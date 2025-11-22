Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 23 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Локо» — «Краснодар», хоккей, баскетбол, гонка Формулы-1 и UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Горячее 23 ноября: Овечкин vs Кучеров, динамовское дерби в РПЛ, «Интер» — «Милан», ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге, фигурка, биатлон и бокс!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 23 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

👊 00:00*: Арман Царукян — Дэн Хукер, UFC Fight Night 265

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

Интрига: каким будет возвращение Царукяна спустя полтора года?

Ещё недавно Арман Царукян считался главным претендентом на пояс UFC в лёгком весе. Увы, свой шанс встретиться с Исламом Махачевым российско-армянский спортсмен упустил из-за тяжёлой травмы спины, после чего впал в немилость. В итоге Арман не дрался по правилам ММА полтора года, но теперь наконец-то возвращается. Соперник — крепкий новозеландец Дэн Хукер, которого, впрочем, Царукян попросту обязан проходить. В случае красивой победы Арман наверняка получит ещё один титульный шанс.

Онлайн-трансляция турнира:
UFC Катар: Царукян против Хукера. Изагахмаев и Уланбеков проиграли! LIVE
Live
UFC Катар: Царукян против Хукера. Изагахмаев и Уланбеков проиграли! LIVE

🏆🥊 00:15*: Брайан Норман — Девин Хейни, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Брайан Норман — Девин Хейни
23 ноября 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Брайан Норман
Не началось
Девин Хейни

Интрига: как покажет себя Хейни в новом весе?

Девин Хейни устал гонять вес и продолжает подниматься по дивизионам. На этот раз у него очень серьёзный соперник: Брайан Норман идёт с рекордом 28-0, добыв нокаутом 22 победы. Хейни уверяет, что его оппонент ещё не встречался с таким уровнем оппозиции: может, это действительно так, но и сам Девин в последнее время не впечатляет. Поединок будет максимально интригующим.

Разбираем хитрости американца:
В боксе тоже есть весогонщики. Девин Хейни – самый хитрый здоровяк
В боксе тоже есть весогонщики. Девин Хейни – самый хитрый здоровяк

🏆🥊 1:30*: Дэвид Бенавидес — Энтони Ярд, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Дэвид Бенавидес — Энтони Ярд
23 ноября 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Дэвид Бенавидес
Не началось
Энтони Ярд

Интрига: Бенавидес идёт за Биволом

Дэвид Бенавидес продолжает строить путь наверх, сменив весовую категорию, после того как потерял надежду встретиться с Саулем Альваресом во втором среднем весе. Теперь Дэвид — полутяж и очень хочет подраться с Дмитрием Биволом. Однако путь до россиянина ещё нужно проложить: Энтони Ярд достаточно опасен и умеет очень сильно бить. Конечно, Бенавидес – фаворит, но Энтони вполне по силам как минимум навязать конкурентный бой.

Разбираем навыки Дэвида:
Бенавидеса боится даже Майк Тайсон. Но так ли Дэвид хорош?
Бенавидеса боится даже Майк Тайсон. Но так ли Дэвид хорош?

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин продлит голевую серию?

Александр Овечкин тяжело начал сезон, однако в последних четырёх встречах форвард забрасывал минимум одну шайбу, а в матче с «Монреалем» оформил хет-трик. На «Вашингтоне» это отразилось самым положительным образом – «столичные» выиграли три последних матча и забили в них 17 голов. Одержат ли «Кэпиталз» четвёртую победу кряду?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как Овечкин сделал хет-трик:
ОВЕЧКИН! Оформил хет-трик в 40 лет и вошёл в топ-10 бомбардиров НХЛ
Видео
ОВЕЧКИН! Оформил хет-трик в 40 лет и вошёл в топ-10 бомбардиров НХЛ

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Маршан начнёт новую результативную серию?

