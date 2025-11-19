«Негоже привозить с собой по 10 иностранцев». Сёмин раскрыл детали встречи с Дегтярёвым

С ним, Черчесовым, Газзаевым и Гершковичем министр обсуждал лимит не только на легионеров-футболистов, но и на тренеров.

Во вторник, 18 ноября, прошла встреча известных российских специалистов с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым. В ней приняли участие сразу три бывших тренера сборной страны (Валерий Газзаев, Юрий Сёмин, Станислав Черчесов), а также Анатолий Давыдов и скаут «Спартака» Сергей Ломакин. Что обсуждалось на этом круглом столе, «Чемпионату» рассказал Юрий Сёмин.

— Как прошла встреча с Дегтярёвым?

— Самое важное — у министра есть большой интерес помочь российскому футболу определёнными решениями. Он хочет, чтобы футбол развивался, прекрасно знает всю статистику. Какие-то нюансы Дегтярёву было интересно услышать от нас, и он их услышал. Мнение в целом было единым — у всех четверых.

Фото: t.me/degtyarevonamur

— В чём оно заключалось?

— В первую очередь в том, что развитие нашего футбола нужно начинать с детско-юношеского уровня: улучшить базы, проявить внимание к тренерам, которые не получают его столько, сколько должны. Это главные действующие лица, от которых зависит, как будет развиваться российский футбол, какие ребята будут выходить из спортшкол и академий. 8-10 лет тренер чуть ли не через день участвует в подготовке игроков, обучении, жизни. Ведь ребёнок больше всего контактирует именно со своими тренерами, наверное, после семьи. Эта тема очень важна, мне кажется, что министр должен обратить на неё большое внимание. Если в детско-юношеском футболе процесс улучшится, то и подготовка футболистов высокого уровня станет значительно эффективнее.

Много хорошего делается и сейчас. ЮФЛ — потрясающее соревнование. Вижу, как ребята готовятся к нему, как оно проходит благодаря РФС. Союз за всё платит — за переезды детей, судей, чтобы всё было как в большом футболе. Чувствуется большая поддержка, в том числе и финансовая.

У бывших футболистов тоже есть громадный опыт — почему они не идут работать тренерами в детско-юношеский футбол?

Михаил Дегтярёв Фото: t.me/degtyarevonamur

— Видимо, неинтересно.

— Значит, надо заинтересовать! Раньше футболисты, заканчивая играть, шли работать не только в большие клубы, но и в детские спортшколы. У них громаднейший опыт, и он реальный — не из книжек. Работая с бывшими игроками, дети смотрели бы им в глаза и слушали каждое слово.

— В каком ключе обсуждался лимит на легионеров?

— Наверное, этот вопрос интересует вас сильнее всего (улыбается). Все говорили разное, однако в целом — есть единство.

— Какую мысль выдвигали вы?

— Я говорил, что число легионеров в заявке может быть меньше 13. Но игроки команды имеют равные права — ни у кого нет никаких льгот. Ни у россиян, ни у иностранцев — кто лучше, того тренер и выпускает в основном составе. Это даст конкуренцию, которую сейчас наши футболисты не совсем выдерживают, мягко говоря. А должны соревноваться с иностранцами или между собой каждый день, на каждой тренировке. Тогда будет главенствовать спортивный принцип — играет сильнейший. Ни у кого не должно быть привилегий — я был за такой принцип.

— Обсуждался также лимит на иностранцев в тренерском штабе.

— Хорошие иностранные тренеры должны приезжать. Они могут привозить методы, стили игры и тренировочного процесса. Это необходимо, здесь тоже должна быть конкуренция — честная, среди российских и иностранных специалистов. Однако есть один нюанс. Когда клуб приглашает иностранного тренера, можно установить лимит — не больше двух-трёх зарубежных помощников в штаб. А остальные должны быть россиянами. Почему, например, Семак хорошо знает весь футбол? Посмотрите, с какими великолепными тренерами он работал в «Зените»! Наверное, поэтому он так много работает и выиграл столько титулов. Негоже иностранцу привозить с собой по 10 человек. Это финансово напрягает клуб, а они всё равно уедут — останутся наши. И что-то важное и нужное возьмут — то, чего они не знали. Этот момент был обозначен мной, другие ребята высказывали своё видение.

В России работал прекрасный тренер — Дик Адвокат. Если бы с ним в «Зените» работали российские помощники, они получили бы большой опыт. Ни в одной аудитории такого не расскажут, а они видели и слушали это каждый день. Газзаев тоже выиграл Кубок УЕФА, и у него работали наши ребята. Они знают, как побеждать, и должны были быть востребованы. Это как раз то, о чём я говорю.

Юрий Сёмин Фото: t.me/degtyarevonamur

— Звучал вопрос не только лимита на иностранцев в штабе, но и налога на них. Что об этом думаете?

— Я этого не говорил. Налоги лягут на клубы. Я лично не знаю и не сталкивался с такой практикой. Где есть такие налоги — тоже не видел. Возможно, имелось в виду введение налога, если в тренерском штабе больше двух-трёх иностранцев или легионеров в заявке больше допустимого. Может, это и реально.

— Вопрос «приватизации» российского футбола — насколько это важно?

— Эту тему поднимал Валерий Газзаев, он может рассказать подробнее. Если это возможно, было бы неплохо, чтобы футбол в России был преимущественно частным. Такие клубы есть и сейчас — «Краснодар». Есть и получастные. Вот «Спартак» какой клуб? Так же, как и про «Ювентус», мы не можем с уверенностью сказать — частный он или не совсем. Или «Барселона», где половина клуба принадлежит болельщикам, остальная часть — другим акционерам или хозяину. Существуют разные варианты.

— Какой настрой был у Дегтярёва во время дискуссии?

— Встреча шла недолго, думаю, будет хорошо продолжить эту дискуссию. Много интересных тем было затронуто. Дегтярёв очень внимательно нас выслушал.