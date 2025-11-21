«Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ

Мирослав Ромащенко только открывает для себя первый дивизион в качестве главного тренера. Однако делает это весьма успешно, доказывая, что результата здесь можно добиваться не только в сугубо прагматичном ключе, но и в комбинационном стиле. Первый круг Лиги Pari его «Урал» завершил лидером как по очкам, так и по большинству атакующих метрик. В обширном интервью «Чемпионату» многолетний помощник Черчесова в клубах и сборной раскрыл свою тренерскую философию, назвал фундаментальные отличия Первой лиги от РПЛ и объяснил неудачу Станковича в «Спартаке».

О чём расскажем:

Философия Ромащенко

— В Первой лиге есть такое понятие «решать задачу»: набрать опытных футболистов играть в вертикальном, прагматичном стиле. В «Урале» же очень много молодёжи, а команда, по отзывам, старается действовать в комбинационной манере: много владеет мячом, лидирует по большинству атакующих метрик. Вы решили пойти менее популярной, но более романтичной дорогой?

— Если отталкиваться от анализа команд, выходивших в Премьер-Лигу, упомянутая вами тенденция действительно прослеживается. Я лично общался с тренерами, решавшими эту задачу. Мне был интересен их опыт, ведь лига для меня новая. Важно понимать какие-то моменты, нюансы, потому что именно детали всегда играют самую значимую роль. Но я всё-таки больше отталкивался от себя и своей философии. Несмотря на устоявшиеся тенденции, всё равно хотелось демонстрировать то, что мне близко. Тем более что игровые характеристики футболистов тоже подходили к атакующей модели. Мы постарались сохранить всё хорошее, что было у команды ранее, однако добавили некоторые свои нюансы.

— Сформулируете эту философию?

— Мы исходим из того, что должна быть чёткая игровая модель. Мне нравится, когда команда владеет мячом. Фундамент этой модели — хороший контроль мяча и пространства. Чтобы на поле была активная команда, наполненная мыслью. При этом мы должны быть агрессивными и смелыми. Для меня это очень важно.

Мирослав Ромащенко Фото: Пресс-служба «Урала»

Конечно, нам важно доминировать, и мы будем стараться это делать. Но мы также говорим, что в некоторых случаях придётся потерпеть, отойти от плана А и перейти к плану Б. Всегда что-то может пойти не так — это футбол. Иногда нужно прессинговать высоко, а иногда — сесть в средний блок. Порой необходимо отдать инициативу — но не пространство. Нам нужно быть готовыми к любой ситуации. При этом всегда должен сохраняться баланс между атакой и обороной. Я однажды сказал команде: «Ребята, безусловно, всё строится с организации обороны. Однако давайте немного переформулируем это выражение и сделаем нашей обороной атаку. Попробуем пойти этим путём». Но при этом у нас всегда есть в запасе план Б.

— С «Факелом» в Кубке «Урал» сыграл в три защитника, однако в чемпионате вернулся к 4-2-3-1. Схема с тремя центральными вам чужда?

— Я очень хорошо отношусь к разным схемам. Но при использовании той или иной расстановки важно исходить из качества своих игроков: могут они следовать этой системе или нет? Смогут ли проявлять все свои лучшие качества? В матчах чемпионата мы периодически используем «гибридную» схему, когда начинаем игру в четыре защитника, но в любой момент можем перейти на три центральных, допустим, в развитии атаки. Здесь же решили эпизодически посмотреть, как это будет работать, если целиком провести встречу в такой конфигурации. Плюс именно в этой системе в том матче мы смогли задействовать всех футболистов, которые получали мало игрового времени. Всё достаточно просто.

— У вас и молодые играют не только из-за правила «лимитчика»?

— У нас достаточно много молодых, талантливых игроков — не только тех, кто выходит в стартовом составе или на замену, но и тех, кто пока только тренируется с первой командой. Мне нравится с ними работать и их развивать. Да, с одной стороны, есть задача, однако при этом у нас зачастую в старте выходят по два-три таких игрока. Пускай в каких-то моментах мы будем проседать, потому что молодости свойственна нестабильность. Но это не повод закрывать им дорогу и не давать играть. Они будущее «Урала».