Брэд Маршан сказочно хорош после перехода во «Флориду» — сначала выиграл Кубок Стэнли, играя в самом агрессивном и эффективном звене, а затем после травм Мэттью Ткачука и Баркова стал главной звездой команды. В последнем матче Брэд прервал 11-матчевую серию с очками, но «Флорида» благодаря «сухарю» Бобровского всё равно выиграла. Сергей, как и летом, остановит «Эдмонтон»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Морис – о Бобровском:
«Всё, что он делал, было безупречным». Главный тренер «Флориды» — о Бобровском

🏎 7:00: Формула-1, 22-й этап, Гран-при Лас-Вегаса, гонка

💬 Событие с текстовой трансляцией

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Не началось

Интрига: станет ли Норрис ещё ближе к титулу?

Финал квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 прошёл под диктовку Ландо Норриса, который с запасом взял поул, даже несмотря на серьёзную ошибку на быстрейшем круге. Сумеет ли британец теперь провести гонку так же убедительно, удержать лидерство и таким образом стать ещё ближе к чемпионству? Или его позиции контратакует стартующий вторым Макс Ферстаппен? Нидерландцу терять нечего, и он наверняка постарается пойти в атаку сразу на старте… А может, всё-таки не сказал своего последнего слова третий претендент на титул Оскар Пиастри, у которого пятое место на стартовой решётке?

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла квалификация:
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер

⛸️ 10:00: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, пятый этап

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Танцы на льду. Произвольный танец
23 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Не началось

Интрига: чем закончатся разборки парней?

Серия Гран-при готовится к своему логическому завершению. В первый соревновательный день женщины порадовали элементами ультра-си, но на пьедестале оказались девушки с чистыми прокатами и более сильными компонентами: лидирует Алина Горбачёва, второй идёт Дарья Садкова, тройку замкнула Софья Муравьёва. Плотность в женском турнире достаточно серьёзная — меньше трёх баллов между первым и пятым местами. Так что интрига будет жива до самого конца. А вне конкурса ожидается ещё и выступление Аделии Петросян — всё ради соревновательной практики.

У мужчин пока что сильнее всех выглядит Пётр Гуменник, пробивший отметку в 100 баллов. Но мы прекрасно знаем, что мужское одиночное умеет удивлять: так что ждём мощных прокатов в произвольной от Владислава Дикиджи и Евгения Семененко. Да и у Андрея Мозалёва есть шансы ворваться в тройку. В танцах на льду лидерство у Мироновой/Устенко, вторыми идут Шичина/Дрозд и тройку замкнули Щербакова/Гончаров. Но пока что петербуржцы выглядят сильнее всех. В парном катании Мишина/Галлямов проиграли по технике, но выиграли короткую программу. В произвольной паре будет важно показать чистое и уверенное катание.

Статистика Гран-при России
Чем удивят фигуристы в заключительный день Гран-при в Омске:
Гуменник откатался на пьедестал ОИ, а у женщин Горбачёва обошла трикселисток
Гуменник откатался на пьедестал ОИ, а у женщин Горбачёва обошла трикселисток

🎯 12:00: Кубок МЛКБ, смешанная эстафета

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
23 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: кто заберёт призовой миллион?

Старт биатлонной зимы удался на славу. Прежде чем перейти к баталиям Кубка России и Кубка Содружества, биатлонисты бьются за призовой миллион в рамках Кубка МЛКБ. И отступать не хочет никто! Если у женщин особой драмы не было, то у мужчин на финише было горячо: трое из четверых лидеров пострадали в борьбе на последнем подъёме. Биатлонисты отмечали, что это совсем не шоу-гонки, а реально конкурентные старты. Поэтому есть все основания предполагать, что и в редком для нашего биатлона формате клубных эстафет уровень спортивной конкуренции и нервного напряжения будет зашкаливать!

