Даку эффектно прервал жуткую безголевую серию! Но закончилось всё драмой. Видео

Мирлинд помог «Рубину» перечеркнуть свою чёрную полосу и продлил её у «Ахмата». А потом сломался.

Заключительный матч субботней программы 16-го тура МИР РПЛ прошёл в Казани. Эта игра не порадовала большим количеством голов, как и другие матчи дня.

Обе команды подходили к матчу в ужасном состоянии. «Рубин» не побеждал в РПЛ в течение четырёх туров, «Ахмат» — в течение пяти. Казанцы не забивали в четырёх встречах, грозненцы пропускали не меньше двух мячей в пяти встречах. Кажется, международный перерыв и те, и другие встретили с облегчением.

Станислав Черчесов удивил тем, что оставил в запасе Гиорги Шелию. Место в воротах с первых минут занял Вадим Ульянов (второй матч в нынешнем сезоне РПЛ). В центре поля вышел Папа Амади Гадио (первое появление в стартовом составе в чемпионате). Мануэл Келиану не попал в основу. Черчесов перед матчем подчеркнул, что футболист вернулся из сборной только накануне игры. Плюс Келиану так и не вышел на поле в составе национальной команды.

Если вы не видели первый тайм, то не так много потеряли. Ни одного удара в створ на две команды до перерыва — очень красноречивая статистика. «Ахмат» провёл неплохую комбинацию, однако Илья Рожков в последний момент выбил мяч из-под ног Лечи Садулаева. Футболистам не хватало точности — немногочисленные удары никак не тревожили вратарей.

Концовка первой половины запомнилась очень жёсткими стыками. Надер Гандри высоковато задрал ногу и попал Мирлинду Даку в область паха. Албанец какое-то время корчился от боли, а потом поднялся и потребовал от арбитра красную карточку для соперника. Кукуян показал Гандри жёлтую.

Позже случилось жуткое столкновение головами Эгаша Касинтуры и Константина Нижегородова. На повторе всё выглядело ещё более тревожно — и удар в лоб футболисту «Ахмата», и падение. Врачи в течение шести минут оказывали помощь игрокам. У Касинтуры выскочила шишка на лбу, но он вернулся в игру. Хотя изначально казалось, что Эгаш не до конца понимал, что происходит. Нижегородову остановили кровотечение на затылке и надели «шлем» на голову. Ещё один «танкист» среди футболистов.

После перерыва картина на поле не поменялась. На 70-й минуте Андерсон Арройо рухнул на газон после контакта с Турпалом-Али Ибишевым. Свисток Кукуяна промолчал, несмотря на яростные протесты игроков казанского клуба. Не исключено, что перед этим Игор Вуячич сфолил на Георгии Мелкадзе.

На 75-й минуте мы увидели первый удар в створ. И, о чудо, он стал голевым. Недопонимание между Гандри и Ибишевым привело к тому, что Даку удрал к чужим воротам. Албанец сделал всё красиво. Раскачал всё того же Ибишева и аккуратно перебросил Ульянова. До этого матча Мирлинд не забивал в РПЛ, страшно сказать, в течение двух месяцев (шесть туров подряд). Даку отпраздновал очень эмоционально — пнул мяч, который попросил у болбоя, на трибуны. Кукуян оценил такие действия жёлтой карточкой.

Чуть позже за Даку стало тревожно. Албанец повредил голеностоп после того, как ему на ногу упал Мирослав Богосавац. Нападающий стучал от боли рукой по газону, после чего его заменили. Сам покинуть поле албанец не смог — пришлось увозить на машине. Здоровья Мирлинду!

«Рубин» мог забивать ещё, однако Велдину Ходже не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть прострел Дардана Шабанхаджая. «Ахмат» проиграл в четвёртый раз подряд, а казанцы прервали серию без голов и поднялись на седьмое место.