— Развитие молодёжи — это установка клуба или в большей степени ваша инициатива?

— Развивать молодёжь нужно в любом клубе — это моё личное мнение. Я уверен, если в команде есть потенциально сильные, перспективные игроки, их как можно быстрее следует привлекать к тренировочному процессу основного состава. Зачем парня мариновать в дубле, когда ему нужно двигаться дальше? Безусловно, есть такое пожелание и от руководства клуба, однако оно полностью совпадает с моей философией. Можем вспомнить, сколько было перспективных ребят в молодёжке «Спартака» и насколько органично они вливались в работу с основным составом. Самый яркий пример — Дзюба. Органично переходили на высокий профессиональный уровень Роман Шишкин, Федя Кудряшов, Александр Прудников и многие другие.

Похожий момент был в [московском] «Динамо»: когда к работе с основным составом был привлечён юный Зобнин, впоследствии выросший в того Зобнина, которого мы все знаем. Опыт работы с молодыми у меня хороший, и в «Урале» я с удовольствием его применяю. Здесь тоже достаточно много одарённых ребят, обладающих определённым потенциалом. Это и Ишков, и Воронов, и Бондарев, и ряд других игроков. Можно посмотреть, насколько спрогрессировал за последнее время каждый из них. Отмечу также Бардачёва. Левоногий центральный защитник. Пусть он пришёл к нам в аренду из «Зенита», но, на мой взгляд, потенциально это игрок сборной.

— Сегодня выбор молодых-перспективных беднее, чем 20 лет назад?

— Не бывает всегда одинакового выбора — год от года отличается. Это обычная история не только для России — так происходит везде. В каком-то году талантов появляется больше, в каком-то — меньше. «Урал» всегда славился своими талантами, и отрадно, что они есть сейчас. Наша задача — помочь им стать настоящими лицами этой команды, какими были её символы прошлых лет.

— Воронов, Бондарев, Ишков обещают вырасти в больших мастеров?

— У них есть все качества, чтобы в будущем стать высококлассными футболистами, а дальше всё зависит от них самих. В нашем тренировочном процессе много технических и тактических элементов, способствующих прогрессу молодых игроков. У нас вообще нет работы без мячей, даже беговая работа – с мячами.

Илья Ишков Фото: Пресс-служба «Урала»

— Не боитесь уже зимой кого-то из юных талантов потерять?

— Мне, наоборот, отрадно, что клубы РПЛ следят за нашими игроками, равно как и за другими перспективными ребятами. Это оценка труда нашего штаба и игры команды, которая помогает развиваться и проявлять им свои лучшие качества. Здесь всё взаимосвязано. Меня это радует — значит, мы идём правильным путём.

Чем Первая лига отличается от РПЛ

— Вы вернулись в Первую лигу спустя почти 15 лет. Сильно она изменилась?

— Глобально не отвечу, потому что с «Жемчужиной» в 2011-м мы даже полноценного круга не провели. Команда снялась с чемпионата из-за финансовых проблем. Могу сказать, что сейчас я увидел Первую лигу достаточно зрелой и силовой. Здесь важны дуэли, единоборства, поэтому очень многое завязано на функциональной готовности футболистов. При этом в дивизионе есть игроки хорошего качества, работают квалифицированные тренеры. Чемпионат сложный в плане логистики, возможностей для тренировочного процесса и восстановления — и тем не менее очень интересный.

— В чём главное отличие этой лиги от РПЛ, помимо класса исполнителей?

— О непростой логистике я уже сказал. Второе отличие — стилистика игры. В Первой лиге футбол немного иной, чем в РПЛ. Атакующую модель игры априори выстраивать тяжелее, чем оборонительную, а здесь — особенно, в силу специфики чемпионата. Большинство команд исповедуют немного иную манеру игры, чем мы видим в Премьер-Лиге. При этом мне нравится, что достаточно много тренеров здесь пытаются нивелировать разницу в классе футболистов за счёт своих идей, спрятать её. И третий момент — поля. Всё-таки в Первой лиге искусственных газонов значительно больше, чем в РПЛ.

