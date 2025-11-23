«Краснодар» и «Локо» связывают топ-легионеры. Где сейчас Крыховяк, Фернандеш и другие?

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» в 16-м туре МИР РПЛ – встреча соперников, участвующих в «золотой» гонке. Но объединяют клубы не только турнирные амбиции. Ещё, например, фигура Кристиана Рамиреса. Эквадорский защитник отдал несколько лет карьеры краснодарцам, а с этого сезона выступает за москвичей.

Всего же в истории «Локомотива» и «Краснодара» четыре легионера, поигравших за оба клуба. И это были не «пассажиры» – серьёзные люди. Давайте вспомним каждого и их вклад в успехи команд.

Ари, нападающий

«Краснодар»: 172 матча, 54 гола

«Локомотив»: 23 матча, 7 голов

Ещё до того как перестать считаться легионером в РПЛ и дебютировать в сборной России, бразилец поиграл и за «Краснодар», и за «Локомотив». Оказался Ари в нашей лиге вообще благодаря «Спартаку», выкупившему нападающего у нидерландского АЗ за € 3 млн (по данным Transfermarkt). Три с половиной года уроженец солнечной Форталезы рубился за красно-белых, а затем уехал туда, где потеплее. В августе 2013-го клуб Сергея Галицкого приобрёл Ари словно на распродаже – всего за € 400 тыс. На юге страны бразилец доказывал, что «Спартак» зря с ним расстался.

Ари в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Когда я подписал контракт со «Спартаком», то получал в два-три раза меньше остальных иностранцев. И после трёх лет в клубе я сказал, что подпишу новый контракт, только если буду получать как все. Я тогда всегда играл, много забивал, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но мне сказали, что не могут дать ту же зарплату, что и остальным. Предложили подписной бонус. А потом пришёл «Краснодар» и сказал: «Вот тебе хорошая зарплата и бонус». Конечно, я согласился», – рассказывал о причинах своего трансфера Ари.

В следующие три с половиной года бразилец играл и забивал за «Краснодар». Взял с командой бронзу, дошёл до финала Кубка России. Чувствовал себя комфортно до тех пор, пока в сезоне-2016/2017 не оказался лишним в команде Игоря Шалимова. В зимнее окно «Краснодар» и «Локомотив» договорились об аренде Ари до конца чемпионата, которую потом продлили ещё на год (за € 800 тыс.). С «Локо» нападающий завоевал Кубок России и чемпионский титул. Правда, в «золотом» сезоне поучаствовал только в восьми матчах из-за травмы.

Ари в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За «Локо» Ари сыграл против «Краснодара» лишь однажды – в апреле 2018-го. Не забил. Затем уже в статусе россиянина вернулся в «Краснодар» и задержался в южном клубе ещё на три года. За этот период он тоже всего один раз встретился с «Локомотивом». В ноябре 2019-го голевой пас нападающего помог «Краснодару» уйти от поражения и добыть ничью – 1:1.

«Когда я перешёл в «Локомотив», то не думал, что вернусь в «Краснодар». Но это футбол, всякое случается. С Мурадом Мусаевым мы пересекались на базе, однако до возвращения личного контакта у меня с ним не было. Когда ещё был в «Локомотиве», со мной связались и сказали, что тренер «Краснодара» видит меня в команде. После возвращения у нас был большой разговор, Мусаев рассказал, каким он видит развитие команды и стиль игры. Отдельно остановились на моей роли – мне очень понравились его мысли на этот счёт», – вспоминал Ари.

Ари в «Краснодаре» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

С «Краснодаром» нападающий попрощался уже после ухода Мусаева и назначения Виктора Гончаренко. Летом 2021-го с Ари не продлили контракт. Экс-игрок сборной России вернулся в Бразилию спустя 16 лет. Там форвард развивал собственный проект – клуб «Атлетико Сеаренсе». Ари спонсировал его, находил и развивал молодёжь. Кроме того, сам выходил на поле в третьем и четвёртом дивизионах. Провёл за «Атлетико Сеаренсе» 62 матча, забил 22 гола.

В декабре 2024-го Ари объединился в «Торпедо» с Олегом Кононовым, который тренировал форварда в «Краснодаре». В московском клубе он получил должность спортивного директора. При его участии «Торпедо» совершило несколько трансферов, в частности подписало бразильцев Алессона и Кайо Дантаса. В августе 2025-го после отставки Кононова ушёл и Ари. Однако уже в октябре оба вернулись в клуб. Кроме того, в этом сезоне нападающий сыграл один матч за «БроукБойз» в Кубке России – забил «Сатурну» в Раменском. Видимо, это его последняя игра в карьере.

