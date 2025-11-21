«Команда была посильнее чемпионской». Как «Зенит» удивил всех и взял первые медали

Для сегодняшнего «Зенита» сезон без чемпионского титула – неуспех, но так было не всегда. В субботу, 22 ноября, исполняется 45 лет со дня завоевания петербургским (ленинградским) клубом первых в его истории медалей чемпионата. В 1980 году сине-бело-голубые взяли бронзу чемпионата СССР. Более того, впервые получили путёвку в еврокубки. «Зенит» очень долго шёл к медалям, несмотря на то что ещё в 1944-м выиграл Кубок СССР, и в этом тексте мы расскажем о «бронзовом» сезоне яркой команды Юрия Морозова.

Когда в январе 1981-го «Зениту» вручали первые в его истории медали, праздник омрачило отсутствие на сцене одного из героев прошедшего чемпионата нападающего Сергея Швецова. 20-летний талант, забивший в том сезоне несколько важных голов, внезапно ушёл в «Спартак». Швецов – единственный из разыгравшегося «Зенита», кого тренер красно-белых и национальной команды Константин Бесков вызывал в том году в сборную СССР. Как оказалось, не просто так. В Ленинграде восприняли решение игрока как предательство: исключили из комсомола, лишили звания «мастер спорта» и, собственно, самой бронзы.

Переход Швецова сильно расстроил болельщиков сине-бело-голубых, среди которых был тогдашний студент финансово-экономического института Алексей Миллер – нынешний патрон «Зенита» и глава «Газпрома». В какой-то мере та история отразилась на будущем клуба. Известный петербургский журналист Геннадий Орлов в своей книге «Вертикаль «Зенита» приводил комментарий Миллера, который делился воспоминаниями.

Алексей Миллер глава «Газпрома», патрон «Зенита» «Насколько справедливым и оправданным было то решение, напоминающее месть от бессилия, сейчас не так важно; важно то, что в свои 18 лет я впервые задумался о том, насколько же «Зенит» уступает многим советским клубам, тому же «Спартаку», в финансовой и административной мощи, насколько, как выясняется, его руководители проигрывают московским футбольным авторитетам. Можно, оказывается, поманить – уж не знаю чем – молодого талантливого парня, и пятимиллионный город со всеми его предприятиями, парткомами, комсомольскими организациями не может ничего сделать, чтобы его удержать, чтобы отвадить от команды московских, да и не только московских, искусителей… Было ощущение общей боли и обиды за родной город, за любимый клуб, за «стрелку». И я тогда дал себе слово, что когда у меня появится возможность, я обязательно помогу команде всем, чем смогу. Ещё не знал чем. Но обещание дал. И эту страницу истории «Зенита» запомнил навсегда».



Действительно, и 45 лет назад, и раньше «Зенит» считался одним из самых бедных клубов Высшей лиги. Тем не менее в советское время ленинградская команда была близка к медалям в разные периоды своего существования. Например, в 1958-м «Зенит» стал четвёртым, отстав всего на одно очко от топ-3. Это лучший результат команды до «бронзового» сезона. Несколько раз она финишировала пятой. Последний такой случай – уникальный осенний чемпионат 1976 года.

Но вообще, во второй половине 1970-х похвастаться «Зениту» было нечем. Сине-бело-голубые стабильно держались в нижней половине таблицы, занимали места с 10-го по 14-е. Более того, по ходу сезона-1977 команда осталась без своего главного тренера Германа Зонина, перенёсшего сердечный приступ. Он взял паузу в карьере. Пришлось искать ленинградцам нового тренера.

В 1978 году «Зенит» возглавил Юрий Морозов – будущая легенда клуба. Однако на тот момент это был молодой 43-летний специалист, фактически без опыта самостоятельной работы. Бывший полузащитник «Зенита» и ленинградского «Динамо» после завершения карьеры ушёл в науку, получил два высших образования, преподавал в институте физкультуры и вёл разработки в области функциональной подготовки футболистов. Впрочем, Морозов входил в комплексную научную группу при «Зените», поэтому в целом знал, что представляет собой коллектив.

1978 год. Первая предсезонная подготовка «Зенита» под руководством Юрия Морозова Фото: ФК «Зенит»

В первые два сезона при новом тренере сине-бело-голубые замыкали десятку. Морозов понял: наступила стагнация – нужна свежая кровь, омоложение состава. Решить вопрос, как в современном футболе, большим количеством трансферов было невозможно. Оставалось сделать ставку на самых одарённых воспитанников, благо тогда в «Смене» (нынешней зенитовской академии), СДЮСШОР «Зенит» (вторая известная футбольная школа города) и других детско-юношеских командах Ленинграда хватало перспективных ребят. И Морозов устроил мини-революцию.

