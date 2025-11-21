Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 22 ноября 2025 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: дерби «Спартак» — ЦСКА, Малкин против Капризова, НБА и Формула-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 22 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Яркое 22 ноября: возвращение «Барсы» на «Камп Ноу», матч года для Слуцкого, встреча грандов волейбольной Суперлиги, фигурка и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто наберёт больше очков — Малкин или Капризов

«Питтсбург» получил возможность передохнуть: за 12 последних дней «пингвины» провели лишь два матча в Швеции — и даже с учётом перелётов это лучше, чем обычная потогонка регулярного сезона. Это важно для очень возрастной команды: кроме того, травмированные игроки получают лишние дни на восстановление. «Миннесота» после неудачного старта сезона постепенно набирает ход и в последних шести матчах потеряла лишь одно очко, но из-за травмы лишилась Владимира Тарасенко.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Важнейший гол Кирилла
Какой бросок Капризова в овертайме! Кирилл закончил «русский» матч в НХЛ
Видео
Какой бросок Капризова в овертайме! Кирилл закончил «русский» матч в НХЛ

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вторая попытка будет удачной?

«Бруклин» в последнем матче уступил «Бостону» со счётом 99:113. Дёмин отлично себя показал: 12 очков, три подбора, две передачи и столько же перехватов. Но главные звёзды «кельтов» Браун, Уайт и Притчард вытащили игру для своей команды. Удастся ли «Нетс» на выезде поквитаться с «Селтикс»?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Детальный разбор прошлого матча Дёмина
Тренер «Бруклина» строг к Егору Дёмину. Любая ошибка — и мгновенно на скамейку
Тренер «Бруклина» строг к Егору Дёмину. Любая ошибка — и мгновенно на скамейку

🏀 5:30: «Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва за вторую строчку Запада

«Денвер» набрал великолепную форму, проиграв всего три матча на старте нового сезона. «Хьюстон» недалеко ушёл — одержал на одну победу меньше будущего оппонента и провёл на одну игру меньше в чемпионате. «Наггетс» во главе с Йокичем — про безудержную атаку, «Рокетс» с Дюрантом и Шенгюном — больше про защиту. Чья философия будет эффективнее в этот раз?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Слишком большие авансы или всё по делу?
Драфт НБА — 2026 обещает стать историческим. А правы ли эксперты?
Драфт НБА — 2026 обещает стать историческим. А правы ли эксперты?

🏎 7:00: Формула-1, этап 22, Гран-при Лас-Вегаса, квалификация

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Не началось

Интрига: появится ли шанс на обострение интриги?

Уличная трасса в Лас-Вегасе ещё способна дать новое дыхание борьбе в личном зачёте чемпионата мира, где у Ландо Норриса есть отрыв от Оскара Пиастри и Макса Ферстаппена. В предыдущие два сезона «Макларен» смотрелся в Вегасе неубедительно, так что, возможно, у лидера «Ред Булл» ещё есть шанс возобновить погоню. Однако для начала нужно посмотреть, как пройдёт квалификация: пятничные тренировки прошли сумбурно, и пока решительно непонятно, кто в США станет фаворитом. Вот в квалификации и поймём!

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошли пятничные тренировки:
Кому повезёт в Вегасе? Впереди самый непредсказуемый — и такой важный! — Гран-при сезона
Кому повезёт в Вегасе? Впереди самый непредсказуемый — и такой важный! — Гран-при сезона

🎯 10:00: Кубок МЛКБ, большие масс-старты

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт большой 12.5 км
22 ноября 2025, суббота. 10:00 МСК
Не началось
Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт большой 10 км
22 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: будет ли сенсационный победитель-миллионер?

Российский биатлонный сезон открывается коммерческим Кубком МЛКБ. Даниил Серохвостов после решения IBU о недопуске россиян до Олимпиады-2026 назвал именно этот турнир главным в сезоне. И даже восстановился после сложного вывиха пальца, из-за которого долго не мог полноценно тренироваться. Теперь ничто не мешает ему вновь сыграть в «камень, ножницы, бумага», как в прошлом году. Но будут ли победители мужского и женского масс-стартов из традиционных фаворитов или ими станут те, на кого не ставят? Для интриги второй вариант круче. Тем более за победу дадут миллион рублей — единственный такой приз в нашем биатлоне.

