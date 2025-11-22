Как изменился самый «низовой» тренер России. Евсеева в «Черноморце» не узнать

Вадим Евсеев давно заслужил репутацию тренера, который спасает тонущие корабли. Его команды ни разу не вылетали из своей лиги. Самый близкий момент – стыковые матчи «Факела» в сезоне-2022/2023. Однако воронежцы тогда уверенно переиграли «Енисей» (1:0 на выезде и 2:0 дома) и остались в РПЛ.

Интересно, что Евсеев, в отличие от многих коллег, не боится работать в низших дивизионах. Карьерным трамплином были даже команды из Второй лиги. Во время работы в ивановском «Текстильщике» Евсеев прямо на послематчевой пресс-конференции объявил об уходе в РПЛ и возглавил пермский «Амкар». Из «СКА-Хабаровск» (ФНЛ) по ходу сезона-2018/2019 ушёл в «Уфу». Из ярославского «Шинника» (Первая лига) уехал в «Факел» весной 2023-го.

В сентябре 2025 года Евсеев стал главным тренером новороссийского «Черноморца», а многие уже думают, кого и когда он подхватит в РПЛ.

Этому поспособствовал удачный старт – в первых пяти матчах под руководством Евсеева «Черноморец» набрал 12 очков. На момент тренерской перестановки команда шла на последнем месте в Первой лиге с тремя очками и без побед.

Потом начался спад – «Черноморец» выдал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и вылетел из Кубка России, проиграв команде Второй лиги «Кубань Холдинг» (1:2). Болельщики из Новороссийска предположили, что «эффект Евсеева» закончился. Но очень вовремя подоспела домашняя победа во встрече с ульяновской «Волгой» (2:1).

Самый удивительный факт – средняя результативность матчей «Черноморца» при Евсееве составляет 2,6 гола. Как так получилось?

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

В прошлом сезоне «Черноморец» боролся за РПЛ

Олег Василенко построил в Новороссийске команду, которая по спортивному принципу вышла в стыки за право сыграть в РПЛ. Всё закончилось очень грустно – отсутствие лицензии, неудачный поиск стадиона в Краснодарском крае, скандальный выход инвестора из проекта.

«Черноморец» разбежался. По сути, команду собирали заново. Сергей Шишкарёв в итоге выделил 200 млн рублей – в ином случае клуб просто исчез бы с футбольной карты. Руководство «Черноморца» в лице местной администрации объявило о бюджете в 450 млн рублей, а также обозначило цель – произвести перезагрузку и найти новых спонсоров среди местных компаний.

Впрочем, совсем уж спокойно смена руководителей в «Черноморце» не прошла. По информации «Чемпионата», в клубе есть финансовые трудности, которые могут привести к закрытию в будущем. Однако гендиректор Константин Гордиюк опровергает наличие проблем.

Константин Гордиюк генеральный директор «Черноморца» «У меня была встреча. Я вышел и прочитал статью, что у «Черноморца» серьёзные финансовые трудности. Моё мнение, что кто-то специально раскачивает лодку. Команда сейчас только стабилизировалась. Начали показывать достойную игру и хороший результат. И сейчас появляется новость про какие-то финансовые трудности — это полное несоответствие действительности. У нас нет долгов. Всё чётко платится день в день. Есть полное понимание и поддержка со стороны президента и руководства города. Моё мнение — это провокация и специальное раскачивание лодки».



Совпадение или нет – результаты «Черноморца» пошли на спад сразу после появления негативных новостей. Команда уступила «Ротору» (0:2), вылетела из Кубка России, два раза сыграла дома вничью (с «Нефтехимиком» 1:1 и «Челябинском» 0:0). После этого были поражения от костромского «Спартака» (1:3) и «Енисея» (0:1).

Евсеев меняется. Но не во всём

Голы Саида Алиева и Антона Антонова принесли команде победу в матче с «Волгой» (2:1). «Черноморец» создал много моментов, однако концовка встречи получилась нервной – гости могли и сравнять счёт. По ожидаемым голам получился лишь небольшой перевес – 0,90 xG против 0,78.

