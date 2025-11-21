Юный талант лиги – в ЦСКА, из-за «КАМАЗа» у Челнов проблемы с налогами. Главное в ФНЛ

Пока Скотт Мактоминей забивал датчанам через себя, а Норвегия громила Италию, в ФНЛ тоже была насыщенная жизнь. Собираем все самые важные новости в одном месте.

Возвращение легенды

В последний раз Кирилл Панченко выходил на поле почти год назад – 8 декабря 2024-го в составе «Химок» в матче с московским «Динамо» (1:4). В начале 2025 года форвард остался без клуба и поддерживал физическую форму в составе «Динамо-2». Параллельно бывший нападающий ЦСКА выступал в Медиалиге за «Матч ТВ».

Заметив, каким авторитетом пользуется Панченко в глазах молодых футболистов, главный тренер «Динамо-2» Павел Алпатов предложил 36-летнему игроку войти в тренерский штаб. Клуб устроил красивые проводы (тем более Панченко провёл в «Динамо» четыре года как игрок). В июне 2025-го Кирилл вышел на замену на 90-й минуте товарищеской встречи с сербским ОФК на «ВТБ Арене».

5 декабря Панченко вернётся в футбол – сыграет за сборную ФНЛ против сборной Медиалиги. Встреча состоится в Абхазии. Стартовые составы определят зрители, а сам матч пройдёт по медийным правилам: два тайма по 25 минут чистого времени.

К слову, Панченко уже выступал за сборную ФНЛ – в товарищеском матче со сборной итальянской Серии B в 2011 году в Астрахани (1:2).

ЦСКА забирает вундеркинда из «Урала»

По информации «Чемпионата», 18-летний форвард «Урала» Максим Воронов зимой перейдёт в ЦСКА. На счету уроженца Тюмени – четыре гола в 12 матчах Лиги Pari.

Максим дебютировал за «Урал» ещё в возрасте 16 лет. Выступал за сборные России U16, U17 и U19. В прошлом сезоне у Воронова были проблемы со здоровьем, но даже так он оформил 4+3 по системе «гол+пас» в 20 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс.

Во Владикавказе наконец-то появится стадион?

Жителям Владикавказа показали генплан города на 20 лет. До 2036 года власти планируют построить стадион вместимостью в 20 тысяч мест и дворец спорта на 5077 мест. Локация ещё не определена, однако в документе сказано, что это будет в Северо-Западном районе Владикавказа. Также в рамках развития спорта во Владикавказе до 2036 года пройдет реконструкция дворца спорта «Манеж».

«Алания» Спартака Гогниева тем временем добралась до дивизиона «Серебро» LEON-Второй Лиги «А». Команда вылетела из «Золота» по итогам осенней части. Все домашние матчи владикавказцы играли в Грозном.

Всего за три с половиной года «Алания» прошла путь от команды-сенсации, выбившей «Зенит» из Кубка России, до заложника российской футбольной действительности. Едва ли во Владикавказе ждут новый стадион, ведь не завершена даже реконструкция старого (речь о «Спартаке»).

ЭСК рассмотрела скандальный матч «Родины»

Громкую огласку получил матч 18-го тура Лиги Pari между «Родиной» и «Нефтехимиком». Встреча состоялась 8 ноября в Химках и завершилась вничью – 1:1. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Андреем Прокоповым из Ярославля.

Сразу пять спорных эпизодов были трактованы в пользу «Нефтехимика». Хозяева четыре раза претендовали на пенальти – на 58‑й, 63‑й, 80‑й и 88‑й минутах встречи. В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Родины» Йорди Рейна от лицевой навесил на Артёма Максименко, который отправил мяч в сетку. Гол отменили из-за того, что мяч покинул пределы поля – Прокопов доверился помощнику на бровке.

«Родина» обжаловала все спорные решения арбитра. ЭСК РФС единогласно оправдала Прокопова, заключив, что во всех эпизодах с потенциальным назначением пенальти он был прав. А вот момент с незасчитанным голом признали ошибкой лайнсмена. Прокопов обслужит встречу между «Уралом» и костромским «Спартаком» 22 ноября.