— Кто-то из соперников удивил?

— По большому счёту я со всеми здесь впервые играю в качестве главного тренера. И каждая команда априори отличается от другой — своей манерой игры, структурой, философией. Со всеми соперничать сложно и в то же время интересно. Есть ряд команд, которые, как и мы, проповедуют комбинационный футбол, со своей изюминкой.

— Конкретизируете?

— Мне нравится, как играет «Челябинск», где работает мой хороший знакомый Роман Пилипчук. Симпатичный футбол демонстрирует «Волга», пускай и не занимает высоких мест, «Родина». Несмотря на все сложности, «Енисей» Андрея Тихонова — тоже достаточно игровая команда. В «Чайке» неплохие молодые футболисты. Все эти команды не боятся играть в футбол — с ними интересно. При этом я спокойно отношусь и к другим философиям игры. Футбол многообразен.

«Урал» — «Родина» Фото: Пресс-служба «Урала»

— Ожидал услышать удивление от игры Костромы. Давно с таким эффективным «бей-беги» не сталкивались?

— Кострома тоже даёт свою изюминку лиге. У них своя философия — и молодцы, что они её придерживаются. Это такой подзабытый стиль британского футбола. Соответственно, игроки подобраны под такой футбол. В «Спартаке» хорошо работает тренерский штаб, грамотно используются сильные качества игроков. И такой подход тоже даёт результат. Да, за счёт большого количества длинных передач и высокой физической готовности эта команда немного выбивается из общего ряда. Но за ней интересно наблюдать и не менее интересно против неё играть — таким методам тоже нужно уметь противодействовать.

— Выездные «тройники» — это что-то совершенно новое в вашей практике?

— Нечто подобное мы проходили в московском «Динамо» в 2014 или 2015 году. Был период, когда за месяц проводили огромное количество матчей: еврокубки, чемпионат, Кубок. С «Ференцварошем» тоже играли в таком графике. Что действительно впервые, так это сложная логистика. Помимо аэропортов и перелётов, большое количество времени приходится проводить в автобусах. О полноценной подготовке и восстановлении в таких условиях не приходится говорить, хотя медицинские штабы команд делают для этого всё возможное.

— На примере последнего «тройника» — Воронеж – Песчанокопское – Тула — расскажите, в каком режиме команда функционировала?

— Исходя из определённого опыта, пусть и накопленного в других лигах, мы принимали решения, в каком ключе действовать. Не было какой-то догмы, одной линии — график работы корректировался после каждого матча и каждого переезда, в зависимости от физического и психоэмоционального состояния футболистов. Где-то тренировались в определённом режиме, где-то вовсе не тренировались, занимаясь только восстановлением. Везде по-разному было.

— Новые легионеры — Кордейро, Мигел — не обалдевали поначалу от географии нашей Первой лиги?

— Перед перелётом в Хабаровск мы обсуждали, как на эту ситуацию отреагируют Лео и Мигел. Всё-таки Лео постарше, и ему было попроще себя подготовить к такому испытанию и не растеряться. А Мигел — молодой парень, в Португалии дальше трёх часов на автобусе никуда не ездил. Безусловно, с их стороны первое время было удивление. Но, что меня радует, ребята с пониманием, профессионально воспринимают новую реальность.

Перезагрузка Селихова, уникальный Акбашев и пример Жиру для Секулича

— Как в целом теплолюбивые иностранцы адаптируются на Урале, в Екатеринбурге?

— Любому человеку, не только иностранцу, нужно время для адаптации к новой команде, к партнёрам. У кого-то на это уходит больше времени, у кого-то — меньше. В случае с легионерами процесс затрудняет ещё и языковой барьер. Наш тренерский штаб с пониманием относится к этим моментам и делает всё возможное, чтобы новички как можно скорее почувствовали себя своими в команде. И в целом в «Урале» сложился отличный коллектив, где все ребята помогают друг другу.

— Вы как главный тренер участвуете в собеседованиях с потенциальными новичками? Приходится объяснять иностранцам, что такое Екатеринбург и почему им стоит сюда приехать?

