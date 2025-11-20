Скидки
Сборная Италии в стыковых матчах ЧМ-2026: с кем сыграет, какие шансы против Северной Ирландии, проблемы Гаттузо, мнение

Италию в стыках за ЧМ ждёт жесть. Как и почему великая сборная стала средненькой?
Дмитрий Бажанов
Италию в стыках за ЧМ ждёт жесть
Дмитрий Бажанов — об итогах жеребьёвки и личности тренера итальянцев.

Сборная Италии живёт в постоянном напряжении. Риск в третий раз подряд не выйти на чемпионат мира давит на Дженнаро Гаттузо, футболистов, руководителей федерации и вообще на всю страну. Ещё сильнее добивают два поражения от Норвегии: 0:3 при Лучано Спаллетти и недавние 1:4 уже при Гаттузо – дома. Ужас!

Что касается жеребьёвки стыковых матчей, Италия попала в первую корзину. И тут — новая порция напряжения! По правилам в полуфинале стыков команды из первой корзины играют с командами из четвёртой. А в четвёртой корзине — Швеция и Северная Македония. Те самые сборные, которые не пустили Италию на два предыдущих ЧМ. Шведы прошли итальянцев в стыках в 2017-м, македонцы — в 2022-м.

Полные итоги жеребьёвки:
Итоги жеребьёвки стыков ЧМ-2026! Италия и другие топ-сборные узнали соперников

Конечно, это не более чем символизм. Искать скрытый смысл в истории встреч и связывать его с будущими матчами не нужно. Однако сборная Италии нынче в таком положении, что боится буквально каждого шороха.

Ни Швеция, ни Северная Македония Италии в итоге не достались. Вытянули Северную Ирландию. Но стало ли от этого меньше тревоги? Очень вряд ли. Тем более в финале, если итальянцы туда пробьются, предстоит играть на выезде — либо в Боснии и Герцеговине, либо в Уэльсе. Будет жесть – гарантированно!

Италия не смогла выйти напрямую на ЧМ из 48 команд. Кюрасао, Гаити, Кабо-Верде и Иордания вышли, а Италия — нет. Понятно, что в каждой конфедерации своя система отбора. В Южной Америке, к примеру, из 10 сборных шесть выходят на ЧМ напрямую и ещё одна попадает в стыки. Об этом как раз говорил Рино Гаттузо, призывая реформировать формат отбора в Европе.

Но чёрт возьми — это же Италия! Неужели тренер этой великой сборной, которая четырежды выигрывала чемпионат мира, считает уместным такое говорить? Италия не может выйти напрямую на ЧМ, где 48 участников, а тренер говорит не о команде, не об игре, а о системе отбора, которая, дескать, в Европе плохо устроена.

Дженнаро Гаттузо получает предупреждение

Дженнаро Гаттузо получает предупреждение

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Гаттузо об этом сказал — а в следующем матче его команду дома прибила Норвегия. Норвегия, которая к тому моменту обеспечила себе первое место в группе на 99,9%. Норвегия, которая на своём поле разнесла Италию 3:0. И вот — ответка на «Сан-Сиро». Нет сомнений, что Гаттузо и его игроки понимали: шансов на первое место примерно нуль. Но это не значит, что не нужен был реванш! Италии необходимо было ответить после 0:3 в первом матче.

И по тому, как итальянцы начали, было видно, что они вышли играть серьёзно. И даже забили первыми, могли забить ещё. Однако затем — второй тайм, и всё как в тумане. Фанатам сборной Италии хотелось развидеть то, что происходило на поле. Но развидеть это было нельзя. Италия не «вышла» в стыки — она туда провалилась, причём с очень громким треском.

Разумеется, на этом фоне произошёл новый виток истерии. Некоторые болельщики на полном серьёзе надеялись, что сборная Сан-Марино пролезет-таки в стыковые матчи и из четвёртой корзины попадёт на Италию. Дескать, так хотя бы точно будем в финале. А уж там — будь что будет.

Сан-Марино в итоге подвело и в стыковые матчи не вышло. А в это время живо обсуждали — и продолжают обсуждать — ещё одну важную тему: как быть с тренером? Точно ли в стыки надо идти с Гаттузо?

