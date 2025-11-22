Скидки
Главная Футбол Статьи

Осасуна – Реал Сосьедад – 1:3, обзор матча, голы: Катена, Мендес, Гедеш, как сыграл Захарян, 22 ноября 2025, чемпионат Испании

Захарян ждал этого девять месяцев! Арсен поучаствовал в камбэке с голом с центра поля
Анатолий Романов
Обзор матча «Осасуна» – «Реал Сосьедад» – 1:3
Аудио-версия:
Комментарии
Россиянин наконец вышел в старте — без голов и ассистов, но был хорош. А чудо-гол «Реал Сосьедад» забил «Осасуне» уже без него.

Арсен Захарян впервые за девять месяцев вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад» в чемпионате Испании. В последний раз это случилось 23 февраля в домашнем матче с «Леганесом». Тогда российский полузащитник забил победный гол своей команды и помог ей крупно выиграть – 3:0.Теперь Захаряна поставили в основу на баскское дерби. И «Реал Сосьедад» взял три очка в Памплоне.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Катена – 42'     1:1 Мендес – 53'     1:2 Гедеш – 59'     1:3 Барренечеа – 82'    
Удаления: Аргибиде – 87' / нет

Команды Алессио Лиши и Серхио Франсиско стартовали в нынешнем чемпионате так, что их болельщики быстро поняли – сезон потерян. Не вылететь бы! «Осасуна» перед этим туром находилась на 16-м месте, «Реал Сосьедад» – на 14-м. Разделяло их два очка. На памплонцев давила четырёхматчевая безвыигрышная серия, которая вместила в себя три поражения.

Тем не менее «Осасуна» начала с агрессивного высокого прессинга – должна была забивать уже на пятой минуте. Мендес потерял мяч, и нападающего Рауля отправили проникающим пасом на свидание с голкипером Ремиро. Однако «девятка» хозяев загубил выход один на один. Стал обыгрывать вратаря, потерял время, ушёл к лицевой. В результате заработал только угловой. До перерыва у него было ещё два голевых момента, но, к сожалению для «Осасуны», этот Рауль космически далёк по уровню мастерства от своего легендарного тёзки из Мадрида. Зато перед перерывом команду из Памплоны вывел вперёд защитник Катена. После подачи углового с правого фланга он выиграл борьбу на опережение у Чалета-Цара и нанёс неотразимый удар головой.

Любопытно, что больше «Осасуна» в первые 45 минут в створ не била. «Реал Сосьедад» сделал это трижды, и во втором случае автором удара стал Захарян. Вот в той атаке команда из Сан-Себастьяна здорово вышла из-под прессинга, мяч доставили на левый фланг россиянину, а Арсен сместился ближе к центру и выстрелил издали. Мяч летел под перекладину, однако нашёл не сетку ворот, а лишь перчатки вратаря Эрреры.

Арсен Захарян Подробнее

Наш хавбек был активен. Постоянно разрывался между правым центральным защитником Бойомо и латералем Монкайолой («Осасуна» играла с тройкой сзади). Ещё раньше Захарян нанёс первый удар «Реала Сосьедад» на седьмой минуте, причём в похожей атаке. Но запустил мяч выше цели. Потом Арсен пытался убежать один на один после заброса из глубины – его прихватили, а судья вместо фола зафиксировал офсайд у россиянина. Поучаствовал Захарян и в некоторых других перспективных атаках команды Франсиско. На исходе получаса сделал пас в полукруг на Гедеша, португалец выстрелил из-за штрафной, однако его удар заблокировал защитник, который по-хоккейному бросился под мяч.

АРСЕН ЗАХАРЯН

АРСЕН ЗАХАРЯН

Фото: Ricardo Larreina/Zuma/ТАСС

Гостям нужно было отыгрываться, но нельзя сказать, что «Сосьедад» задавил хозяев после перерыва. Запомнилась атака в дебюте второго тайма, когда кросс Захаряна едва не превратился в голевую передачу – защитник в борьбе с форвардом оказался первым на мяче. Тем не менее команда Франсиско сравняла счёт на 52-й минуте. Забила без участия россиянина, соорудив атаку справа. Мендес получил пас, находясь на линии офсайда, но всё же не переступив её. Затем пробил из-под Круса, а мяч удачно для Брайса срикошетил от соперника и залетел в сетку.

Брайс Мендес Подробнее

Этот гол сильно подбил «Осасуну». Тогда гости выдали действительно сильный отрезок – явно превосходили «поплывших» хозяев. На исходе часа матча «Реал Сосьедад» максимально приблизился к камбэку. Команда из Сан-Себастьяна прорвала в быстрой атаке центр и правый полуфланг обороны памплонцев, а Оярсабаль отправил передачей Гедеша к воротам. Грамотно в голевом эпизоде сыграл и Захарян – увёл за собой защитника, открыл зону для партнёра. Если бы португалец попал в штангу, Арсен мог бы добить мяч в сетку. Но Гедеш послал его низом точно под штангу.

Гонсалу Гедеш Подробнее

Как только «Сосьедад» вышел вперёд, Франсиско отправил Захаряна и Гедеша отдыхать. За час на поле российский полузащитник совершил 34 касания мяча (три – в чужой штрафной), нанёс три удара, отдал 21 передачу (с 81% точности), в том числе три – под удар, выиграл одно единоборство из четырёх, сделал один отбор и дважды угодил в офсайд. В целом тренер должен быть доволен тем, как Арсен провёл матч, несмотря на отсутствие у него результативных действий.

АНДЕР БАРРЕНЕЧЕА ПРАЗДНУЕТ ГОЛ С ЦЕНТРА ПОЛЯ

АНДЕР БАРРЕНЕЧЕА ПРАЗДНУЕТ ГОЛ С ЦЕНТРА ПОЛЯ

Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Без Захаряна команда из Сан-Себастьяна удержала победу. А на 82-й минуте случился самый красивый момент матча – сумасшедший гол Барренечеа! Вышедший на замену конкурент россиянина разгонял контратаку, но увидел, что вратарь Эррера покинул ворота, зарядил с центра поля – и попал! Голкипер дотянулся до мяча, тем не менее не избежал позорного гола. Вдобавок в концовке прямую красную карточку за грубый фол заработал форвард хозяев Аргибиде – он сыграл всего четверть часа.

Андер Барренечеа Подробнее
Таблица чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» уходит от зоны вылета
Комментарии