Перед сезоном-1980 «Зенит» покинули около десятка игроков, включая тех, кто ещё недавно считался основным. Например, 30-летний Анатолий Зинченко стал нашим первым легионером в истории, отправившись в Австрию. Он всё же сыграл пару матчей в том чемпионате и решил было завершить карьеру, но неожиданно возник вариант с «Рапидом» – руководители советского футбола отпустили нападающего в Вену.

Морозов начал лепить команду, которую уже после его ухода в киевское «Динамо» доведёт до золота в сезоне-1984 Павел Садырин. В состав «Зенита» влились 14 человек. Среди них будущие чемпионы Союза: 20-летний Алексей Степанов (капитан сборной Ленинграда, выигравшей в 1979-м престижный молодёжный турнир «Переправа»), 21-летние Юрий Желудков и Юрий Герасимов, 22-летний Сергей Веденеев и даже совсем юные 17-летний Валерий Брошин, 18-летний Владимир Долгополов и 19-летний Александр Захариков. Помимо того, из Благовещенска приехал их ровесник, оказавшийся ненужным московскому «Спартаку» вратарь Михаил Бирюков – на подмену возрастному Александру Ткаченко. Ещё одна будущая легенда клуба.

Зал выставки «Зенит». Петербург. 100 лет вместе» в «Севкабель Порте», посвящённый успехам команды в 1980-е годы Фото: ФК «Зенит»

О чемпионстве той команды многое рассказывается на выставке клуба в «Севкабель Порте». Но вернёмся в сезон-1980. У Морозова были похожие с Валерием Лобановским взгляды на футбол. Вот и его «Зенит» выделялся физической подготовкой, прессингом, быстрым переходом из обороны в атаку. Показывал игру на скорости, которая нравилась болельщикам. Позже Юрий Андреевич повторит ту же историю с перестройкой команды после возвращения в «Зенит» в начале 2000-х. При нём раскроются Андрей Аршавин, Александр Кержаков и другие петербургские воспитанники нового поколения.

А сезон-1980 обновлённый «Зенит» начал с… поражения в Алма-Ате от нынешнего участника Лиги чемпионов «Кайрата» (0:2). Однако затем команда Морозова выдала шестиматчевую беспроигрышную серию. Увезла ничьи из Ужгорода, где вела у киевского «Динамо» с преимуществом в два мяча благодаря дублю Герасимова, но отпустила будущего чемпиона, и из Еревана. Одержала четыре сухие домашние победы в матчах с «Нефтчи», «Пахтакором», ростовским СКА и «Кубанью».

Вместе с молодёжью костяк «Зенита» составляли оставшиеся опытные игроки. Защитники и будущие главные тренеры команды в разные эпохи – Владимир Голубев и Анатолий Давыдов, сыгравший свой последний матч за сине-бело-голубых в 43 года и потом приведший их к первому российскому трофею (Кубку страны). Яркий нападающий Владимир Казачёнок. Один из лучших бомбардиров в истории «Зенита». Этому форварду болельщики «Зенита» посвятили как признание забавную кричалку «Я хочу иметь ребёнка от Володи Казачёнка!».

Зенитовец Николай Ларионов (справа) убегает от динамовца Александра Маховикова Фото: ФК «Зенит»

Сам Казачёнок вспоминал, как Морозов строил свой «Зенит» в 1980-м.

«Морозов начал с того, что собрал опытных игроков и чётко сформулировал задачу: создание коллектива, способного бороться за медали. А ведь уровень турнира был высочайший, все это понимали. И пояснил, что для решения столь сложной задачи прежде всего необходимо резко повысить тренировочные нагрузки. Мы его единодушно поддержали. И работа закипела. В команде появились новые, молодые футболисты. Нагрузки, которые давал Андреич, поначалу казались непереносимыми…

Андреич умел приказывать, но умел и разъяснять, убеждать, так что никто особо не стонал и на жизнь не жаловался. Этому тренеру поверили. Мужик он был честный и особых материальных стимулов не сулил. А вот в реальность обозначенных им целей ребята действительно поверили. И те, кто многого достиг в футболе, такие как Володя Голубев, и молодёжь, совсем недавно ещё игравшая за ленинградское «Динамо» во второй советской лиге. Морозов не жалел времени на тактические занятия. Мы и видеозаписи своих матчей разбирали, и у макета трудились. Работа была проделана гигантская», – рассказывал Казачёнок в интервью для сайта «Спорт День за Днём».

Вот в таких футболках тренировались в те времена футболисты «Зенита» Фото: ФК «Зенит»

Уже тогда «Зенит» залетел в топ-3. Впрочем, остудило команду Морозова разгромное поражение в жарком Тбилиси в матче с «Динамо» (1:5). После этого ленинградцы сыграли дома вничью с действующим чемпионом «Спартаком» (1:1), а в следующем туре уступили ещё и ЦСКА в Москве (1:2).

Тем не менее первый круг «Зенит» завершил трёхматчевой беспроигрышной серией, которую испортил ещё один провал – в Донецке (2:5 во встрече с «Шахтёром» в дебютной игре Бирюкова) с четырьмя пропущенными за семь минут в концовке мячами, но воскресила команду победа в Москве в матче с «Локомотивом».

