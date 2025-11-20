У команды лучший первый круг за последние четыре года! Помогают испанский тренер, «русский Ибрагимович» и другие герои.

Третья сила Первой лиги. Чем крута «Родина» и почему сейчас РПЛ реальна как никогда

В 19-м туре Лиги Pari «Родина» одержала важную победу в матче с костромским «Спартаком» (2:0). Три очка в игре с прямым конкурентом подняли «Родину» на третье место в турнирной таблице.

Кажется, московский клуб крайне серьёзно настроен на выход в РПЛ. «Родина» ещё никогда не была так высоко в Первой лиге по итогам 19 туров.

Сезон Первой лиги Место «Родины» после 19 туров 2022/2023 12 2023/2024 7 2024/2025 10 2025/2026 3

Эксперты говорят, что «Родина» обладает одним из сильнейших составов в лиге. По ожидаемым голам (xG) команда уступает только «Уралу» (31,13 xG против 35,65). Разбираемся, сможет ли клуб Сергея Ломакина подняться в РПЛ.

Тренерская перестановка на старте

Летом 2025-го «Родина» провела мощную трансферную кампанию. Пришли Кирилл Ушатов (лучший дриблёр лиги из «Енисея»), защитник «Ахмата» Лео Гогличидзе и Андрей Егорычев из «Урала». Полноценный контракт с клубом подписал Йорди Рейна – хавбек сборной Перу, прошедший систему «Ред Булл». Ещё пришли голкипер Илья Свинов (сыграл всего два матча, сел в запас, получил травму) и фулбек Илья Дятлов из «Химок». Также «Родина» арендовала защитника Станислава Бессмертного у московского «Динамо» и чуть позже – вратаря Сергея Волкова у «Акрона».

На старте сезона с командой работал словенский тренер Зоран Зелькович. Однако его убрали после вялого старта (одно очко в первых трёх матчах). Главным на время стал Барсег Киракосян из молодёжки. Получилось неплохо – ни одного поражения и девять очков в пяти играх. К началу сентября команда набрала форму – поочерёдно разгромила «Торпедо» (3:0) и «Нефтехимик» (5:1).

Тут и появился Хуан Диас. В «Родине» уже давно делается ставка на иностранных тренеров. Первым стал Франк Артига, работавший с юношами в «Барселоне». Вы прекрасно знаете его по «Химкам».

Артига здорово проявил себя в «Родине» – команда боролась за зону стыков и завершила сезон-2023/2024 на пятом месте. После экспериментов с Владимиром Газзаевым (ушёл в сентябре 2024-го после всего двух побед в стартовых восьми турах) и временщиком Филиппом Соколинским клуб вернулся к услугам иностранцев. Зелькович поднял «Родину» с 12-го места на восьмое. Правда, как уже было сказано выше, старт нового чемпионата не задался.

«Для меня начало сезона с Зельковичем – загадка. Может, системный сбой в летней подготовке, – рассказал в беседе с «Чемпионатом» комментатор матчей Первой лиги Сергей Курманов. – Может, дело в молодых футболистах, в «лимитчиках», которых надо было встраивать в общий рисунок. Эта проблема есть, кстати, у многих команд Первой лиги. Если вернуться к «Родине», то она всегда очень тяжело выглядела в осенней части сезона».

Тренер «Родины» Хуан Диас Фото: ФК «Родина»

Хуан Диас бо́льшую часть карьеру провёл в хихонском «Спортинге», за который в разное время выступали Юрий Никифоров, Дмитрий Черышев и Игорь Ледяхов. В 2013-м завершил карьеру игрока. И вскоре попал в академию «Севильи».

Штаб «Родины» пополнили старший тренер Хосе Серрано, помощник Антонио Салас, тренер вратарей Хосе Ромеро, специалисты по физподготовке Хуан Эспинар и Карлос Нието. Также Диас привёз с собой аналитика Франсиско Кабанильяса. Новому тренеру помогают бывший футболист «Родины» Сергей Дмитриев (переводчик), аналитики Павел Русанов и Алексей Сидоров. С нападающими работает бывший форвард «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных.

При Диасе «Родина» проиграла всего один матч из 11 в чемпионате (из Кубка вылетели в пятом раунде Пути регионов) – «Челябинску» (0:4), команда хорошо провела стартовый отрезок, но потом развалилась в обороне. В остальном набор очков идёт стабильно. Их могло бы быть ещё больше. В 18-м туре бригада судей «украла» у «Родины» чистую победу во встрече с «Нефтехимиком» (1:1).

