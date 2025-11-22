Топ-события воскресенья: «Локо» — «Краснодар», хоккей, баскетбол, гонка Формулы-1 и UFC

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 23 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

👊 00:00*: Арман Царукян — Дэн Хукер, UFC Fight Night 265

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: каким будет возвращение Царукяна спустя полтора года?

Ещё недавно Арман Царукян считался главным претендентом на пояс UFC в лёгком весе. Увы, свой шанс встретиться с Исламом Махачевым российско-армянский спортсмен упустил из-за тяжёлой травмы спины, после чего впал в немилость. В итоге Арман не дрался по правилам ММА полтора года, но теперь наконец-то возвращается. Соперник — крепкий новозеландец Дэн Хукер, которого, впрочем, Царукян попросту обязан проходить. В случае красивой победы Арман наверняка получит ещё один титульный шанс.

🏆🥊 00:15*: Брайан Норман — Девин Хейни, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: как покажет себя Хейни в новом весе?

Девин Хейни устал гонять вес и продолжает подниматься по дивизионам. На этот раз у него очень серьёзный соперник: Брайан Норман идёт с рекордом 28-0, добыв нокаутом 22 победы. Хейни уверяет, что его оппонент ещё не встречался с таким уровнем оппозиции: может, это действительно так, но и сам Девин в последнее время не впечатляет. Поединок будет максимально интригующим.

🏆🥊 1:30*: Дэвид Бенавидес — Энтони Ярд, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Бенавидес идёт за Биволом

Дэвид Бенавидес продолжает строить путь наверх, сменив весовую категорию, после того как потерял надежду встретиться с Саулем Альваресом во втором среднем весе. Теперь Дэвид — полутяж и очень хочет подраться с Дмитрием Биволом. Однако путь до россиянина ещё нужно проложить: Энтони Ярд достаточно опасен и умеет очень сильно бить. Конечно, Бенавидес – фаворит, но Энтони вполне по силам как минимум навязать конкурентный бой.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Овечкин продлит голевую серию?

Александр Овечкин тяжело начал сезон, однако в последних четырёх встречах форвард забрасывал минимум одну шайбу, а в матче с «Монреалем» оформил хет-трик. На «Вашингтоне» это отразилось самым положительным образом – «столичные» выиграли три последних матча и забили в них 17 голов. Одержат ли «Кэпиталз» четвёртую победу кряду?

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Маршан начнёт новую результативную серию?

Брэд Маршан сказочно хорош после перехода во «Флориду» — сначала выиграл Кубок Стэнли, играя в самом агрессивном и эффективном звене, а затем после травм Мэттью Ткачука и Баркова стал главной звездой команды. В последнем матче Брэд прервал 11-матчевую серию с очками, но «Флорида» благодаря «сухарю» Бобровского всё равно выиграла. Сергей, как и летом, остановит «Эдмонтон»?

🏎 7:00: Формула-1, 22-й этап, Гран-при Лас-Вегаса, гонка

💬 Событие с текстовой трансляцией

Интрига: станет ли Норрис ещё ближе к титулу?

Финал квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 прошёл под диктовку Ландо Норриса, который с запасом взял поул, даже несмотря на серьёзную ошибку на быстрейшем круге. Сумеет ли британец теперь провести гонку так же убедительно, удержать лидерство и таким образом стать ещё ближе к чемпионству? Или его позиции контратакует стартующий вторым Макс Ферстаппен? Нидерландцу терять нечего, и он наверняка постарается пойти в атаку сразу на старте… А может, всё-таки не сказал своего последнего слова третий претендент на титул Оскар Пиастри, у которого пятое место на стартовой решётке?

⛸️ 10:00: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, пятый этап

Интрига: чем закончатся разборки парней?

Серия Гран-при готовится к своему логическому завершению. В первый соревновательный день женщины порадовали элементами ультра-си, но на пьедестале оказались девушки с чистыми прокатами и более сильными компонентами: лидирует Алина Горбачёва, второй идёт Дарья Садкова, тройку замкнула Софья Муравьёва. Плотность в женском турнире достаточно серьёзная — меньше трёх баллов между первым и пятым местами. Так что интрига будет жива до самого конца. А вне конкурса ожидается ещё и выступление Аделии Петросян — всё ради соревновательной практики.

У мужчин пока что сильнее всех выглядит Пётр Гуменник, пробивший отметку в 100 баллов. Но мы прекрасно знаем, что мужское одиночное умеет удивлять: так что ждём мощных прокатов в произвольной от Владислава Дикиджи и Евгения Семененко. Да и у Андрея Мозалёва есть шансы ворваться в тройку. В танцах на льду лидерство у Мироновой/Устенко, вторыми идут Шичина/Дрозд и тройку замкнули Щербакова/Гончаров. Но пока что петербуржцы выглядят сильнее всех. В парном катании Мишина/Галлямов проиграли по технике, но выиграли короткую программу. В произвольной паре будет важно показать чистое и уверенное катание.

🎯 12:00: Кубок МЛКБ, смешанная эстафета

Интрига: кто заберёт призовой миллион?

Старт биатлонной зимы удался на славу. Прежде чем перейти к баталиям Кубка России и Кубка Содружества, биатлонисты бьются за призовой миллион в рамках Кубка МЛКБ. И отступать не хочет никто! Если у женщин особой драмы не было, то у мужчин на финише было горячо: трое из четверых лидеров пострадали в борьбе на последнем подъёме. Биатлонисты отмечали, что это совсем не шоу-гонки, а реально конкурентные старты. Поэтому есть все основания предполагать, что и в редком для нашего биатлона формате клубных эстафет уровень спортивной конкуренции и нервного напряжения будет зашкаливать!

