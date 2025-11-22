РПЛ! Дерби «Спартак» — ЦСКА! А ещё матчи «Балтики» и «Рубина». LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 ноября, состоятся три матча 16-го тура МИР РПЛ. «Оренбург» примет «Балтику», в Москве пройдёт дерби «Спартак» – ЦСКА, а «Ахмат» примет «Рубин».

«Балтика» и «Оренбург» на разных полюсах турнирной таблицы: калининградцы идут пятыми сверху, а уральцы – четвёртыми снизу. Однако команда Андрея Талалаева пропустила дважды лишь от «Оренбурга» – в первом круге матч закончился шикарными 3:2. Будет ли яркой и грядущая встреча? Есть все предпосылки.

Эта вывеска не требует дополнительной рекламы. Культовое противостояние, масса сюжетов. Дополнительный интерес вызывает дебют Вадима Романова – он исполняет обязанности главного тренера после ухода Деяна Станковича. У ЦСКА же не всё гладко с составом перед этой игрой, есть важные потери. Последний раз в дерби забили пять голов – хочется, чтобы и сейчас оно вышло захватывающим.

«Ахмат» и «Рубин» месяц назад дали огня в Фонбет Кубке России – сыграли 3:3, а по пенальти выиграли казанцы. Теперь клубы встречаются в чемпионате России. Первый круг остался за Рашидом Рахимовым. Заберёт ли результат второй встречи Станислав Черчесов?