Первая гонка сезона получилась жаркой:
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме

⚽️ 13:00: «Крылья Советов» — «Ростов», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва за место в середине таблицы

Самара против Ростова-на-Дону – это уже традиционное зрелище в чемпионате России. У команды Магомеда Адиева плохая серия – побед нет уже семь матчей подряд, а Вадим Раков до сих пор недоступен. У Джонатана Альбы ситуация получше: и место повыше, и зона вылета подальше, и результаты стабильнее – всего одно поражение в последних 10 турах. При этом в таблице клубы разделяет четыре очка. А это всего ничего.

Турнирная таблица РПЛ
Интересненько:
Катастрофа ЦСКА перед «Спартаком», «Краснодар» против «своих» в «Локо». Интриги тура в РПЛ
Катастрофа ЦСКА перед «Спартаком», «Краснодар» против «своих» в «Локо». Интриги тура в РПЛ

⚽️ 15:15: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что оживит команду Шпилевского?

Нижегородцам как будто бы уже ничего не поможет – команда словно намертво прибита к последней строчке в РПЛ. А тут ещё и матч с «Зенитом». Фаворит ясен, расклады понятны. А вдруг сенсация? Вдруг что-то за паузу на сборные в «Пари НН» изменилось?

Турнирная таблица РПЛ
Историческое событие!
«Команда была посильнее чемпионской». Как «Зенит» удивил всех и взял первые медали
«Команда была посильнее чемпионской». Как «Зенит» удивил всех и взял первые медали

🏀 16:30: ЦСКА — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая победа сине-бело-голубых над принципиальным соперником?

В сезоне-2025/2026 «Зенит» не побеждал ни у кого из клубов «большой четвёрки». ЦСКА же в регулярном чемпионате проиграл лишь УНИКСу из принципиальных соперников. К тому же ещё свеж в памяти армейцев выигрыш у сине-бело-голубых благодаря точной «трёшке» Антона Астапковича. Увидим ли мы равную концовку или кто-то заранее обеспечит результат? В любом случае матч будет ярким!

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Эксклюзивное интервью с президентом Единой лиги:
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Эксклюзив
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко

🏒 17:00: «Шанхайские Драконы» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Гейдж Куинни вновь забьёт?

Гейдж Куинни поразил всех на старте чемпионата, однако затем результативность спала. Форвард «драконов» не забивал 11 матчей, а потом сделал победный дубль в Новосибирске и забил спасительный гол в Ярославле. «Шанхайские Драконы» начали выбираться из кризиса и одержали уже две победы. Будет ли третья?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Новичок «Шанхайские Драконов»:
Официально
Защитник Уайатт Калинюк перешёл из «Салавата Юлаева» в «Шанхайские Драконы»

⚽️ 17:30: «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: динамовское дерби!

Москва – больше не с Валерием Карпиным, Махачкала – всё ещё с Хасанби Биджиевым. В первом круге кавказский клуб у себя дома с минимальным счётом обыграл столичного соперника. Будет ли реванш? С учётом того, как хороши были московские динамовцы в конце прошлого сезона при Ролане Гусеве, справедливо ждать яркого и зажигательного футбола.

Турнирная таблица РПЛ
Только цифры:
Валерий Карпин ушёл из «Динамо». Статистика тренера в клубе
Истории
Валерий Карпин ушёл из «Динамо». Статистика тренера в клубе

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Тоттенхэм», АПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дерби Северного Лондона

Этот матч важен сам по себе, но «Арсенал», вполне вероятно, опробует какой-то план на грядущую встречу с «Баварией» в Лиге чемпионов – речь, конечно, про отсутствие Габриэла. «Тоттенхэму» в этом смысле пускаться в эксперименты совсем не обязательно: команда – в топ-5 АПЛ, очки лучше набрать, чем потерять.