Мануэл Фернандеш, полузащитник

«Локомотив»: 144 матча, 34 гола

«Краснодар»: 19 матчей, 3 гола

Португалец оказался в России летом 2014-го – в возрасте 28 лет. Перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента из турецкого «Бешикташа». По нашей информации, Фернандеш получил в московском клубе огромную зарплату – € 4,4 млн в год.

«Контракт в «Локомотиве» – самый большой в карьере. И честно: если бы не финансовая мотивация, то не переехал бы в Россию, а остался бы в Турции. Там я отлично знал клуб, город и страну. Деньги были основным стимулом при переходе в «Локо». Люди не всегда это понимают. Для них футбол – это про эмоции. А для футболистов – работа», – объяснял Фернандеш.

Впрочем, отработал свои пять лет в «Локомотиве» португалец на совесть. Правда, в сезоне-2015/2016 почти не играл на фоне конфликта с президентом клуба Ольгой Смородской, с которой они до сих пор вспоминают друг друга «добрым словом». Но затем Фернандеш выиграл с командой чемпионский титул в 2018-м. Кроме того, завоевал три Кубка России. В сезоне-2016/2017 ему вручили приз «Стальной рельс» как лучшему футболисту «Локо» по результатам голосования болельщиков.

МАНУЭЛ ФЕРНАНДЕШ В «ЛОКОМОТИВЕ» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Летом 2021-го Фернандеш ушёл из «Локомотива» свободным агентом. О продлении контракта не договорились уже с Ильёй Геркусом. По словам экс-руководителя московского клуба, португалец просил двухлетнее соглашение с зарплатой в размере € 4 млн в год плюс € 1 млн подъёмными. Геркус посчитал перебором вкладывать в Фернандеша € 9 млн. У представителя игрока Паулу Барбозы иная версия истории.

«У нас были длительные переговоры, — вспоминал Барбоза. — И предложения, с которыми мы выходили в попытках найти компромисс, были разными и менялись со временем. Последнее предложение, которое мы делали, было с той же заработной платой, что и хотел господин Геркус, – € 2,5 млн в год. Кроме того, обсуждался вопрос с подписным бонусом. В совокупности с бонусом, что мы просили, годовая зарплата Мануэла была бы меньше € 4 млн». По словам Барбозы, проблемой оказался срок контракта. Игрок хотел двухлетний, а клуб предлагал на год.

МАНУЭЛ ФЕРНАНДЕШ В «КРАСНОДАРЕ» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В результате в сентябре Фернандеш заключил договор с «Краснодаром», причём только на сезон. Португалец помог команде финишировать в топ-3 и попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Сыграл и против «Локомотива» (1:1) в Москве. Тем не менее возрастной полузащитник не стал столь же ценной фигурой для краснодарцев, какой был для «Локо», и летом 2020-го его отпустили на все четыре стороны.

Попрощавшись с Россией, Фернандеш вернулся в Турцию. Отбегал в местной Суперлиге полтора сезона за «Кайсериспор». Но провёл всего 16 матчей и набрал лишь 0+1. После этого в карьере полузащитника были полгода в Греции – там он поучаствовал только в четырёх играх за «Аполлон» и не совершил результативных действий. Заканчивал португалец вообще в Иране – его подписал «Сепахан». В сезоне-2022/2023 Мануэл забил один гол в 14 матчах. Получил травму, потом кое-как доиграл чемпионат и вскоре ушёл из профессионального спорта. По словам Фернандеша, в дальнейшем он не собирается связывать свою жизнь с футболом.

Гжегож Крыховяк, полузащитник

«Локомотив»: 109 матчей, 23 гола

«Краснодар»: 15 матчей, 5 голов

Полузащитник сборной Польши переехал в нашу страну после российского ЧМ-2018. «Локомотив», выиграв золото, искал усиление под Лигу чемпионов, а Крыховяка привлекло предложение с зарплатой в € 3 млн в год. Принадлежал Гжегож не кому-нибудь, а «ПСЖ». Однако Парижу был не нужен, поэтому его отпустили в аренду за € 1,5 млн с опцией выкупа. Позже «Локомотив» приобрёл права на легионера – по данным Transfermarkt, за € 12 млн, хотя Геркус утверждал, что на самом деле за поляка заплатили € 10 млн.

Так или иначе, Крыховяк стал игроком железнодорожников и пробыл им три года. Завоевал с командой два Кубка России и один Суперкубок. Как и Фернандеш, получил от болельщиков «Стальной рельс» – по итогам сезона-2019/2020. Гжегож стабильно держал высокий уровень.

Гжегож Крыховяк в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После прихода в «Локомотив» Томаса Цорна Крыховяка решили продать наряду с некоторыми другими игроками. Полузащитник был очень недоволен этой историей. За поляком пришёл «Краснодар» – и выкупил его всего за € 4 млн.

