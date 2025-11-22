Романов в «Спартаке» дебютирует в дерби с ЦСКА. Раньше такие старты заканчивались плохо

«Спартак» на матч с ЦСКА выведет новый главный тренер – Вадим Романов. Пусть и в роли исполняющего обязанности, но с полной ответственностью за подготовку, игру команды и результат. Дебютировать сразу в главном московском дерби – почти уникальный случай! Только два тренера «Спартака» за всю российскую историю клуба начинали свою работу во главе красно-белых со встречи с армейцами. Давайте вспомним, как это было.

10.09.2004. Чемпионат России. ЦСКА – «Спартак» – 2:1

Дебют Старкова испортило удаление в первом тайме

В сентябре 2004 года руководство «Спартака» отправило в отставку знаменитого итальянца Невио Скалу, провалившегося в России, и позвало вытаскивать команду из турнирного болота Александра Старкова. 49-летний на тот момент специалист сделал себе имя в сборной Латвии. Старков сенсационно вывел национальную команду своей страны на Евро-2024, где латвийцы едва не остановили Чехию (1:2 с пропущенным голом на 85-й минуте) и отняли очки у Германии (0:0). С тем подбором игроков, который был у сборной Латвии, это напоминало футбольное чудо. Три месяца спустя Александр Петрович подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

Когда назначили Старкова, до конца чемпионата оставалось девять туров. «Спартак» занимал восьмое место и сильно отставал от зоны еврокубков. В общем, перед командой стояла задача доиграть сезон так, чтобы не было стыдно смотреть в глаза болельщикам. Новый тренер мог завоевать симпатии поклонников красно-белых уже после первого матча. Ведь дебютировать ему пришлось в дерби с ЦСКА. Армейцы боролись за золото – шли в топ-3, находились в двух очках от лидера «Зенита». «Спартак» мог поставить подножку принципиальному сопернику.

У Старкова были, по сути, сутки на подготовку команды к матчу с ЦСКА. Экс главный тренер сборной Латвии успел только дать пресс-конференцию и познакомиться с игроками на базе в Тарасовке. Старков не скрывал, что в дерби, скорее, он будет ассистентом Владимира Федотова, а не наоборот.

«К матчу с армейцами «Спартак» готовит Владимир Федотов, – подчеркнул Старков. – Пусть меня до игры представят команде как главного тренера, эффективнее управлять ею во время этой игры сможет он. Владимир Григорьевич знает возможности футболистов, тогда как я лишь три часа в Москве – чуть не сказал: «В Риге». Но на скамейке, видимо, сидеть с Федотовым будем вместе. Надеюсь, у меня хватит такта и терпения входить в жизнь команды постепенно. В матче с армейцами главная задача для нас – победить. Не пугает ли, что дебют в России придётся на матч с ЦСКА? Не пугает. Для нашей команды это будет экзамен на прочность».

Александр Старков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Изменений в составе новый штаб «Спартака» сделал минимум. Одно из них вынужденное – из-за дисквалификации отсутствовал центральный защитник Игор Митрески. На его позицию сдвинули с левого фланга Ибру Кебе. Сенегалец в итоге стал антигероем дерби. ЦСКА бодро начал и забил уже на 18-й минуте. Нынешний и. о. главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев подал с углового, а Иржи Ярошик выиграл воздух у Кебе и точно пробил головой.

ЦСКА серьёзно давил, тем не менее и «Спартаку» хватило одного удачного стандарта, чтобы отыграться на исходе получаса. Теперь уже Флорин Шоавэ хорошо подал угловой, а Неманья Видич забрал «второй этаж». Красно-белые выдержали первый тайм, но перед перерывом потеряли удалённого за вторую жёлтую карточку Кебе. Видимо, сенегалец, как и решавший миллион вопросов Старков, не выспался перед игрой.

Вдесятером спартаковцы успешно отбивались до 89-й минуты. А в концовке их приговорил Ивица Олич. После углового хорватский нападающий встретился с мячом на подборе и не оставил шансов голкиперу красно-белых Войцеху Ковалевскому.

«Рад своему дебюту, но, конечно же, не результату, – признался Старков. – Хочу поблагодарить спартаковских болельщиков за отличную поддержку. Наша команда, даже оставшись в меньшинстве, сыграла достойно и сделала всё, что могла, для положительного результата. К сожалению, в конце встречи у наших футболистов – особенно вернувшихся накануне из разных сборных – осталось мало сил. Нам не хватило немного везения и удачи. Поздравляю с победой ЦСКА. Для меня этот матч стал знакомством с командой. Игроки в «Спартаке» собраны хорошие, профессиональные. Уверен, впереди нас ждёт плодотворная работа».

Финишировал «Спартак» в сезоне-2004 на восьмом месте.

26.02.2022. Чемпионат России. «Спартак» – ЦСКА – 0:2

Дебют Ваноли – первый матч в клубной карьере итальянца

Второй такой случай ещё свеж в памяти. В сезоне-2021/2022 встречей с ЦСКА начал свою карьеру в «Спартаке» Паоло Ваноли. Первую часть чемпионата красно-белые провалили – уходили на зимний перерыв, находясь лишь на девятом месте. В 18 турах одержали всего шесть побед под руководством Руя Витории. От занимавших четвёртое место армейцев «Спартак» отставал на семь очков.

Для Ваноли матч с ЦСКА вообще был первым в самостоятельной тренерской карьере на клубном уровне. До назначения в «Спартак» Паоло возглавлял юношеские сборные Италии и ассистировал в разных командах Антонио Конте. Понятное дело, Ваноли не мог не волноваться перед дебютом. Но на подготовку у него, в отличие от Старкова, был месяц с лишним.

Из сегодняшнего состава «Спартака» на то дерби вышли в основе Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Роман Зобнин и новичок Кристофер Мартинс. На замену – Даниил Хлусевич. Остальных футболистов уже нет в клубе, как и самого Паоло. «Спартак» с первых минут пытался играть интенсивно и применять высокий прессинг. Тем не менее команда Алексея Березуцкого атаковала опаснее. Однако незадолго до перерыва Промес попал в штангу.

ПАОЛО ВАНОЛИ Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В начале второго тайма Юсуф Языджи заработал штрафной (сфолил Мартинс) и сам же его реализовал классным ударом в ближнюю девятку. Затем обе команды создавали голевые моменты – ЦСКА выручал Игорь Акинфеев. А за четверть часа до конца армейцы забили второй гол после комбинации с участием Хорхе Карраскаля, Ивана Облякова и Бактиёра Зайнутдинова. В концовке у «Спартака» был по большому счёту только один шанс. Дебют Ваноли не удался.

«Мы расстроены, – признался после матча итальянский тренер. – По игре до 70-й минуты и гола мы показывали хороший футбол. Доходили до штрафной соперника, всё получалось, но не хватало последней передачи. Мы нанесли 12 ударов, но всего раз попали в створ. 40 раз входили в штрафную соперника. Нужно работать над реализацией и деталями, которые помогут нам вырасти до того уровня, до которого хотим.

Мне хотелось бы, чтобы команда была немного смелее… Нам нужно было использовать численное преимущество в центре поля. Сработать там получше. Результат в дерби решают эпизоды: Промес попал в крестовину, а Языджи со штрафного забил».

«Спартак» закончил чемпионат на 10-м месте. Но перед своим уходом из команды Ваноли выиграл Кубок России, выбив в том числе и ЦСКА по дороге к финалу.