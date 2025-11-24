Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Интриги Лиги чемпионов, 5-й тур, сезон-2025/2026, 25-26 ноября, Реал, Челси, Барселона, Арсенал, Бавария, Ливерпуль, ПСЖ, Кайрат

Сразу две легендарные вывески, ремейк Суперкубка УЕФА и шанс «Кайрата». Интриги тура ЛЧ
Никита Паглазов
Интриги 5-го тура ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии
А ещё нас ждут битва двух неудачников, «Ювентус» в гостях у Хайкина и матч имени Диего Симеоне в Мадриде.

Ура, Лига чемпионов возвращается! В главном и любимом еврокубке состоится 5-й тур общего этапа. 25 и 26 ноября состоится 18 матчей. Мы же выбрали для вас 11 самых интригующих игр.

Кто наберёт первые очки в Лиге чемпионов?

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Неожиданно, но именно «Аякс» и «Бенфика» – два клуба, не набравших ни одного очка в четырёх турах. Амстердамцы уступили «Интеру», «Марселю», «Челси» и «Галатасараю». А «Бенфика» проиграла «Карабаху», «Ньюкаслу», «Байеру» и также «Челси». Но теперь один из неудачников точно наберёт очки. И тогда появится надежда попасть в топ-24. Уступивший же на 99% лишится шансов даже на стыки. Настроит ли Жозе Моуринью свою команду на победу? Или «Аякс» заберёт три очка дома? Серия у хозяев так себе – они проиграли три последние встречи. А пропускают уже 14 игр подряд.

Жозе Моуринью Подробнее

«Карабах» создаст проблемы ещё одному топ-клубу?

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Карабах» проводит мощный розыгрыш Лиги чемпионов. Команда набрала семь очков в четырёх турах и претендует на выход в стыки (возможно, даже в 1/8 финала напрямую, хотя тут слишком мощные конкуренты). В прошлом туре азербайджанцы сыграли вничью дома с «Челси» (2:2). Теперь «Карабах» едет в гости к «Наполи». У итальянцев всего четыре очка, поэтому даже в случае победы они только догонят команду Гурбана Гурбанова. Но «Карабах» едет в Неаполь минимум за ничьей. И удачный исход для гостей со вторым топ-соперником подряд нельзя исключать. Для «Наполи» же нет вариантов, кроме победы, тем более дома. «Айнтрахт» в прошлом туре одолеть не удалось – и ситуация скоро может превратиться в критичную. По раскладам хозяева фавориты, тем более после уверенной домашней победы над «Аталантой» в выходные. Но и азербайджанцы уже пять матчей идут без поражений.

Как Гурбанов построил крутой «Карабах»:
«Это кавказская «Барселона». 17 лет превращает «Карабах» в гегемона и творит историю в ЛЧ
«Это кавказская «Барселона». 17 лет превращает «Карабах» в гегемона и творит историю в ЛЧ

Справятся ли «Будё-Глимт» и Хайкин с «Ювентусом»?

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будё-Глимт» в нынешнем розыгрыше ЛЧ уже встретился с одним мощным соперником. За полярный круг во 2-м туре приезжал «Тоттенхэм»: норвежцы сыграли с действующим победителем Лиги Европы вничью (2:2). Теперь «Будё-Глимт» примет дома «Ювентус». Команда из Будё ещё ни разу не побеждала в основном раунде ЛЧ. Почему бы норвежцам не сделать это в игре с грандом на своём поле? Правда, «Юве» не проигрывает пять матчей подряд, хотя при Спаллетти у команды три ничьих и лишь одна победа. Ещё одна интрига: как против «Юве» выступит российский голкипер Никита Хайкин.

Никита Хайкин

Никита Хайкин

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Шанс на первую победу для «Кайрата»!

