«Крылья» победили впервые с сентября! Помог комичный «привоз» защитника «Ростова». Видео

16-й тур МИР Российской Премьер-Лиги продолжился в Самаре. «Крылья Советов» и «Ростов» перед встречей находились на расстоянии в четыре очка друг от друга. В случае победы команда Магомеда Адиева не только вплотную подбиралась к южанам, но ещё и завершала неудачную серию из семи матчей. «Ростов» же планировал взять реванш за разгром (1:4) в первом круге.

Если открыть статистику первого тайма, то можно оценить степень доминации «Ростова». Гости владели мячом 60% времени, набили 0,74 xG (ожидаемые голы) и нанесли восемь ударов по воротам. Однако важно не количество моментов, а их реализация. «Крылья Советов» пробили всего один раз – и забили! Быстрый гол на девятой минуте оформил вингер самарцев Иван Олейников. Помогла грубейшая ошибка защитника «Ростова» Умара Сако – он просто подарил мяч сопернику в центре поля. Олейников умчался в чужую штрафную и точно пробил в дальний угол. Отличное начало для хозяев!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца тайма моменты создавал уже «Ростов». Сначала классный удар нанёс форвард Егор Голенков, но спас его бывший партнёр Сергей Песьяков. Затем воротам «Крыльев» угрожал Роналдо – снова выручил голкипер самарцев. Всего за первый тайм ростовчане создали два голевых момента. Однако отыграться у команды Джонатана Альбы не вышло.

В нынешнем сезоне оборона «Крыльев» страдает (26 пропущенных голов, 15-е место), но на этот раз действовала надёжно. Возможно, «помощь» оказал газон в Самаре. К нему были вопросы ещё перед международной паузой, а сейчас на стадионе провели второй матч за три дня (в пятницу тут играли «Акрон» с «Сочи»).

Старт второго тайма получился скучным. Не успевшие вернуться с перерыва болельщики ничего не упустили. Если, конечно, успели к 55-й минуте. Именно тогда «Крылья» выбрались во вторую опасную атаку – и снова забили! На этот раз отличился Химми Марин: хозяева совершили быстрый выпад, Ахметов вошёл в штрафную, взял паузу и покатил на партнёра, а костариканец пальнул в дальнюю девятку с места. 2:0 – долгожданная победа «Крыльев» стала ещё ближе!

Есть ощущение, что тренер «Ростова» слишком поздно среагировал на ситуацию в защите. Он поменял провалившего игру Сако только на 60-й минуте. Умар провёл один из худших матчей в РПЛ при условии, что соперник не создавал большое количество проблем. Чистяков тоже часто ошибался – оборону гостей было не узнать. Альба пытался повлиять на игру перестановками: например, дополнительно выпустил форварда Мохаммада Мохеби. Однако глобального эффекта это не произвело.

Ещё за 10-15 минут до конца матча стало заметно, что футболисты «Ростова» смирились с поражением – серьёзного давления на «Крылья» не оказывалось. Показательно, что на 79-й минуте Адиев выпустил сразу двух игроков атаки (Игнатенко и Рахмановича). Вряд ли тренер стал бы освежать линию нападения, если бы соперник создавал массу проблем.

«Крылья Советов» – «Ростов» Фото: ПФК «Крылья Советов»

«Ростов» так и не вернул интригу в концовке. А «Крылья» добрались до первой за восемь туров победы в РПЛ. До этого они 14 сентября обыграли «Сочи» – 2:0. Самарцы покинули зону стыков и поднялись на 11-е место, приблизившись к ростовчанам на расстояние в одно очко и догнав московское «Динамо».

Второй удачный матч подряд для тренера Магомеда Адиева (до этого сыграли вничью с «Зенитом»), и разговоры о его увольнении становятся всё менее актуальными. Хотя впереди у «Крыльев» сразу два тяжёлых выезда – к «Краснодару» и «Балтике». «Ростов» же до конца первой части сезона примет дома «Локомотив» и «Рубин».