Слуцкий уверенно победил в решающем матче! Но второй сезон подряд пролетел мимо титула

После 18 туров китайской лиги «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого насобирал шестиочковый отрыв и считался безоговорочным фаворитом в борьбе за золото. Однако дальше команду накрыл спад, и перед решающим матчем ей для чемпионства требовалось невероятное:

во-первых, собственная победа в матче с «Тяньцзинем» с шестого места, который дома не уступал в восьми встречах кряду, а «Шанхай Шэньхуа» — с 2021-го;

во-вторых, даже не ничья, а именно поражение «Шанхай Порт» от «Далянь Инбо» с 11-й строчки, что последний раз случалось аж в 2018 году.

Сказка не сбылась.

Пока «Шэньхуа» и «Тайгер» раскачивались, «Порт» отличился уже на четвёртой минуте. На 12-й порадовала голом и команда Слуцкого. Спасибо невнимательности защитника и, между прочим, воспитанника «Барселоны» Хуана Антонио. Нлаво перехватил мяч в центре поля, дотащил его до штрафной и мощным выстрелом поразил верхний угол.

«Тяньцзинь» больше владел мячом и атаковал позиционно, да вот долго не мог довести дело хотя бы до удара. 1:11 (0:4 – в створ) — такое соотношение за первый тайм говорит о многом. «Шэньхуа» уверенно оборонялся и то и дело остро отвечал. Ван Сяньцзюнь на 45+8-й минуте приблизил успех соперника, сыграв рукой в собственной штрафной. У Си с пенальти не промахнулся – 2:0.

Нарушение Ван Сяньцзюня Фото: Кадр из трансляции

Эх, если бы всё зависело исключительно от парней Слуцкого. В параллельном матче счёт никак не менялся. Причём Габриэлзиньо вообще оформлял дубль, однако второй гол отменили. Хоть какая-то интрига благодаря этому сохранялась.

Во втором тайме «Тяньцзинь» прибавил, правда, забил лишь в добавленное время — уже при счёте 0:3, потому что Андре на 77-й минуте удачно завершил контратаку. «Далянь» же «промолчал». Оба «Шанхая» прикарманили три очка. «Золотыми» они стали только для «Порт».

Сезоном ранее судьба золотых медалей практически до последнего была в руках «Шанхай Шэньхуа». Тогда чемпионские амбиции похоронила ничья с «Шэньчжэнь Пэн Сити» с 14-го места (2:2) в 29-м туре. История не досконально, но повторилась. Хоть «Шанхай Порт» и лишился главной звезды — экс-игрока «Челси» Оскара.

Возможно, у российского тренера получится с третьей попытки? Главное — бережнее относиться к добытому преимуществу. И, кстати, даже серебра до прихода Слуцкого «Шэньхуа» не видел с 2008-го.