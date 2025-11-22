«Барса» красиво вернулась на «Камп Ноу»! Для Бильбао всё было кончено сразу после перерыва

«Барселона» вернулась на «Камп Ноу» спустя два с половиной года! Правда, на первый матч после реконструкции допустили только 45 401 зрителя. Однако главное, что долгожданное возвращение домой состоялось, а отпраздновал его чемпион Испании разгромом «Атлетика».

Вернулся сегодня и Жоан Гарсия. Голкипер впервые сыграл за «Барселону» не только на этом стадионе, но и вообще за последние два месяца. Залечивал травму, готовился показать себя. Однако летний новичок сине-гранатовых фактически был без работы до 36-й минуты, когда «Атлетик» нанёс свой первый удар в створ.

«Барселона» – «Атлетик» Фото: David Ramos/Getty Images

Между тем Ханс-Дитер Флик вообще как следует подвигал фигуры в связи с отсутствием Френки де Йонга, Педри, Гави, Маркуса Рашфорда и непопаданием в стартовый состав Рональда Араухо и Рафиньи. Другой Гарсия, который Эрик, вышел на позиции опорного полузащитника. Херард Мартин составил дуэт центральных защитников с Пау Кубарси. «Барселона» очень хотела отметить возвращение на домашнюю арену быстрым голом и повела уже через четыре минуты. Как раз Эрик Гарсия и сыграл в этом эпизоде как топовый центрхав. Вернул за счёт прессинга потерянный Ламином Ямалем мяч у чужой штрафной и помог Роберту Левандовскому стать автором первого забитого мяча на «Камп Ноу» после реконструкции. Поляк, уйдя от Андони Горосабеля, мощно пробил из штрафной – Унай Симон пропустил в ближний.

У «Атлетика» поначалу игра совсем не клеилась. Баски прессинговали своими 4-4-2, но это было трудно, так как «Барселона» имела численное преимущество в центре поля. Дани Ольмо либо оставался свободным между линиями, либо вытаскивал на себя центрального защитника, благодаря чему атаки каталонцев на скорости несли в себе серьёзную угрозу. В центре внимания у «Атлетика» находился Нико Уильямс, которого болельщики сине-гранатовых освистывали при каждом касании им мяча. Это «месть» вингеру за отказ от трансфера в «Барсу». Возможно, давление действительно мешало Уильямсу. Он не феерил, искал себя на поле – менял фланги. Впрочем, перед перерывом получил прекрасный шанс ответить голом на хейт после кросса Юри Берчиче, однако пробил с семи-восьми метров в касание рядом со штангой.

У «Атлетика» был хороший отрезок в первом тайме, однако в целом игру контролировала команда Флика. Мог увеличить преимущество «Барселоны» Фермин Лопес – Симон спас классным сейвом. Забил Ферран Торрес, но из офсайда. У Ямаля, казалось, не всё получалось, тем не менее восстановившийся за паузу на матчи сборных вингер сделал второй гол хозяев в компенсированное время. Ламин разогнал контрвыпад «Барселоны» и внешней стороной стопы вырезал чудо-пас за спины защитникам – под выход один на один Феррану. Торрес не мог испортить такую красоту. Правда, Симон дотянулся до мяча, посланного низом рядом с его ногой, но круглый всё же занырнул в сетку.

Второй тайм «Барселона» начала с такой же энергией, как и первый. Команда Флика выдала серию атак, создавала момент за моментом. В одном эпизоде «Атлетику» повезло, в другом – совсем наоборот. И опять голевая атака родилась в результате удачного прессинга от Эрика Гарсии у штрафной басков. В конце концов, мяч вернулся к универсалу каталонцев, который придумал тонкий проникающий пас на Фермина. Лопес ударом в нижний угол не оставил шансов Симону. Это был нокаут.

Ещё через шесть минут можно было заканчивать матч и расходиться по домам, если, конечно, у кого-то возникло желание поскорее покинуть новый «Камп Ноу». Команда Эрнесто Вальверде осталась в меньшинстве. Ойан Сансет на ровном месте заработал удаление – врезал сзади под колено Фермину. Выглядел фол очень грубо, поэтому неудивительно, что судья Хосе Мартинес поменял в итоге жёлтую карточку на красную. Сансет, к слову, сыграл впервые за три недели. Но вот его возвращению радовались зря. Вообще, не идёт у бомбардира «Атлетика» в нынешнем сезоне – забил всего один мяч (да и тот с пенальти), теперь удаление.

Люди на трибунах «Камп Ноу» были счастливы. Там сидели только поклонники «Барсы», так как «Атлетик» не получил квоту для своих болельщиков на этот матч из-за ограничений по вместимости. Хотя несколько человек в футболках клуба из Бильбао каким-то образом попали на стадион. Тем временем Жоан Гарсия спокойно дожидался «сухаря». Однако «Атлетик» мог забить после стандартов – Дани Вивиан аж дважды опасно бил.

Спустя два месяца сыграл и Рафинья. Он появился за четверть часа до конца и едва не забил через минуту после выхода на поле. В концовке сине-гранатовые превратили крупную победу в разгромную. Ямаль несколько раз пристреливался, а в результате оформил дубль из ассистов на Торреса. Гол Феррана сперва отменили, однако повтор показал, что офсайд лишь померещился боковому судье. Всего за игру «Барселона» нанесла 19 ударов, и, хотя заработала по xG только 2,08, по ощущениям, точно наиграла на четыре гола. Долгожданную встречу команды Флика с «Камп Ноу» не испортило ничто.