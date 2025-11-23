Элитнейший день в РПЛ! Играют «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» и «Динамо»! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 23 ноября, состоятся четыре матча 16-го тура МИР РПЛ. «Крылья Советов» примут «Ростов», «Зенит» приедет в гости к «Пари НН», в Москве сначала пройдёт дерби двух «Динамо», а затем «Локомотив» сыграет с «Краснодаром».

Между клубами четыре очка разницы, но настроение разное. «Ростов» проиграл всего раз за 10 туров, а у «Крыльев» успехов нет очень давно – наверняка это как-то связано с нестабильностью и отсутствием Вадима Ракова. При этом в первом круге самарцы вынесли дончан 4:1. Будет реванш?

«Зенит» регулярно обыгрывает «Пари НН» – интриги, честно говоря, нет никакой. Возможно, она касается результативности: сколько забьют петербуржцы? Нижегородцам откровенно тяжело будет рассчитывать даже на ничью. Она станет сенсацией, но не всё равно не изменит положение команды Алексея Шпилевского.

В первом круге махачкалинцы минимально обыграли москвичей. Сейчас в столичной команде большие перемены: Валерий Карпин ушёл, Ролан Гусев вернулся. Это глобально настраивает на позитивный лад, учитывая, как хороши были динамовцы в концовке прошлого сезона.

«Локомотив» в случае победы станет лидером чемпионата России. А ведь в первом круге команда Михаила Галактионова уже побеждала чемпиона (2:1). «Краснодар» правда последний раз проигрывал ещё в сентябре. А вот команда из Черкизова – не так давно огребла от «Зенита» (0:2).