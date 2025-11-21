Катастрофа ЦСКА перед «Спартаком», «Краснодар» против «своих» в «Локо». Интриги тура в РПЛ

Теперь без Станковича и Карпина! Но камбэк у Гусева попроще, чем дебют у Романова.

Соскучились по российскому футболу за время паузы на матчи сборных? Глупый вопрос, ведь иначе вы сейчас не читали бы этот текст. Расписание 16-го тура МИР РПЛ получилось на загляденье. Топ-матчей хватает, интриг — тоже.

На пятницу вынесена встреча «Акрон» – «Сочи». Если бы она состоялась в начале октября, расстановка сил была бы совсем другой: тольяттинцы тогда буксовали, а вот сочинцы расцвели после отставки Роберта Морено и назначения Игоря Осинькина. Что же теперь? «Акрон» не проигрывает в пяти турах кряду, хлопнул на выезде московское «Динамо», был близок к победе в матче с «Зенитом» и вскарабкался в топ-8. А вот «Сочи» уступил «Оренбургу» и «Ростову» — при всём к ним уважении, если хотите выбраться из зоны вылета, отбирать очки у таких соперников обязаны.

В прошлом сезоне, тренируя «Крылья Советов», Осинькин уступил тольяттинцам дважды по 0:2. Причём те матчи были куда принципиальнее из-за географической близости и общего стадиона. Ждём повторения или сочинцы придут в себя?

Угроза дисквалификации из-за перебора карточек: Ифет Джаковац и Родригу Эшковал – у «Акрона», Марсело Алвес, Александр Солдатенков и Артём Макарчук — у «Сочи».

«Оренбург» и «Балтика» откроют субботнюю программу тура. Между прочим, только оренбуржцы в первом круге смогли вскрыть ворота калининградцев дважды. Августовский матч завершился яркими 3:2. Впрочем, сейчас «Оренбург» возглавляет уже не Владимир Слишкович, а Ильдар Ахметзянов. Получается у него здорово: лишь минимальные поражения в матчах с московскими фаворитами – «Спартаком» и «Локомотивом», победа во встрече с «Сочи» и обидные 1:1 с «Крыльями», потому что самарцы отыгрались на 85-й минуте.

И всё же Андрей Талалаев уже не раз доказывал, что встречи с Ахметзяновым его не пугают. Причём в роли тренера не только «Балтики», но и «Химок»: дважды по 1:0 и 2:2, когда «КАМАЗ» отыгрался в концовке. Любопытно и судейское пересечение. Матч обслужит Иван Сараев. На его счету в нынешнем сезоне две игры в РПЛ. Какое совпадение – как раз с участием оренбуржцев и калининградцев. Первые уступили (0:1 – «Ростову»), вторые уверенно взяли своё (3:0 – с «Рубином»). Зарождение традиции или просто совпадение?

Угроза дисквалификации из-за перебора карточек: Данила Хотулёв, Анри Чичинадзе и Евгений Болотов – у «Оренбурга», Сергей Варатынов — у «Балтики». У калининградцев также непонятно, выйдет ли на поле их лидер Максим Петров.

Ну а дальше состоится не просто матч, а дерби всея Руси. В первом круге «Спартак» и ЦСКА дали жару: армейцы быстро забили три мяча, однако затем дважды пропустили и вполне могли упустить победу.

Теперь красно-белые наконец-то спровадили Деяна Станковича. И какой же дебют уготован Вадиму Романову! Вот как в «Спартаке» начинали другие тренеры в качестве исполняющих обязанности: 0:0 с «Зенитом» у Владимира Слишковича, 1:2 с «Краснодаром» у Сергея Кузнецова, 0:0 с «Рейнджерс» у Рауля Рианчо, 0:4 с «Краснодаром» у Дмитрия Гунько, 1:1 с «Амкаром» у Игоря Ледяхова. Побеждали за последние 20 лет только Владимир Федотов (4:1 с «Зенитом» в 2006-м) и Валерий Карпин (2:0 с «Тереком»). Собственно, они единственные из списка и получили постоянную должность. Чей путь повторит Романов?

У ЦСКА же главный вопрос связан с готовностью игроков. В сборных России травмы получили: в основной — Иван Обляков, в молодёжной — Джамалутдин Абдулкадыров. Директор армейцев по коммуникациями Кирилл Брейдо сказал, что полузащитник в дерби сыграет. Но в каком состоянии он будет? Точно не в оптимальном. Как и Мойзес, Матеус Алвес и Игорь Акинфеев. Участие всех вероятно. Тем не менее они давно не играли.

Кстати. У ЦСКА два поражения в Премьер-Лиге. Оба — в матчах с «Ростовом» и «Локо» — сразу после перерыва на сборные. Учтёт ли этот фактор «Спартак»? И как проявит себя Тео Бонгонда на месте забаненного осеннего лидера команды Пабло Солари? В этом сезоне конголезец больше тайма на поле в составе красно-белых не проводил. Хватит ли у него сил?

Угроза дисквалификации из-за перебора карточек: Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев и Манфред Угальде – у красно-белых, Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Иван Обляков и Кирилл Глебов — у красно-синих.

Субботу закроют проблемные «Рубин» и «Ахмат». В последних шести турах казанцы разжились лишь пятью очками, грозненцы — четырьмя. Первые не побеждали в чемпионате с 4 октября, вторые — вообще с 27 сентября. И чья же чёрная серия прервётся? В первую очередь матч интересен тренерской дуэлью Станислава Черчесова и Рашида Рахимова. Там пока равенство: по три победы и две ничьих. Качнётся ли в чью-либо сторону чаша весов?

