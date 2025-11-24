«Ливерпулю» пора увольнять Слота? Клуб тонет в кризисе, но тут слишком много если

«Ноттингем Форест» Шона Дайча разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» 3:0. На пресс-конференции Арен Слот говорил о плохой реализации, но этот тезис сомнителен даже с точки зрения цифр. «Ливерпуль» действительно добился небольшого преимущества по ожидаемым голам – 2,01 xG против 1,40. Однако все старания в атаке обнулила оборона: «Ноттингем» нанёс 15 ударов, семь из которых полетели в створ. У «Ливерпуля» – 21 удар и всего четыре в створ.

Команда Слота проиграла шесть из последних семи матчей в чемпионате и опустилась на 11-ю строчку (в случае победы «Эвертона» во встрече с «МЮ» может переместиться и на 12-е место). В последний раз «Ливерпуль» два раза подряд (за тур до «Форест» был матч с «Сити») громили в чемпионате в далёком 1965 году.

Казалось, международная пауза пойдёт команде на пользу. Тем более был позитивный сдвиг в практически идеальной игре с «Реалом» в Лиге чемпионов (1:0). Но затем – 0:3 с «Ман Сити». Перерыв на сборные. 0:3 с «Ноттингем Форест». Кто виноват и что теперь делать?

Главные проблемы Слота

Фундаментально «Ливерпуль» находится в ловушке собственных летних решений. Клуб сильно вложился в обновление атаки (€ 365 млн за Флориана Вирца, Александера Исака и Уго Экитике). Поменялись фланги обороны – Жереми Фримпонг и Милош Керкез должны были строить светлое мерсисайдское будущее вместо Трента Александер-Арнольда (ушёл в «Реал») и Эндрю Робертсона (постарел). Это очень серьёзная порция трансферов – мощная на бумаге, но шаткая в условиях, когда ломается прежний механизм.

А дальше – по пунктам, что с новичками пошло не так:

Исак устроил в «Ньюкасле» бунт и остался без предсезонки. Теперь никто не знает, когда швед наберёт форму. Вирц столкнулся с тяжёлой адаптацией. Это типичная проблема для молодых немцев из Бундеслиги, которые переезжают в более интенсивную и агрессивную АПЛ. Плюс команда не всегда конвертирует креатив бывшего игрока «Байера» в результат. Флориан обязательно добавит, но не прямо сейчас. Фримпонг сломался. Керкез после чётких и простых инструкций от Ираолы в «Борнмуте» попал в условия, когда от фулбека требуется нечто большее, чем просто пробежать по флангу и навесить или прострелить. В какой-то момент проиграл конкуренцию 31-летнему Робертсону, которого, казалось, уже навсегда передвинули в запас. Экитике здорово начал, однако потом скис после прихода Исака (игровая копия Экитике) и глупой красной карточки в матче Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1).

При этом Слот оставил минимальную обойму в обороне, что и наносит «Ливерпулю» самый сильный урон по сезону. Из правых защитников в строю только Конор Брэдли и универсал Джо Гомес. Дефицит на позиции привёл к переводу Доминика Собослаи на край защиты. Венгр отыграл серию крутых матчей в непривычной роли. Но всё-таки Собослаи нужен команде в центре. К матчу с «Ноттингемом» не были готовы Брэдли и Гомес, поэтому Доминик снова стал затычкой.

Игроки «Ливерпуля» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В центре обороны нет альтернативы Вирджилу ван Дейку и Ибраима Конате (только универсальный Гомес). Джованни Леони из «Пармы», которого купили за € 31 млн, порвал «кресты». В «Ливерпуле» очень ждали Марка Гехи из «Кристал Пэлас», но сделка сорвалась в последний момент. Её заблокировал лично Оливер Гласнер. В итоге сейчас в старте «Ливерпуля» стабильно выходит Конате, который находится в отвратительной, в поистине ужасной форме.

