«Рома ушёл «убитым», я — счастливым». Помните битвы Аршавина и Павлюченко в дерби Лондона?

Статистика «Арсенала» и «Тоттенхэма» в этих матчах может удивить. А кто из россиян был успешнее?

«Арсенал» и «Тоттенхэм» снова встретятся. На этот раз они сыграют в матче очередного тура АПЛ. «Канониры» возглавляют таблицу лиги, а «шпоры» находятся на восьмой строчке. Правда, если гости победят в дерби, то поднимутся в топ-4. А когда-то за эти команды играли российские легионеры — Андрей Аршавин и Роман Павлюченко. У каждого из них есть несколько матчей с принципиальным соперником.

Всего трижды Аршавин и Павлюченко играли друг против друга в Англии. Речь, конечно, идёт о тех встречах, когда российские футболисты находились на поле одновременно. Дважды победа досталась «Арсеналу», один раз — «Тоттенхэму».

Первый матч состоялся 31 октября 2009 года. Аршавин вышел в стартовом составе «Арсенала» — образовал атакующую группу с Сеском Фабрегасом, Никласом Бендтнером и Робином ван Перси. Павлюченко остался в резерве, поскольку впереди у «Тоттенхэма» играли Питер Крауч и Робби Кин. Когда Роман появился на поле, его команда уже «горела» со счётом 0:3. Ван Перси оформил дубль, ещё один мяч забил Фабрегас. Россияне были на поле в течение непродолжительного времени. Павлюченко вошёл в игру на 65-й минуте, а Аршавина заменили на 78-й. 3:0 — первый раунд остался за Андреем.

Через год лондонские команды встретились в Кубке английской лиги. На этот раз они зарубились на домашнем стадионе «Тоттенхэма». Павлюченко вышел в основе, а из глубины ему помогали Джовани дос Сантос, Дэвид Бентли и Джейк Ливермор. Аршавин же начал встречу в запасе, но стал первым игроком «Арсенала», вышедшим на замену (это произошло на 73-й минуте). К моменту появления Андрея принципиальные соперники обменялись голами, а Павлюченко схватил жёлтую карточку.

Роман в итоге провёл на поле весь матч, который растянулся ещё на два экстра-тайма. Там «Тоттенхэм» развалился за 13 минут. Самир Насри дважды огорчил хозяев, а Аршавин установил окончательный счёт — 4:1. Отличный выход на замену!

«Мой выход изначально не планировался, однако ход матча заставил тренеров выпустить нас с Шамахом, — говорил после встречи Аршавин. — С Ромой Павлюченко до матча не общались, а после финального свистка я видел, как он расстроен, поэтому не стал подходить и сыпать соль на раны. Один мой товарищ пошутил даже, что жизнь, как всегда, несправедлива. Рома «пахал» весь матч и ушёл «убитым», я же появился в самом конце, поработал совсем чуть-чуть, а уехал домой счастливым».

Андрей Аршавин празднует гол в ворота «Тоттенхэма» Фото: PA Images via Getty Images

Заключительное дерби с участием Аршавина и Павлюченко состоялось 20 ноября 2010 года. На этот раз на матч АПЛ в основе вышли оба россиянина. Кстати, и сняли их с игры примерно в одно время. Павлюченко покинул поле на 73-й минуте, Аршавин — на 77-й.

Сама игра подарила очень яркий сюжет. Хозяева (матч прошёл на стадионе «Арсенала») повели с разницей в два гола уже к 27-й минуте. Аршавин принял участие во втором взятии ворот соперника — отдал результативный пас на Маруана Шамаха. На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Арсенала», а во второй половине гости организовали впечатляющий камбэк.

Гарет Бэйл отыграл один мяч, а Рафаэль ван дер Варт восстановил равновесие (помог пенальти). Развязка наступила, когда российские футболисты уже наблюдали за игрой со скамейки. 85-я минута — Юнес Кабул забивает с передачи ван дер Варта. «Тоттенхэм» превращает 0:2 в 3:2 и увозит победу с домашней арены «Арсенала».

Роман Павлюченко (справа) в матче с «Арсеналом» в 2010-м Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Кстати, во втором круге команды выдали ещё один крышесносный матч, завершившийся со счётом 3:3. На этот раз «Тоттенхэм» ушёл от поражения, отыгравшись с 1:3. Павлюченко вышел в старте и был заменён на 78-й минуте, а Аршавин появился на поле на 82-й. Это было предпоследнее дерби с «Тоттенхэмом» для Андрея. За всю карьеру он пять раз выходил на поле в матчах в принципиальным соперником. Любопытно, что Аршавин собрал результативные действия (гол+пас) только в тех играх, когда они с Павлюченко одновременно находились на поле. Во встречах с участием Андрея «Арсенал» одержал две победы при одной ничьей и двух поражениях.

Павлюченко играл в дерби с «Арсеналом» чуть чаще — семь раз. Его команда дважды победила, дважды проиграла, а ещё три матча завершились ничьей. Сам Роман постоянно уходил с поля без результативных действий.

«Когда только подписал контракт и прилетел в Лондон, мне сразу сказали: «Арсенал» — это та команда, которой ты должен забивать в каждой игре». Но я ни разу против них не отличился. Это главное дерби в Англии. Как у нас «Спартак» — ЦСКА», — вспоминал Павлюченко.

«Тоттенхэм» не обыгрывал «Арсенал» с 2022 года. Прервёт ли бывшая команда Павлюченко неудачную серию в матчах с принципиальным соперником?