Ещё есть неприятный факт для «Ахмата»: три последних раза при судействе Павла Кукуяна команда проигрывала — ЦСКА и «Пари НН» в 2024-м и «Локомотиву» в 2023-м. Сочинский арбитр снова принесёт грозненцам неудачу? За «Рубин» точно не сыграет забаненный Егор Тесленко. Возможно, залечивающий травму Угочукву Иву — тоже.

Угроза дисквалификации из-за перебора карточек: Исмаэл Силва, Максим Сидоров и Надер Гандри – у грозненцев, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Дардан Шабанхаджай и Мирлинд Даку — у казанцев.

Проснуться в воскресенье пораньше вынуждают «Крылья Советов» и «Ростов». Пять поражений и две ничьих в семи последних турах, падение в зону стыков — таков итог выступлений самарцев, и он весьма красноречив. С другой стороны, 1:1 с «Зенитом» пусть при небольшом, но преимуществе по моментам — повод для оптимизма. Ростовчане тем временем точно держат в головах 1:4 из первого круга и наверняка захотят как следует отомстить. Больше их в нынешнем сезоне никто не громил. Тем более они на ходу, что показала убедительная не по счёту, а по игре победа во встрече с «Сочи».

У «Ростова» всего одна потеря. Зато какая — в сборной Ирана повреждение получил Мохаммад Мохеби. У «Крыльев» же с лазаретом всё стабильно — он забит. Самарцы пока так и не научились добиваться результата без Вадима Ракова. Вне игры также Сергей Божин, Доминик Ороз и Томас Гальдамес.

Угроза дисквалификации из-за перебора карточек: если вылечится, то Доминик Ороз, а также Роман Евгеньев – у «Крыльев», Рустам Ятимов, Умар Сако, Дмитрий Чистяков, Андрей Лангович, Алексей Миронов и Тимур Сулейманов — у «Ростова».

Далее «Зенит» проверит на прочность «Пари НН». Здесь, с одной стороны, расклад сил понятен: главный фаворит чемпионата против команды с 16-го места, ещё и с семью победами кряду в очных встречах. С другой – у петербуржцев дисквалифицирован один из главных конструкторов атак Педро, травмированы Матео Кассьерра, Нино и Дуглас Сантос, а замещающий последнего Нуралы Алип смотрится на левом фланге не прямо уж феерично: в перерыве матча с «Крыльями» Сергей Семак заменил его на Юрия Горшкова.

Другой фактор против «Зенита» — тройка центральных защитников у нижегородцев. Три из четырёх последних потерь очков у петербуржцев случились как раз в гостевых матчах с использующими такую расстановку соперниками: «Крыльями», «Балтикой» и «Спартаком» (тогда играло трио Дуарте – Литвинов – Бабич). Возможно, и теперь история повторится?

Угроза дисквалификации из-за перебора карточек: Эдгардо Фаринья, Свен Карич, Хуан Босельи, Андрей Ивлев и Даниил Лесовой – у «Пари НН», Густаво Мантуан — у «Зенита».

«Динамо» против «Динамо» — ещё одна воскресная афиша. Москвичи расстались с Валерием Карпиным (или наоборот), а при Ролане Гусеве в конце прошлого сезона выдали три победы в первых трёх матчах. Получится ли у вновь исполняющего обязанности главного тренера стартовать в этом розыгрыше не менее успешно? Помогут ему в этом Андрей Лунёв, Максим Осипенко и Денис Макаров, которые уже тренируются в общей группе. Но не Бактиёр Зайнутдинов с Антоном Миранчуком и Эль-Мехди Маухубом. В первом круге очную встречу с минимальным перевесом забрали махачкалинцы.

В таблице столичные динамовцы опережают дагестанских всего на три очка. Поравняются ли они? Если да, то махачкалинцы с их мизерным бюджетом смогут вновь от души посмеяться над теми, кто в них не верил. А хотите как следует удивиться? Ранее Евгений Буланов судил три матча дагестанцев и семь — москвичей. И ни один бело-голубые не проиграли. При одной ничьей у каждой команды. Ну прямо «динамовский» арбитр.

Угроза дисквалификации из-за перебора карточек: Хуан Касерес и Александр Кутицкий – у москвичей, Джемал Табидзе, Темиркан Сундуков, Абдулпаша Джабраилов и Мохаммад Джавад Хоссейннежад — у махачкалинцев.

Шикарная афиша «Локомотив» — «Краснодар» зафиналит тур. Для чемпионов это суровое испытание, поскольку они победили железнодорожников лишь раз за шесть последних очных встреч. Да и в первом круге этого сезона уступили, причём на родной поляне. Если «Локо» повторит тот исход, то догонит команду Мурада Мусаева.

Особая мотивация будет у Дмитрия Воробьёва и Николая Комличенко: воспитанники южан стали звездами вдали от дома, где в них не особо-то поверили. Первый сейчас как раз должен восстановиться после повреждения. Как и Сергей Пиняев. Их возвращение даст парням Михаила Галактионова новый импульс. Воробьёв, в отличие от Комличенко, родному клубу пока ещё не забивал — только зарабатывал пенальти для Алексея Батракова. Может, пора? А вот кого точно не будет, как это дисквалифицированного Дмитрия Баринова. И это огромная потеря.

У краснодарцев же надолго выбыл Сергей Петров. А вот кто под угрозой бана: Егор Погостнов, Максим Ненахов, Зелимхан Бакаев и Александр Руденко – у «Локомотива», Валентин Пальцев, Кевин Ленини, Дуглас Аугусто, Александр Черников и Эдуард Сперцян — у «Краснодара».