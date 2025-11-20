Италию в стыках за ЧМ ждёт жесть. Как и почему великая сборная стала средненькой?

Сборная Италии живёт в постоянном напряжении. Риск в третий раз подряд не выйти на чемпионат мира давит на Дженнаро Гаттузо, футболистов, руководителей федерации и вообще на всю страну. Ещё сильнее добивают два поражения от Норвегии: 0:3 при Лучано Спаллетти и недавние 1:4 уже при Гаттузо – дома. Ужас!

Что касается жеребьёвки стыковых матчей, Италия попала в первую корзину. И тут — новая порция напряжения! По правилам в полуфинале стыков команды из первой корзины играют с командами из четвёртой. А в четвёртой корзине — Швеция и Северная Македония. Те самые сборные, которые не пустили Италию на два предыдущих ЧМ. Шведы прошли итальянцев в стыках в 2017-м, македонцы — в 2022-м.

Конечно, это не более чем символизм. Искать скрытый смысл в истории встреч и связывать его с будущими матчами не нужно. Однако сборная Италии нынче в таком положении, что боится буквально каждого шороха.

Ни Швеция, ни Северная Македония Италии в итоге не достались. Вытянули Северную Ирландию. Но стало ли от этого меньше тревоги? Очень вряд ли. Тем более в финале, если итальянцы туда пробьются, предстоит играть на выезде — либо в Боснии и Герцеговине, либо в Уэльсе. Будет жесть – гарантированно!

Италия не смогла выйти напрямую на ЧМ из 48 команд. Кюрасао, Гаити, Кабо-Верде и Иордания вышли, а Италия — нет. Понятно, что в каждой конфедерации своя система отбора. В Южной Америке, к примеру, из 10 сборных шесть выходят на ЧМ напрямую и ещё одна попадает в стыки. Об этом как раз говорил Рино Гаттузо, призывая реформировать формат отбора в Европе.

Но чёрт возьми — это же Италия! Неужели тренер этой великой сборной, которая четырежды выигрывала чемпионат мира, считает уместным такое говорить? Италия не может выйти напрямую на ЧМ, где 48 участников, а тренер говорит не о команде, не об игре, а о системе отбора, которая, дескать, в Европе плохо устроена.

Дженнаро Гаттузо получает предупреждение Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Гаттузо об этом сказал — а в следующем матче его команду дома прибила Норвегия. Норвегия, которая к тому моменту обеспечила себе первое место в группе на 99,9%. Норвегия, которая на своём поле разнесла Италию 3:0. И вот — ответка на «Сан-Сиро». Нет сомнений, что Гаттузо и его игроки понимали: шансов на первое место примерно нуль. Но это не значит, что не нужен был реванш! Италии необходимо было ответить после 0:3 в первом матче.

И по тому, как итальянцы начали, было видно, что они вышли играть серьёзно. И даже забили первыми, могли забить ещё. Однако затем — второй тайм, и всё как в тумане. Фанатам сборной Италии хотелось развидеть то, что происходило на поле. Но развидеть это было нельзя. Италия не «вышла» в стыки — она туда провалилась, причём с очень громким треском.

Разумеется, на этом фоне произошёл новый виток истерии. Некоторые болельщики на полном серьёзе надеялись, что сборная Сан-Марино пролезет-таки в стыковые матчи и из четвёртой корзины попадёт на Италию. Дескать, так хотя бы точно будем в финале. А уж там — будь что будет.

Сан-Марино в итоге подвело и в стыковые матчи не вышло. А в это время живо обсуждали — и продолжают обсуждать — ещё одну важную тему: как быть с тренером? Точно ли в стыки надо идти с Гаттузо?

Какие варианты, если не Дженнаро? Сборной Италии ведь сейчас сложно найти тренера. Назначение Гаттузо как раз это подтвердило. Никто больше не захотел, никто не осмелился! Возглавить сборную своей страны и не выйти на ЧМ — себе дороже! После этого не отмоешься. Почему согласился Рино? Он всегда был отчаянным. А главное — вряд ли купался в предложениях после неудач в «Валенсии», «Марселе» и «Хайдуке». Да, Италия назначила тренера, который в чемпионате Хорватии не вошёл в топ-2. Дошло до такого!