Серохвостов и Халили распилили полтора миллиона
Российские биатлонисты разыграли золото в «камень, ножницы, бумага». Такого ещё не было!
Российские биатлонисты разыграли золото в «камень, ножницы, бумага». Такого ещё не было!

🏆⚽️ 10:30: «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — «Шанхай Шэньхуа», китайская Суперлига, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Китай — Суперлига . 30-й тур
22 ноября 2025, суббота. 10:30 МСК
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Тяньцзинь
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли Слуцкий чемпионом Китая?

Команда Леонида Слуцкого сохраняет шансы на чемпионский титул, но не всё зависит от «Шанхай Шэньхуа». Во-первых, ему обязательно нужно побеждать в заключительном туре, поскольку отставание от лидера составляет два балла. Во-вторых, нужно рассчитывать на осечку «Шанхай Порт», который возглавляет таблицу чемпионата Китая. Правда, первую команду турнира ждёт встреча с 11-й, в то время как «Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Тяньцзинем» (шестое место в таблице).

Турнирная таблица китайской Суперлиги
В азиатской Лиге чемпионов у команды Слуцкого есть проблемы
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Джохор Дарул Тазим» в элитной Лиге чемпионов АФК

⛸️ 11:00: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 5

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Танцы на льду. Ритм-танец
22 ноября 2025, суббота. 11:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 12:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Спортивные пары. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 16:15 МСК
Не началось

Интрига: репетиция чемпионата России среди мужчин

Серия Гран-при России вышла на финишную прямую! Заключительный этап пройдёт в Омске – вновь в четырёх дисциплинах. В женском турнире будет крайне интересно посмотреть на соперничество сразу нескольких сильных фигуристок – это Алиса Двоеглазова, Алина Горбачёва, Софья Акатьева, Софья Муравьёва, Дарья Садкова. Все эти девушки способны исполнять ультра-си, но не все находятся в оптимальной форме. Тем интереснее будет следить за развитием событий.

Среди мужчин состоится настоящая репетиция чемпионата России: Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Все эти фигуристы уже становились победителями или призёрами национального первенства. Так что за месяц до нового чемпионата страны будет любопытно посмотреть за их противостоянием.

В парном катании Мишина/Галлямов без конкурентов, но в борьбе с самими собой. А в танцах вновь столкнётся несколько дуэтов, претендующих на так называемое третье место в сборной: Миронова/Устенко, Щербакова/Гончаров и Пасечник/Чиризано.

Статистика Гран-при России
Старт заключительного этапа Гран-при России
Кризисный этап. Гуменнику и Мишиной/Галлямову предстоит разобраться со своими проблемами
Кризисный этап. Гуменнику и Мишиной/Галлямову предстоит разобраться со своими проблемами

⚽️ 13:30: «Урал» — «Спартак» Кострома, Первая лига, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига PARI . 20-й тур
22 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Спартак Кс
Кострома
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Урал» нанесёт «Спартаку» третье поражение подряд?

Топовая игра по меркам Первой лиги. «Урал» занимает второе место в таблице, «Спартак» — четвёртое. В прошлом туре клуб из Екатеринбурга неудачно сыграл с «Нефтехимиком» (0:1) и прервал серию из пяти побед. У «Спартака» в последнее время дела складываются не лучшим образом — два поражения в двух предыдущих встречах. В первом круге соперники поделили очки (1:1). А как будет на этот раз?

Турнирная таблица Первой лиги
Интервью с тренером «Урала»:
«Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ
Эксклюзив
«Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ

⚽️ 14:00: «Оренбург» — «Балтика», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Балтика» обыграет соперника из нижней части таблицы?

«Балтика» мощно прошла первый круг и оказалась на пятой строчке в таблице РПЛ. Одно поражение за 15 туров и всего семь пропущенных мячей (лучший результат в лиге) — очень впечатляет! В заключительном матче перед ноябрьской паузой клуб из Калининграда отобрал очки у «Краснодара» (1:1). «Оренбург», в свою очередь, обидно уступил в Москве «Локомотиву» (0:1), пропустив единственный мяч с 11-метровой отметки. Команда Ильдара Ахметзянова пока что располагается в зоне переходных встреч.

Турнирная таблица РПЛ
Изучаем цифры:
Эксклюзив
Стало известно, сколько «Балтика» получила от ФНЛ за прошлый сезон

🏀 15:00: «Бетсити Парма» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ошибётся ли лидер чемпионата?

