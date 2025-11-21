Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ, как Зенит впервые в своей истории выиграл медали: сезон-1980, Юрий Морозов, воспитанники петербургского футбола

«Команда была посильнее чемпионской». Как «Зенит» удивил всех и взял первые медали
Анатолий Романов
Команда «Зенит» в 1980 году
Аудио-версия:
Комментарии
Подзабытая страница из истории петербургского клуба. 45 лет назад сине-бело-голубые сенсационно выиграли бронзу.

Для сегодняшнего «Зенита» сезон без чемпионского титула – неуспех, но так было не всегда. В субботу, 22 ноября, исполняется 45 лет со дня завоевания петербургским (ленинградским) клубом первых в его истории медалей чемпионата. В 1980 году сине-бело-голубые взяли бронзу чемпионата СССР. Более того, впервые получили путёвку в еврокубки. «Зенит» очень долго шёл к медалям, несмотря на то что ещё в 1944-м выиграл Кубок СССР, и в этом тексте мы расскажем о «бронзовом» сезоне яркой команды Юрия Морозова.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Когда в январе 1981-го «Зениту» вручали первые в его истории медали, праздник омрачило отсутствие на сцене одного из героев прошедшего чемпионата нападающего Сергея Швецова. 20-летний талант, забивший в том сезоне несколько важных голов, внезапно ушёл в «Спартак». Швецов – единственный из разыгравшегося «Зенита», кого тренер красно-белых и национальной команды Константин Бесков вызывал в том году в сборную СССР. Как оказалось, не просто так. В Ленинграде восприняли решение игрока как предательство: исключили из комсомола, лишили звания «мастер спорта» и, собственно, самой бронзы.

Переход Швецова сильно расстроил болельщиков сине-бело-голубых, среди которых был тогдашний студент финансово-экономического института Алексей Миллер – нынешний патрон «Зенита» и глава «Газпрома». В какой-то мере та история отразилась на будущем клуба. Известный петербургский журналист Геннадий Орлов в своей книге «Вертикаль «Зенита» приводил комментарий Миллера, который делился воспоминаниями.

Алексей Миллер
Алексей Миллер
глава «Газпрома», патрон «Зенита»

«Насколько справедливым и оправданным было то решение, напоминающее месть от бессилия, сейчас не так важно; важно то, что в свои 18 лет я впервые задумался о том, насколько же «Зенит» уступает многим советским клубам, тому же «Спартаку», в финансовой и административной мощи, насколько, как выясняется, его руководители проигрывают московским футбольным авторитетам. Можно, оказывается, поманить – уж не знаю чем – молодого талантливого парня, и пятимиллионный город со всеми его предприятиями, парткомами, комсомольскими организациями не может ничего сделать, чтобы его удержать, чтобы отвадить от команды московских, да и не только московских, искусителей… Было ощущение общей боли и обиды за родной город, за любимый клуб, за «стрелку». И я тогда дал себе слово, что когда у меня появится возможность, я обязательно помогу команде всем, чем смогу. Ещё не знал чем. Но обещание дал. И эту страницу истории «Зенита» запомнил навсегда».

Действительно, и 45 лет назад, и раньше «Зенит» считался одним из самых бедных клубов Высшей лиги. Тем не менее в советское время ленинградская команда была близка к медалям в разные периоды своего существования. Например, в 1958-м «Зенит» стал четвёртым, отстав всего на одно очко от топ-3. Это лучший результат команды до «бронзового» сезона. Несколько раз она финишировала пятой. Последний такой случай – уникальный осенний чемпионат 1976 года.

ФК Зенит Подробнее

Но вообще, во второй половине 1970-х похвастаться «Зениту» было нечем. Сине-бело-голубые стабильно держались в нижней половине таблицы, занимали места с 10-го по 14-е. Более того, по ходу сезона-1977 команда осталась без своего главного тренера Германа Зонина, перенёсшего сердечный приступ. Он взял паузу в карьере. Пришлось искать ленинградцам нового тренера.

