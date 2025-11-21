Топ-дерби в Лондоне и Милане и ещё 10 главных матчей уикенда

После эпичных встреч сборных в квалификации ЧМ-2026 возвращается клубный футбол! И сразу же нас ожидает несколько любопытных вывесок. В АПЛ и Серии А состоятся дерби, в Примере «Барселона» впервые за долгое время сыграет на «Камп Ноу», а в Китае «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого попробует дотянуться до золота.
Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Интер» — «Милан»: воскресенье, 23 ноября, 22:45 мск
Интрига: «Милан» скинет «Интер» с первого места?
«Интер» и «Милан» снова бьются за золото Серии А. Команда Кристиана Киву занимает первое место, а «россонери» отстают на два очка. Хотя в последние годы «Интер» успешнее в плане результатов, последние дерби складываются в пользу «Милана». Красно-чёрные одержали три победы, а ещё дважды матчи завершались ничьей. Если сейчас «Милан» обыграет «Интер», то обойдёт соперника и выйдет как минимум на второе место. Обратный исход позволит создать «нерадзурри» неплохой задел.
«Арсенал» — «Тоттенхэм»: воскресенье, 23 ноября, 19:30 мск
Интрига: «Арсенал» разберётся с принципиальным соперником?
Дерби Северного Лондона — гарантия веселья. Необязательно будет результативный матч, но эмоции зрители точно получат. «Арсенал» — лидер АПЛ, «Тоттенхэм» занимает пятое место и отстаёт на восемь очков. Поражение в дерби очень больно ударит по и без того робким амбициям команды Томаса Франка в борьбе за титул. «Арсеналу» же важно не подпускать конкурентов на близкое расстояние. Да и в последних шести дерби команда Микеля Артеты не проигрывала (пять побед, одна ничья). Всё закончится предсказуемо и сейчас? Хотя серьёзные корректировки вносят повреждения. Из списка травмированных обоих клубов можно собрать отдельную команду. Например, у «Арсенала» точно не сыграет защитник Габриэл Магальяйнс. Возможно, именно в этом и кроется шанс «Тоттенхэма» на «Эмирейтс».
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: суббота, 22 ноября, 20:30 мск
Интрига: «Сити» продолжит погоню за «Арсеналом»?
«Манчестер Сити» выбрался на второе место в АПЛ. Пеп Гвардиола в короткие сроки собрал обновлённую команду в хорошо работающий механизм. Отставание от «Арсенала» — всего четыре очка. Так что «Сити» находится в гонке за золотом! В этом туре клуб из Манчестера встретится в гостях с «Ньюкаслом». В нынешнем сезоне команда Эдди Хау выступает неудачно: всего 12 очков в 11 турах и 14-е место в АПЛ. Хотя на «Сент-Джеймс Парк» никому не бывает легко. «Ньюкаслу» нельзя проигрывать, иначе будет трудно включиться в борьбу за еврокубки. А «Сити» очень не хочется отпускать «Арсенал».
«Барселона» — «Атлетик»: суббота, 22 ноября, 18:15 мск
Интрига: как закончится первый матч «Барсы» после возвращения на родной стадион?
«Барселона» впервые с мая 2023 года сыграет на «Камп Ноу». В 13-м туре Примеры каталонцы примут на своём поле «Атлетик». На матче будет ограничение в 45 тысяч зрителей. Однако менее важным он для «Барсы» от этого вряд ли станет. Возвращение домой захочется отметить красиво. Тем более в нынешнем сезоне «Атлетик» не выглядит так грозно. Ждём уверенной домашней победы от команды Ханс-Дитера Флика?
«Наполи» — «Аталанта»: суббота, 22 ноября, 22:45 мск
Интрига: каким окажется дебют тренера Палладино в «Аталанте»?
В «Аталанте» за международную паузу сменился тренер. Ивана Юрича уволили, а вместо него пришёл Раффаэле Палладино. Бергамаски не побеждали в семи турах подряд и опустились на 13-е место. И новому тренеру сразу же достаётся гостевой матч с «Наполи». Действующий чемпион Италии также оступился в двух турах подряд и опустился на четвёртую строчку. Так что «Аталанту» ждёт злая команда Антонио Конте. Серьёзная проверка для Палладино! Есть шанс дебютировать красиво. Но и вероятность поражения велика.
«Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — «Шанхай Шэньхуа»: суббота, 22 ноября, 10:30 мск
Интрига: команда Слуцкого доберётся до золота?
«Шанхай Шэньхуа» во втором сезоне подряд подходит к 30-му туру с шансами на титул. И снова не всё зависит от команды Леонида Слуцкого. Она на два очка отстаёт от лидирующего «Шанхай Порт». Именно соседи отняли титул у «Шэньхуа» в прошлом году. Конечно, хочется реванша! Однако для этого должны совпасть два фактора. Команде Слуцкого необходимо обыграть «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и ожидать поражения «Шанхай Порт» в матче с «Далянь Инбо». Только при таком раскладе российский тренер станет чемпионом Китая.