«Атлетико» из Краснодарского края может заменить «Кубань»

«Первореченский спортивный клуб» (он же ПСК) существует с 2008 года и базируется в станице Динская Краснодарского края с населением всего в 40 тысяч человек. Логотип команды, вероятно, вдохновлён эмблемой мадридского «Атлетико» – с этим и связано прозвище.

Игроки ПСК Фото: ФК ПСК

История ПСК напрямую связана с Андреем Коробкой, который сейчас занимает должность вице-губернатора Краснодарского края. Он поддерживает клуб из родного района.

До 2025-го ПСК участвовал исключительно в городских турнирах. В этом же году команда пошумела в Кубке России – прошла майкопскую «Дружбу», краснодарскую «Кубань» и ставропольское «Динамо». Лишь «Урал» смог остановить «машину» из станицы Динской.

По информации журналиста Сергея Ильёва, ПСК в следующем сезоне может заменить «Кубань» в зоне «Серебро» Второй лиги. Напомним, нынешняя «Кубань» – это переименованный «Урожай», который появился в 2018-м на базе ликвидированной оригинальной «Кубани».

ИГРОКИ ФК «УРОЖАЙ» Фото: ФК «Урожай»

В 2020 году «Урожай» занял освободившееся название. Теперь копия повторяет путь оригинала. Нынешняя «Кубань» под руководством Андрея Ещенко заняла шестое место в зоне «Серебро» Второй лиги и сохранила прописку. Но, кажется, до следующего сезона рискует не дожить из-за накопившихся долгов. По данным Sport Baza, клуб не выплачивает зарплату футболистам и персоналу с августа.

«Факел» снял «проклятие» Саратова

16 ноября «Факел» обыграл «Сокол» в Саратове (1:0). Победа гостей вошла в историю – они прервали невероятную безвыигрышную серию воронежцев в матчах с принципиальным соперником в гостях.

20 594 дня «Факел» не побеждал «Сокол» в Саратове. Последний раз это случилось 29 июня 1969 года в матче 1/8 финала Кубка СССР. 16 ноября 2025 года в 19-м туре Первой лиги 11-матчевая серия прервалась.

Всего в истории противостояния «Факела» и «Соколо» 44 матча: 17 побед у Саратова, 18 – у Воронежа. Неуступчивая битва двух городов.

«КАМАЗ» не платил налоги

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил повысить собираемость налогов в бюджет города. Всё из-за их несвоевременной уплаты – в числе главных должников оказался футбольный клуб «КАМАЗ». По данным управления финансов исполнительного комитета Набережных Челнов, автозаводцы задолжали 2,6 млн рублей. Это третий по величине долг городскому бюджету, что на две строчки выше места «КАМАЗа» в турнирной таблице Первой лиги.

«Как это так? Хочу — плачу налоги, хочу — не плачу. А то говорят, что Магдеев нажимает, заставляет вовремя налоги уплачивать. Это не Магдеев заставляет, это жизнь заставляет. Как без денег выполнять всё, что сегодня должно и обязано выполняться городом?» – вопрошал мэр.

«Факел» сменит статус

Клуб из Воронежа сменит организационно-правовую форму. Клуб из ассоциации трансформируется в акционерное общество. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Вероятно, главным акционером станет правительство области. По словам Гусева, для того чтобы закрепиться в РПЛ, «Факелу» необходим больший бюджет и больше внебюджетного финансирования, поскольку сейчас клуб живёт преимущественно на региональных дотациях и благодаря местным спонсорам.

Роман Асхабадзе Фото: ФК «Факел»

При этом губернатор сказал, что руководство «Факела» останется прежним.

«Мы сказали генеральному директору клуба Роману Асхабадзе: «Если берёте на себя обязательство за год вернуться в Премьер-Лигу, то остаётесь. Если мы поймем, что в течение года с этой задачей не справляетесь, то вы не останетесь». Вот они и справляются. И справляются не из-за наших угроз, а благодаря тому, что сумели сбалансированный состав сейчас подобрать. В Первой лиге это, наверное, на данный момент лучший состав среди всех клубов».