Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Урал – Спартак Кострома – 1:1, видео, обзор матча 20-го тура Первой лиги, голы: Железнов, Чуркин, статистика, 22 ноября 2025

«Спартак» снова использовал главное оружие! Кострома спасла ничью в битве лидеров. Видео
Георгий Илющенко
Кострома спасла ничью в битве лидеров. Видео
Аудио-версия:
Комментарии
А «Урал» явно останется недоволен результатом.

В Екатеринбурге дождливо, снежно и в целом прохладно. Но по-футбольному жарко, поскольку «Урал» принимал костромской «Спартак» в матче внутри топ-4 Лиги Pari. Серия из пяти побед у команды Мирослава Ромащенко обломалась о «Нефтехимик», так что ей нужно было исправляться. У красно-белых нашлось иное мнение.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
22 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Спартак Кс
Кострома
1:0 Железнов – 47'     1:1 Чурсин – 54'    

Именно костромичи, несмотря на шесть номинальных защитников и двух опорников в старте, начали гораздо активнее и как следует прижали екатеринбуржцев. Пусть и меньше владели мячом. Гарибян едва не выскочил один на один с вратарём — Малькевич вовремя подстраховал. А ошибка Филипенко привела к убойному шансу Бокова: ему никто не мешал прицельно пробить с близкого расстояния, да вот Селихов выдвинулся вперёд и грамотно выставил ногу.

А после 15-й минуты инициатива перешла уже к «Уралу». Это, конечно, не привычные быстрые голы, но хоть что-то. Интересных подходов благодаря поиску свободных зон хватало, конкретики в финальной стадии — не очень. На ударную позицию выдвигались Секулич, Акбашев, Итало — никто невыполнимых задач Гайдашу не подкинул. Мартин под конец тайма ещё и рухнул в чужой штрафной. Пенальти? Нет, жёлтая за актёрское мастерство. Впрочем, хорват тут же заработал предупреждение и для Тарасова за жёсткий подкат.

Безголевой матч — точно не про Первую лигу. Только команды вернулись из раздевалок, как тут же Железнов подал в район дальней штанги. И сам же забил, потому что мяч без чьего-либо касания юркнул в ворота! Секулич тянулся к нему, чем и смутил Гайдаша.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

То был лишь разогрев. Прошло всего несколько минут, и костромичи сделали аут, по сути, голевым! Игнатьев вбросил, и Чурсин после скидок головой Бугриёва и Гарибяна здорово пробил с лёта! Стандарты красно-белых — знак качества. Уже 16-й стал результативным. За всего-навсего 20 туров!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Обе команды не успокоились и рванули за победой. Явный шанс упустил Секулич, когда ему пяткой красиво отдал Малькевич — Гайдаш в прыжке отвёл угрозу. Бегич после заброса Мосина опасно кивал головой — но чуть выше цели. В ответ Тлехугов рванул из-за спины того же Малькевича и попытался перебросить Селихова — не получилось.

Итало никто не мешал замыкать закидушку Железнова. Однако он всё равно промахнулся. Как и Бегич из шикарной позиции в самой концовке. «Урал» был ближе к успеху: и владение увеличил до 73%, и по воротам бил куда чаще (15:7, 7:4 — в створ). Но безуспешно. Если «Факел» завтра победит «Уфу», то оторвётся от екатеринбуржцев на пять очков. «Спартак» же по итогам 20-го тура железно останется в топ-4.

Бодрое интервью с Мирославом Ромащенко:
«Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ
Эксклюзив
«Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android