После игры Евсеев назвал своих футболистов героями и с матом прошёлся по журналистам, которые, по мнению тренера, не замечают кадровые проблемы «Черноморца».

На самом деле главный тренер «Черноморца» не всегда доволен своими футболистами. Свежий пример – замена вратаря Максима Матюши в перерыве матча с «Волгой».

В руках Евсеева – очень хрупкий механизм, собранный летом из разных осколков (об этом говорит и сам тренер). Не утопить такую команду в зоне вылета – тяжёлая задача. Евсеев пока справляется. Однако не самыми привычными методами. Всё дело в том, что не проходит привычная ставка на оборону. По качеству защиты «Черноморец» лишь второй с конца – допустил 30,97 xGA. Хуже ситуация только у «Чайки» (37,10 xGA).

Илья Кирш Фото: fc-cn.ru

Если посмотреть на центр обороны, то он собран из молодых и неопытных футболистов. Из-за травмы на какое-то время выпал 34-летний Заурбек Плиев – лучший центрдеф «Черноморца». Остались только арендованный у «Зенита» Илья Кирш, экс-защитник «Ростова-2» Евгений Тоневицкий и Максим Сыщенко из «Оренбурга» (тоже аренда). Всем троим по 21 году. Сыщенко идёт в лидерах лиги по количеству грубых ошибок (начиная с 9-го тура).

Хотя некоторые передачи превращаются в такие шедевры:

Евсеев открыто говорит о проблемах в обороне. Вот, например, его слова после поражения в матче с «Енисеем» (0:1): «У наших ворот особо моментов не было, но мы умудрились проиграть. Опять 11-метровый… Не могу сказать, что соперник что-то создал такое, чтобы этот пенальти заработать. Что в Красноярске, что в Костроме мы сами ошибаемся».

«Черноморец» адаптировался под обстоятельства. Теперь Евсеев руководствуется принципом «лучшая защита – это нападение». На отрезке с момента назначения Евсеева «Черноморец» идёт на третьем месте в лиге по количеству голевых моментов.

Главный магнит в атаке – 26-летний форвард Саид Алиев. В матче с «Волгой» он забил свой седьмой гол в сезоне (как раз после гениальной передачи Сыщенко). Алиев входит в топ-5 бомбардиров Первой лиги. Мог забить больше – сильно страдает реализация. В той же игре с ульяновцами уже к 22-й минуте форвард «Черноморца» упустил три шанса. Перед заменой не реализовал выход один на один.

Саид Алиев Фото: fc-cn.ru

В новых условиях раскрылся Илья Жигулёв. Воспитанник «Краснодара» идёт в числе лучших ассистентов Первой лиги – пять голевых передач. В последнем туре Жигулёв вывел команду на поле с капитанской повязкой. Прямо сейчас это один из лучших центральных полузащитников чемпионата.

У атакующего стиля Евсеева (как интересно это звучит) есть и обратная сторона. «Черноморец» слишком агрессивно прессингует и допускает разрывы между линиями. Защитники и опорники застревают в высоких позициях и часто просто бегут за соперниками, которые открываются за их спинами. Схема 4-2-3-1 довольно уязвима, когда у прессингующих нет подстраховки.

Впрочем, ничего критичного для «Черноморца» пока не происходит. Евсеев выжимает максимум из имеющегося состава. В условиях летнего хаоса у команды не было нормальной предсезонки. Появляются проблемы с физикой. В матче с «Волгой» у футболистов с 70-й минуты сводило ноги. В трёх из семи последних встреч «Черноморец» пропускал в концовках – всё это звенья одной цепи.

На зимних сборах тренерский штаб Евсеева заложит физику. С точечными усилениями (если они вообще будут) «Черноморец» вполне способен на хороший подъём весной. А там уже Евсеева заберут обратно в Премьер-Лигу. Например, в московский «Спартак».