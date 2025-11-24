Сразу две легендарные вывески, ремейк Суперкубка УЕФА и шанс «Кайрата». Интриги тура ЛЧ

А ещё нас ждут битва двух неудачников, «Ювентус» в гостях у Хайкина и матч имени Диего Симеоне в Мадриде.

Ура, Лига чемпионов возвращается! В главном и любимом еврокубке состоится 5-й тур общего этапа. 25 и 26 ноября состоится 18 матчей. Мы же выбрали для вас 11 самых интригующих игр.

Кто наберёт первые очки в Лиге чемпионов?

Неожиданно, но именно «Аякс» и «Бенфика» – два клуба, не набравших ни одного очка в четырёх турах. Амстердамцы уступили «Интеру», «Марселю», «Челси» и «Галатасараю». А «Бенфика» проиграла «Карабаху», «Ньюкаслу», «Байеру» и также «Челси». Но теперь один из неудачников точно наберёт очки. И тогда появится надежда попасть в топ-24. Уступивший же на 99% лишится шансов даже на стыки. Настроит ли Жозе Моуринью свою команду на победу? Или «Аякс» заберёт три очка дома? Серия у хозяев так себе – они проиграли три последние встречи. А пропускают уже 14 игр подряд.

«Карабах» создаст проблемы ещё одному топ-клубу?

«Карабах» проводит мощный розыгрыш Лиги чемпионов. Команда набрала семь очков в четырёх турах и претендует на выход в стыки (возможно, даже в 1/8 финала напрямую, хотя тут слишком мощные конкуренты). В прошлом туре азербайджанцы сыграли вничью дома с «Челси» (2:2). Теперь «Карабах» едет в гости к «Наполи». У итальянцев всего четыре очка, поэтому даже в случае победы они только догонят команду Гурбана Гурбанова. Но «Карабах» едет в Неаполь минимум за ничьей. И удачный исход для гостей со вторым топ-соперником подряд нельзя исключать. Для «Наполи» же нет вариантов, кроме победы, тем более дома. «Айнтрахт» в прошлом туре одолеть не удалось – и ситуация скоро может превратиться в критичную. По раскладам хозяева фавориты, тем более после уверенной домашней победы над «Аталантой» в выходные. Но и азербайджанцы уже пять матчей идут без поражений.

Справятся ли «Будё-Глимт» и Хайкин с «Ювентусом»?

«Будё-Глимт» в нынешнем розыгрыше ЛЧ уже встретился с одним мощным соперником. За полярный круг во 2-м туре приезжал «Тоттенхэм»: норвежцы сыграли с действующим победителем Лиги Европы вничью (2:2). Теперь «Будё-Глимт» примет дома «Ювентус». Команда из Будё ещё ни разу не побеждала в основном раунде ЛЧ. Почему бы норвежцам не сделать это в игре с грандом на своём поле? Правда, «Юве» не проигрывает пять матчей подряд, хотя при Спаллетти у команды три ничьих и лишь одна победа. Ещё одна интрига: как против «Юве» выступит российский голкипер Никита Хайкин.

Никита Хайкин Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Шанс на первую победу для «Кайрата»!

«Кайрат» пока что набрал всего одно очко за четыре тура. Но впереди у казахстанцев встреча с «Копенгагеном». Да, матч пройдёт в столице Дании, однако у клуба из Алма-Аты всё равно есть неплохая возможность взять очки. С кем ещё, если не с прямым конкурентом? Тем более в нынешнем розыгрыше «Копенгаген» уже уступил азербайджанскому «Карабаху» (0:2). И у датчан, и у казахстанцев – по одному очку в этой ЛЧ.

«Манчестер Сити» не испытает проблем с «Байером»?

«Манчестер Сити» в таблице ЛЧ идёт четвёртым. Прошлогодней нервотрёпки, видимо, получится избежать: тогда они попали в стыки только после 8-го тура. Впереди у англичан домашний матч с «Байером». Леверкузенцы сейчас не так опасны, как в эпоху Хаби Алонсо. Однако недооценивать немцев точно не стоит. При Каспере Юльманне «Байер» показывает хорошие результаты. А в последнем туре ЛЧ они обыграли в гостях «Бенфику». А за два последних матча в Бундеслиге забили девять раз (пропустили один)!

И всё же «Манчестер Сити» с монструозным Эрлингом Холандом – большие фавориты предстоящего матча. В нынешнем сезоне форвард забил уже 19 мячей в 15 встречах! Ну а после поражения в АПЛ от «Ньюкасла» мотивации у хозяев поприбавится.

«Челси» и «Барса» выдадут ещё один эпичный матч в ЛЧ?

