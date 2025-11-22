«Карасёву нужно было показывать другой повтор». Разбор судейства в дерби «Спартак» — ЦСКА

Главное событие 16-го тура МИР РПЛ, конечно же, московское дерби. «Спартак» давно приучил, что в его матчах исключительно весело, и эта игра не стала исключением. Впрочем, вряд ли весело было Сергею Карасёву, которому пришлось принимать непростые решения.

Обсуждений вокруг судейства много, так что мы разобрали его с нашим экспертом экс-арбитром РПЛ Игорем Федотовым. Ниже — его вердикт по всем спорным моментам в дерби.

Столкновение Максименко и Кругового

Первый момент для обсуждений случился уже в самом начале. У Максименко и Кругового случилось столкновение в штрафной «Спартака» — арбитры пенальти назначать не стали. А позже Данил был вынужден покинуть игру — контакт привёл к травме. Игорь Федотов в этом эпизоде поддержал судей.

«Со стороны Максименко не было грубой игры — это раз. Два — Круговой мяч просто прокинул, тот, очевидно, уходил за линию ворот, это очень важно здесь. Максименко же, пытаясь сыграть в мяч, всем видом показывал, что не хочет трогать Кругового.

Там не было безрассудных действий со стороны вратаря, не было грубости. Так что это игровое столкновение, нарушения не было. Правильное решение — продолжить игру».

Замена Данила Кругового Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гол «Спартака»

Следующий момент — гол «Спартака». Барко хитро подал с углового, и мяч после касания Дмитриева залетел в ворота прямо мимо Акинфеева. На первый взгляд, безобидный эпизод, однако и кипер ЦСКА, и другие игроки, и болельщики активно возмущались решением Карасёва. Слово Игорю Федотову.

«Гол «Спартака» — нормальный. Действия Дмитриева — это не влияние на Акинфеева. Тот уже был в полёте, шёл к мячу, пытался в него сыграть и не успел. А офсайда при угловом быть не может».

Отменённый пенальти в пользу «Спартака»

А самый сложный эпизод случился уже во втором тайме: Фернандеш помешал Вильягре выйти из обороны, мяч попал к Зобнину, тот продрался к штрафной и упал после контакта с Дивеевым. Карасёв назначил пенальти, однако позже решение отменил — вмешался VAR. У этого эпизода сразу несколько составляющих — Игорь Федотов разобрал все.

«VAR показал неправильную картинку. Если мы говорим, что Дивеев сыграл в мяч, то нужно было показывать крупный план и определять по тому, как мяч начал крутиться в другую сторону. А то, что показали Карасёву… Я не очень понял, как он определил, что Дивеев сыграл в мяч. Если только увидел изменение траектории. А оно было. Смотрели именно этот момент. При этом Дивеев сам не понимал, что сыграл в мяч.

Игроки ЦСКА, конечно же, побежали говорить Карасёву, что был фол на Вильягре до момента с Зобниным. Однако нарушения в начальной фазе атаки не было — Вильягра сам всё придумал, это очевидно.

Если исходить из всего сказанного, решение VAR — правильное. На крупном плане видно, что Дивеев коснулся мяча и тот поменял направление, начал крутиться иначе. Однако видео, по которому Карасёв принимал решение, меня удивило. Нужно было показывать другое. На поле Карасёв этого увидеть не мог, момент для VAR. Это в любом случае не ошибка Карасёва. По динамике и скорости это 11-метровый. Возможно, смотрели ещё симуляцию Зобнина, но я бы о ней не говорил, потому что это «шлагбаум» и контакт в ногах — игрок «Спартака» делал естественное движение вперёд. Так что VAR поступил правильно — претензии только к повтору. Надо было ещё один ракурс предоставить».

А как вам судейство в дерби? Остались вопросы к Карасёву? Пишите в комментариях!