⚽️ 13:00: «Крылья Советов» — «Ростов», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва за место в середине таблицы

Самара против Ростова-на-Дону – это уже традиционное зрелище в чемпионате России. У команды Магомеда Адиева плохая серия – побед нет уже семь матчей подряд, а Вадим Раков до сих пор недоступен. У Джонатана Альбы ситуация получше: и место повыше, и зона вылета подальше, и результаты стабильнее – всего одно поражение в последних 10 турах. При этом в таблице клубы разделяет четыре очка. А это всего ничего.

⚽️ 15:15: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что оживит команду Шпилевского?

Нижегородцам как будто бы уже ничего не поможет – команда словно намертво прибита к последней строчке в РПЛ. А тут ещё и матч с «Зенитом». Фаворит ясен, расклады понятны. А вдруг сенсация? Вдруг что-то за паузу на сборные в «Пари НН» изменилось?

🏀 16:30: ЦСКА — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: первая победа сине-бело-голубых над принципиальным соперником?

В сезоне-2025/2026 «Зенит» не побеждал ни у кого из клубов «большой четвёрки». ЦСКА же в регулярном чемпионате проиграл лишь УНИКСу из принципиальных соперников. К тому же ещё свеж в памяти армейцев выигрыш у сине-бело-голубых благодаря точной «трёшке» Антона Астапковича. Увидим ли мы равную концовку или кто-то заранее обеспечит результат? В любом случае матч будет ярким!

🏒 17:00: «Шанхайские Драконы» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Гейдж Куинни вновь забьёт?

Гейдж Куинни поразил всех на старте чемпионата, однако затем результативность спала. Форвард «драконов» не забивал 11 матчей, а потом сделал победный дубль в Новосибирске и забил спасительный гол в Ярославле. «Шанхайские Драконы» начали выбираться из кризиса и одержали уже две победы. Будет ли третья?

⚽️ 17:30: «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: динамовское дерби!

Москва – больше не с Валерием Карпиным, Махачкала – всё ещё с Хасанби Биджиевым. В первом круге кавказский клуб у себя дома с минимальным счётом обыграл столичного соперника. Будет ли реванш? С учётом того, как хороши были московские динамовцы в конце прошлого сезона при Ролане Гусеве, справедливо ждать яркого и зажигательного футбола.

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Тоттенхэм», АПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дерби Северного Лондона

Этот матч важен сам по себе, но «Арсенал», вполне вероятно, опробует какой-то план на грядущую встречу с «Баварией» в Лиге чемпионов – речь, конечно, про отсутствие Габриэла. «Тоттенхэму» в этом смысле пускаться в эксперименты совсем не обязательно: команда – в топ-5 АПЛ, очки лучше набрать, чем потерять.

🏐 19:30: «Локомотив» Калининград — «Уралочка-НТМК», женская Суперлига, 10-й тур

Интрига: сможет ли «Уралочка-НТМК» замахнуться на чемпиона?

«Уралочка» уже расправилась с двумя призёрами прошлого сезона: с «Динамо-Ак Барс» и с одинцовским «Заречьем». И вот теперь в 10-м туре уральской команде предстоит встреча с действующим чемпионом калининградским «Локомотивом». И это будет не просто матч, а битва за престиж, в которой каждый розыгрыш будет иметь значение. Покорится ли команде Михаила Карполя трмумфатор прошлого сезона или такой соперник пока не по зубам молодым уралочкам?

⚽️ 19:45: «Локомотив» — «Краснодар», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: бойня за первую строчку!

Мало того, что «Локомотив» в первом круге обыграл «Краснодар». Так команда Михаила Галактионова в случае победы теперь ещё и выйдет на первое место. Нельзя сказать, что у Мурада Мусаева всё замечательно: много кто висит на карточках, есть травмы. Ну и надежности прошлого сезона пока всё-таки чуточку не хватает.

⚽️🎦 20:30: «Аль-Наср» — «Аль-Халидж», Про-Лига, 9-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Роналду станет чуть ближе к чемпионству?

Саудовский этап карьеры у Криштиану пока невыдающийся – ведь нет значимых трофеев. Помочь к ним приблизиться может победа в матче с местным середняком. В шести матчах с этим клубом Роналду оформил 5+1. Есть все основания думать, что забьёт или отдаст ассист снова.

⚽️ 22:45: «Интер» — «Милан», Серия А, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько же сегодня дерби!

Тот редкий случай, когда «Интер» и «Милан» реально могут разыграть чемпионство в концовке сезона. Оба клуба идут в топ-4, а разрыв между ними составляет всего два очка. Самое необычное, что в последних пяти очных встречах у «Интера» ни одной победы! Как будет в этот раз?

⚽️ 23:00: «Эльче» — «Реал» Мадрид, Примера, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал», несмотря на лавину травм, продолжит побеждать?

«Эльче», конечно, не тот клуб, что регулярно отбирает очки у мадридцев. Но периодически хотя бы на ничью наиграть удаётся. В этот раз приблизиться к подобному результату должно помочь немалое количество травм у «Реала». Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Милитао, Мастантуоно – вот это компания из отсутствующих.