Ох, сколько великих матчей нам подарили «Челси» и «Барселона»! Эпичные битвы в 1/8 финала ЛЧ в 2005, 2006 и 2018 годах, встречи в группе в сезоне-2006/2007. И, конечно, легендарные полуфиналы в 2009-м и 2012-м. «Челси» – «Барса» – гарантия по-настоящему эпичного зрелища. Нет сомнений, что будет весело и сейчас. У лондонцев и каталонцев по семь очков после четырёх туров. Чтобы бороться за топ-8 и прямой выход в 1/8 финала, больше ошибаться нельзя. Поэтому во встрече на «Стэмфорд Бридж» будет решаться многое. Любопытный факт: за семь гостевых матчей с «Челси» в XXI веке «Барса» одержала всего одну победу и четыре раза уступила. Станет ли статистика чуть лучше? Из статистики этого сезона: «Челси» выдаёт уже пять игр без поражений, у «Барсы» – четыре.

Повторение финала Суперкубка УЕФА — 2025

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» – действующие обладатели двух главных еврокубков (Лиги чемпионов и Лиги Европы). В августе команды также разыграли Суперкубок УЕФА. В эпичной встрече «Тоттенхэм» вёл 2:0, пропустил дважды на 85-й и 90+4-й минуте, а затем уступил в серии пенальти. Теперь их ждёт второй раунд. На этот раз команды сыграют не на нейтральном поле, а в Париже. Это даёт ощутимое преимущество «ПСЖ». Впрочем, в прошлом туре французы дома уступили «Баварии» (1:2). Почему бы и «Тоттенхэму» не повторить подвиг, заодно взяв реванш за Суперкубок? Конечно, у гостей полно потерь: давно травмированы Деян Кулушевски, Доминик Соланке, Джеймс Мэддисон, плюс не будет Лукаса Бергвалля (тоже травма), Бреннана Джонсона (дисквалификация) и других. У «ПСЖ» всё попроще, но тоже серьёзно: не будет Ашрафа Хакими, Усмана Дембеле и Дезире Дуэ.

Финал Суперкубка УЕФА — 2025 Фото: STANISLAW KLEPKA/Zuma/ТАСС

«Ливерпуль» возьмёт реванш у ПСВ за прошлый сезон?

«Ливерпуль» – в огромном кризисе. Два поражения подряд в АПЛ по 0:3: от «Сити» в гостях и от «Ноттингем Форест» – дома. Катастрофа. Но в Лиге чемпионов пока что всё не так плохо: девять очков и восьмое место в таблице. В следующем туре «Ливерпуль» сразится дома с ПСВ. В прошлом сезоне эйндховенцы приняли команду Арне Слота в 8-м туре общего этапа. Тогда англичане шли на результат в восемь побед, однако обидно уступили ПСВ (2:3). Теперь нужно не только брать реванш, но и приблизиться к выходу в 1/8 финала напрямую. Хотя ПСВ не так уж и прост. Например, в 3-м туре они разнесли «Наполи» со счётом 6:2. Ждём весёлый футбол! Психологически для хозяев победа нужна просто нереально. Желательно – крупная.

Диего Симеоне сыграет с важным для себя клубом

В Мадриде в гости ждут «Интер». Миланцы набрали 12 очков в четырёх турах и идут в топ-3. «Атлетико» же одержал две победы и дважды уступил. Пока что команда Диего Симеоне идёт в середине таблицы. Но у неё есть шанс немного исправить положение. Для аргентинского тренера «Атлетико» предстоящий матч важен. Симеоне играл за «Интер» с 1997 по 1999 год, а болельщики мечтают, что Диего однажды возглавит команду. Однако пока у него другие приоритеты – нужно побеждать вместе с «Атлетико».

Для «Интера» же этот матч – реванш. Именно «Атлетико» в 2024-м выбил миланцев в плей-офф ЛЧ в серии пенальти. Статус игры сейчас не такой высокий, но вряд ли игроки гостей забыли ту встречу.

«Реал» успешно съездит в Грецию?

«Реал» в прошлом матче Лиги чемпионов уступил «Ливерпулю» (0:1). Теперь мадридцам необходимо исправляться, чтобы не выпасть из топ-8 таблицы. Команда Хаби Алонсо летит в Грецию. «Олимпиакос» пока не побеждал в нынешнем розыгрыше ЛЧ, да и вряд ли вызывает тревогу у «Реала». Поэтому в Пирей испанцы летят за тремя очками.

Килиан Мбаппе Фото: Alfie Cosgrove/Imago/ТАСС

Встреча двух сильнейших команд Европы

Главный матч 5-го тура общего этапа состоится в Лондоне. «Арсенал» и «Бавария» – два из трёх клубов, набравших 12 очков за четыре игры. Также команды лидируют в АПЛ и Бундеслиге соответственно. К концу ноября 2025 года именно лондонцев и мюнхенцев можно назвать лучшими клубами мира. На «Эмирейтс» нас ждёт тактическая дуэль Микеля Артеты и Венсана Компани. Надеемся, что битва умов не скажется на результативности. «Арсенал» с начала 2010-х обыграл «Баварию» всего один раз в 10 матчах. А трижды мюнхенцы громили соперника со счётом 5:1. Так что у англичан будет двойная мотивация огорчить «Баварию»!