Перед матчем с костромским «Спартаком» команда потеряла целую группу основных игроков (повлияли травмы и международная пауза). Однако Диас придумал интересный тактический план под быстрые атаки – выпустил Гогличидзе на левом краю атаки, Аршака Коряна на позицию «десятки» и сделал опорника Руслана Фищенко дополнительным центрдефом при владении.

«Родина» в первом тайме переиграла соперника в переходных фазах и одержала заслуженную победу.

Сергей Курманов комментатор ФНЛ «Родина», на мой взгляд, при Диасе стала более раскрепощённой, уверенной в себе. При этом Диас пытается расширять стратегический арсенал своей новой команды, применяя разные схемы, как, например, он сделал в матче с «Ротором» (0:0). Тогда сыграли 4-4-2 вместо привычных 4-3-3. Использовали диагонали и длинные передачи, чтобы не попасться в капканы «Ротора» в центре поля».



Испанский стиль Диаса и техника игроков позволяют «Родине» играть в комбинационный футбол – выше владение (59%) только у «Арсенала» Дмитрия Гунько (60%). При этом команда не отказывается от длинных передач – 7,53% пасов именно такие (шестой показатель в лиге).

Как играет «Родина»?

Базовая схема – 4-3-3. В линии атаки большие полномочия у Артёма Максименко – формально он располагается на правом фланге, однако часто оказывается в роли главного завершителя. Форварда «Родины» часто сравнивают с Ибрагимовичем – благодаря большим габаритам (190 см) и причёске. Да и сам Максименко в одном из интервью говорил, что всегда ориентировался на игру Златана.

Нападающий «Родины» нанёс 54 удара за 19 матчей (забил восемь голов) – чаще по чужим воротам бьёт только Мартин Секулич из «Урала» (56). Максименко часто упускает выгодные шансы, но в последнее время поправил прицел. Забил в трёх матчах подряд – «Волге», «Нефтехимику» и «Спартаку».

Артём Максименко, Иван Тимошенко и Йорди Рейна Фото: ФК «Родина»

Вспомогательный форвард – Иван Тимошенко (3+3), который в прошлом сезоне провёл полгода в аренде в «Акроне». Разгружает партнёров, открывается под обостряющие передачи. Не такой бизон, как Максименко, но тоже эффективно использует свой рост (188 см).

В центре поля за креатив отвечает Рейна (3+3) – многие команды Первой лиги просто не могут справиться с его дриблингом. Причём миниатюрный (169 см) перуанец настолько техничен, что может ломать даже «автобусы». Четвёртый игрок чемпионата по количеству успешных обводок (43).

По флангам атаки часто работают белорус Артём Концевой и сенегалец Пап Гейе. Вот такую красоту африканский легионер оформил в матче с «Факелом» (2:0) в сентябре. Довольно крутая техника для вингера с ростом 185 см.

Опорную зону выжигает Руслан Фищенко. Существуют варианты с Леоном Мусаевым (продвигает мяч через передачи) и Кириллом Ушатовым (продвигает мяч на дриблинге) в центре поля. На других позициях у «Родины» тоже есть качественные футболисты. Но важнее всего – глубина состава.

«На мой взгляд, по общему подбору игроков и потенциалу это сильнейшая «Родина» по сравнению со всеми её предыдущими версиями. И это точно команда уровня топ-2 в Первой лиге. Есть сильнейший вратарь Волков, которого все прекрасно знают по «Акрону». Сыгранная пара центральных защитников – Мещанинов – Крижан. Фищенко доминирует в опорной зоне, это лучший опорник чемпионата. Очень богатая и разноплановая атакующая группа. Максименко, Абдусаламов, Гейе, Корян, Тимошенко, Концевой, Кожедуб. Причём их потенциал до конца не реализован. Именно поэтому Диас пробует разные варианты. Единственный минус – нужно больше разнообразия в списке молодых игроков, которые соответствуют лимиту», – сказал Курманов.

Отдельно отметим Волкова. В своё время воспитанник тольяттинского футбола творил чудеса в Кубке России в составе «Акрона». В РПЛ Волков в этом сезоне уселся в запас – основным стал Виталий Гудиев. «Родине» как раз нужен был ещё один вратарь – Илья Свинов получил травму, а Сергей Айдаров допустил несколько серьёзных ошибок. 30-летний Волков сразу застолбил за собой статус первого номера – оформил девять «сухарей» в 15 матчах и показал чудеса реакции.