«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»: суббота, 22 ноября, 17:30 мск
Интрига: битва претендентов на зону ЛЧ!
С монструозной «Баварией» биться за титул в нынешнем сезоне трудно. Поэтому более реалистичная задача для «Боруссии» и «Штутгарта» — попадание в Лигу чемпионов. После 10 туров обе команды находятся в топ-4. Однако после очного матча один из клубов наверняка вывалится из лигочемпионской зоны. Для «Боруссии» есть плохие новости: в последних шести встречах «Штутгарт» ни разу не уступил дортмундцам (пять побед, одна ничья). Но в нынешнем сезоне «швабы» потерпели все три поражения в гостях. После игры одна из этих серий точно прервётся.
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: понедельник, 24 ноября, 23:00 мск
Интрига: «МЮ» подберётся к зоне Лиги чемпионов?
«Манчестер Юнайтед» за полтора месяца прошёл путь от, как могло показаться, безнадёги до претендента на еврокубки. Сейчас команда Рубена Аморима идёт на седьмом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на одно очко. Ждёте возвращение «МЮ» в ЛЧ? Но для этого нужно стабильно побеждать, с чем у манкунианцев большие проблемы уже несколько лет. В этом туре на «Олд Траффорд» приедет «Эвертон». Не самый приятный соперник, которого ещё и тренирует работавший в «МЮ» Дэвид Мойес. Нет сомнений, что шотландец захочет огорчить «бывших». Это позволит «Эвертону» догнать «Манчестер Юнайтед».
«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: суббота, 22 ноября, 18:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» перезагрузился за паузу?
«Ливерпуль» потерпел пять поражений в последних шести турах АПЛ. Команда Арне Слота упала на восьмое место и отстаёт от лидирующего «Арсенала» уже на восемь очков. В этом туре мерсисайдцы примут «Ноттингем Форест». Команда Шона Дайча занимает предпоследнее, 19-е место. Однако после прихода нового тренера появилась надежда, что сезон не будет завален. В последних двух турах «Ноттингем» набрал четыре очка. Успел ли «Ливерпуль» перезагрузиться за паузу на сборные? Иначе обыграть гостей будет не так и просто.
«Цинциннати» — «Интер Майами»: понедельник, 24 ноября, 1:00 мск
Интрига: команда Месси выйдет в полуфинал плей-офф?
В МЛС – уже четвертьфинал плей-офф! В прошлом сезоне «Интер Майами» вылетел в 1/8 финала. Теперь же клуб из Флориды настроен забрать титул. Один из этапов на пути к победе — «Цинциннати». В предстоящем матче «Интер Майами» нужно побеждать соперника в гостях. Но последние игры команды с «Цинциннати» на чужом поле завершались плачевно. «Интер Майами» уступал 0:3, 1:6, 0:1 и 1:3. «Ти-Кью Эл Стэдиум» не самое приятное место для команды. Впрочем, Лионель Месси на пути к золоту МЛС вряд ли думает об этом. Ждём топ-выступления от аргентинского мага.
«Эльче» — «Реал»: воскресенье, 23 ноября, 23:00 мск
Интрига: «Реал» снова потеряет очки на выезде?
Мадридский «Реал» в прошлом туре потерял очки в гостях — сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0). Благодаря этому «Барселона» сократила отставание от команды Хаби Алонсо до трёх очков. Поэтому новую осечку в Мадриде допускать не хотят. В 13-м туре «Реал» сыграет на выезде с «Эльче». Команда Эдера Сарабии не побеждала на протяжении пяти последних туров и занимает 12-е место. Не самый тяжёлый соперник для «Реала»? Только «Райо Вальекано» набрал столько же очков, сколько и «Эльче» (15). Поэтому нельзя исключать вероятность второй подряд неудачи для мадридцев.
«Бавария» — «Фрайбург»: суббота, 22 ноября, 17:30 мск
Интрига: «Бавария» оформит ещё одну победу?
«Бавария» набрала 28 очков в 10 турах Бундеслиги. Только в прошлом матче мюнхенцы впервые потеряли очки, сыграв вничью с «Унионом» (2:2). Но теперь команда Венсана Компани примет на своём поле идущий на 10-м месте «Фрайбург». Нынешний сезон для клуба складывается трудно: в прошлом году они финишировали пятыми, а сейчас уже прилично отстают от топ-5. «Фрайбург» не побеждал «Баварию» в Бундеслиге с 2015 года. Возможно, получится нанести неожиданное поражение сейчас? И стать первой в сезоне командой, огорчившей мюнхенского монстра. Хотя шансов на это крайне мало.