В 1978 году «Зенит» возглавил Юрий Морозов – будущая легенда клуба. Однако на тот момент это был молодой 43-летний специалист, фактически без опыта самостоятельной работы. Бывший полузащитник «Зенита» и ленинградского «Динамо» после завершения карьеры ушёл в науку, получил два высших образования, преподавал в институте физкультуры и вёл разработки в области функциональной подготовки футболистов. Впрочем, Морозов входил в комплексную научную группу при «Зените», поэтому в целом знал, что представляет собой коллектив.

1978 год. Первая предсезонная подготовка «Зенита» под руководством Юрия Морозова

1978 год. Первая предсезонная подготовка «Зенита» под руководством Юрия Морозова

Фото: ФК «Зенит»

В первые два сезона при новом тренере сине-бело-голубые замыкали десятку. Морозов понял: наступила стагнация – нужна свежая кровь, омоложение состава. Решить вопрос, как в современном футболе, большим количеством трансферов было невозможно. Оставалось сделать ставку на самых одарённых воспитанников, благо тогда в «Смене» (нынешней зенитовской академии), СДЮСШОР «Зенит» (вторая известная футбольная школа города) и других детско-юношеских командах Ленинграда хватало перспективных ребят. И Морозов устроил мини-революцию.

Перед сезоном-1980 «Зенит» покинули около десятка игроков, включая тех, кто ещё недавно считался основным. Например, 30-летний Анатолий Зинченко стал нашим первым легионером в истории, отправившись в Австрию. Он всё же сыграл пару матчей в том чемпионате и решил было завершить карьеру, но неожиданно возник вариант с «Рапидом» – руководители советского футбола отпустили нападающего в Вену.

Морозов начал лепить команду, которую уже после его ухода в киевское «Динамо» доведёт до золота в сезоне-1984 Павел Садырин. В состав «Зенита» влились 14 человек. Среди них будущие чемпионы Союза: 20-летний Алексей Степанов (капитан сборной Ленинграда, выигравшей в 1979-м престижный молодёжный турнир «Переправа»), 21-летние Юрий Желудков и Юрий Герасимов, 22-летний Сергей Веденеев и даже совсем юные 17-летний Валерий Брошин, 18-летний Владимир Долгополов и 19-летний Александр Захариков. Помимо того, из Благовещенска приехал их ровесник, оказавшийся ненужным московскому «Спартаку» вратарь Михаил Бирюков – на подмену возрастному Александру Ткаченко. Ещё одна будущая легенда клуба.

Зал выставки «Зенит». Петербург. 100 лет вместе» в «Севкабель Порте», посвящённый успехам команды в 1980-е годы

Зал выставки «Зенит». Петербург. 100 лет вместе» в «Севкабель Порте», посвящённый успехам команды в 1980-е годы

Фото: ФК «Зенит»

О чемпионстве той команды многое рассказывается на выставке клуба в «Севкабель Порте». Но вернёмся в сезон-1980. У Морозова были похожие с Валерием Лобановским взгляды на футбол. Вот и его «Зенит» выделялся физической подготовкой, прессингом, быстрым переходом из обороны в атаку. Показывал игру на скорости, которая нравилась болельщикам. Позже Юрий Андреевич повторит ту же историю с перестройкой команды после возвращения в «Зенит» в начале 2000-х. При нём раскроются Андрей Аршавин, Александр Кержаков и другие петербургские воспитанники нового поколения.

А сезон-1980 обновлённый «Зенит» начал с… поражения в Алма-Ате от нынешнего участника Лиги чемпионов «Кайрата» (0:2). Однако затем команда Морозова выдала шестиматчевую беспроигрышную серию. Увезла ничьи из Ужгорода, где вела у киевского «Динамо» с преимуществом в два мяча благодаря дублю Герасимова, но отпустила будущего чемпиона, и из Еревана. Одержала четыре сухие домашние победы в матчах с «Нефтчи», «Пахтакором», ростовским СКА и «Кубанью».

Вместе с молодёжью костяк «Зенита» составляли оставшиеся опытные игроки. Защитники и будущие главные тренеры команды в разные эпохи – Владимир Голубев и Анатолий Давыдов, сыгравший свой последний матч за сине-бело-голубых в 43 года и потом приведший их к первому российскому трофею (Кубку страны). Яркий нападающий Владимир Казачёнок. Один из лучших бомбардиров в истории «Зенита». Этому форварду болельщики «Зенита» посвятили как признание забавную кричалку «Я хочу иметь ребёнка от Володи Казачёнка!».