Сергей Волков Фото: ФК «Родина»

Впрочем, есть и слабые места. «Родина» забила всего три мяча после стандартов – столько же у «Енисея». Это худший результат в лиге. Хотя по количеству угловых (128) москвичи на первом месте.

«Родина» максимально приблизилась к Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023. Тогда командой руководил Дмитрий Парфёнов. «Алания» (стала третьей) не получила лицензию, поэтому москвичи попали в стыки с пятого места. Соперником стал «Пари НН» Сергея Юрана. В первом матче «Родина» «сгорела» 0:3. Однако потом почти оформила камбэк – 2:0 в ответной встрече. Диас близок к тому, чтобы как минимум повторить лучшее достижение в истории клуба.

Ещё один московский клуб в РПЛ?

Владелец «Родины» – Сергей Ломакин, бизнесмен, 124-й в российском списке Forbes. Он неоднократно заявлял, что в случае выхода в РПЛ клуб получит необходимое финансирование.

Сергей Ломакин владелец «Родины» «С финансами проблем у нас нет: играть в РПЛ у «Родины» будет на что. Все мои команды всегда стараются бороться за самые высокие места. Поэтому сколько надо будет, столько и будет инвестировано в клуб, в том числе в Премьер‑Лиге».

По данным того же Forbes, на апрель 2025 года состояние сооснователя сети магазинов «Копейка», «Монеточка» и Fix Price оценивается в $ 1,2 млрд.

Кроме «Родины», в футбольном «наборе» Ломакина есть кипрский «Пафос», участвующий в Лиге чемпионов. Были слухи об акционерном участии бизнесмена в разных клубах – «Целе», «Риге», «Акритас Хлоракас», «Дубай Юнайтед», «Лондрине», «Удинезе». Однако в Сети часто гуляет противоречивая информация, которую лучше всего подтвердить напрямую у первоисточника. А с прессой Ломакин не общается.

Официально бюджет «Родины» нигде озвучен не был, но по разным оценкам составляет около 1 млрд рублей.

У «Родины» нет собственного стадиона. Домашние матчи клуб играет на «Арене Химки», соседствуя при этом с московским «Торпедо», которое достраивает свою арену. «Родина» потихоньку собирает новых болельщиков – посещаемость растёт с каждым годом, но для РПЛ цифры пока несерьёзные, в среднем – 1500 зрителей на матч. Зато клуб активно подрос в соцсетях – стал лучшим в Первой лиге по относительному приросту страничек во «ВКонтакте» и «Телеграме» (29%). Недавно «Родина» запустила подкаст с игроками и регулярно подкидывает интересный контент из жизни внутри команды.

Тренировочная база «Родины» – бывший стадион «Спартаковец» на востоке Москвы. В 2021-м Ломакин выкупил арену и провёл реконструкцию. Теперь у клуба есть три полноразмерных поля, площадка для мини-футбола, тренировочный зал и всё для того, чтобы была возможность проводить комплекс восстановительных мероприятий.

Также «Родина» выстраивает систему подготовки молодёжи – «Родина-2» не так давно поднялась в «Золото», «Родина-М» заняла третье место в МФЛ-Б. К слову, «Родина» изначально как раз была академией. Её основали в 2015 году на базе футбольной секции «Школа мяча». Только спустя четыре года на этом фундаменте выросла профессиональная команда.

Академия «Родины» уже подпитывает футбольный рынок качественными игроками. Тот же Ушатов из «Енисея» прошёл через систему «Родины» и этим летом вернулся в родной клуб. Виктор Мелёхин играет за «Ростов» и сборную России. Отличный прогресс показывает Абдусаламов, которого в этом сезоне мучат травмы. Каждый год или основная команда, или команды ФНЛ и других лиг пополняются выпускниками местной академии.

Сергей Курманов комментатор матчей Первой лиги «Вряд ли кто-то отберёт у «Родины» стыки. Это возможный минимум, на который она согласна. Если, конечно, не произойдет какого-то сбоя внутри клуба, как это не раз бывало. Хуан Диас должен подтянуть ряд игровых аспектов, без которых в Первой лиге очень сложно. Например, прокачать умение переламывать матчи. В гостях «Родина» тоже не всегда смотрится уверенно. Есть куда стремиться. Но впереди целая зима. От подготовки к весенней части и зависит итог сезона».



«Родина» много раз останавливалась буквально в шаге от своей мечты. Сейчас у одной из самых ярких команд Первой лиги есть все шансы на РПЛ. Финансы, гибкий тренер, амбиции и сильный состав – на этом фундаменте можно подняться наверх.