Сколько призовых получают клубы ФНЛ? Эффект Талалаева повлиял и здесь

Важны не только результаты, но и маркетинговые показатели. Разбираем заработки прошлого сезона.

Клубы Футбольной национальной лиги учатся зарабатывать. Для этого ФНЛ разработала интересный механизм – в последних сезонах призовой фонд делится на несколько частей. Какие-то деньги команды получают по умолчанию, а вот за дополнительные суммы надо бороться отдельно.

Призовые выплаты от ФНЛ – прозрачный срез, позволяющий оценить эффективность команд не только на футбольном поле. Проанализируем официальные данные и узнаем, что эффект Андрея Талалаева распространяется даже на SMM-специалистов.

«Балтика» получила за чемпионство почти 6 млн рублей

В сезоне-2024/2025 общий призовой фонд ФНЛ составил 284,2 млн рублей. Рост относительно сезона-2023/2024 (238,2 млн) составил 19%. Лига делит сумму на три части. 132,1 млн ушли на Лигу Pari. 60,9 млн – на Дивизион «А» LEON-Второй лиги. 91,8 млн – на Дивизион «Б» (тут команд больше, чем в «Золоте» и «Серебре»).

По умолчанию все клубы Первой лиги получили за участие в сезоне по 1,834 млн рублей. Главное условие – доиграть до конца. «Балтика» заработала за первое место бонусные 4,171 млн. Вылетевшие «Алания» и «Тюмень» получили небольшой «парашют» в размере 463 тысяч рублей и 232 тысяч рублей соответственно.

Можно сказать, что «Балтика» отбила затраты на трансфер Ивана Беликова из «Твери» (3 млн рублей, по информации журналиста Сергея Ильёва). Но это не все бонусы, которые улетели в Калининград. О них чуть позже.

В Дивизионе «А» Второй лиги клубы смогли получить сразу два бонуса за выступления. По сумме двух этапов самым прибыльным стал костромской «Спартак». Команда провела оба этапа в «Золоте» и напрямую вышла в Первую лигу, получив 2,678 млн. Неплохо заработала ульяновская «Волга» (2,327 млн) – за сезон проскочили «Серебро» и «Золото», тоже заслужили повышение в классе. А вот «Волгарь» из Астрахани остался во Второй лиге, заработав при этом 2,204 млн.

Сумма призовых таганрогского «Форте» составила 553 тысячи рублей. Правда, они мало помогли клубу – летом 2025-го команда прекратила существование. Зато клуб из Таганрога много поднял в маркетинговом чемпионате – 742 тысячи рублей. Подробнее другие разделы призовых мы разберём ниже.

Лучшие в маркетинге – Калининград, Екатеринбург, Волгоград

Наверное, самый насыщенный блок. Лига старательно работает над повышением медийности. И максимально подключает клубы. Поначалу не все понимали, в чём смысл прокачки маркетинга и соцсетей. Но теперь за дополнительные призовые идёт серьёзная битва.

Ещё один титул «Балтики». Сошлись все факторы – домашняя инфраструктура («Ростех Арена» принимала матчи ЧМ-2018), поддержка болельщиков, коммерческие успехи и продуктивная работа медийщиков. На втором месте «Урал». На третьем – «Ротор».

Из неожиданностей – седьмое место «Тюмени», которая вылетела в «Золото». Футболисты не поддержали старания пресс-службы и маркетингового отдела. В ФНЛ отмечают ответственную работу сотрудников клуба. В частности, отчёты «Тюмени» по матчдэю приходили на почту лиги в течение 15 минут после финального свистка.

Явный аутсайдер рейтинга – «Нефтехимик».

Никита Гиль заместитель директора по цифровизации ФНЛ «Вырос ли интерес клубов к чемпионату маркетинга и коммерции? Очень сильно. Во-первых, появилась объективная метрика, которая оценивает работу маркетинговых и коммерческих отделов. Во-вторых, мы распределяем на эти бонусы 30% от итоговой суммы призовых. Не знаю, где в мире ещё столько дают в относительных значениях. В РПЛ это 5%, в Ла Лиге 10%. Знаю, что в клубах теперь есть премирование за первые места в нашем чемпионате. Команды следят, на каком они месте, перепроверяют данные и спрашивают, что можно улучшить. Яркий пример – зоны матчдэя. Делегаты и клубы формируют отчёты. В сезоне-2023/2024 медианное значение было 6,89 штуки. В сезоне-2024/2025 – уже 10. Сейчас эти значения будут ещё больше».

В чемпионате маркетинга и коммерции ФНЛ в сезоне-2024/2025 было 16 критериев. Вот они.

1. Относительная домашняя посещаемость. Проще говоря – на сколько процентов в среднем за матч заполняется арена. Количество зрителей делится на вместимость стадиона по паспорту объекта. В сезоне-2024/2025 лидером по этому показателю стал «Черноморец» (59,9%). «Енисей» на втором месте (48,4%), «Балтика» на третьем (40,5%).