Зенитовец Николай Ларионов (справа) убегает от динамовца Александра Маховикова

Зенитовец Николай Ларионов (справа) убегает от динамовца Александра Маховикова

Фото: ФК «Зенит»

Сам Казачёнок вспоминал, как Морозов строил свой «Зенит» в 1980-м.

«Морозов начал с того, что собрал опытных игроков и чётко сформулировал задачу: создание коллектива, способного бороться за медали. А ведь уровень турнира был высочайший, все это понимали. И пояснил, что для решения столь сложной задачи прежде всего необходимо резко повысить тренировочные нагрузки. Мы его единодушно поддержали. И работа закипела. В команде появились новые, молодые футболисты. Нагрузки, которые давал Андреич, поначалу казались непереносимыми…

Андреич умел приказывать, но умел и разъяснять, убеждать, так что никто особо не стонал и на жизнь не жаловался. Этому тренеру поверили. Мужик он был честный и особых материальных стимулов не сулил. А вот в реальность обозначенных им целей ребята действительно поверили. И те, кто многого достиг в футболе, такие как Володя Голубев, и молодёжь, совсем недавно ещё игравшая за ленинградское «Динамо» во второй советской лиге. Морозов не жалел времени на тактические занятия. Мы и видеозаписи своих матчей разбирали, и у макета трудились. Работа была проделана гигантская», – рассказывал Казачёнок в интервью для сайта «Спорт День за Днём».

Вот в таких футболках тренировались в те времена футболисты «Зенита»

Вот в таких футболках тренировались в те времена футболисты «Зенита»

Фото: ФК «Зенит»

Уже тогда «Зенит» залетел в топ-3. Впрочем, остудило команду Морозова разгромное поражение в жарком Тбилиси в матче с «Динамо» (1:5). После этого ленинградцы сыграли дома вничью с действующим чемпионом «Спартаком» (1:1), а в следующем туре уступили ещё и ЦСКА в Москве (1:2).

Тем не менее первый круг «Зенит» завершил трёхматчевой беспроигрышной серией, которую испортил ещё один провал – в Донецке (2:5 во встрече с «Шахтёром» в дебютной игре Бирюкова) с четырьмя пропущенными за семь минут в концовке мячами, но воскресила команду победа в Москве в матче с «Локомотивом».

Горячее интервью с нападающим «Зенита» Александром Соболевым:
«Я специально провоцирую». Соболев впервые по-настоящему заговорил в «Зените»
«Я специально провоцирую». Соболев впервые по-настоящему заговорил в «Зените»

В июле-августе и первой половине сентября «Зенит» одержал ещё пять побед в восьми турах, в какой-то момент сократил отставание от лидировавшего «Спартака» до четырёх очков. Перезагрузиться помог месячный перерыв в чемпионате, связанный с Олимпиадой-1980. Продлили беспроигрышную серию ничья в Москве со «Спартаком» (1:1), когда одарённейший Желудков, словно репетируя будущий дубль в «золотом» сезоне, забил Ринату Дасаеву, и домашняя победа в матче с другим конкурентом из столицы – ЦСКА. В тот день на реконструированный перед Олимпиадой стадион имени Кирова, на месте которого теперь стоит «Газпром Арена», пришли более 50 тысяч болельщиков. Между прочим, именно в 1980-м зародилось фан-движение «Зенита». Самые горячие поклонники сине-бело-голубых стали собираться на 33-м секторе стадиона.

«Все ждали, что «Зенит» «поплывет». Однако Морозов не дал команде расслабиться. Его страсть, азарт передавались футболистам. В октябре-ноябре команда проводила двухразовые тренировки. Мы были отменно готовы и в физическом плане, и в психологическом. Могли прессинговать соперника 20 минут, хотя собственно игра за вычетом всех остановок длится 27-28 минут из 90. Я вспоминаю матчи, когда «Зенит», прессингуя, просто куражился. Это как гончая на охоте, которая загоняет добычу», – рассказывал Казачёнок.

