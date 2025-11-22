Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак – ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ, где смотреть, 22 ноября 2025, Оренбург – Балтика

РПЛ! Дерби «Спартак» — ЦСКА! А ещё матчи «Балтики» и «Рубина». LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
16-й тур РПЛ
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 ноября, состоятся три матча 16-го тура МИР РПЛ. «Оренбург» примет «Балтику», в Москве пройдёт дерби «Спартак» – ЦСКА, а «Ахмат» примет «Рубин».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» и «Оренбург» на разных полюсах турнирной таблицы: калининградцы идут пятыми сверху, а уральцы – четвёртыми снизу. Однако команда Андрея Талалаева пропустила дважды лишь от «Оренбурга» – в первом круге матч закончился шикарными 3:2. Будет ли яркой и грядущая встреча? Есть все предпосылки.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта вывеска не требует дополнительной рекламы. Культовое противостояние, масса сюжетов. Дополнительный интерес вызывает дебют Вадима Романова – он исполняет обязанности главного тренера после ухода Деяна Станковича. У ЦСКА же не всё гладко с составом перед этой игрой, есть важные потери. Последний раз в дерби забили пять голов – хочется, чтобы и сейчас оно вышло захватывающим.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» и «Рубин» месяц назад дали огня в Фонбет Кубке России – сыграли 3:3, а по пенальти выиграли казанцы. Теперь клубы встречаются в чемпионате России. Первый круг остался за Рашидом Рахимовым. Заберёт ли результат второй встречи Станислав Черчесов?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android