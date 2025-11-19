РПЛ на чемпионате мира — 2026. Кто уже вышел, кто под вопросом, а кто завалил отбор

Уже известны 42 из 48 участников ЧМ-2026: осталось лишь провести весенние стыковые матчи от Европы и остальных континентов. Мы уже точно знаем, что на турнир от МИР РПЛ отправятся больше 15 футболистов. Если, конечно, им не помешают травмы (или они не покинут Россию). Кто уже может паковать чемоданы, чья борьба за путёвку ещё продолжается, а кто точно пропустит чемпионат мира? Подводим промежуточные итоги.

Чьи сборные уже точно пробились на ЧМ-2026

В Южной Америке напрямую вышли шесть из десяти сборных. Доминировала Аргентина, а остальную пятёрку разделило всего-навсего одно очко. Разумеется, оказалась в ней и Бразилия, за которую сыграли трое зенитовцев.

Дуглас Сантос впервые примерил форму основной сборной в 2016 году, но то была товарищеская встреча с Панамой. Девять лет спустя левый защитник провёл весь матч с Чили (3:0), а потом и 70 минут в «товарняке» с Южной Кореей (5:0). Из-за этого он вновь считается легионером в Премьер-Лиге.

У Жерсона в отборочном цикле набрались 10 матчей и гол Уругваю. Но всё это — ещё до перехода в «Зенит». Полузащитник долго лечился и только недавно начал набирать форму. Призовёт ли его на ЧМ-2026 Карло Анчелотти — загадка.

Луис Энрике отбегал восемь матчей, начав с первых минут два из них. Чили и Перу он отгрузил по голу и ассисту. Джокер пятикратных чемпионов мира.

Второе место заняли эквадорцы с левым защитником «Локомотива» Кристианом Рамиресом. За сборную он выступает ещё с 2013 года, однако в нынешней квалификации провёл только 13 минут в матче с Парагваем (0:0). Ещё восемь раз он оставался в запасе. Видимо, в таком статусе и отправится на ЧМ-2026.

Краснодарско-динамовский дуэт Лукаса Оласы и Николаса Маричаля помог квалифицироваться Уругваю. На счету обоих по два матча, причём одни и те же — с Парагваем и Венесуэлой. Оба закончились нулевыми ничьими. Только Оласе выпало 167 минут, а Маричалю — 131. Правда, случилось это ещё в сентябре 2024-го. Также Маричаль играл в товарищеских матчах в октябре с Доминиканой (1:0) и Узбекистаном (2:1), а также, после той 131 минуты, трижды оставался в запасе. А Оласа в сборную давно не вызывался.

Другой уругвайский крайний защитник «Краснодара», Джованни Гонсалес, в сборную не приглашался с 2023 года. Его на ЧМ-2026 едва ли ждём.

А вот кто играл много, так это Джон Кордоба и Хуан Касерес. Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии вышел в десяти матчах на 510 минут, поразив ворота Боливии (3:0) и Венесуэлы (6:3). Забавно, что жёлтых карточек у него набралось больше, чем голов, — схватил три предупреждения. Спасибо, что обошлось без удалений, как иногда случается в РПЛ.

Джон Кордоба Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

У правого защитника «Динамо» и сборной Парагвая тоже три жёлтые, только за 12 матчей и 923 минуты. Плюс победный ассист в игре с Перу (1:0). В московском клубе есть и другой парагваец — Роберто Фернандес. Его, увы, в национальной команде игнорируют.

Из Северной Америки представителей Премьер-Лиги на ЧМ-2026 будет значительно меньше. Мексика как страна-хозяйка получила путёвку заранее. За неё стабильно выступает защитник «Локо» Сесар Монтес. Динамовский опорник Луис Чавес тоже был основным, пока летом не порвал «кресты». Вернуться он должен весной. Верим, что не только в клуб, но и в сборную.

А вот Эдгардо Фаринья из «Пари НН» в квалификации участвовал. Его Панама стала первой в группе с Суринамом, Гватемалой и Сальвадором. Но это уже третий тур, и там защитник не выходил. Зато во втором — побегал 106 минут и одолел Монтсеррат (3:1) с Никарагуа (3:0). Почему так скромно? Из-за мышечного повреждения, которое оставило его вне игры с начала сентября по конец октября.

Эдгардо Фаринья Фото: David J. Griffin/Zuma/ТАСС

От азиатской конференции на чемпионат мира легко пробился Иран, опередив в группе Узбекистан, ОАЭ, Катар, Кыргызстан и ОАЭ. Учитывая ещё и предыдущий этап, вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби вышел на поле 9 раз (731 минута) и забил аж шесть голов: по два катарцам и северокорейцам, по одному — Туркменистану и Эмиратам.

Комментаторы РПЛ по ходу матчей махачкалинского «Динамо» уже не боятся имени Мохаммад Джавад Хоссейннежад, называя атакующего полузащитника просто Джавадом. А вот их коллегам из других стран уготован сюрприз. Если, конечно, представитель дагестанского клуба поедет на турнир: у него за отбор суммарные четыре минуты. Тем не менее в команде U23 он основной. Может, и с главной сборной в Северную Америку прокатится?

Африканский набор РПЛ на чемпионате мира тоже неплохой. Особенно от Туниса, который катком прошёлся по группе с Намибией, Либерией, Малави, Экваториальной Гвинеей плюс Сан-Томе и Принсипи. 28 очков из 30 возможных — довольно красноречиво.