«Сначала я хотел подписать новый контракт с «Локомотивом», – рассказывал Крыховяк. – Однако перед игрой 1-го тура с «Арсеналом» мне позвонил Владимир Хашиг и сказал, что «Краснодар» хочет меня купить. И сообщил одну странную вещь: «Локомотив» собирается меня продать. Только в тот момент я понял, что есть проблема и клуб не хочет продлевать со мной контракт. Спросил тренера Николича – он тоже ничего не знал. Потом встретился с руководством – поинтересовался, что случилось. Они всё отрицали – мол, таких планов нет. Мне это было непонятно, потому что два дня назад я говорил с «Краснодаром», и они утверждали обратное. В конце концов, всё оказалось правдой. Люди из «Локомотива» связывались с «Краснодаром». Но когда мы встречались, в глаза мне говорили другое. Для меня как для игрока это неуважение».

Крыховяк фактически на те же деньги уехал в «Краснодар», подписав трёхлетний контракт. В августе поучаствовал в матче с «Локомотивом» (1:2) в Москве. Однако поляк не доиграл до конца даже первый сезон-2021/2022. В феврале 2022-го года он покинул «Краснодар» вместе с другими легионерами команды – в связи с политической обстановкой.

Гжегож Крыховяк в «Краснодаре» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Потом Крыховяк путешествовал по миру. Тот сезон-2021/2022 доиграл в Греции – 2+2 в девяти матчах за АЕК. Затем два года выступал в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб» и «Абху». Забил 12 голов и сделал три голевые передачи в 63 играх местного чемпионата. В 2024-м остался без клуба, а в сентябре поиски новой команды привели поляка на Кипр. Свой последний сезон на высоком уровне Гжегож провёл в составе «Анортосиса». Забил два мяча и отдал две голевые передачи в 24 матчах, а в январе 2025-го выбыл на месяц из-за мышечной травмы. Трофеев больше нигде не брал. Летом полузащитник стал свободным агентом и в октябре объявил о завершении карьеры.

Незадолго до официального объявления об уходе из спорта 35-летний Крыховяк признавался: «Я не получил предложение, которое меня полностью устроило бы, хотя мне звонили отовсюду. Были варианты в Австралии, Израиле, Иране, Ираке – действительно неожиданные направления. Но я не решился принять ни одно из них. Так что, вероятно, закончу».

Впрочем, в ноябре Крыховяк решил ещё «попылить» в любительском клубе из седьмого польского дивизиона «Мазур Радзымин».

Кристиан Рамирес, защитник

«Краснодар»: 187 игр, 3 гола

«Локомотив»: 13 матчей

На флангового защитника сборной Эквадора скауты «Краснодара» положили глаз, когда он играл в Венгрии за «Ференцварош». Возможно, и раньше, однако перешёл Рамирес в клуб Галицкого из будапештского. Случилось это в январе 2017-го, а стоил трансфер Кристиана всего € 1,5 млн.

Потраченные на него деньги Рамирес отработал с лихвой. Продержался в «Краснодаре» шесть с половиной лет (за исключением весны 2022-го, когда ненадолго приостанавливал контракт), сыграл в Лиге чемпионов, взял две бронзы и доходил с командой до финала Кубка России. Ещё и паспорт РФ получил, хотя остался при этом в статусе легионера, будучи футболистом эквадорской сборной.

Кристиан Рамирес в «Краснодаре» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот летом 2023-го пути Рамиреса и «Краснодара» разошлись. Кристиан вернулся в «Ференцварош», который заплатил за защитника даже больше, чем заработал на его продаже, – € 2 млн.

Перед трансфером эквадорец объяснял, почему собирается покинуть РПЛ: «Честно, я хотел бы вернуться домой. Думаю, это мой последний сезон здесь. Скучаю по дому, мы с семьёй хотим вернуться домой, поэтому, думаю, мы сделаем всё, чтобы уехать».

Жена Рамиреса – венгерская модель, поэтому вполне естественно, что эквадорец вернулся в «Ференцварош». Кристиан выиграл с будапештским клубом два чемпионских титула.

Кристиан Рамирес в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удивительно другое: через пару лет Рамирес внезапно захотел обратно в Россию и даже договорился с будапештским клубом о завершении сотрудничества ради трансфера в «Сочи». Кристиан выехал на юг нашей страны, а приехал… в Москву. Бывает и такое. «Локомотив» перехватил защитника и подписал с ним контракт до июня 2027-го с зарплатой около € 1 млн в год. Теперь эквадорец впервые встретится с «Краснодаром». Однако не факт, что выйдет на поле – конкуренцию он пока проигрывает.

В тексте использованы цитаты из интервью для YouTube-канала «Это медиафутбол, бро!», программы «Футбол России», телеканала 360, «Матч ТВ», Sport24 и «Спорт-экспресса».