Сдал не только Конате. Вопросы есть к Мохамеду Салаху и Алексису Мак Аллистеру, далёким от своего прошлогоднего уровня. Алисон Бекер пропустил месяц с лишним из-за очередной болячки (вернулся в матче с «Ноттингемом», однако не помогло).

Безусловно, это зона ответственности Слота. Он предполагал, что старый ресурс поможет «Ливерпулю» – спасёт от просадки. Даже в матче с «Ноттингем Форест» он попробовал старую фишку – выпустил Экитике вместо Конате. И сам же признал свою ошибку.

Арне Слот главный тренер «Ливерпуля» «Когда это работало в прошлом сезоне – это было смело. Сейчас – глупо. Это нормально. Моя идея была точно такой же, как в прошлом сезоне с «Ноттингемом», когда Диогу Жота вышел вместо Конате и забил через минуту. Сегодня это не сработало».

Если адаптация новичков, плохая форма лидеров и кадровый кризис на отдельных позициях собираются воедино – с таким не справится даже Пеп Гвардиола. А он и не справился в прошлом сезоне. Но ведь его оставили. Получается, у Слота есть подушка безопасности?

«Ливерпуль» сильно деградировал по игре

В ситуации Слота очень много если. Если бы перешёл Гехи. Если бы все были в форме. Если бы Гравенберх был как праймовый Фабиньо. Именно эти если вкупе с чемпионским титулом АПЛ держат кресло Слота в стабильном состоянии. Большой кредит доверия и большой потенциал состава.

Только вот речь об атакующем потенциале. Однако даже тут «Ливерпуль» просел – больше по xG создали даже «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». В обороне кошмар – хуже по допущенным моментам только «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» (наследие Энджа Постекоглу), «Вест Хэм» и «Бёрнли». Высокий прессинг (интенсивнее давит только «Борнмут») приводит к провалам.

Арне Слот Фото: Molly Darlington/Getty Images

«Ливерпуль» пропустил девять голов после стандартов – худший результат в АПЛ. Почему тренерский штаб Слота не работает над ключевым компонентом? «Тоттенхэм» Постекоглу хронически болел на стандартах в защите, и тренер игнорировал этот момент. Как итог – был уволен даже после трофея. Конечно, не только из-за угловых, но это просто отдельный пример.

В атаке на стандартах «Ливерпуль», кстати, тоже плох. Ни одного мяча в АПЛ после розыгрыша угловых и штрафных. Один гол прямым ударом со штрафного (Собослаи забил «Арсеналу» и принёс победу 1:0). Один гол с пенальти – фонд помощи для Салаха, который своим ударом выбил для «Ливерпуля» три очка с «Бёрнли» (1:0). И всё. Это в лиге, где есть «Арсенал».

Скорее всего, Слоту нужна зима, чтобы добавить глубины на двух-трёх позициях. Сейчас его никто не уберёт. Есть объективные причины происходящего. Да, были стратегические провалы, свою роль сыграла и самонадеянность, но ещё есть время всё исправить. На данный момент «Ливерпуль» всего на пять очков отстаёт от второго места. В Англии все теряют очки. Прочные позиции только у «Арсенала» (пока что).

Сейчас у «Ливерпуля» матч с ПСВ в Лиге чемпионов. Потом – «Вест Хэм», сенсационный «Сандерленд» и «Лидс» в чемпионате. Нужны гибкие решения по составу, отказ от Конате, отказ от Исака, поиск оптимального центра поля, где рядом будут хотя бы Собослаи и Гравенберх.

К слову, не стоит недооценивать и «Ноттингем». Дайч – потрясающий специалист, который уже не один раз опрокидывал фаворитов. А вот если до матча с «Арсеналом», который состоится 8 января 2026 года, «Ливерпуль» так и не выберется из ямы – тут уже будут большие вопросы.

Однако Слот останется в «Ливерпуле» даже в случае полного завала по сезону. Это не стиль клуба – менять тренеров при первой же глобальной просадке. Будут просто вместе работать над исправлением ошибок. Да и кого звать вместо Арне Слота? Сергей Юран к тому времени, скорее всего, уже найдёт работу в России.