«Ливерпуль» рассыпался на маленькие кусочки. Получили дома 0:3 от аутсайдера

12-й тур АПЛ — сложная штука. С одной стороны, только-только завершилась пауза на матчи сборных, а многим игрокам пришлось летать на другие континенты. С другой — уже во вторник возвращается Лига чемпионов. Клубам приходится экономить силы и прибегать к ротации. Впрочем, «Ливерпуль» выпустил состав, крайне близкий к основному. Даже учитывая, что правым защитником вновь оказался Доминик Собослаи.

В начале матча хозяевам давалась игра. «Ливерпуль» до первого гола создавал больше опасных моментов, по ударам вёл 8:3, а по владению — 75% на 25%. Однако счёт открыл именно «Ноттингем Форест». Если шесть угловых у команды Слота ничем не закончились, то гости реализовали первый же. Мурилло пробил точно в дальний угол.

Гол Мурилло Фото: Кадр из трансляции

Стоит отметить, что в момент удара Дан Ндой явно находился в офсайде и в какой-то момент перекрыл обзор вратарю. Едва ли у Алисона Бекера были шансы дотянуться до мяча, однако сразу вспоминается, что в похожей ситуации не засчитали как раз гол «Ливерпуля» (в прошлом туре в матче с «Сити»).

И практически сразу ситуация могла стать ещё более грустной для хозяев. «Форест» забил снова, но гол отменили, посчитав, что мяч попал в руку Игору Жезусу. Правда, повторы внятного ответа не дали. Было весьма похоже на попадание мяча в плечо нападающему. Даже учитывая, что второй гол «Ноттингем Форест» отменили, напряжение всё равно чувствовалось. «Ливерпуль» смотрелся не хуже, однако вместо забитых мячей получал пропущенные.

Мохамед Салах Фото: Molly Darlington/Getty Images

Второй тайм только-только начался, а Алисону снова пришлось доставать мяч из сетки. Причём можно было ожидать, что у «Ливерпуля» традиционно будут проблемы со сдерживанием контратак, но в этот день проблемы были в другом. Алексис Мак Аллистер проиграл важное единоборство, его партнёры не лучшим образом расположились в своей штрафной — и вот уже Николо Савона сделал счёт 2:0. На этот раз не было никаких шансов, что гол отменят.

Реакция Арне Слота последовала оперативно. Уже на 55-й минуте тренер снял с игры центрального защитника Ибраима Конате, который смотрелся неубедительно, и выпустил Уго Экитике. А затем вышли ещё Федерико Кьеза и Эндрю Робертсон, однако это были уже скорее замены по позиции. Игра стала более открытой, хотя это не пошло на пользу «Ливерпулю», который умудрился пропустить ещё и в третий раз.

Арне Слот Фото: Molly Darlington/Getty Images

На этот раз Алисона буквально расстреляли. С первым ударом он справился, но со вторым уже ничего не смог поделать. Финальную точку поставил Морган Гиббс-Уайт. По игре этот матч был явно не на 0:3, но получилось именно так. Болезненное поражение для «Ливерпуля», который опустился на 11-е место в АПЛ, а по итогам тура может оказаться и вовсе 12-м.