УНИКС продолжает удивлять с каждым днём. Команда великолепно начала новый сезон и проиграла всего один матч — ЦСКА в Москве. Сейчас казанцы имеют победную серию из четырёх игр кряду. У «Пармы» сейчас не самый лучший отрезок с точки зрения результатов, но подопечные Пашутина всегда могут удивить, особенно грандов! В Перми легко не бывает никому.

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Содержательное интервью президента Единой лиги
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Эксклюзив
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко

⚽️ 15:30: «Бёрнли» — «Челси», АПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» обыграет удобного соперника?

Команды пока что решают совсем разные задачи. «Челси» располагается на третьей строчке в таблице, а «Бёрнли» находится в нижней части. Столичная команда играет очень результативно в последних матчах с «Бёрнли» — она забила в общей сложности 10 мячей в трёх предыдущих встречах. К слову, «Челси» не проигрывал сопернику с 2017 года. Лёгкие три очка для команды Марески? Или будет сенсация?

Турнирная таблица АПЛ
Успеют хотя бы к 12-му туру АПЛ?
У «Челси» вот-вот должен появиться спонсор на форме. Но клуб рассчитывал на другие деньги
У «Челси» вот-вот должен появиться спонсор на форме. Но клуб рассчитывал на другие деньги

⚽️ 16:45: «Спартак» — «ЦСКА, РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Спартак» проведёт первый матч после увольнения Станковича?

Главный матч дня в РПЛ. «Спартак» проведёт первую встречу после увольнения Деяна Станковича, а тут сразу такой соперник! Как стартует Вадим Романов в статусе исполняющего обязанности главного тренера? ЦСКА ушёл на перерыв на втором месте в таблице, но команда Фабио Челестини уступает «Краснодару» только по дополнительным показателям. Армейцы одержали три победы подряд и не пропустили на этом отрезке ни одного мяча. В первом круге соперники порадовали нас результативным футболом (ЦСКА выиграл со счётом 3:2). Увидим ли мы что-то похожее сейчас?

Турнирная таблица РПЛ
Согласны с таким мнением?
Эксклюзив
Ромащенко: в России есть тренеры, способные работать в «Спартаке» успешнее иностранцев

🏒 17:00: «Локомотив» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как слухи скажутся на ярославской команде?

«Амур» продолжает играть без главного тренера: вирусная инфекция Александра Гальченюка-старшего подозрительно для многих затянулась, а «тигры» под руководством Александра Андриевского набирают очки даже на выезде. «Локомотив» в последние месяцы окружают самые разнообразные слухи: недавно вот речь зашла о возможном отъезде Боба Хартли до наступления нового года. Сможет ли Максим Дорожко в очередной раз помочь «Амуру» обыграть фаворита?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Комментарий Хартли после прошлой игры
Боб Хартли: мы контролировали игру по броскам, но вся концентрация вылетела в окно

🏒 17:10: «Динамо» Минск — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проведёт ли команда Квартальнова очередной результативный матч?

Минское «Динамо» продолжает оставаться одной из самых мощных домашних команд лиги: авоську шайб из столицы Беларуси увозят самые разные клубы — и аутсайдеры, и фавориты. «Спартак» же продолжает играть максимально качельно даже после возвращения в состав важнейшего центра Ивана Морозова: Алексей Жамнов снова говорит об индивидуальных ошибках хоккеистов. Кто победит: системная игра или управляемый хаос?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Забавный случай из прошлого матча в Минске
Фото
Нападающего ЦСКА Карнаухова укусила собака во время символического вбрасывания

🏐 17:30: «Зенит-Казань» — «Локомотив», мужская Суперлига, 8-й тур

Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Локомотив
Новосибирск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва лидеров! Без поражений останется только один

Матч двух команд, которые пока идут без поражений. Так что останется только одна. Принципиальных моментов уйма. Например, встреча с бывшими: Сэм Деру творил славную историю казанского «Зенита», а Дражен Лубурич и Константин Абаев не так давно играли за Новосибирск. К тому же команда Пламена Константинова не дала казанцам выиграть Кубок России на своей площадке в мае. А ещё это классная дуэль связующих Абаев — Николов. Пока «Локомотив» опережает казанцев на одно очко, но первый критерий — победы. Так что это матч за полноценное лидерство.

