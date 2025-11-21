Скидки
Футбол Статьи

Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого, борьба за золото в чемпионате Китая — 2025, расклады перед 30-м туром, конкуренты

Решающий день для Слуцкого в Китае. Какие шансы на чемпионство в последнем туре?
Никита Паглазов
Леонид Слуцкий
Добраться до титула «Шанхай Шэньхуа» поможет только чудо. Но надежда на него есть.

«Шанхай Шэньхуа» и Леонид Слуцкий второй сезон подряд бьются за золото в чемпионате Китая. И перед заключительным туром снова не всё зависит от них. Разбираемся в раскладах, при которых Слуцкий поднимет трофей.

Китай — Суперлига . 30-й тур
22 ноября 2025, суббота. 10:30 МСК
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Тяньцзинь
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» очень обидно упустил золото. В 29-м туре команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Шэньчжэнь Пэн Сити» с 14-го места (2:2) и пропустила вперёд «Шанхай Порт». В последнем туре «Шэньхуа» обыграл «Чэнду Жунчэн» (2:1), но и «Порт» разгромил «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (5:0). В итоге именно соседи команды Слуцкого из Шанхая забрали титул.

«У меня есть год и, естественно, огромное желание всё-таки реализовать вот эту вот разницу в одно очко, чтобы уже на следующий год это произошло. А «Шанхай Порт» – у них закончился контракт у Оскара, его не будет на следующий год, и понятно, что такого легионера будет очень сложно взять. Я надеюсь, что мы будем прогрессировать, развиваться. Поэтому, конечно, очень бы хотелось всё-таки довести дело до конца, до чемпионства», — размышлял тренер в выпуске «Коммент.Шоу» в ноябре 2024-го.

В межсезонье «Шанхай Шэньхуа» почти не изменился. Так что в новый чемпионат вошла фактически прежняя команда. Впрочем, и конкуренты не провели масштабных трансферных кампаний. В Китае действует строгий лимит на легионеров — максимум трое на поле и пятеро в заявке на матч. Поэтому серьёзно усилить состав — та ещё задачка.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

«Шэньхуа» классно начал сезон: семь побед и две ничьих. Затем уступил в гостях одному из фаворитов — «Чэнду Жунчэн» (0:1). А после — набрали ещё 21 очко в восьми турах. К 17-му туру подопечные Слуцкого забрались на первое место. Главными же конкурентами в борьбе за золото стали «Шанхай Порт» и «Бэйцзин Гоань».

Однако с начала августа у «Шанхай Шэньхуа» начался кризис. Команда одержала всего одну победу в семи турах и набрала семь очков. Важно, что в этот период она уступила конкурентам из «Шанхай Порт» (1:2). Те неудачно начали сезон, но ближе к концовке чемпионата разогнались и забрались на первую строчку.

После ничьей в матче 28-го тура с «Далянь Инбо» (2:2) Слуцкий объяснил причину проблем: «Мы сталкивались с подобным и в прошлом сезоне. Соперник может быть не таким сильным, но мы не побеждаем. Думаю, это из-за того, что игроки, узнав результаты в матчах конкурентов, испытывают большое психологическое давление и поэтому играют не так, как нужно. Сегодня многие футболисты не показали свой уровень. Можно сказать, это был наш худший матч в сезоне. В критический момент необходимо учитывать весь негативный опыт, который накопили в течение чемпионата, сегодня мы снова заплатили за это высокую цену».

В 29-м туре «Шанхай Шэньхуа» одержал важнейшую победу в матче с «Шэньчжэнь Пэн Сити» (1:0) и сохранил надежду на золото. Также команда поднялась на вторую строчку, обойдя «Чэнду Жунчэн» (те уступили дома «Хэнаню» и потеряли шансы на титул). Подопечные Слуцкого перед заключительным матчем отстают от первой места на два очка.

Что нужно команде Слуцкого для победы в чемпионате?

Единственный расклад, при котором «Шанхай Шэньхуа» станет чемпионом, — их победа и поражение «Шанхай Порт». У лидера преимущество перед командой Слуцкого по личным встречам (1:1, 2:1). Поэтому любой другой результат будет означать второе подряд золото для «Шанхай Порт». «Шэньхуа» в 30-м туре сыграет в гостях с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (шестое место). А лидер отправится на выезд к «Далянь Инбо» (11-е место).

Шанхайские команды зарубятся не только за медали в Китае. Победитель отправится в Лигу чемпионов АФК, а серебряный призёр — только во вторую ЛЧ. В случае поражения «Шанхай Шэньхуа» рискует свалиться на третье место и вовсе остаться без международных турниров.

«Шанхай Шэньхуа»

«Шанхай Шэньхуа»

Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

Необычный момент: между 29-м и 30-м турами чемпионата Китая возникла 21-дневная пауза! Сначала – перерыв на матчи сборных. А китайская лига даёт ещё одну дополнительную неделю на отдых и подготовку. Хотя за это время «Шанхай Шэньхуа» провёл один матч в азиатской Лиге чемпионов, уступив в гостях малайзийскому «Джохору» (1:3).

Решающий день в чемпионате Китая — 22 ноября. Именно тогда в 10:30 мск стартуют все матчи 30-го тура. Верим, что Слуцкий со второй попытки заберёт золото китайской Суперлиги?

