Сказка года в футболе. Был бездомным, а теперь готовится к чемпионату мира

Пауза на матчи сборных подарила кучу крутых сюжетов. В том числе шикарные матчи между Венгрией и Ирландией, а ещё Шотландией и Данией, но были и другие сюжеты, которые остались в тени. Например, за сборную Кот-д'Ивуара дебютировал Ришар Коне. Сейчас объясним, почему это важно.

Ришар Коне Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Ришар родился в Абиджане — крупнейшем городе Кот-д'Ивуара. Он был бездомным, приходилось выживать на улице. «Это ужасно тяжело — быть бедным в моей стране, потому что когда ты просишь о хотя бы небольшой помощи, то тебя игнорируют», — рассказывал Коне. Именно на улице он и начал играть в футбол. Часто со старшими. А затем друг познакомил его с президентом благотворительной организации Don’t Forget Them («Не забывайте о них»), которая помогает людям, оказавшимся в сложном положении.

Благодаря этому знакомству удалось попасть на чемпионат мира — 2019 среди бездомных, который проходил в Великобритании. Для 17-летнего парня это были и первый выезд за границу, и первый перелёт на самолёте. На турнире Коне приглянулся селекционерам и спустя время оказался в «Ньюхэме» — полупрофессиональной команде из девятой лиги. Тренер команды стал его законным опекуном. Нападающий с ходу наколотил 42 мяча в 48 матчах. К Коне начали присматриваться команды покрупнее, однако из-за проблем с рабочей визой профессиональные клубы от форварда отказались. В «Ньюхэме» он забил больше 100 мячей за три сезона.

Долгое время Коне не дозволялось выступать в более сильных дивизионах Англии, но затем он всё-таки получил разрешение на работу. Лишь в январе 2024 года ему удалось попасть в профессиональную команду — в «Уиком Уондерерс» из третьего дивизиона (Лига 1). Дебютный матч пришёлся на Кубок EPL, и Коне сразу забил «Вест Хэму» U21. Вскоре отгрузил уже хет-трик в матче с «Питерборо». А затем ему дали восемь минут в матче лиги с «Линкольном» — Коне и там успел отличиться.

За полтора сезона в «Уикоме» Коне отыграл 61 матч и выбил 21+5 по системе «гол+пас». Особенно удачным у него получился сезон-2024/2025. Он с 18 мячами поделил третье место в гонке бомбардиров. Его голы позволили «Уикому» попасть в стыки, но через них пробиться в Чемпионшип не вышло. Однако Коне признали лучшим игроком турнира, а заодно и лучшим молодым игроком.

Ришар Коне Фото: efl.com

И в Чемпионшип он всё-таки пробился, в отличие от своей команды. Прошедшим летом нападающий получил предложение от «КПР». Туда его продали за £ 2,75 млн плюс бонусы (данные Transfermarkt).

Символично: форвард начинал в английской команде, у которой было прозвище «короли», затем Коне решил праздновать голы, как бы надевая корону на голову, а с этого сезона выступает за «КПР», где первая буква означает «королевский». Причём своё празднование он уже продемонстрировал в Чемпионшипе, где забил четыре гола за первые месяцы в команде. Этим летом Коне подписал контракт не только с «Куинз Парк Рейнджерс», но и со «Скечерс» — производителем обуви. Теперь нападающий стал лицом фирмы, которая недавно предоставила 600 пар бутс участникам чемпионата мира — 2025 среди бездомных.

Ришар Коне Фото: efl.com

В интервью форвард не скрывает своего желания оказаться в АПЛ. Правда, с «КПР» туда будет сложно пробиться. С другой стороны, теперь Коне стал игроком сборной Кот-д'Ивуара, и к нему уже больше внимания. Тем более он всё ещё относительно молод — в июле ему исполнилось 22 года.

За национальную команду Коне пока отыграл лишь 29 минут в матче со сборной Омана. Голевыми действиями не отметился, зато, судя по всему, уже освоился в коллективе. Коне заставили танцевать на командном собрании сборной, как это полагается новичкам. Нападающий не растерялся и выступил под аплодисменты партнёров.

Кот-д'Ивуар уже отобрался на ЧМ-2026. Только вдумайтесь, какой путь может получиться у Ришара Коне – за семь лет от чемпионата мира среди бездомных до главного чемпионата мира.