— Участвую в обязательном порядке. Для меня очень важно посмотреть игроку в глаза, понять его мысли, послушать, что и как он говорит. Личное общение имеет большое значение, даже по видеосвязи.

— Секулич в прошлом сезоне назабивал 14 голов, а в этом – в восьми матчах подряд не мог отличиться. Сильно он переживал по этому поводу?

— Мартин — очень качественный, хороший форвард. Мне нравятся его отношение к делу, игровые характеристики. По своим качествам Секулич — настоящий страйкер. При этом и черновой работы он не чурается. Когда любой нападающий перестаёт поражать ворота, это сказывается, немного теряется уверенность. Однако здесь важно другое: в каждом из этих матчей у него было множество голевых моментов; они не пропали — это самое главное. Просто мяч предательски не шёл в ворота. Он даже пенальти не забивал — ну, бывает! Похожий период у него был и в прошлом чемпионате. Мы со своей стороны всячески его поддерживали. Я приводил Мартину в пример Оливье Жиру. На ЧМ-2018 в России тот не забил ни одного гола, но очень много работал на команду — и она стала чемпионом мира! Так и в случае с Секуличем — нужно было продолжать работать, терпеть и сохранять спокойствие.

Мартин Секулич Фото: Пресс-служба «Урала»

— Ваш коллега Василенко отмечал исключительные человеческие качества Акбашева. У вас Роман тоже моментально вписался в коллектив?

— Акбашев — достаточно опытный и харизматичный игрок. Он, может быть, не так ярок в медиа, вне футбольного поля и достаточно скромен. Но при этом Роман — фундаментальный исполнитель, личность, человек, который делает разницу в игре. Приглашение Акбашева было одним из моих пожеланий, когда я возглавил «Урал», и мы очень рады, что удалось его заполучить. Когда Роман травмировался, заменить его оказалось очень сложно. Мы старались скрыть это какими-то тактическими перестановками, однако его отсутствие всё равно сказывается. Акбашев своего рода художник, креативный игрок, который любой команде даст ярких красок.

— Есть надежда, что Селихов в «Урале» перезапустит карьеру?

— Мы очень довольны его приглашением. Рады, что вратарь такого уровня у нас в команде. Своей игрой он придаёт определённое спокойствие, надёжность и уверенность. Мне нравится, с каким настроением работает Александр. Сейчас у него неплохой период — дай бог, чтобы травмы, которые у него были ранее, остались позади. У нас вообще очень сбалансированная вратарская линия. И здесь, безусловно, стоить выделить грамотную работу тренера вратарей Андрея Шпилёва. Его подход к тренировочному процессу, взгляды мне очень импонируют. С учётом современных тенденций мы регулярно интегрируем вратарей в часть игровых упражнений: различные квадраты, позиционные игры, техника передач.

— Капитан Бегич — фундаментальная фигура для игры и атмосферы в раздевалке?

— Бега — один из лидеров команды, опытный игрок, с определённой харизмой, проводник между иностранцами и русскоязычными ребятами. Он, равно как и Егор Филипенко, значимая фигура для «Урала». Это те игроки, которые своим профессиональным отношением показывают пример молодёжи не только в плане подготовки к тренировочному процессу, матчам, восстановления, но и в плане поведения вне поля.

План Б «Урала»

— Что порадовало, что огорчило в первом круге?

— Первый круг тут — понятие довольно условное, поскольку мы без паузы перешли во второй. Считаю, что на этом отрезке выглядели достаточно уверенно и неплохо, местами очень хорошо. Футболисты проделали хорошую работу. Во многих матчах успешно работал матч-менеджмент: игроки, выходившие на замену, приносили результат. Я бы поставил всей команде за этот этап твёрдую четвёрку.

— Предполагаемый график набора очков плюс-минус совпал с реальным?