Дженнаро Гаттузо Подробнее

Какие варианты, если не Дженнаро? Сборной Италии ведь сейчас сложно найти тренера. Назначение Гаттузо как раз это подтвердило. Никто больше не захотел, никто не осмелился! Возглавить сборную своей страны и не выйти на ЧМ — себе дороже! После этого не отмоешься. Почему согласился Рино? Он всегда был отчаянным. А главное — вряд ли купался в предложениях после неудач в «Валенсии», «Марселе» и «Хайдуке». Да, Италия назначила тренера, который в чемпионате Хорватии не вошёл в топ-2. Дошло до такого!

Так вот — кто, если не Рино? Все взоры устремлены на «Наполи». Антонио Конте и Аурелио Де Лаурентис кое-как доработали первый сезон, не разругались и выиграли скудетто. Далее вроде бы всё стало совсем хорошо, под Конте сделали много трансферов, потратили большие деньги. Однако — всё равно полыхнуло! Сейчас у «Наполи» тяжёлый отрезок. Команда нестабильна, Конте в прессе жалуется на всё вокруг. Короче говоря, разговоры о возможном уходе Антонио из клуба достаточно активны.

Сборная Италии затаилась. Официальные лица федерации, разумеется, на эту тему не высказываются. Но если вдруг Конте освободится, можно предположить, что его немедленно позовут в сборную.

Антонио Конте

Антонио Конте

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Согласится он или нет — другой вопрос. В любом случае на бумаге назначить Конте вместо Гаттузо — сильный ход. Гораздо сильнее и логичнее, чем назначить Гаттузо вместо Спаллетти. Благополучно сломали всё, что пытался построить Спал и что хотя бы периодически работало. А взамен получили бурю эмоций на тренерской скамейке и на пресс-конференциях — и ничего более. Лучше при Гаттузо сборная Италии не стала — ни по игре, ни по результату.

Что касается Конте, то он мастер быстро поставить игру и дать результат. И он уже делал это в сборной Италии. Евро-2016 — один из лучших тренерских перформансов в карьере Конте. Сборная с Эдером, Грациано Пелле, Симоне Дзадзой и Эмануэле Джаккерини дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила Германии. А перед этим — победила Бельгию, Швецию и Испанию, не пропустив ни одного мяча.

В нынешней сборной нет такой бетонной защиты, как с Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи. И вообще, сейчас у Италии точно не самое сильное поколение. Не самое сильное — но и не провальное. Там есть с кем работать. Уже упомянутые Эдер, Дзадза, Пелле и Джаккерини вряд ли пробились бы в старт сегодняшней сборной.

Италия на Евро-2016

Италия на Евро-2016

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Сейчас есть Ретеги, Скамакка, разнообразные полузащитники — от Тонали и Бареллы до Локателли, Фраттези и Дзаканьи. Есть отличные фулбеки — Димарко, Камбьязо и Белланова. Бастони — элитный центральный защитник. Был бы на 10 лет старше, вероятно, выбил бы кого-то из тройки Кьеллини — Бонуччи — Барцальи. Буонджорно и Скальвини тоже хороши, но их, к сожалению, часто подводит здоровье. Доннарумма — топ, не обсуждается.

Вопрос в том, как распорядиться этим ресурсом. При Гаттузо сборная не играет в силу своих футболистов. При Спаллетти — играла временами. Стабильности Лучано не дал, надо это признать. А вот Конте — как раз элитный стабилизатор на короткой дистанции. Опыт в сборной у него есть. Так что в краткосрочной перспективе он мог бы помочь. Впрочем, пока это лишь гипотеза. На сегодняшний день Конте — тренер «Наполи».

Антонио Конте Подробнее

С другой стороны, стыковые матчи может выиграть и Гаттузо. Сначала — Северная Ирландия (дома), затем — Босния или Уэльс. Даже не в лучшем состоянии Италия способна выиграть два матча у этих соперников. Наверняка не без проблем, но — способна. Долгожданный чемпионат мира будет наконец достигнут. А что дальше? После этого всё резко станет хорошо? Все проблемы рассосутся сами собой? Так не бывает!

А проблемы есть, они очевидны. Из сборной, которая априори метит далеко в плей-офф, Италия превратилась в команду, для которой сам факт участия в чемпионате мира — уже праздник. Что это, если не даунгрейд? Перетасовкой тренеров это не решить. Спаллетти, Гаттузо, Конте — это попытки вылечить симптомы, а не болезнь. На короткой дистанции должно помочь, будет эффект обезболивания. А вот чтобы лучше стало вдолгую, надо копать гораздо глубже.

