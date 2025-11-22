«Балтику» притормозил дерзкий аутсайдер! Но она точно останется выше «Спартака»

Разогрев перед московским дерби получился напряжённым. «Оренбург» на своём поле – это ух! А команда Талалаева вновь не пропустила.

Суббота в МИР Российской Премьер-Лиге началась в Оренбурге. Местная команда принимала главную сенсацию сезона «Балтику». Оренбуржцы могли прилично оторваться от зоны вылета, а калининградцы – войти в топ-3! Поэтому на поле стадиона «Газовик» мы увидели настоящую рубку за очки.

Старт первого тайма сразу показал намерения команд. «Балтика» владела мячом и действовала инициативнее в атаке. «Оренбург» без тренера Ильдара Ахметзянова (дисквалифицирован на два матча) больше рассчитывал на быстрые выпады и стандарты. Хотя и калининградцы также показывали свои фирменные заготовки после штрафных. Например, после одного из таких красивых розыгрышей пришёл опасный момент. Филин получил пас, навесил на дальнюю штангу, а Беликов выполнил скидку в центр, но Варатынов не попал по мячу с линии вратарской.

Ещё один отличный шанс упустила «Балтика» уже после фирменного аута. На 28-й минуте гости довели мяч до левого края штрафной, после чего последовал неплохой удар – голкипер «Оренбурга» Богдан Овсянников был на месте. Вообще, статистика аутов в первом тайме поразила. На двоих команды совершили 38 вбрасываний: удивительно, что при этом оренбуржцы сделали их чуть больше (20:18).

Важным маркером матча стали и фолы. Из-за чрезмерного желания обе команды часто нарушали правила. Хотя до откровенной грубости дело доходило редко. Но защитник «Оренбурга» Артём Касимов на восьмой минуте в хоккейном стиле влетел в Илью Петрова и получил жёлтую карточку. А игрок «Балтики» ещё пару минут оставался на газоне и приходил в себя. Всего же за игру команды нарушили правила 35 раз (22:13 в пользу «Балтики»).

«Оренбург» – «Балтика» Фото: ФК «Балтика»

Преимущество калининградцев не удивляет: они часто используют тактику мелкого фола, чтобы сбить темп.

После перерыва глобальных изменений не последовало. «Оренбург» и «Балтика» не побежали резко создавать момент за моментом. Наоборот, периодически темп игры даже стал проседать. Гости после часа встречи совсем перестали угрожать чужим воротам.

«Оренбург» же на 74-й минуте создал два своих лучших момента за матч. Сначала Хорди Томпсон убежал в контратаку, сместился справа ближе к штрафной и нанёс обводящий удар в дальний угол. Вингер хозяев пробил красиво и точно, однако голкипер «Балтики» Максим Бориско спас гостей от проблем. Затем всё тот же Томпсон завершал ещё одну атаку «Оренбурга» ударом из штрафной – и снова вратарь калининградцев поймал мяч в руки.

Чем ближе была концовка, тем сильнее обе команды закрывались. И шесть добавленных минут не помогли ни «Оренбургу», ни «Балтике». Тяжёлая игра для обоих клубов. Ничья – закономерный итог. «Балтика» после 16 туров гарантированно останется на пятом месте и не пропустит вперёд «Спартак», а «Оренбург» будет 14-м. Также у калининградцы до сих пор всего семь пропущенных мячей (лучший результат в РПЛ)!