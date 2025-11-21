РПЛ вернулась огненно! «Акрон» с Дзюбой и новым бомбардиром из 0:2 сделали 3:2! Видео

Дзюба вышел на замену и сделал два ассиста за 20 минут! Но главный герой – Пестряков, положивший «Сочи» дважды (один раз – красоту).

Ломаев, Солдатенков, Коваленко и Зиньковский под руководством Игоря Осинькина — это не только про «Крылья Советов» в сезоне-2021/2022, но и про нынешний «Сочи». Все они, в отличие от другого экс-самарца Ежова, вновь прибыли в Самару, чтобы сыграть с «Акроном» и приблизиться к зоне стыков.

Тольяттинцы — единственные, кто за первый круг не побеждал дома. И это несмотря на высокое восьмое место. Сложно было им и сегодня. Но даже 0:2 на табло не стали приговором!

Помимо Ежова, вне заявки оказался Васильев. А у «Акрона» на скамейку уселись не только сборники (Фернандес, Роча, Лончар, Севикян), но и оправившийся после травмы Дзюба. По владению тольяттинцы смотрелись увереннее (около 60%), но вот острее сперва действовали южане.

В середине дебютного тайма «Сочи» сконструировал два кряду железобетонных шанса. Сначала Сааведра после прострела Магаля убрал на замахе Джаковаца и пробил низом в дальний угол — Бокоев вступил вторым вратарём и грамотно выставил ногу. Затем Зиньковский подал в центр вратарской, где никто не держал Крамарича. Видимо, Мартин сам не поверил в своё счастье, поэтому замкнул головой выше цели.

Тольяттинцы ответили моментом Бакаева — удару Солтмурада не хватило мощности. А вот у Зиньковского — хватило! На 35-й минуте Волков перехватил пас Бистровича на чужой половине, протащил мяч вперёд и покатил левее, где Антон красиво жахнул вправо из-за пределов штрафной! Гудиев коснулся мяча и всё равно пропустил.

Самое интересное, что Волков, отдавая передачу, от досады схватился за голову — выцеливал то ли в Сааведру, то ли в Коваленко. В итоге всё сложилось для него как нельзя лучше.

Волков недоволен передачей, которая в итоге стала голевой Фото: кадр из трансляции

Вслед за перерывом Заур Тедеев отправил спасать положение и обоих боливийцев, и Лончара. Помогло. Фернандес нашёл подачей Пестрякова, да тот попал точно в Ломаева. А черногорец перспективно заряжал издали — чуть неточно. «Акрон» стал действовать острее. Не хватало лишь конкретики в завершении. Поэтому и начал разминку Дзюба.

Появился Артём на поле уже при 0:2. Просто заменивший травмированного Коваленко Осипов выиграл верх у Болдырева при угловом и скинул к линии вратарской, где Сааведра оттёр Бокоева и чётко кивнул головой. Шла 56-я минута.

Отыграть за оставшееся время два гола — задача не из простых. Что ж, «Акрону» удалось это уже к 66-й минуте! Что за гении! Стандарт на правом краю привёл к скидке Джаковаца на Пестрякова и радиоуправляемой ракете прямиком в правую девятку!

Пестрякову было мало. Дзюба продлил головой дальний заброс, а 18-летний теперь уже лучший бомбардир команды с пятью голами в активе ворвался в штрафную, не смутился давлением со стороны Солдатенкова с Магалем и пробил перчатки Ломаева. Дубль за две минуты!

Дзюба тоже был не прочь порадовать местную публику дублем. И порадовал! Только ассистентским. Пестряков с углового забросил в район дальней штанги, где Артём головой перевёл в центр. Ломаев столкнулся с Волковым, поэтому не смог помешать Бокоеву.

Солдатенков реагировал на закидушку со штрафного, но угодил в штангу. Шикарный камбэк «Акрона» остался в силе, и вот тольяттинцы уже седьмые. Кто б мог такое представить, когда они к 11-му туру шли 14-ми с одной лишь победой. У «Сочи» же третье поражение кряду — перспективы остаться в МИР РПЛ всё туманнее.