Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Локомотив – Краснодар, прямая онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ, где смотреть, 23 ноября 2025, Крылья Советов – Ростов

Элитнейший день в РПЛ! Играют «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» и «Динамо»! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
16-й тур РПЛ
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 23 ноября, состоятся четыре матча 16-го тура МИР РПЛ. «Крылья Советов» примут «Ростов», «Зенит» приедет в гости к «Пари НН», в Москве сначала пройдёт дерби двух «Динамо», а затем «Локомотив» сыграет с «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Между клубами четыре очка разницы, но настроение разное. «Ростов» проиграл всего раз за 10 туров, а у «Крыльев» успехов нет очень давно – наверняка это как-то связано с нестабильностью и отсутствием Вадима Ракова. При этом в первом круге самарцы вынесли дончан 4:1. Будет реванш?

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» регулярно обыгрывает «Пари НН» – интриги, честно говоря, нет никакой. Возможно, она касается результативности: сколько забьют петербуржцы? Нижегородцам откровенно тяжело будет рассчитывать даже на ничью. Она станет сенсацией, но не всё равно не изменит положение команды Алексея Шпилевского.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге махачкалинцы минимально обыграли москвичей. Сейчас в столичной команде большие перемены: Валерий Карпин ушёл, Ролан Гусев вернулся. Это глобально настраивает на позитивный лад, учитывая, как хороши были динамовцы в концовке прошлого сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» в случае победы станет лидером чемпионата России. А ведь в первом круге команда Михаила Галактионова уже побеждала чемпиона (2:1). «Краснодар» правда последний раз проигрывал ещё в сентябре. А вот команда из Черкизова – не так давно огребла от «Зенита» (0:2).

Тут немало интересного:
Катастрофа ЦСКА перед «Спартаком», «Краснодар» против «своих» в «Локо». Интриги тура в РПЛ
Катастрофа ЦСКА перед «Спартаком», «Краснодар» против «своих» в «Локо». Интриги тура в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android