На счету защитника «Ахмата» Надера Гандри четыре матча на 98 минут. Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури играл гораздо чаще и провёл шесть матчей на 398 минут, огорчив тунисцев (1:0) и либерийцев (3:0). Этот гений заодно и бразильцам забил 18 ноября в товарищеской встрече. Соперники по ЧМ, бойтесь.

Надер Гандри Фото: Hasan Mrad/Getty Images

Спартаковец из сборной Ганы Александер Джику тоже отметился двумя голами, только за семь матчей и 627 минут. И всё равно, что он защитник: пострадали Мали (1:0) и ЦАР (5:0). Ганцы собрали 25 очков в группе, куда также попали Мадагаскар, Коморские острова и Чад.

Кабо-Верде для вершины таблицы хватило и 23 очков. Что довольно сенсационно, поскольку повержен оказался сам Камерун. Также позади остались Ливия, Ангола, Маврикий и Эсватини. Опорник «Краснодара» Кевин Ленини провёл семь матчей. Его позиция в национальной команде тверда.

С Беншимолом всё гораздо сложнее. Нападающий «Акрона» в отборочном цикле не вышел ни разу. Тем не менее между ними осенью 2024-го прошёл Кубок африканских наций. Там он сыграл шесть раз. И вот Беншимол либо травмирован, либо не вызван даже здоровым. Единственное исключение — «товарняк» с Грузией в июне 2025-го и место на лавке. Устроится ли он во время ЧМ-2026 хотя бы туда?

Есть вопрос и по левому защитнику «Сочи» Яхье Аттийят-аллаху. Он ездил со сборной Марокко на триумфальный для неё ЧМ-2022. И не был статистом, отыграв шесть матчей. Вот только в отборе на ЧМ-2026 его использовали лишь летом 2024-го, когда марокканцы бодались с Замбией (2:1) и Конго (6:0). С тех пор — разве что дважды место на лавке в прошлом ноябре. В 2025-м футболиста преследовали травмы. Позовут ли его в сборную снова?

Ради формальности всё же отметим, что она выбила все 24 очка. Помимо замбийцев и конголезцев, ей противостояли Нигер с Танзанией.

Кто ещё может выйти на ЧМ-2026

Весной в стыках от РПЛ зарубятся шесть или семь человек. И здесь наконец-то речь дошла до европейского отбора. Опорнику «Рубина» Велдину Ходже в сборной Косова доверили четыре матча на суммарные 159 минут. Швеции (1:0) и Швейцарии (1:1) он противостоял со стартового свистка, огорчив скандинавов победной голевой передачей.

Косовары собрали 11 очков и остались позади лишь швейцарцев, опередив, помимо шведов, ещё и словенцев. В стыковом раунде, где 16 команд разыграют четыре путёвки, они попали в третью корзину.

Как и Албания одноклубника Ходжи Мирлинда Даку, который четырежды вышел на замену и за 56 минут результативными действиями не отметился. Албанцы логично уступили лидерство англичанам, зато опередили в принципиальном противостоянии сербов — взяли 14 очков против 13.

Мирлинд Даку Фото: Julian Finney/Getty Images

Теоретически поехать летом в Северную Америку может и защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру. Однако за всю квалификацию он лишь раз сел на скамейку — в июне 2025-го, когда его Румыния справилась с Кипром (2:0). В остальном не было и этого. Румынам на ЧМ-2026 ещё и прорываться из четвёртой корзины.

Здесь все правила европейских стыков объяснять долго, для этого мы приготовили отдельный материал.

В межконтинентальных стыках народу из российского чемпионата побольше. В активе вингера «Спартака» Тео Бонгонда восемь отборочных матчей за ДР Конго. 417 минут ему хватило, чтобы вскрыть ворота Мавритании (2:0), Южного Судана и просто Судана (по 1:0). Только вот конголезцы всё равно отстали от мощного Сенегала на два очка, поэтому пришлось бодаться в плей-офф за право попасть в стыки с Камеруном и Нигерией.

Фаворитами они не считались, но всё равно стали лучшими: 1:0 с камерунцами и 1:1 с нигерийцами, которые привели к победной серии пенальти (4:3).

Тео Бонгонда Фото: JALAL MORCHIDI/EPA/ТАСС

От Южной Америки в стыки отобралась Боливия акроновцев Роберто Фернандеса и Йомара Рочи. Спасибо аномальному домашнему высокогорью, где удалось собрать 17 из 20 очков. Первый сыграл аж в 14 матчах, оформив ассисты в дуэлях с Венесуэлой (4:0) и Чили (дважды, 2:1). Второй поучаствовал в шести играх на общие 194 минуты, в основном поднимаясь со скамейки.

Ну и куда же без североамериканского представителя. Вингер «Пари НН» Ренальдо Сефас — один из лидеров сборной Ямайки. Доказательство — 10 матчей в отборе на 772 минуту. Больше времени среди его партнёров не накопил никто. Есть и голы: Тринидаду и Тобаго (1:1) плюс Бермудам (4:0). И два ассиста в другой встрече с Бермудами. Которая, впрочем, завершилась с аналогичным счётом.

Только вот незадача: сенсационная сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката прыгнула выше на одно очко. Зато ямайцы опередили Суринам и Гондурас в споре команд со вторых мест. Гондурасцы из-за этого остались за бортом стыков.

Одной строкой: кто участвовал в квалификации, но точно пролетел мимо ЧМ-2026

Страхиня Эракович, Эдуард Сперцян и Игор Вуячич Фото: Getty Images