Турнирная таблица АПЛ
Про другой лондонский клуб:
У «Челси» вот-вот должен появиться спонсор на форме. Но клуб рассчитывал на другие деньги
У «Челси» вот-вот должен появиться спонсор на форме. Но клуб рассчитывал на другие деньги

🏐 19:30: «Локомотив» Калининград — «Уралочка-НТМК», женская Суперлига, 10-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 10-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Не начался
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Уралочка-НТМК» замахнуться на чемпиона?

«Уралочка» уже расправилась с двумя призёрами прошлого сезона: с «Динамо-Ак Барс» и с одинцовским «Заречьем». И вот теперь в 10-м туре уральской команде предстоит встреча с действующим чемпионом калининградским «Локомотивом». И это будет не просто матч, а битва за престиж, в которой каждый розыгрыш будет иметь значение. Покорится ли команде Михаила Карполя трмумфатор прошлого сезона или такой соперник пока не по зубам молодым уралочкам?

Турнирная таблица женской Суперлиги
«Локомотив» теряет нужные очки:
«Локомотив» потерпел неожиданное поражение. Тройка лидеров уходит в отрыв!
«Локомотив» потерпел неожиданное поражение. Тройка лидеров уходит в отрыв!

⚽️ 19:45: «Локомотив» — «Краснодар», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бойня за первую строчку!

Мало того, что «Локомотив» в первом круге обыграл «Краснодар». Так команда Михаила Галактионова в случае победы теперь ещё и выйдет на первое место. Нельзя сказать, что у Мурада Мусаева всё замечательно: много кто висит на карточках, есть травмы. Ну и надежности прошлого сезона пока всё-таки чуточку не хватает.

Турнирная таблица РПЛ
Солидно же!
РПЛ на чемпионате мира — 2026. Кто уже вышел, кто под вопросом, а кто завалил отбор
РПЛ на чемпионате мира — 2026. Кто уже вышел, кто под вопросом, а кто завалил отбор

⚽️🎦 20:30: «Аль-Наср» — «Аль-Халидж», Про-Лига, 9-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Халидж
Сайхат
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Роналду станет чуть ближе к чемпионству?

Саудовский этап карьеры у Криштиану пока невыдающийся – ведь нет значимых трофеев. Помочь к ним приблизиться может победа в матче с местным середняком. В шести матчах с этим клубом Роналду оформил 5+1. Есть все основания думать, что забьёт или отдаст ассист снова.

Турнирная таблица Про-лиги
Бывает и такое:
Дональд Трамп принял Криштиану Роналду в Белом доме и провёл для него экскурсию
Истории
Дональд Трамп принял Криштиану Роналду в Белом доме и провёл для него экскурсию

⚽️ 22:45: «Интер» — «Милан», Серия А, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько же сегодня дерби!

Тот редкий случай, когда «Интер» и «Милан» реально могут разыграть чемпионство в концовке сезона. Оба клуба идут в топ-4, а разрыв между ними составляет всего два очка. Самое необычное, что в последних пяти очных встречах у «Интера» ни одной победы! Как будет в этот раз?

Статистика Серии А
Мощно:
«Ювентус» запустил лавину отставок! В Серию А вернулись герой «Спартака» и легенда «Ромы»
«Ювентус» запустил лавину отставок! В Серию А вернулись герой «Спартака» и легенда «Ромы»

⚽️ 23:00: «Эльче» — «Реал» Мадрид, Примера, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 13-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал», несмотря на лавину травм, продолжит побеждать?

«Эльче», конечно, не тот клуб, что регулярно отбирает очки у мадридцев. Но периодически хотя бы на ничью наиграть удаётся. В этот раз приблизиться к подобному результату должно помочь немалое количество травм у «Реала». Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Милитао, Мастантуоно – вот это компания из отсутствующих.

Турнирная таблица Примеры
Одна из главных дилемм сезона:
Кейн, Мбаппе и Холанд — главные бомбардиры мира прямо сейчас. Но кто круче по статистике?
Кейн, Мбаппе и Холанд — главные бомбардиры мира прямо сейчас. Но кто круче по статистике?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android