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кайрат» пока что набрал всего одно очко за четыре тура. Но впереди у казахстанцев встреча с «Копенгагеном». Да, матч пройдёт в столице Дании, однако у клуба из Алма-Аты всё равно есть неплохая возможность взять очки. С кем ещё, если не с прямым конкурентом? Тем более в нынешнем розыгрыше «Копенгаген» уже уступил азербайджанскому «Карабаху» (0:2). И у датчан, и у казахстанцев – по одному очку в этой ЛЧ.

«Кайрат» уже обеспечил себе участие в отборе ЛЧ-2026/2027:
Известны 8 участников следующей ЛЧ. Кто уже взял чемпионство и какие интриги остались
Известны 8 участников следующей ЛЧ. Кто уже взял чемпионство и какие интриги остались

«Манчестер Сити» не испытает проблем с «Байером»?

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» в таблице ЛЧ идёт четвёртым. Прошлогодней нервотрёпки, видимо, получится избежать: тогда они попали в стыки только после 8-го тура. Впереди у англичан домашний матч с «Байером». Леверкузенцы сейчас не так опасны, как в эпоху Хаби Алонсо. Однако недооценивать немцев точно не стоит. При Каспере Юльманне «Байер» показывает хорошие результаты. А в последнем туре ЛЧ они обыграли в гостях «Бенфику». А за два последних матча в Бундеслиге забили девять раз (пропустили один)!

И всё же «Манчестер Сити» с монструозным Эрлингом Холандом – большие фавориты предстоящего матча. В нынешнем сезоне форвард забил уже 19 мячей в 15 встречах! Ну а после поражения в АПЛ от «Ньюкасла» мотивации у хозяев поприбавится.

«Челси» и «Барса» выдадут ещё один эпичный матч в ЛЧ?

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ох, сколько великих матчей нам подарили «Челси» и «Барселона»! Эпичные битвы в 1/8 финала ЛЧ в 2005, 2006 и 2018 годах, встречи в группе в сезоне-2006/2007. И, конечно, легендарные полуфиналы в 2009-м и 2012-м. «Челси» – «Барса» – гарантия по-настоящему эпичного зрелища. Нет сомнений, что будет весело и сейчас. У лондонцев и каталонцев по семь очков после четырёх туров. Чтобы бороться за топ-8 и прямой выход в 1/8 финала, больше ошибаться нельзя. Поэтому во встрече на «Стэмфорд Бридж» будет решаться многое. Любопытный факт: за семь гостевых матчей с «Челси» в XXI веке «Барса» одержала всего одну победу и четыре раза уступила. Станет ли статистика чуть лучше? Из статистики этого сезона: «Челси» выдаёт уже пять игр без поражений, у «Барсы» – четыре.

Скоро «Барса» сыграет дома и в Лиге чемпионов:
«Барса» красиво вернулась на «Камп Ноу»! Для Бильбао всё было кончено сразу после перерыва «Барса» красиво вернулась на «Камп Ноу»! Для Бильбао всё было кончено сразу после перерыва
«Барса» возвращается на «Камп Ноу»! Но это точно не тот камбэк, которого ждали «Барса» возвращается на «Камп Ноу»! Но это точно не тот камбэк, которого ждали

Повторение финала Суперкубка УЕФА — 2025

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» – действующие обладатели двух главных еврокубков (Лиги чемпионов и Лиги Европы). В августе команды также разыграли Суперкубок УЕФА. В эпичной встрече «Тоттенхэм» вёл 2:0, пропустил дважды на 85-й и 90+4-й минуте, а затем уступил в серии пенальти. Теперь их ждёт второй раунд. На этот раз команды сыграют не на нейтральном поле, а в Париже. Это даёт ощутимое преимущество «ПСЖ». Впрочем, в прошлом туре французы дома уступили «Баварии» (1:2). Почему бы и «Тоттенхэму» не повторить подвиг, заодно взяв реванш за Суперкубок? Конечно, у гостей полно потерь: давно травмированы Деян Кулушевски, Доминик Соланке, Джеймс Мэддисон, плюс не будет Лукаса Бергвалля (тоже травма), Бреннана Джонсона (дисквалификация) и других. У «ПСЖ» всё попроще, но тоже серьёзно: не будет Ашрафа Хакими, Усмана Дембеле и Дезире Дуэ.

