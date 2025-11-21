Топ-дерби в Лондоне и Милане и ещё 10 главных матчей уикенда

После эпичных встреч сборных в квалификации ЧМ-2026 возвращается клубный футбол! И сразу же нас ожидает несколько любопытных вывесок. В АПЛ и Серии А состоятся дерби, в Примере «Барселона» впервые за долгое время сыграет на «Камп Ноу», а в Китае «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого попробует дотянуться до золота.

Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.