— Заходя в чемпионат, мы понимали, какие задачи перед нами стоят. Исходя из этого, старались подбирать игроков, выстраивать и совершенствовать общекомандные действия, чтобы в каждом матче по возможности добиваться результата. При этом отдавали себе отчёт, что такой сложный турнир практически невозможно пройти на одном дыхании, без шероховатостей. Поэтому, помимо плана А, нам нужно было в обязательном порядке иметь план Б. Да, определённые цели и задачи перед командой ставили, однако шли от игры к игре. Если сравнивать пройденный отрезок с прошлым сезоном, то сейчас «Урал» выступил гораздо успешнее, стабильнее в плане результатов. По набору очков и многим другим компонентам команда вышла на другой уровень. При этом мы понимаем, что самое важное ждёт впереди.

— «Урал» пережил тяжёлый период в сентябре-октябре — три поражения подряд. Нашли для себя причину этого спада?

— Сразу скажу: у нас не было, как вы выразились, тяжёлого периода. Кубковую игру с «Факелом» я бы вообще оставил немного за скобками — это отдельная история. А в чемпионате случилось кратковременное проседание по результатам: два поражения и ничья. Мы чётко понимали причины. Видели, над чем нужно работать и что необходимо подправить. В такие моменты важнее всего сохранять спокойствие и уверенность, избегать шараханий. Нам это удалось.

— В чём заключались причины проседания?

— Не могу сказать, что мы играли неважно. Даже в проигранных матчах «Урал» контролировал мяч и территорию, создавал большое количество подходов и моментов, наносил много ударов. Говорю объективно — статистика подтвердит мои слова. Впереди нас подводила реализация. В то же время соперники наказывали едва ли не за каждую ошибку, забивали всё, что создали, и даже больше. Такое в футболе бывает: ты никак не заслуживаешь поражения, но уступаешь.

— Приведёте пример?

— Дома со «СКА-Хабаровск» произошёл просто несчастный случай. Мы давили на чужие ворота, но один из первых контрвыпадов соперника в концовке первого тайма завершился пенальти, который позже экспертная комиссия признала неправомерным.

Повторю, мы сохраняли спокойствие. Понимали, что нужно просто продолжать трудиться и преодолеть этап через работу. Само собой, анализировали ситуацию. Видели, что с доминирующей моделью футбола, когда соперник стал отдавать нам и территорию и пространство, «Уралу» стало особенно тяжело вскрывать чужую оборону из восьми-девяти человек. Плюс из-за травм потеряли некоторых креативных игроков, которые могли в таких моментах что-то сотворить за счёт индивидуальных действий. Во время международных пауз лишались сборников — у нас их много. А соперники выстраивали игру так, чтобы ловить нас на быстрых контратаках либо на случайных ошибках. Тренер не может выбрать один путь и следовать только ему. Важна гибкость. И мы немного перестроились.

— Сами закрылись?

— Не совсем. Включили чуть более прагматичный режим, перешли к плану Б. Можно сказать, произошла небольшая стилистическая трансформация. На календаре только ноябрь, впереди ещё долгий путь, а очки нужно набирать сейчас. Возможно, на победном отрезке мы немного потеряли в качестве игры в атаке, но при этом эффективнее стали действовать в обороне. Это тоже показатель.

— Это не отказ от той самой философии комбинационного футбола?

— Наоборот, это как раз наша сильная позиция: мы готовы временно отойти от комбинационного футбола ради прагматизма и достижения результата. При этом «Урал» остаётся лидером дивизиона по общему количеству созданных моментов, ударов по воротам и ожидаемым голам . По владению мячом и длительности голевых атак команда входит в топ-3.

— Раздражает, когда после одной-двух неудач в телеграм-каналах запускаются слухи о возможной отставке?

— Я всю жизнь в футболе и понимаю, что стоит только допустить осечку, как появляются такие разговоры. Я уверенный в себе человек. Моя работа от ситуативных моментов глобально не меняется. Это часть процесса и тренерского пути. В нашей профессии свою состоятельность нужно доказывать ежедневно. Самое главное не останавливаться, а снова и снова идти вперёд. В футболе нет вчера и позавчера — есть только сегодня. Я прекрасно помню, в какой атмосфере велась подготовка к ЧМ-2018. Если бы мы с Саламычем [Черчесовым] тогда начали слушать всех — просто сбились бы с правильного пути. Тот опыт мне во многих моментах помогает. Поэтому реакции — ноль. Только анализ, последовательная работа и требовательность к себе. Надеюсь, эта уверенность и спокойствие передались и игрокам. И руководство всегда было с нами. Даже в тот период у нас не было моментов, которые вызывали бы недоумение или, чего хуже, панику.

Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как реагировал на временное ухудшение результатов импульсивный Григорий Иванов?

— У него большой опыт. Он прекрасно разбирается в футболе и живёт командой. Соответственно, понимает, что не бывает только побед, и потери очков неизбежны. Мы много общаемся воочию и по телефону. У нас установился очень конструктивный диалог по всем вопросам, которые касаются команды. Повторюсь: поддержка была, и она тоже передавалась коллективу.

— О задачах «Урала» на сезон, наверное, излишне говорить?

— Цели ясны и понятны. Безусловно, наша задача — вернуться в элиту. Екатеринбург — прекрасный, красивый город. Здесь очень классные болельщики, которые постоянно в большом количестве приходят на домашние матчи и, несмотря на логистические проблемы, поддерживают команду на выезде. Плюс инфраструктура чемпионата мира — отличный стадион, базы в Екатеринбурге и Сысерти. Есть всё, чтобы команда была представлена в Премьер-Лиге. И руководство, тренерский штаб, игроки – всё прекрасно понимают и желают только одного — сообща добиться поставленной цели.

Болельщики «Урала» Фото: Пресс-служба «Урала»

От Романцева до Эмери и Талалаева

— Слышал, что вы иногда приводите в пример своим футболистам европейские образцы. Это правда?

— Да. Донося свою философию до игроков, мы в обязательном порядке демонстрируем им специально подобранные тематические нарезки: как команда, на наш взгляд, должна действовать в организации атакующих или оборонительных действий, в развитии и так далее. И всё то, что мы им показываем, переносим в тренировочный процесс. Для этого подбираются специальные упражнения. Это очень важно.

В Европе есть команды, за которыми я слежу давным-давно. Какие-то со временем уходят из поля зрения, где-то меняются тренеры, но тем не менее они есть.

— Условно говоря, ориентир — середняк чемпионата Испании или Италии?

— Да-да, абсолютно верно. Это может быть и Франция, и Германия. Периодически просматривали штабом для себя матчи чемпионата Чехии.

— А есть тренеры, на которых ориентируетесь?

— Я живу и работаю в стране, где достаточно много высококвалифицированных, успешных тренеров. У нас хорошая тренерская школа. Я многому у них учился. Это и Олег Иванович Романцев, и покойный Георгий Саныч Ярцев, Валерий Георгиевич Газзаев, Юрий Палыч Сёмин. Посмотрите, сколько у нас сейчас успешно работает тренеров более молодого поколения. У многих коллег я вижу классные идеи. Другое дело, что периодически нужно посматривать, и что «там», за границей. Например, мне всегда импонировал Унаи Эмери.

— Чем именно?

— Где бы он ни работал — в «Вильярреале», «Спартаке» или «Астон Вилле», его подход, стиль не меняются. Мне нравятся Де Дзерби, Постекоглу. Интересно наблюдать и за менее именитыми тренерами. Причём заочное знакомство с ними происходит случайно: сначала начинаешь следить за командой, которая берёт своё за счёт организации игры и тренерских идей.

— А в РПЛ чьи взгляды вам близки?

— Безусловно, я стараюсь не пропускать матчи Премьер-Лиги и по возможности смотреть их. Мне импонирует работа Михаила Галактионова в «Локомотиве», Мурада Мусаева в «Краснодаре» и, конечно, Андрея Талалаева в «Балтике».

«Спартак», Станкович, Маркиньос, Дзюба

— Говорят, спартаковцев бывших не бывает. Какое впечатление производит некогда родной клуб?