2. Относительная гостевая посещаемость. Когда команда собирает зрителей дома – это хорошо. А на выезде? Самыми востребованными «гостями» стали «Сочи» (31,7%), «Торпедо» (31,5%) и «СКА-Хабаровск» (25,8%).

3. Абсолютная посещаемость. Сумма всех зрителей, которые посетили матчи команды. Как дома, так и в гостях. Здесь лидер – «Балтика», которая собрала общую аудиторию в 315 тысяч человек. Второе место у «Ротора» (305 тысяч). Третье – у «Урала» (217 тысяч).

Болельщики «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

4. Выручка от реализованных абонементов. Тут всё просто – общая сумма денег от продажи. Больше всего заработали «Урал», «Балтика» и «Черноморец».

5. Выручка от хоспиталити. Тут речь о зонах повышенного комфорта для болельщиков: VIP-обслуживание и так далее. Аналог бизнес-класса в самолётах. Понятно, что не у всех клубов есть такие условия. Но, к примеру, «Черноморец» в сезоне-2023/2024 сделал зону повышенного комфорта. Лидерами по выручке стали «Урал», «Балтика» и «Ротор». В пятёрку попала вылетевшая «Тюмень» – на «Геологе» действительно комфортные условия для VIP-болельщиков.

6. Средний доход с одного места на стадионе. Возможно, самая важная метрика для оценки коммерции клуба. Среднее значение лиге в сезоне-2024/2025 – одно место на арене приносит 53 рубля. Первые места заняли «Урал», «Балтика» и «Черноморец».

7. Средний доход с одного зрителя. Практически то же самое, но здесь общий доход делится не на количество мест на стадионе, а на количество зрителей. Среднее значение по Первой лиге – 224 рубля с человека. Первая тройка – «Урал», «Торпедо» и «Балтика». Снова отметим «Тюмень», которая оказалась в топ-5. Значит, местным болельщикам всё-таки нужен футбол?

Болельщики «Урала» Фото: ФК «Урал»

8. Зоны матчдэя. Собственно, зоны активности и развлечений для болельщиков возле стадиона. Отдельно разберём пример «Арсенала», который взломал систему и занял первое место – 22 точки в среднем. В клубе креативно подошли к этому вопросу: один раз запустили 51 зону для фанатов.

9. Вовлечённость клубных социальных сетей. Переходим к SMM. Вовлечённость оценивается с помощью следующей формулы: общее количество взаимодействий (лайки, репосты, комментарии и так далее) делится на сумму подписчиков и умножается на 100. Во «, ВКонтакте» самыми активными были болельщики «Сокола», «Торпедо» и «Шинника». В «Телеграме» первое место тоже занял «Сокол». Чуть ниже расположились «Тюмень» и «Уфа».

Никита Гиль заместитель директора по цифровизации ФНЛ «Понятно, что тренд на ведение соцсетей заложили не мы, но смело скажу – все команды Первой лиги качественно ведут свои страницы. Мы мотивируем команды не только увеличивать аудиторию, но и наращивать её активность. Вот пример «Сокола» очень хорош. Они лидеры как по приросту, так и по вовлечённости болельщиков. В Саратове очень любят свою команду, за неё переживают, вокруг клуба выросло целое интернет-сообщество».

10. Относительный прирост в социальных сетях. Лучший рост подписчиков в процентном соотношении за прошлый год показала «Родина» – 29%. Рядом «Черноморец» (22%) и «Сокол» (22%). Кстати, ФНЛ идёт навстречу – помогают командам убирать ботов и «мёртвые страницы», чтобы оставить максимально вовлечённую и нужную аудиторию.

11. Абсолютный прирост в социальных сетях. Прирост подписчиков именно по количеству. «Урал» взял на борт 15 489 человек. Также заметно выросли соцсети «Балтики» (10 126 новых подписчиков) и «Сочи» (9747). Отметим SMM «Ротора» (+9737) и «Сокола» (+6424). С этого сезона ФНЛ, помимо «ВКонтакте» и «Телеграма», учитывает и новых подписчиков в YouTube.

12. База в CRM. У ФНЛ есть своя цифровая экосистема, в которую входит официальное приложение и сайт. В личном кабинете болельщики могут выбрать любимую команду. Если у вас есть вопрос, каким образом можно поддержать свой клуб, не выходя из дома, – вот и ответ. «Ротор» указали 1903 человека, «Балтику» – 1651, «Урал» – 1347.

13. Индекс цитируемости. Количество упоминаний команд в медиа. Чаще всего инфоповоды генерировали «Урал», «Торпедо» и «Сочи». Далеко не факт, что все новости были позитивными. Но даже негативный пиар – тоже пиар.