В июле-августе и первой половине сентября «Зенит» одержал ещё пять побед в восьми турах, в какой-то момент сократил отставание от лидировавшего «Спартака» до четырёх очков. Перезагрузиться помог месячный перерыв в чемпионате, связанный с Олимпиадой-1980. Продлили беспроигрышную серию ничья в Москве со «Спартаком» (1:1), когда одарённейший Желудков, словно репетируя будущий дубль в «золотом» сезоне, забил Ринату Дасаеву, и домашняя победа в матче с другим конкурентом из столицы – ЦСКА. В тот день на реконструированный перед Олимпиадой стадион имени Кирова, на месте которого теперь стоит «Газпром Арена», пришли более 50 тысяч болельщиков. Между прочим, именно в 1980-м зародилось фан-движение «Зенита». Самые горячие поклонники сине-бело-голубых стали собираться на 33-м секторе стадиона.

«Все ждали, что «Зенит» «поплывет». Однако Морозов не дал команде расслабиться. Его страсть, азарт передавались футболистам. В октябре-ноябре команда проводила двухразовые тренировки. Мы были отменно готовы и в физическом плане, и в психологическом. Могли прессинговать соперника 20 минут, хотя собственно игра за вычетом всех остановок длится 27-28 минут из 90. Я вспоминаю матчи, когда «Зенит», прессингуя, просто куражился. Это как гончая на охоте, которая загоняет добычу», – рассказывал Казачёнок.

Осенью у «Зенита» всё же случился короткий спад – одна победа при двух поражениях и ничьей, три матча без забитых голов. Но ленинградцы оставались в борьбе за медали. А концовку чемпионата команда Морозова выдала зажигательную. На финише были у «Зенита» матчи и с восемью голами (5:3 с «Араратом»), и с пятью (3:2 с тбилисским «Динамо» с дублем Швецова при восьми градусах мороза), и с четырьмя при нереализованном пенальти (2:2 с киевским «Динамо»). Сине-бело-голубые одержали четыре победы в шести турах. Помимо команды Лобановского, притормозить претендента на медали сумел только «Пахтакор» в Ташкенте, выигравший со счётом 1:0.

1986 г. Нападающий ленинградского «Зенита» Юрий Желудков во время матча 1/8 финала Кубка СССР с минским «Динамо» Фото: Адамович Николай/Фотохроника ТАСC

Завершил «бронзовый» сезон «Зенит» встречей с тем, с кем начинал, то есть с «Кайратом». Последний матч проходил при полных трибунах на искусственном поле – точнее, на ковре свежепостроенного Спортивно-концертного комплекса, теперь на его месте находится хоккейная «СКА Арена». Очередной гол Желудкова помог ленинградцам взять реванш со счётом 1:0. Однако, уже выходя на поле, хозяева знали, что получат бронзу благодаря осечке своего конкурента – тбилисского «Динамо». Выиграв 16 из 34 матчей чемпионата и набрав 42 очка (при двухочковой системе), команда Морозова финишировала с отставанием всего в три очка от «Спартака» и в девять – от киевского «Динамо». «Зенит» забил 51 гол за сезон – больше было только у чемпиона.

«И мне, и моим помощникам, и всем игрокам приятно сознавать, что колоссальная работа дала, как и следовало ожидать, хорошие результаты, – признался Морозов, получая бронзу. – И что своё обязательство, взятое накануне сезона, – попасть в шестёрку сильнейших – зенитовцы перевыполнили. Тот факт, что многими футбольными специалистами страны в конце сезона дана высокая оценка действиям команды, служит подтверждением правильности курса, единодушно одобренного всеми футболистами».

По итогам сезона-1980 «Зениту» достался «Кубок прогресса», вручаемый команде, которая сделала самый большой шаг вперёд по сравнению с прошлым чемпионатом. В список 33 лучших игроков попали Желудков, Герасимов и Казачёнок. В самом «Зените» выделяли Ткаченко. 33-летний голкипер, кстати, тоже не присутствовал на вручении бронзы – «Заря» заставила его вернуться в Луганск (тогда ещё Ворошиловград), пригрозив отобрать квартиру в случае отказа от перехода. Отъезд героя «бронзового» сезона открывал дорогу в основу Бирюкову – лучшему вратарю чемпионата СССР 1984 года.

«Не претендуя на истину в последней инстанции, скажу: в 1980-м наша команда была посильнее, чем в 1984-м, когда стали чемпионами. На хорошем уровне играли Казачёнок, Голубев, Бондаренко, Швецов, Яковлев, ворота с блеском защищал Ткаченко, которого сами ребята назвали лучшим игроком сезона», – оценивал тот «Зенит» его полузащитник Веденеев.

Вопреки многому, «Зенит» взял бронзу в сезоне-1980, а Морозов тогда впервые доказал, что он большой тренер.