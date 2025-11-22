«Спартак» снова использовал главное оружие! Кострома спасла ничью в битве лидеров. Видео

В Екатеринбурге дождливо, снежно и в целом прохладно. Но по-футбольному жарко, поскольку «Урал» принимал костромской «Спартак» в матче внутри топ-4 Лиги Pari. Серия из пяти побед у команды Мирослава Ромащенко обломалась о «Нефтехимик», так что ей нужно было исправляться. У красно-белых нашлось иное мнение.

Именно костромичи, несмотря на шесть номинальных защитников и двух опорников в старте, начали гораздо активнее и как следует прижали екатеринбуржцев. Пусть и меньше владели мячом. Гарибян едва не выскочил один на один с вратарём — Малькевич вовремя подстраховал. А ошибка Филипенко привела к убойному шансу Бокова: ему никто не мешал прицельно пробить с близкого расстояния, да вот Селихов выдвинулся вперёд и грамотно выставил ногу.

А после 15-й минуты инициатива перешла уже к «Уралу». Это, конечно, не привычные быстрые голы, но хоть что-то. Интересных подходов благодаря поиску свободных зон хватало, конкретики в финальной стадии — не очень. На ударную позицию выдвигались Секулич, Акбашев, Итало — никто невыполнимых задач Гайдашу не подкинул. Мартин под конец тайма ещё и рухнул в чужой штрафной. Пенальти? Нет, жёлтая за актёрское мастерство. Впрочем, хорват тут же заработал предупреждение и для Тарасова за жёсткий подкат.

Безголевой матч — точно не про Первую лигу. Только команды вернулись из раздевалок, как тут же Железнов подал в район дальней штанги. И сам же забил, потому что мяч без чьего-либо касания юркнул в ворота! Секулич тянулся к нему, чем и смутил Гайдаша.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

То был лишь разогрев. Прошло всего несколько минут, и костромичи сделали аут, по сути, голевым! Игнатьев вбросил, и Чурсин после скидок головой Бугриёва и Гарибяна здорово пробил с лёта! Стандарты красно-белых — знак качества. Уже 16-й стал результативным. За всего-навсего 20 туров!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Обе команды не успокоились и рванули за победой. Явный шанс упустил Секулич, когда ему пяткой красиво отдал Малькевич — Гайдаш в прыжке отвёл угрозу. Бегич после заброса Мосина опасно кивал головой — но чуть выше цели. В ответ Тлехугов рванул из-за спины того же Малькевича и попытался перебросить Селихова — не получилось.

Итало никто не мешал замыкать закидушку Железнова. Однако он всё равно промахнулся. Как и Бегич из шикарной позиции в самой концовке. «Урал» был ближе к успеху: и владение увеличил до 73%, и по воротам бил куда чаще (15:7, 7:4 — в створ). Но безуспешно. Если «Факел» завтра победит «Уфу», то оторвётся от екатеринбуржцев на пять очков. «Спартак» же по итогам 20-го тура железно останется в топ-4.