Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Статьи

Ньюкасл — Манчестер Сити — 2:1, обзор матча 12-го тура АПЛ, голы: Барнс, Рубен Диаш, статистика, 22 ноября 2025

Ещё один подарок «Арсеналу» в гонке АПЛ! «Сити» влетел «Ньюкаслу» в убойном матче
Григорий Телингатер
Обзор матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» — 2:1
Аудио-версия:
Комментарии
Барнс умудрился не реализовать 100-процентный момент, но потом собрался и оформил дубль.

«Манчестер Сити» после победы в матче с «Ливерпулем» (3:0) не стал менять стартовый состав. Вышли ровно те же футболисты на те же позиции. У «Ньюкасла» изменения коснулись только защиты, поэтому команды действовали в узнаваемой манере с первых минут. Хозяева навязывали много единоборств, а гости старались убегать через Жереми Доку или Эрлинга Холанда, которые набрали отличную форму на старте сезона.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Барнс – 63'     1:1 Диаш – 68'     2:1 Барнс – 70'    

Причём опасных моментов в первом тайме набралось какое-то невероятное количество. И ещё большой вопрос, у кого их было больше. В начале матча Холанд перекидывал вратаря, однако не попал в пустые ворота. А вот Ник Вольтемаде пробил головой точно, но там уже потащил Джанлуиджи Доннарумма.

Затем было весьма похоже на пенальти за фол на Филе Фодене, который пробил мимо, однако потом в него шипами влетел Фабиан Шер. VAR на какое-то время прервал матч, но всё-таки не стал звать главного судью к монитору. Потом Доннарумме снова пришлось спасать после удара Вольтемаде. А на 31-й минуте Харви Барнс умудрился не забить вот отсюда (хотя, возможно, там был офсайд).

Харви Барнс не реализовал голевой момент

Харви Барнс не реализовал голевой момент

Фото: Кадр из трансляции

Концовка тайма осталась, скорее, за «Сити». Прямо из центра штрафной сначала не приложился Холанд, а затем – Фоден. Оба били без сопротивления, однако норвежец попал в живот вратарю, а англичанин промахнулся.

Во втором тайме игра чуть успокоилась, но не сильно. Опять пришлось тащить Доннарумме. А вот на 63-й минуте итальянец оказался бессилен. Если в первом тайме Барнс не попал в пустые ворота почти из вратарской, то на этот раз положил идеально в угол с линии штрафной после перепасовки с Бруно Гимарайнсом.

Гол Харви Барнса

Гол Харви Барнса

Фото: George Wood/Getty Images

«Сити» ответил моментально. После суматохи в штрафной первым на рикошет успел среагировать Рубен Диаш, который забил с помощью другого рикошета. Только вот гости не успели толком отпраздновать гол, как пропустили снова. И опять отличился Барнс! В каком-то смысле ему и в этом случае ассистировал Гимарайнс, пробивший головой в перекладину. От неё мяч отлетел как раз к Барнсу, оформившему дубль. Вингер не отличался в первых 10 турах, а затем забил в двух матчах подряд.

Хосеп Гвардиола провёл тройную замену (вышли Тейани Рейндерс, Оскар Бобб и Савиньо), и «Сити» явно завладел инициативой. В один из 10-минутных отрезков владение гостей вообще составило 91%. У Савиньо был отличный момент, но его удар с лёта пришёлся выше ворот. Судья добавил к матчу восемь минут, однако отыграться «Сити» так и не удалось. По итогам игрового дня команда Гвардиолы опустилась на третью строчку, пропустив вперёд «Челси». Завтра «Арсенал» может увеличить отрыв от второго места до шести очков.

Комментарии
