у нас хорошие новости – послезавтра он уже вернётся. А вот уже сегодня, в четверг, последнее важнейшее событие в эту паузу для сборных. Связано оно, конечно же, с ЧМ-2026. Мы же не просто так смотрели матчи отбора! Следили за невероятными развязками – в матчах Шотландии с Данией, например, или Ирландии и Венгрии. Да и в Африке с Северной Америкой было весело – чего стоит только выход в межконтинентальные стыки сборной ДР Конго через серию пенальти в игре с Нигерией. Или сказочный успех команд Кюрасао и Гаити! Да, многовато будет на расширенном чемпионате мира сборных с не самым (мягко говоря) великим рейтингом. Зато эмоций и радости у болельщиков точно прибавится – просто потому что их будет больше. Ради этого (и денег, конечно же) ФИФА всё и затевала.
Так вот, к сегодняшнему событию дня в футболе. В 15:00 по московскому времени начнётся жеребьёвка стыковых матчей за последние путёвки на чемпионат мира! Само событие пройдёт в Вашингтоне. Мы узнаем и три пути для европейских команд, и два полуфинала межконтинентальных стыков.
Напомним, у кого остаются шансы пробиться на чемпионат мира.
- В Европе: Италия, Дания, Турция, Украина, Польша, Уэльс, Чехия, Словакия, Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия;
- В межконтинентальном турнире: Ирак, ДР Конго, Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония.
Матчи – и европейские, и в межконтинентальных стыках – пройдут в марте. Ну а кто и с кем сыграет, вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции! Подключайтесь, будем следить за всем в этом материале вместе!
Регламент межконтинентальных стыков
В конце марта 2026 года также пройдут межконтинентальные стыки. Это турнир для команд из других конфедераций, которые не отобрались на ЧМ напрямую. На нём разыграют ещё два места.
Туда попали шесть команд – две лучшие сборные по рейтингу ФИФА (Ирак и ДР Конго) отправились сразу в финал. А остальные четыре (Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония) стартуют с полуфиналов. Им потребуется пройти двух соперников для попадания на ЧМ. Отличие от европейских стыков – все шесть матчей пройдут в Мексике (в Гвадалахаре и в Монтеррее – городах ЧМ-2026).
Регламент Европы
Объясняем, как пройдут стыки.
- В каждом пути будет по одной команде из каждой корзины. Сборные из первой корзины сыграют в полуфинале с командами из четвёртой, а из второй – со сборными из третьей.
- Этот принцип появился только сейчас, в прошлых стыках его не было. Из-за чего, например, Италия попала в один путь с Португалией (но вылетела уже в полуфинале от Северной Македонии).
- Бонус для сеяных команд – проведение матчей дома. Команды из топ-8 сыграют полуфиналы на своём поле.
- В финале встретятся победители первых матчей в своём пути. Дома будет играть команда из более высокой корзины.
Корзины Европы
По итогам первого этапа квалификации ЧМ-2026 в Европе сформировались четыре корзины для стыков.
Со вторых мест из групп вышли Словакия, Украина, Ирландия, Польша, Италия, Албания, Чехия, Косово, Дания, Турция, Босния и Герцеговина и Уэльс. Швеция, Румыния, Северная Македония и Северная Ирландия попали в стыки по рейтингу Лиги наций (победители групп в Лиге С, команды выше отобрались на ЧМ напрямую).
Жеребьёвка учитывает места сборных в рейтинге ФИФА. Это важно для того, чтобы получить соперников послабее, и для того, чтобы провести матчи дома. Ответные встречи не предусмотрены.
- Первая корзина: Италия, Дания, Турция, Украина.
- Вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия.
- Третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово.
- Четвёртая корзина: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.