Игроки «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

14. Рейтинг трансляций VK Video. Сумма просмотров интернет-трансляций. Самыми рейтинговыми стали матчи с участием «Ротора», «Балтики» и «Урала».

15. ТВ-рейтинг трансляций. Часть матчей Первой лиги (в пределах 30-40 встреч) транслируются в эфире «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Некоторые матчи попадали в эфир «Матч ТВ» или «Матч Премьер». «Ротор» и здесь лидер. Рядом – «Арсенал» и «Торпедо».

16. Соблюдение коммерческого регламента. Единственный критерий, который может сыграть в минус. На каждой игре ФНЛ есть 26 зон, которые проверяет делегат. Он смотрит, например, как натянуты рекламные баннеры. За нарушения клубы получают штрафы. Из этого формируется общая картина критерия. В сезоне-2024/2025 чаще всех регламент нарушала «Родина». Это было связано с проведением домашних матчей на поле академии «Спартака» и «Сапсан Арене». Сейчас у клуба есть постоянная прописка на «Арене Химки» – сумма штрафов должна стать меньше.

Никита Гиль заместитель директора по цифровизации ФНЛ «Конечно, есть команды, которым легче выполнять критерии за счет хорошей посещаемости, – «Балтика», «Ротор», «Урал». Хорошая инфраструктура, богатая история, интерес болельщиков. Но у клубов есть и другие возможности выйти на призовые. Например, «Алания» получила бонус за использование молодых игроков.



«Тюмень» в сезоне-2023/2024 собрала отличную аудиторию на «Матч ТВ». Да и на команду хорошо ходили как дома, так и в гостях. Отлично работали по абонементам. Хорошо себя показывал ярославский «Шинник» – рос в соцсетях и собирал болельщиков на выездных матчах. Самое важное – чемпионат по маркетингу и коммерции нельзя выиграть через какое-то одно направление. Или через стадион. Критерии сделаны таким образом, чтобы каждый мог проявить свою сильную сторону. Главное – работать и развиваться. Быть футбольным центром своего региона».

Во Второй лиге «А» по итогам второго этапа (весна 2025-го) лучшим по маркетингу и коммерции стали «Челябинск», костромской «Спартак» и «Волга». Все три команды сейчас играют в Первой лиге. Отметим неплохие позиции «Сибири» – была первой в рейтинге по итогам первого этапа (осень 2024-го), стала пятой весной. На четвёртой строчке расположилось кировское «Динамо». Клуб заработал 927 тысяч рублей – показал хорошую посещаемость и активность в соцсетях.

Молодёжь Гогниева принесла «Алании» более 1,3 млн рублей

В прошлом сезоне ФНЛ выделила 15% призового фонда на бонусы за использование молодых и доморощенных игроков. Тут сразу поясним, что скрывается за определениями.

Молодые футболисты – игроки не старше 21 года (на момент начала чемпионата), имеющие право выступать за сборные команды России по футболу. В мире ФНЛ таких игроков называют «лимитчиками».

Доморощенные футболисты – игроки, которые в возрасте от 14 лет до 21 года постоянно или с перерывами были зарегистрированы в течение не менее 36 месяцев непосредственно в системе клуба. Грубо говоря – воспитанники.

В сезоне-2024/2025 лидером по игровой доле воспитанников стал «Урал». Алексей Мамин, Илья Ишков, Егор Мосин, Максим Воронов, Виталий Бондарев, Иван Кузнецов – солидная пачка местных футболистов. Все они играли в прошлом году и принесли клубу 1,1 млн рублей.

Соседи «Урала» из «Тюмени» тоже часто использовали воспитанников. Александр Бем (33 матча) и Данил Карпов (26 матчей) занесли команде бонус в 1 млн.

Тяжёлая финансовая ситуация в «Алании» привела к большому потоку молодых игроков в составе. По среднему возрасту (24,4) в сезоне-2024/2025 моложе была только «Родина» (24,0). Команда вылетела во Вторую лигу, но получила бонусные 1,390 млн рублей. Также молодёжи часто доверял Олег Василенко – за «Черноморец» бегали Илья Родионов, Даниил Гурченко, Павел Горелов и другие игроки в возрасте до 21 года. Призовые составили 1,313 млн. Третье место у «Шинника» (1,236 млн) – тот же Захар Фёдоров не только помог команде с лимитом, но и оформил 8+2 по системе «гол+пас».

Меньше всех времени молодым дали «Енисей», «Ротор» и «Торпедо». Среди команд, которые не использовали воспитанников – «Балтика», «Черноморец», «Сочи», «СКА-Хабаровск», «Шинник», «Сокол» и внезапно «Родина».

В сезоне-2025/2026 клубы ФНЛ сражаются за новый призовой фонд. Финальная сумма пока неизвестна, но она точно не уменьшится. Важно, что лига не забывает о клубах, оценивает все службы и поощряет даже условную «Калугу» за эффективный маркетинг в соцсетях.