Турнирная таблица мужской Суперлиги
«Локо» на первом месте, но этот матч может изменить всё
Было два лидера, а остался один. «Локомотив» вышел на чистое первое место в Суперлиге
Было два лидера, а остался один. «Локомотив» вышел на чистое первое место в Суперлиге

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Атлетик» Бильбао, Примера, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Барса» сыграет на домашнем стадионе впервые за длительное время?

«Барселона» проведёт первый за 2,5 года матч на стадионе «Камп Ноу». Правда, он не будет забит под завязку, поскольку пока что есть ограничение по количеству зрителей. Каталонский клуб сейчас располагается на второй строчке в таблице Примеры, а отставание от «Реала» составляет три балла. «Атлетик» пока что находится на седьмом месте в таблице. Сине-гранатовые три раза подряд обыграли соперника. Будет ли четвёртая победа?

Турнирная таблица Примеры
Какими будут ограничения?
«Барса» возвращается на «Камп Ноу»! Но это точно не тот камбэк, которого ждали
«Барса» возвращается на «Камп Ноу»! Но это точно не тот камбэк, которого ждали

⚽️ 19:30: «Рубин» — «Ахмат», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит во встрече двух кризисных команд?

Заключительный матч субботней программы 16-го тура РПЛ пройдёт в Казани. В последнее время у обеих команд есть проблемы. «Рубин» не одержал ни одной победы в основное время в пяти предыдущих встречах во всех турнирах. «Ахмат» проиграл четыре матча подряд с учётом Фонбет Кубка России. В этом сезоне соперники трижды встречались друг с другом. «Рубин» обыграл соперника в РПЛ и в одной из кубковых встреч. «Ахмат» добился успеха в домашнем матче Кубка.

Турнирная таблица РПЛ
Интриги 16-го тура РПЛ:
Катастрофа ЦСКА перед «Спартаком», «Краснодар» против «своих» в «Локо». Интриги тура в РПЛ
Катастрофа ЦСКА перед «Спартаком», «Краснодар» против «своих» в «Локо». Интриги тура в РПЛ

⚽️ 20:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити», АПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Гвардиолы продлит победную серию?

«Ман Сити» оказался на второй строчке в таблице АПЛ с отставанием от лидера в четыре очка. Команда Хосепа Гвардиолы одержала четыре победы подряд во всех турнирах. В прошлом туре АПЛ она не оставила никаких шансов «Ливерпулю» — 3:0. А вот «Ньюкасл» два раза подряд проиграл в чемпионате Англии с одинаковым счётом 1:3. Сначала он не справился с «Вест Хэмом», а затем — с «Брентфордом». «Ньюкасл» ни разу не обыгрывал «Манчестер Сити» в четырёх прошлых очных матчах.

Турнирная таблица АПЛ
Высокая оценка от именитого тренера:
«Это талант поколения». Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола — о Холанде

🏒 21:00: «Детройт Ред Уингз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют конкуренты в борьбе за плей-офф?

Даже после 0:5 от «Айлендерс» «Детройт» продолжает оставаться лидером Атлантического дивизиона, однако плотность на Востоке такова, что два-три неудачных матча могут отправить команду за пределы зоны плей-офф. «Коламбус», например, отстаёт от своего будущего соперника всего на одно очко, но плотность в Столичном дивизионе ещё выше. Хотя команды играют в разных восьмёрках, игры против конкурентов по конференции крайне важны.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Шабанов-шоу в Детройте
Лучший матч Шабанова в НХЛ! Разорвал «Детройт», положив нереальную красоту
Видео
Лучший матч Шабанова в НХЛ! Разорвал «Детройт», положив нереальную красоту

⚽️🎦 23:05: «ПСЖ» — «Гавр», Лига 1, 13-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Франция — Лига 1 . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер чемпионата Франции снова наберёт три очка?

«ПСЖ» по-прежнему возглавляет таблицу чемпионата Франции. Пока что парижане опережают ближайшего преследователя на два балла. В двух предыдущих турах команда Луиса Энрике побеждала с минимальным счётом. «Гавр» уже не так привлекателен для российских болельщиков, учитывая, что там больше не играет Далер Кузяев. Сейчас команда располагается во второй половине таблицы Лиги 1 (12-е место). «ПСЖ» четыре раза обыграл соперника в пяти прошлых очных встречах.

Турнирная таблица Лиги 1
Футболист «ПСЖ» стал лучшим на континенте:
Официально
Ашраф Хакими стал лучшим игроком года в Африке
Новости. Футбол