— По понятным причинам у меня не так много времени для детального просмотра игр, но фрагментарно слежу. Впечатления, наверное, те же, что и у большинства. Конечно, хочется, чтобы «Спартак» был более конкурентоспособен и решал другие задачи — участвовал в гонке за золотом. К сожалению, пока мы этого не видим. По каким причинам — наверное, тема для отдельного разговора.

— Но вы же наверняка наблюдали за работой Станковича в «Ференцвароше» после вашего с Черчесовым штаба?

— Конечно, я был в курсе, что именно Станкович был у руля «Ференцвароша». И с Маркиньосом, Абеной, которые впоследствии попали в «Спартак», я тоже хорошо знаком, знаю их качества. Не скрою, мне было интересно, как команда будет играть, какую систему выберет новый тренер. Несколько матчей я посмотрел. Работать в «Ференцвароше», конечно, престижно, но «Спартак» — это нечто особенное.

— Однако «Ференцварош» для Венгрии значит не меньше, чем «Спартак» – для России.

— Да, но масштабы совершенно разные. «Спартак» — это самая титулованная команда страны с богатейшими традициями, историей и самой большой армией болельщиков. Здесь не каждый сможет работать. Наверное, чисто по-тренерски Станкович оказался не слишком убедителен. Отсюда и результаты, отличные от тех, что у него были в Венгрии. Здесь нужно быть матёрым и уверенным в себе тренером и иметь не только серьёзный игровой бэкграунд, но и фундаментальные тренерские убеждения. Поэтому и произошло то, что произошло. В этот клуб нужно приходить убедительным и фундаментальным. При этом я понимаю, насколько тяжело в «Спартаке» работать любому тренеру.

— Вы видите тренера, способного прийти в «Спартак» и сразу дать результат?

— Мы можем говорить что угодно, однако главное, чтобы его видели руководители клуба. Они отвечают за результат. Но то, что на рынке такие тренеры есть — факт. Я же как бывший игрок и болельщик «Спартака» хочу только одного — чтобы команда боролась за чемпионство. Клуб с такой историей и болельщиками обязан нацеливаться только на первые места.

«Золотой» «Спартак» 1990-х. Дмитрий Парфёнов, Мирослав Ромащенко, Егор Титов и Дмитрий Ананко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Не слишком ли в «Спартаке» увлеклись иностранными кадрами?

— Я убеждён, что у нас есть тренеры, способные работать успешнее большинства иностранцев, которые были в «Спартаке». Люди, чья квалификация лично у меня не вызывает сомнений. Я за то, чтобы «Спартак» возглавили российские специалисты.

— Могли подумать, что роль лидера в этом «Спартаке» взвалит на себя самый миниатюрный игрок — хорошо знакомый вам Маркиньос?

— Мы брали его в «Ференцварош» из болгарского чемпионата совсем сыроватым, но задатки и потенциал были видны. Ему нужно было попасть в правильные руки — и он в них попал. Для Маркиньоса очень важно отношение главного тренера. Если он чувствует веру и защиту с его стороны — всё сметёт со своего пути. Он характерный, боевитый, духовитый парень. Нетипичный бразилец, который не чурается черновой, беговой работы, обладает настойчивостью и настырностью. Он молодец — никогда не унывал и делал всё, что ему говорили, иногда даже больше, чем нужно. Мы просто помогли ему развить те качества, которые у него были. Поэтому меня его прогресс не удивил. Я только рад за него.

Артём Дзюба и Мирослав Ромащенко Фото: Олег Ерёмин, «Чемпионат»

— Спортивное долголетие вашего воспитанника Дзюбы тоже не удивляет?

— Уровень мастерства и громаднейший опыт Тёмы позволяют ему с успехом продолжать играть в Премьер-Лиге и через командные цели решать свои личные задачи — закрывать и оставлять за собой различные рекорды. Я думаю, он будет в футболе до последнего. У него есть все качества настоящего спортсмена, которые позволяют ему находиться в обойме. Этот человек не может без футбола. Он будет играть, пока не закроет все гештальты. Я бы хотел пожелать Тёме только одного — обходиться без травм.

— Доиграет, как Тихонов, до 40?

— Не удивлюсь, если Артём завершит карьеру даже позже Андрея.