Осенью у «Зенита» всё же случился короткий спад – одна победа при двух поражениях и ничьей, три матча без забитых голов. Но ленинградцы оставались в борьбе за медали. А концовку чемпионата команда Морозова выдала зажигательную. На финише были у «Зенита» матчи и с восемью голами (5:3 с «Араратом»), и с пятью (3:2 с тбилисским «Динамо» с дублем Швецова при восьми градусах мороза), и с четырьмя при нереализованном пенальти (2:2 с киевским «Динамо»). Сине-бело-голубые одержали четыре победы в шести турах. Помимо команды Лобановского, притормозить претендента на медали сумел только «Пахтакор» в Ташкенте, выигравший со счётом 1:0.

1986 г. Нападающий ленинградского «Зенита» Юрий Желудков во время матча 1/8 финала Кубка СССР с минским «Динамо»

1986 г. Нападающий ленинградского «Зенита» Юрий Желудков во время матча 1/8 финала Кубка СССР с минским «Динамо»

Фото: Адамович Николай/Фотохроника ТАСC

Завершил «бронзовый» сезон «Зенит» встречей с тем, с кем начинал, то есть с «Кайратом». Последний матч проходил при полных трибунах на искусственном поле – точнее, на ковре свежепостроенного Спортивно-концертного комплекса, теперь на его месте находится хоккейная «СКА Арена». Очередной гол Желудкова помог ленинградцам взять реванш со счётом 1:0. Однако, уже выходя на поле, хозяева знали, что получат бронзу благодаря осечке своего конкурента – тбилисского «Динамо». Выиграв 16 из 34 матчей чемпионата и набрав 42 очка (при двухочковой системе), команда Морозова финишировала с отставанием всего в три очка от «Спартака» и в девять – от киевского «Динамо». «Зенит» забил 51 гол за сезон – больше было только у чемпиона.

«И мне, и моим помощникам, и всем игрокам приятно сознавать, что колоссальная работа дала, как и следовало ожидать, хорошие результаты, – признался Морозов, получая бронзу. – И что своё обязательство, взятое накануне сезона, – попасть в шестёрку сильнейших – зенитовцы перевыполнили. Тот факт, что многими футбольными специалистами страны в конце сезона дана высокая оценка действиям команды, служит подтверждением правильности курса, единодушно одобренного всеми футболистами».

По итогам сезона-1980 «Зениту» достался «Кубок прогресса», вручаемый команде, которая сделала самый большой шаг вперёд по сравнению с прошлым чемпионатом. В список 33 лучших игроков попали Желудков, Герасимов и Казачёнок. В самом «Зените» выделяли Ткаченко. 33-летний голкипер, кстати, тоже не присутствовал на вручении бронзы – «Заря» заставила его вернуться в Луганск (тогда ещё Ворошиловград), пригрозив отобрать квартиру в случае отказа от перехода. Отъезд героя «бронзового» сезона открывал дорогу в основу Бирюкову – лучшему вратарю чемпионата СССР 1984 года.

Самый мрачный период в истории сине-бело-голубых:
Нищий «Зенит» вылетел в первом чемпионате России. Денег не хватило даже на «договорняк»
Нищий «Зенит» вылетел в первом чемпионате России. Денег не хватило даже на «договорняк»

«Не претендуя на истину в последней инстанции, скажу: в 1980-м наша команда была посильнее, чем в 1984-м, когда стали чемпионами. На хорошем уровне играли Казачёнок, Голубев, Бондаренко, Швецов, Яковлев, ворота с блеском защищал Ткаченко, которого сами ребята назвали лучшим игроком сезона», – оценивал тот «Зенит» его полузащитник Веденеев.

Вопреки многому, «Зенит» взял бронзу в сезоне-1980, а Морозов тогда впервые доказал, что он большой тренер.

Геннадий Орлов вспоминает Юрия Морозова, Павла Садырина и чемпионский «Зенита» сезона-1984:
«Слова Садырина оказались пророческими». Геннадий Орлов — о первом золоте «Зенита»
Эксклюзив
«Слова Садырина оказались пророческими». Геннадий Орлов — о первом золоте «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android