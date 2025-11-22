Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео

Дерби «Спартак» – ЦСКА — всегда огонь, даже при малом количестве голов. Откуда такие рассуждения? Просто после могучих 3:2 в пользу армейцев в первом круге МИР РПЛ соперники ограничились одним забитым мячом. Залетел он в ворота Игоря Акинфеева, поэтому реванш состоялся.

Вадим Романов выбрал привычную для Деяна Станковича расстановку 4-3-3 и удивил возвращением в основу Романа Зобнина — первым за практически два месяца. Капитан красно-белых вышел на правом краю… полузащиты в отсутствие дисквалифицированного Пабло Солари и травмированного Тео Бонгонда! Кстати, именно Роман оставался последним забивавшим за «Спартак» в РПЛ россиянином — случилось это в 30-м туре прошлого сезона, когда «Химки» ещё не отправились в «небесную лигу».

В составе армейцев же вновь оказались ранее травмированные Акинфеев, Мойзес и Иван Обляков. Плюс пропустивший предыдущий тур Родриго Вильягра. А в центре защиты Матвей Лукин составил компанию Игорю Дивееву. Впрочем, на первых минутах они были не на виду, поскольку больше работала спартаковская оборона. Как и в прошлом дерби, ЦСКА стартовал гораздо активнее.

Александр Максименко нервничал и неудачно сыграл на выходе, однако Матвей Кисляк с подбора не воспользовался шансом. Вскоре вратарь красно-белых странно вынес по центру прямо на чужого — в итоге пришлось жёстко встречать Данила Кругового на углу вратарской. Сергей Карасёв пенальти не назначил, а вот Данил из-за травмы уступил место Матии Поповичу. Возможно, это повлияло на результат.

Данил Круговой травмировался в дерби со «Спартаком» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ответ «Спартака» не заставил себя ждать. Игорь Дмитриев промчался по левому флангу и прострелил. Дивеев заблокировал выстрел Манфред Угальде в подкате, зато со второй попытки костариканец натурально простил армейцев и пробил из убойной позиции мимо цели. Обляков после классной скидки пяткой Кисляка прощать не стал, однако Максименко исправился и в прыжке потащил плотный удар в ближний угол.

Правда, немного погодя, Александр вновь подёргал спартаковских болельщиков за нервы и неудачно вышел на перехват после подачи Облякова с углового. Ему повезло, что Тамерлан Мусаев пробил головой выше цели.

Зато «Спартак» в конце первого тайма реализовал первый же угловой. И как! Эсекьель Барко закрутил, а Дмитриев помешал Акинфееву среагировать и легонько коснулся мяча! Практически «сухой лист»! И не кому-нибудь, а лучшему вратарю в современной российской истории. Тот возмущался, но гол всё равно засчитали. Хотя если бы он поставил кого-то из своих на ближнюю штангу, на перерыв ушли бы при нулях…

И ведь гол «Спартака» не назвать нелогичным. Вынужденная рокировка Кругового на Матию Поповича оголила армейские тылы: юного серба и его более опытного соотечественника Милана Гаича натурально «возили» Дмитриев и Барко с Маркиньосом. Тем удивительнее, что забили не с игры, а со стандарта.

В начале второй половины Максименко подарил мяч Поповичу. Защитники подстраховали и накрыли Матию. Как и Дивеев чуть позже — Зобнина. Сперва Карасёв назначил пенальти за их столкновение. Включение VАR заставило его изменить решение. Сергей объявил, что защитник ЦСКА коснулся мяча и не нарушал правила. Да и перед этим был спорный момент с Жедсоном Фернандешем и Вильягрой.

Столкновение Игоря Дивеева и Романа Зобнина Фото: Кадр из трансляции

Страсти закипели. Даниил Денисов рванул вперёд и потолкался с Кириллом Глебовым, что спровоцировало массовую стычку. Кристофер Ву поднимал Кирилла с газона и что-то ему высказывал — по карточке досталось ему и, как всегда, активному в таких эпизодах Мойзесу.

Романов, в отличие от типичного Станковича, сделал первую замену только на 76-й минуте — поменял Зобнина на Кристофера Мартинса. Да и зачем торопиться, если всё складывается? Фабио Челестини же убрал Поповича, Глебова и Вильягру, но и с Матеусом Алвесом, Энрике Кармо и Алеррандро ничего путного впереди создать долго не получилось. До 90+2-й минуты, когда Дивеев поймал отскок и запулил в небеса из выгодного положения.

«Спартак» при равном количестве ударов (10:10) был острее (1,16 xG на 0,67 xG). Далеко не факт, что так получилось бы с Круговым на поле. Однако Максименко не ломал его целенаправленно — просто не повезло.

Любопытно, что армейцы все три раза в сезоне РПЛ проиграли после перерыва на матчи сборных. Похоже на тенденцию. ЦСКА упустил возможность единолично возглавить таблицу. По итогам тура с ним могут сравняться «Зенит» и «Локомотив». «Спартак» же вплотную подобрался к «Балтике» с пятой строчки.

А Романов стал первым за шесть лет тренером красно-белых с победой в дебютном матче. И первым в российской истории клуба, кому выпало сразу играть с ЦСКА и при этом удалось взять три очка.