Так вот — кто, если не Рино? Все взоры устремлены на «Наполи». Антонио Конте и Аурелио Де Лаурентис кое-как доработали первый сезон, не разругались и выиграли скудетто. Далее вроде бы всё стало совсем хорошо, под Конте сделали много трансферов, потратили большие деньги. Однако — всё равно полыхнуло! Сейчас у «Наполи» тяжёлый отрезок. Команда нестабильна, Конте в прессе жалуется на всё вокруг. Короче говоря, разговоры о возможном уходе Антонио из клуба достаточно активны.

Сборная Италии затаилась. Официальные лица федерации, разумеется, на эту тему не высказываются. Но если вдруг Конте освободится, можно предположить, что его немедленно позовут в сборную.

Антонио Конте Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Согласится он или нет — другой вопрос. В любом случае на бумаге назначить Конте вместо Гаттузо — сильный ход. Гораздо сильнее и логичнее, чем назначить Гаттузо вместо Спаллетти. Благополучно сломали всё, что пытался построить Спал и что хотя бы периодически работало. А взамен получили бурю эмоций на тренерской скамейке и на пресс-конференциях — и ничего более. Лучше при Гаттузо сборная Италии не стала — ни по игре, ни по результату.

Что касается Конте, то он мастер быстро поставить игру и дать результат. И он уже делал это в сборной Италии. Евро-2016 — один из лучших тренерских перформансов в карьере Конте. Сборная с Эдером, Грациано Пелле, Симоне Дзадзой и Эмануэле Джаккерини дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила Германии. А перед этим — победила Бельгию, Швецию и Испанию, не пропустив ни одного мяча.

В нынешней сборной нет такой бетонной защиты, как с Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи. И вообще, сейчас у Италии точно не самое сильное поколение. Не самое сильное — но и не провальное. Там есть с кем работать. Уже упомянутые Эдер, Дзадза, Пелле и Джаккерини вряд ли пробились бы в старт сегодняшней сборной.

Италия на Евро-2016 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Сейчас есть Ретеги, Скамакка, разнообразные полузащитники — от Тонали и Бареллы до Локателли, Фраттези и Дзаканьи. Есть отличные фулбеки — Димарко, Камбьязо и Белланова. Бастони — элитный центральный защитник. Был бы на 10 лет старше, вероятно, выбил бы кого-то из тройки Кьеллини — Бонуччи — Барцальи. Буонджорно и Скальвини тоже хороши, но их, к сожалению, часто подводит здоровье. Доннарумма — топ, не обсуждается.

Вопрос в том, как распорядиться этим ресурсом. При Гаттузо сборная не играет в силу своих футболистов. При Спаллетти — играла временами. Стабильности Лучано не дал, надо это признать. А вот Конте — как раз элитный стабилизатор на короткой дистанции. Опыт в сборной у него есть. Так что в краткосрочной перспективе он мог бы помочь. Впрочем, пока это лишь гипотеза. На сегодняшний день Конте — тренер «Наполи».

С другой стороны, стыковые матчи может выиграть и Гаттузо. Сначала — Северная Ирландия (дома), затем — Босния или Уэльс. Даже не в лучшем состоянии Италия способна выиграть два матча у этих соперников. Наверняка не без проблем, но — способна. Долгожданный чемпионат мира будет наконец достигнут. А что дальше? После этого всё резко станет хорошо? Все проблемы рассосутся сами собой? Так не бывает!

А проблемы есть, они очевидны. Из сборной, которая априори метит далеко в плей-офф, Италия превратилась в команду, для которой сам факт участия в чемпионате мира — уже праздник. Что это, если не даунгрейд? Перетасовкой тренеров это не решить. Спаллетти, Гаттузо, Конте — это попытки вылечить симптомы, а не болезнь. На короткой дистанции должно помочь, будет эффект обезболивания. А вот чтобы лучше стало вдолгую, надо копать гораздо глубже.