Финал Суперкубка УЕФА — 2025

Финал Суперкубка УЕФА — 2025

Фото: STANISLAW KLEPKA/Zuma/ТАСС

«Ливерпуль» возьмёт реванш у ПСВ за прошлый сезон?

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» – в огромном кризисе. Два поражения подряд в АПЛ по 0:3: от «Сити» в гостях и от «Ноттингем Форест» – дома. Катастрофа. Но в Лиге чемпионов пока что всё не так плохо: девять очков и восьмое место в таблице. В следующем туре «Ливерпуль» сразится дома с ПСВ. В прошлом сезоне эйндховенцы приняли команду Арне Слота в 8-м туре общего этапа. Тогда англичане шли на результат в восемь побед, однако обидно уступили ПСВ (2:3). Теперь нужно не только брать реванш, но и приблизиться к выходу в 1/8 финала напрямую. Хотя ПСВ не так уж и прост. Например, в 3-м туре они разнесли «Наполи» со счётом 6:2. Ждём весёлый футбол! Психологически для хозяев победа нужна просто нереально. Желательно – крупная.

Материалы по теме
«Ливерпулю» пора увольнять Слота? Клуб тонет в кризисе, но тут слишком много если
«Ливерпулю» пора увольнять Слота? Клуб тонет в кризисе, но тут слишком много если

Диего Симеоне сыграет с важным для себя клубом

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Мадриде в гости ждут «Интер». Миланцы набрали 12 очков в четырёх турах и идут в топ-3. «Атлетико» же одержал две победы и дважды уступил. Пока что команда Диего Симеоне идёт в середине таблицы. Но у неё есть шанс немного исправить положение. Для аргентинского тренера «Атлетико» предстоящий матч важен. Симеоне играл за «Интер» с 1997 по 1999 год, а болельщики мечтают, что Диего однажды возглавит команду. Однако пока у него другие приоритеты – нужно побеждать вместе с «Атлетико».

Диего Симеоне Подробнее

Для «Интера» же этот матч – реванш. Именно «Атлетико» в 2024-м выбил миланцев в плей-офф ЛЧ в серии пенальти. Статус игры сейчас не такой высокий, но вряд ли игроки гостей забыли ту встречу.

«Реал» успешно съездит в Грецию?

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» в прошлом матче Лиги чемпионов уступил «Ливерпулю» (0:1). Теперь мадридцам необходимо исправляться, чтобы не выпасть из топ-8 таблицы. Команда Хаби Алонсо летит в Грецию. «Олимпиакос» пока не побеждал в нынешнем розыгрыше ЛЧ, да и вряд ли вызывает тревогу у «Реала». Поэтому в Пирей испанцы летят за тремя очками.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Alfie Cosgrove/Imago/ТАСС

Встреча двух сильнейших команд Европы

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный матч 5-го тура общего этапа состоится в Лондоне. «Арсенал» и «Бавария» – два из трёх клубов, набравших 12 очков за четыре игры. Также команды лидируют в АПЛ и Бундеслиге соответственно. К концу ноября 2025 года именно лондонцев и мюнхенцев можно назвать лучшими клубами мира. На «Эмирейтс» нас ждёт тактическая дуэль Микеля Артеты и Венсана Компани. Надеемся, что битва умов не скажется на результативности. «Арсенал» с начала 2010-х обыграл «Баварию» всего один раз в 10 матчах. А трижды мюнхенцы громили соперника со счётом 5:1. Так что у англичан будет двойная мотивация огорчить «Баварию»!

Таблица общего этапа ЛЧ перед 5-м туром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android